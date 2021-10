Tlak veřejnosti bude silný. Tohle už nepůjde... K čemu se schyluje po volbách? Ondřej Neff tuší

Výsledky voleb vidí jednoznačně, koalice posílily svůj kredit v očích veřejnosti a Andrej Babiš nemá teď v rukou prakticky žádné karty na to, aby sestavil vládu. Hrozí jedině zdržovací hra, kterou by mohl spustit společně s prezidentem Milošem Zemanem, ale to podle Neffa při novém rozložení sil ve Sněmovně už nebude možné.

Jak byste okomentoval výsledky letošních parlamentních voleb?

Mám radost především ze tří věcí. Jednak že tato společnost už dosáhla takové úrovně, že byla poprvé od roku 1989 schopna odmítnout další čtyřletku KSČM ve vysoké politice, jednak z toho, že voliči PirSTAN jednoduše „vykroužkovali“ Piráty, čímž vyrovnali tu nepřirozenou disproporci, kdy Pirátů bylo na kandidátkách dvakrát více než zástupců STAN.

A do třetice je pro mě dobrou zprávou, že Strana zelených skončila hluboko pod pětiprocentním kvórem. Takže na rozdíl kupříkladu od německé vlády Zelení rozhodně nemohou být oním hybatelem, udávajícím politický směr. V Česku nemohou být v současné době prizmatem vysoké politiky absolutně ničím.

Pro mnohé překvapivě zvítězila, i když jen o desetiny, v letošních volbách koalice SPOLU, která porazila Babišovo hnutí ANO. Čemu či komu za to vděčí?

Tady se musím pozastavit, protože vy sám, Ondřeji, jste se hned v několika našich rozhovorech uplynulých dvou let zmiňoval o Petru Fialovi veskrze negativně. Co vás přimělo změnit názor?

Já bych to neoznačil za nějakou zásadní změnu názoru, akcentuji to, že skutečně byl přesvědčivý. Bylo to patrné především při těch předvolebních debatách, kdy už nevystupoval jako ten kárající a ukňučený teoretik, ale jako člověk s určitou vizí, který dokázal zaujmout.

Nevím, kdo ho na to takhle připravil, jestli se to musel naučit apod. Ale faktem je, že zásluhy na úspěchu SPOLU mu upřít nelze.

ČSSD končí! Tradiční česká a dříve československá strana sice v předvolebních průzkumech často figurovala nad pěti procenty, ale nakonec je o 0,35 procenta pokořit nedokázala, což je tedy po odchodu komunistů další a možná méně očekávaný historický moment. Domníváte se, že sociální demokraté si to u voličů nejvíce polepili svou účastí ve vládě s Andrejem Babišem a tichou podporou KSČM?

Tohle bych neviděl jako ten největší problém. Spíše šlo o to, že hlasy, kterými původně ČSSD disponovala, tentokrát spolykalo a vysálo hnutí ANO, což se týká rovněž komunistů, a de facto převzalo jejich místo, i co se týká jejich programových cílů sociálního státu. Ti, kteří oceňovali tu politiku, kdy stát rozdává všem a všechno, i když nemá z čeho, tak ti si prostě uvědomili, že Babiš je pro ně mnohem jednodušší varianta než sázet na ČSSD, jejíž pozice v posledních měsících byla značně nejistá.

Značně nejisté jsou i další povolební kroky, které učiní prezident republiky Miloš Zeman, jehož zhoršený zdravotní stav je stále velkým tématem. Pokud by měl Zeman jednat konzistentně se svými předvolebními výroky, pak by pověřil sestavováním vlády Andreje Babiše, protože už dříve uvedl, že systém koalic neuznává. Co můžeme očekávat?

Celá ta záležitost ohledně zdravotního stavu je přinejmenším podivná a o to hůře se v tom lze zorientovat. Proto bych nerad něco předpovídal. Více toho budeme vědět po plánované středeční schůzce (pokud se uskuteční) Zeman – Babiš. (Podle informací zveřejněných až po tomto rozhovoru se schůzka politiků odkládá - pozn. red.)

V každém případě tu samozřejmě hrozí, že tito dva společně zahájí zdržovací hru o čas, kdy Miloš Zeman nabídne další ze svých kouzelnických triků s ústavou a kdy se bude měsíce takzvaně sestavovat vláda, přestože je na první pohled zřejmé, že Andrej Babiš ji bez většinové podpory ve Sněmovně dohromady nedá, ale může samozřejmě vládnout ještě nějaký ten čas v demisi apod.

Přesto věřím, že ten mandát koaličních stran a tlak veřejnosti bude natolik silný, že něco podobného už praktikovat nepůjde.

Navíc s tím otazníkem, zda pan prezident má v tuto chvíli dostatek fyzických sil, aby podobnou hru vůbec praktikoval. Ale to už se dostáváme na úroveň spekulací.

A musíme si taky uvědomit, že zde byla celá řada lidí, kteří měli k těm koalicím před volbami značně ambivalentní vztah. Nicméně tímto volebním úspěchem, tím, že skutečně dokázali zvítězit, ta víra v ně a v jejich funkčnost nepochybně stoupla a posílila. A tím také vytvořili v podstatě zcela jiné politické klima a jinou výchozí situaci, než zde panovala před volbami.

Už jsem četl názory, že sladit názorově obě koalice bude vyžadovat celou řadu značných ústupků – budou k nim strany ochotny přistoupit? Pustí se některá z nich nakonec do vlády s Babišem v případě, že by byl pověřen sestavením nového kabinetu? Ministryně Schillerová se nechala slyšet (ještě ve chvíli, kdy ANO vedlo v průběžném scítání), že osloví všechny strany napříč politickým spektrem.

Tady nevidím jediný důvod, proč by to dělali, když v tuto chvíli mají přece to vládní angažmá naprosto jisté. Netuším výměnou za co by si je mohl Andrej Babiš získat.

