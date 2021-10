Tlak a povinné vakcíny? Hrozivé důsledky. Doktor Zlínský varuje: Opravdu touto cestou chcete jít?

„Pokud věrozvěstové ucítí, že toto je vhodná cesta, tak určitě přitopí pod kotlem další negativní stimulace.“ Lékař, krajský zastupitel a nově zvolený poslanec za SPD ze Zlínského kraje, Vladimír Zlínský komentuje aktuální opatření. U kontrol v restauracích předpokládá spíš švejkování ve smyslu: Vlk se nažral, koza zůstala celá. Pokud by mělo dojít k pracovnímu omezení možností neočkovaných, asi by podle něj „nastal čas zahájit úvahy o časově neomezené generální stávce všech pracujících neočkovaných.“ Lékař upozorňuje i na takzvané nocebo.

Slyšeli jsme zprávy o tom, že očkování v Česku drhne. Ukončené očkování mělo nedávno na 6 milionů lidí, což i přes masivní kampaň v praxi znamenalo, že se nedaří dosáhnout proočkovanosti 70 a více procent populace. Čím je to způsobeno podle vás?

Z mého pohledu je to jednoznačně způsobeno nedůvěrou části veřejnosti k současným aplikovaným typům geneticky upravených a vyrobených vakcín a i k politikům a odborníkům, kteří se stali věrozvěsty jediné možné cesty, jak dostat naši společnost z pandemie covidu-19. Místo Tečky se nám pomalu zjevuje spíše Otazník s Vykřičníkem. Reakce věrozvěstů je ta, že ještě více přitvrzují v akcích, které mají přimět odmítače k tomuto typu očkování. Pokud pomineme rychle klesající účinnost těchto typů vakcín a probíhající očkování 3. dávkou proti původnímu čínskému typu viru covidu-19 nikoli proti mutaci delta, tak ještě visí ve vzduchu otázka počtu jejich krátkodobých vedlejších účinků, a to nemluvím o dlouhodobých.

Většina odmítačů se setkala ve svém okolí s někým, kdo měl zhoršení zdravotního stavu nebo zemřel během nějaké doby po vakcinaci, ale odpovědí většiny odpovědných lékařů na otázku ohledně příčiny zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí bylo, že to s očkováním určitě nesouvisí.

Mám stejně jako tito občané určité pochybnosti, že většina nežádoucích účinků těchto vakcín není řádně podchycena, zaznamenána a vyhodnocena. Mohu se samozřejmě mýlit, ale byl bych rád, kdyby k tomuto tématu bylo provedeno řádné statistické šetření nezávislými experty. Jestliže toto statistické šetření neprokáže souvislost možného zvýšeného počtu úmrtí na trombotické (ucpání cév sraženou krví) či na jiné onemocnění s vakcinací proti covidu-19, potom jistě část odmítačů může změnit názor. Ale pozor, pokud vyloučíme statisticky významné hodnoty krátkodobých následků vakcinace, ještě je před námi vyhodnocení následků střednědobých a dlouhodobých.

Určitě by proočkovanosti populace pomohlo, pokud by jim byla nabídnuta vakcína české provenience nebo aspoň vakcína (francouzská Valneva) založená na principech ověřených desetiletími jejich používání. O tom jsem jednoznačně přesvědčen, zvlášť pokud by se za ně zaručili v očích odmítačů nezprofanovaní odborníci.



Když došlo ke zveřejnění dalších sankcí vůči neočkovaným, zájem o očkování roste. Je to důvod k radosti?

Usuzuji, že tento zájem se poměrně rychle vyčerpá. Předevčírem jsem viděl v Praze na Hlavním nádraží řadu cca délky několika desítek vesměs mladých osob. Jaká je jejich motivace přesně nevím, ale tipnul bych si tlak nadřízených a kolektivu v práci a určitých výhod, které očkovaní (neprávem) mají a vliv nynější akcelerace pandemie u nás. Určitě to není na základě přesvědčení a náhlého prozření o účinnosti a neškodnosti vakcíny. Přiznám se ale, že mě to trochu zneklidňuje, protože pokud věrozvěstové ucítí, že toto je vhodná cesta, tak určitě přitopí pod kotlem další negativní stimulace. Tím zaseknou ještě větší sekeru mezi skupiny odpíračů a podporovatelů vakcinace. Pravda je, že pokud vakcinovaní silně převáží v populaci, bude se tlaku na vakcinaci odmítačům mnohem hůře odolávat.



K samotným změnám – preventivní covid testy už pojišťovny nebudou lidem proplácet, také se zkrátí jejich platnost. O čem to svědčí? K čemu to povede?

Povede to k tomu, že si lidé tyto testy nebudou platit, pokud je nebudou bezpodmínečně potřebovat. Již nyní na testy neprávem nemusí očkovaní, ačkoli mohou také šířit virus. Tím ještě více ztratíme přehled o možných bezpříznakových přenašečích, kteří nepůjdou do karantény, takže by mělo dojít k rychlejšímu nástupu pandemie a rychlejšímu promoření a k i rychlejšímu vzniku dalších mutací, a tak pořád dokola, až do situace, kdy se mutační možnosti viru vyčerpají natolik, že ztratí patogenitu – tedy schopnost ubližovat lidskému organismu. Jak to bude dlouho trvat, nikdo neví, ale epidemie moru (který není virové, ale bakteriální onemocnění) mnohdy trvala několik let až desítky let, než dočasně vymizel a opakovaně se vracel. A to prosím covid-19 není mor a bere nám zatím většinou osoby oslabené, nemocné či jinak stigmatizované a spíše nám ukazuje, že nejsme pány jsoucna a naše vymanění se ze zákonů přírodního výběru může být jenom dočasné, a že příroda je mocná čarodějka/ (i když nevylučuji, že člověk mohl trochu pomoci).

Podotýkám, že z toho nemám radost, ale tak nějak probíhal pravděpodobně téměř celý vývoj života na naší planetě. Možná prožíváme názornou ukázku, jaké má biosféra naší planety možnosti početně omezit jeden přemnožený druh. Měli bychom dávat dobrý pozor a náležitě se z toho poučit a vyvodit z toho náležité závěry, jelikož další úder biosféry může být pro náš druh mnohem více drtivý.

Restaurace budou mít povinnost kontrolovat každého hosta. Dokážete si to v praxi představit?

Dle mého názoru by vymáhání tohoto nařízení vedlo k poklesu obratu a zisku provozovatelů restauračních zařízení. Předpokládám spíše nějaké švejkování ve smyslu: Vlk se nažral, koza zůstala celá. Možná to některé lepší restaurace budou vyžadovat, ale pochybuji u hospod 4. cenové kategorie. Nechám se překvapit, jak to štamgasti vyřeší. Pochybuji, že budou utíkat za svým praktickým lékařem a žádat okamžité očkování.



A teď asi nejzásadnější informace téměř uplynulého týdne. Ministerstva zvažovala úpravu zákonů tak, aby zaměstnanci neočkovaní proti covidu či bez testu nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště. Podle Hamáčka by „italský systém“ zvýšil zájem o vakcinaci. Nakonec to neprošlo, přesto, co říkáte na tento nápad?



Doporučil bych panu Hamáčkovi, aby se podíval, co se děje na náměstích v Itálii. Nemám pocit, že máme přezaměstnanost ve většině odvětví našeho hospodářství. Pokud mohu mluvit za zdravotnictví, i jenom menší výpadek zaměstnanců by vedl k omezování provozu ve zdravotnických zařízeních, se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Hlavně by došlo k ještě většímu přetížení zbývajících pracovníků, a to ke všemu ještě v době, kdy budou nemocnice i ostatní zdravotnické zařízení přetíženy covidovými pacienty. Nevím, jestli to nedělá pan Hamáček naschvál, vzhledem k tomu, že jak doufám, končí v politice. Pokud by k tomu přece jen mělo dojít, asi by nastal čas zahájit úvahy o časově neomezené generální stávce všech pracujících neočkovaných. Tím by se ukázalo, nakolik je jejich pracovní činnost zbytná či nezbytná pro naši společnost. Jiná cesta mne v případě realizace „italské cesty“ nenapadá, i když jsem si vědom, že to povede k eskalaci rozdělení společnosti. Dále upozorňuji na takzvané nocebo, neboli negativní placebo, které může vést k rozvoji očekávaných příznaků u některých osob, které budou přinuceny se očkovat vakcínou, ze které mají panickou hrůzu a obavy.



Zaznívají výzvy, aby lidé dostali za očkování zaplaceno. Šlo by o účinný nástroj?

Nepochybně by to mohlo zabrat u některých skupin obyvatelstva. Potom je nasnadě otázka, kdo bude mít na kompenzaci nárok, jestli se tato kompenzace za vakcinaci bude vyplácet i zpětně těm, kteří již očkování podstoupili a jak bude tato kompenzace vysoká. Takže tím se nám realizace tohoto nápadu poněkud vzdaluje.



V uplynulých dnech jsme si připomínali výročí vzniku Československa. V této souvislosti co vás napadá?

Obávám se, že většinu občanů spíše zajímá plný nákupní košík a účty za plyn a energii, než 103. výročí vzniku Československa. Bohužel si neuvědomují, že právě naše zbytková samostatnost je předpokladem, abychom si mohli v současném rozbouřeném a měnícím se světě spravovat společnost pokud možno efektivně a ve prospěch našich obyvatel a nikoli jenom ve prospěch cizích nadnárodních korporací, jiných velmocí a jejich nohsledů. Nerad bych se dožil toho, abychom ztratili úplně naši samostatnost, svobodu a následně i blahobyt a nakonec i životy jenom proto, že jsme pořád věřili, že to někdo za nás vybojuje a vyřídí a my vlastně nic jako malý národ a stát nezmůžeme proti nezvratnému koloběhu světových dějin, jak je nám podsouváno.



Čtenáři PL vás znají jako lékaře a jako lídra kandidátky SPD za Zlínský kraj do Poslanecké sněmovny. Ve volbách jste mandát získal. S čím jdete do Poslanecké sněmovny a jak se připravujete?

Již jsem to v předchozích svých článcích, které jsem publikoval v Parlamentních listech, mnohokrát naznačoval, že dějiny nejsou jenom průchod rajskou zahradou, ale jsou plné dramat a nepředpokládaných i očekávaných dějinných zvratů, kolapsů velmocí i civilizací a velkých krizí. Právě proto jsem šel do politiky, abych přesvědčil další politiky, odborníky i občany, že je nutno toto zjištění brát vážně, a že je třeba na tyto situace (které klepou na dveře) odpovědně připravit naši společnost, ale podporovat i přípravu jednotlivců a skupin obyvatelstva. Svým způsobem mě kromě vlastní usilovnosti vynesly na místo, kde to snad mohu pozitivně ovlivnit, i vichry náhody a osudu.

I přesto do těchto snah míním dát veškeré své úsilí, jelikož příležitost uspět dostanu pravděpodobně jenom jednou. Snad mě podpoří další lidé stejného smýšlení bez ohledu na politické smýšlení a názory, kteří budou obratní řečníci a silné osobnosti, abychom přesvědčili co největší část naší společnosti o nutnosti těchto opatření. Já si myslím, že je nejvyšší čas konat.

Stále nemohu uvěřit vědomé či nevědomé slepotě odpovědných a znalých osob a jejich z toho vyplývající pasivitě a i aktivního odvádění pozornosti od nastupující možné krize a spoléhání se na to, že se to nějak samo úspěšně vyřeší a utřepe. O vlivu masmédií hlavního proudu na řešení této problematiky se nebudu raději ani zmiňovat. Vážím si toho, že mohu opakovaně upozorňovat na tuto problematiku v Parlamentních listech.

