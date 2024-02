To, co si dovolili v Olomouci, je silně za hranou jakékoli soudcovské etiky, říká Buráň

Mohlo by se zdát, že takřka deset let starý případ únosu a vydírání moravského podnikatele Pavla Buráně, který však skončil pravomocným rozhodnutím soudu o nevině obžalovaných, nebude dnes už nikoho zajímat. Opak je však pravdou. Na povrch totiž postupně vyplouvá řada zajímavých souvislostí a informací, které především postup justičních orgánů v Olomouci staví do velmi nelichotivého světla. „Pořád jsem věřil v to, že není možné tak jasný případ, který je důkazně velmi silný, neodsoudit. No a vidíte, stalo se! Dnes vím, že za pomoci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci to kdejaký ‚šikovný advokát‘ zvládne a že soudní senát ve složení Vladislav Šlapák, Ivo Lajda a Vítězslav Božoň dokáže najít v sobě odvahu i tak jasný případ neodsoudit, ba dokonce ho svedou i otočit,“ říká Pavel Buráň v rozhovoru, ve kterém otevřeně mluví o svém příběhu.

Vaše problémy s českou justicí začaly již před mnoha lety a souvisejí s vaší snahou prokázat, že jste byl unesen a svým bývalým společníkem Jaroslavem Novotným donucen podepsat dokumenty, které z vás udělaly jeho dlužníka v řádu několika set milionů korun. Přestože policie váš únos zdokumentovala a prvoinstanční soud vám dal za pravdu, vše skončilo úplně opačně. Vzpomenete si ještě, co vám běželo v hlavě, když se karta otočila, a kdy vám soudy začaly tvrdit, že se váš únos vlastně nikdy nestal?

Byla to hrozná bezmoc, když jsem četl to usnesení z Vrchního soudu z Olomouce. Bylo to „hezky“ načasováno. Vždyť Vrchní soud v Olomouci rozhodl a doručil to své nařízení zprostit Novotné viny přibližně týden poté, co si pro mne došla zásahovka kvůli obvinění, které zosnoval můj únosce Jaroslav Novotný a které „věrohodně“ svědecky stvrdil Jiří Klanica, o kterém dnes vím, že je profesionálním nájemním svědkem olomoucké justice. Uznávám, že to měli dobře vymyšlené. Měl jsem být v tu chvíli ve vazbě a měl jsem mít úplně jiné starosti. To jim však nevyšlo a jen to potvrzuje vzájemnou provázanost obou případů.

A pochopitelně jsem také přemýšlel o tom, koho manželé Novotní uplatili a kolik to muselo stát, aby ze sebe ti páni soudci udělali takové hlupáky. Vždyť to, jak Vrchní soud v Olomouci postavil svůj verdikt jen a jen na tvrzení obhájců manželů Novotných, je až příliš okaté. Později mi mnoho lidí, mimochodem také například z justice, potvrdilo, že něco podobného je u nás bohužel možné, protože je tak nastavený systém, ale že kdyby si ty rozsudky a usnesení nepřečetli, tak by mi nikdy nevěřili, protože to, co udělal senát pana Šlapáka, je silně za hranou jakékoli soudcovské etiky.

Pořád jsem věřil v to, že není možné tak jasný případ, který je důkazně velmi silný, neodsoudit. No a vidíte, stalo se! Dnes vím, že za pomoci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci to kdejaký „šikovný advokát“ zvládne a že soudní senát ve složení Vladislav Šlapák, Ivo Lajda a Vítězslav Božoň dokáže najít v sobě odvahu i tak jasný případ neodsoudit, ba dokonce ho svedou i otočit. O tom, že to bylo za velkého přičinění státních zástupců Obsta a Frgála z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jsem si dnes zcela jistý.

Odvolací soudy opíraly své verdikty především o tvrzení, ve kterých zpochybňovaly vaši důvěryhodnost. Když jde o spor o stovky milionů korun a obvinění z únosu, neměly by přece jen soudy opírat své rozhodování o jiný charakter důkazů?

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 95% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17675 lidí Tak především. Jde o únos, při kterém jsem musel pod pohrůžkou smrti mé a mých blízkých podepsat nesmyslné listiny, jež mě měly zavázat k úhradě stamilionů. Zdůrazňuji to, protože před únosem žádný spor o stamiliony nebyl. Jaroslav Novotný dlužil firmě a mé osobě, po úhradě těchto jeho dluhů měl získat akcie firmy, o které já nestál a nadále nestojím, takhle se to mělo udělat na základě písemných dohod, jež byly uzavřeny dávno předtím. Právoplatně, ne s pistolí u hlavy. To, jak se to Novotní snaží prezentovat, tedy že jde o spor o peníze, je pouze jejich falešná obhajoba. To není pravda. V té kauze jde o to, že mě mafiánským způsobem unesli.

A soudy? Když to řeknu sarkasticky, usnesení Vrchního soudu v Olomouci si víceméně napsali Novotní, protože jejich vážně úsměvným argumentům soud naslouchal, přisvědčil jim a přetavil je do toho skandálního usnesení, jímž Novotné zprostil obžaloby z mého únosu. Mé argumenty soud odmítl, vůbec nebyly připuštěny, podle soudu byly nadbytečné. Pánové z Olomouce měli jeden jediný zájem, pustit Novotné, a to doslova za každou cenu. V tomto příběhu byly důkazy k ničemu. Nakonec Vrchní soud v Olomouci neprovedl jediný důkaz a jen přitakal na tvrzení Novotných. Důkazy prováděl pouze senát soudce Koudely u Krajského soudu ve Zlíně a ten únosce, Novotné, dvakrát odsoudil mnohaletým kriminálem. Vždy by se soudy měly zabývat důkazy a pevně věřím, že to také dělají. Jen v tom Olomouci jim to v tomto případě nějak nešlo a je jim velmi nepříjemné, že se nevzdávám a nejsem potichu a pořád na to upozorňuji.

Když si laik pročítá odůvodnění soudních rozhodnutí, nabývá dojmu, že soudy postupně „rozmetaly“ důkazy, které měly svědčit o tom, že váš bývalý společník zorganizoval váš únos, jakož i to, že se únos vlastně stal. Když se na celou kauzu podíváte zpětně, proč se vám nepodařilo svou verzi případu prokázat?

Ale kdepak… To, co říkáte, platí jen pro usnesení senátu pana Šlapáka! Je ale jisté, že olomoucký vrchní soud nic nerozmetal, naopak dokonce ve svém rozhodnutí několikrát vyloženě lhal. Je pravda, že v Olomouci zpochybnili důkazy provedené Krajským soudem ve Zlíně. Ale na všechny tyto údajné pochyby existuje jasná odpověď. A to bez výjimky. Ta kauza je naprosto jasná a já nehledám arbitra, který by ji rozhodl, protože se neví, na čí straně je pravda. Hledám arbitra, který mě vyslechne. Problém je jen v tom, že justice z Olomouce ta fakta nechce slyšet, dělají, jako že nejsou. Prostě připouští se jen argumentace Novotných a tečka. Ono to jinak ani nešlo. Kdyby mě pustili za ten soudní pultík, bylo by po pochybách. Nechtěli... Neměl jsem právo se hájit proti lžím Novotných, které tak ochotně senát pana Šlapáka přebral.

Doporučuji všem, kteří na to budou mít sílu, přečíst si poslední rozsudek nalézacího soudu ze Zlína a potom usnesení soudu z Olomouce. To zlínský soud zprostil Novotné, ale neopomněl do rozsudku napsat, že to dělá jen na přání olomouckého nadřízeného soudu a že se zprošťujícím verdiktem soudce Koudela a jeho senát nesouhlasí. To, co tvrdím, si snadno ověříte na mých stránkách www.pavelburan.cz, tam ty písemnosti jsou ke stažení.

Váš případ prošel celým justičním kolečkem a skončil pravomocným zproštěním viny vašeho bývalého společníka. Neuspěl jste ani u Ústavního soudu. Nebylo by přece jen férové respektovat rozhodování nezávislých soudů?

To rozhodnutí je hloupé, protiprávní a nepřezkoumatelné. Je zcela proti lidskému rozumu. Určitě to není ze svobodné vůle toho senátu Vrchního soudu v Olomouci. Domnívám se, že tomu rozhodnutí pomohla buď falešná kolegialita, nebo přímo úplatek. Nebudu nikdy takové rozhodnutí respektovat, myslím si, že ani soudci nejsou neomylní. Ústavní soud je kapitola sama o sobě, udělejte si obrázek sami. Mou stížnost dostal na stůl soudce Schovánek. Tomuto soudci dlouhá leta dělala asistentku paní Kandalcová, manželka velmi „šikovného advokáta“, jenž hájil Novotné v kauze mého únosu. Pochopitelně jsem podal stížnost a upozornil na tento střet zájmů. Vzápětí mi však bylo Ústavním soudem sděleno, že o mém únosu budou rozhodovat tři soudci, a že je tedy vše v pořádku. Asi to mysleli tak, že jeden ovlivněný soudce ve střetu zájmů nevadí, protože ti zbylí ho přehlasují. To není přece normální! Dopadlo to tak, že mi po nějaké době předseda pléna Ústavního soudu, pan soudce Suchánek, poslal usnesení, že se mou stížností nebudou vůbec zabývat, protože je málo závažná?

Existuje podle vás ještě nějaká možnost, jak případ znovu otevřít? Budete usilovat třeba o obnovu soudního řízení?

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 21% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15283 lidí Ano. Budu usilovat o to, aby zvítězila spravedlnost. Tohle přece nemůže projít ani pachatelům, ani té „olomoucké justici“. Je to nevídaná lumpárna. Navíc by se ten příběh mohl znovu za chvilku zopakovat komukoli v této republice. To je také pro mě motivace upozorňovat na to a nedělat, jako že se nic neděje, protože se musí slepě respektovat rozhodnutí soudu.

Neobáváte se, že opět půjde o boj s větrnými mlýny a že tím navíc proti sobě popudíte ty, na které dnes veřejně upozorňujete v souvislosti s úmyslem přinejmenším zamést celý případ pod koberec?

Nejen případ mého únosu … Těch kauz, které se zametají pod koberec, je dnes už víc. A k vaší otázce … Co mi zbývá? Cítím snahu té „justice“ se mnou něco udělat, škodit mi, jak jen to jde. Abych zmlkl… Ale to nikdy neudělám! Stala se mi hrozná nespravedlnost, stát nebo vlastně ta „olomoucká justice“ se mne nezastal, ba dokonce jsem se sám nemohl ani hájit, protože jsem byl poškozený. A za ty bojuje státní zástupce, což tedy v mém případě neplatilo. Nikdy se nevzdám. Navíc jsem pořád přesvědčen, že je víc těch slušných policistů, státních zástupců a soudců. Jsem o tom přesvědčen. Jen ten systém, co dovolí takové lumpárny, je špatný.

Často mluvíte o tom, že jste si na vlastní kůži zažil „justiční mafii“. Nejsou to přece jen příliš silná slova? Co vás vede k tak radikálnímu pohledu na českou justici?

Justiční systém není dobrý, protože umožnuje takové excesy, jako to bylo v případě mého únosu. Naše justice je průmysl. Je to svět sám pro sebe, pro policisty, státní zástupce, soudce a advokáty. Oni žijí ve svém světě. Postupně jsou čím dál tím více odtrženi od reality, což se týká hlavně soudců a státních zástupců. Mají v rukou obrovskou moc a za svá rozhodnutí nenesou žádnou zodpovědnost. To potom stačí málo… Každého by ta síla, co má v rukou, nějak formovala, některé deformovala. Je v zájmu právě naší justice, aby se všem nastavilo zrcadlo, aby byli za své chyby zodpovědní. Každého, kdo udělá něco špatného, taková chyba stojí minimálně peníze. Tahle naše elita by neměla být nad zákon, naopak oni by jej měli úzkostlivě dodržovat a někdo by je měl kontrolovat, že to tak je. Jestli existuje justiční mafie, se mne před časem zeptal jeden člověk znalý poměrů v naší justici. Vůbec jsem nevěděl, co mu mám říct. Teď po zkušenostech, co jsem s „olomouckou spravedlností“ zakusil, si dovolím tvrdit, že u nás justiční mafie existuje, bohužel. Navíc je velká chyba, že se o justičních omylech v České republice příliš nemluví, přesto všichni víme, že i sebelepší soudní systém se může čas od času dopustit přešlapu.

Je něco, co by se podle vás mělo systémově změnit?

Ano, samozřejmě by se měl ten systém změnit. Nevím, jak přesně, nejsem právník… To musejí vymyslet chytřejší lidé, než jsem já. Možná to chce pustit trochu lidskosti a selského rozumu do těch zákonů a rozhodování soudů. Určitě ti lidi v justici musejí být za své konání a rozhodnutí zodpovědní. Když tam ta zodpovědnost nebude, pořád to bude ten svět sám pro sebe, co se bude snažit schovávat za právní názor a případný omyl skrývat.

