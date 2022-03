To h***o na Hradě udělalo salto mortale. Vyznamenání jsou dlouho znehodnocená. Putin je terorista. John Bok se dostal do ráže

Prezident Miloš Zeman se rozhodl udělit vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Co vy na to?

Jen vás opravím, pro mě českým prezidentem není. V tuto chvíli prezidenta nemám.

Ale, co vy na to?

Nepřekvapuje mě to. Ten člověk nemá charakter. Jeho minulost všichni známe. Je sice hezké, že dá Zelenskému nějaké vyznamenání, ale to snad ani Putina nemůže překvapit. I Putin už od začátku ví, jaký hovno je ten náš pán na Hradě. Ten se cítil v Kremlu tak důležitě, když stál vedle Putina. A pak udělá takové salto mortale, když zjistí, že Putina obhajovat nelze. Ale ještě pět minut před tím ho hájil.

Fakt mě nepřekvapil. Je to pořád ten samý zmetek. Vždyť se musí Masaryk obracet v hrobě, když vidí, kdo od něj dostal Bílého lva. Při vší úctě si ho ani Gott, ani Bohdalová nezaslouží. On to vyznamenání znehodnotil. To by měli dostávat výjimeční lidé, jako třeba všichni ti kluci, co bránili Velkou Bitánii za druhé světové války, špičkoví vědci a ne taková hovna u cesty. Herci, co dobře hrají? Zpěváci, co dobře zpívají? Ne, fakt ne!

Putin je terorista. To jste řekl při naší nedávné komunikaci s tím, že se takového označení všichni bojí. Stojíte si za tím?

Musím to poopravit. Situace se vyvíjí každým dnem. Už to řekl i v online přenosu v britském parlamentu ukrajinský prezident Zelenskyj. Všichni mu naslouchali a řekl to samé, co já. Nikdo před tím ještě neslyšel žádného politologa, politika ani premiéra říct, že je Putin terorista.

Osobně si myslím, že je největším teroristou tohoto století. Všichni souhlasili s tím, že ti, co spáchali brutálně odporné činy v New Yorku, Paříži, Londýně a všude jinde, jsou teroristé. Společnými silami pak byli postupně likvidováni. Nic jiného nezbývá.

Je to prezident jaderné velmoci...

Když je někdo prezidentem jaderné velmoci a jedné z největších zemí na světě s ohromným potenciálem, který by mohl být pozitvní, tak s přihlédnutím k tomu, co dělá Putin, je to zlé a nesmyslné. Ostatně některé záběry s rozbombardované Ukrajiny jsou velice podobné záběrům z válkou zmítaného Čečenska. Kyjev a Groznyj jsou identické. Stejný způsob likvidace, ataku a nelidskosti. A to byl taky Putinův „boj“ či spíš genocida.

Svět sice prskal, ale nic s tím neudělal. Ani s Čečenskem, ani s Gruzií, ani s Krymem. Ten člověk postupuje jako Hitler. Nikdy v novodobé historii nikdo nepostupoval jako Hitler a pak se k tomu vrátil jakýsi kágébák. Nejde o to, jestli byl před tím komunistou, ale princip boje a zacházení s civilisty je nacismus respektive fašismus.

Jak nahlížíte na argumenty, že na Ukrajině dlouhodobě působily tlaky z USA a nynější situace jim velmi vyhovuje?

Vycházím z toho, že historicky USA a atlantická vazba mezi nimi a Evropou jsou pro mě přijatelnější než Rusko a to, co představuje. Přiznejme si, že Evropa je historicky značně nemocná. Evropa bohužel nikdy nebrala atlantickou vazbu moc vážně, ale v momentě, kdy jí teklo do bot, tak Američany potřebovala. Jak za první světové války, ale i za druhé. Přestože měly USA svůj problém v Tichomoří, tak se díky tlaku Winstona Churchilla na Franklina Roosevelta zapojily do bojů v Evropě. Kdyby nebylo Ameriky, tak by Britové a Sověti Hitlera možná neporazili.

Nemyslím si, že USA usilují o to, aby přes Ukrajinu rozházely Rusko. Rusko ani Čína nikdy v moderní době nestály o status quo. Tedy o to, že jsme jací jsme, ale domluvíme s na tom, že vedle sebe budeme žít a budeme se akceptovat. Amerika je také imperiální země a můžeme k ní mít mnoho výhrad. Ale přes všechny výtky vůči Americe - měli tam Mccarthismus, taky rasismus - byla vybudována na demokratických principech. Rusko nikdy. V Rusku neznají posilování váhy občana jako jedince. Rusko nikdy nepoznalo, co je to demokracie.

Souhlasím. Nicméně jsme měli nedávno dvacet let od vzniku věznice Guantánamo popírající veškerá lidská práva. Moc se o tom nemluvilo...

To je prasečina, ale islamisté nebyli zadržováni jen v USA, ale třeba i v Polsku. To je věc, která vyvolává oprávněnou kritiku, co USA dělají. Vždy bude v lidech zrát otázka, zda bylo opravdu nezbytné shodit na Japonce dvě atomové bomby. Historie je jedna věc, ale pak uplyne určitá doba a musíme vycházet z dané reality. Společnost se vyvinula. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že Němci si prodělali vlastní hlubokou katarzi a v určité době se Německo stalo jedním z nejvíce demokratických států přinejmenším v Evropě.

Vše souvisí se vším. Pořád u nás někdo tvrdí, že se Rusko cítí být ohroženo. Ale Rusko ví, že není. Západní Evropa vytvořila pouto s Ruskem, protože jsme dost závislí na jeho plynu a naftě. A Evropa přistoupila na vybudování Nord Streamu i Nord Streamu 2. Není lepší důkaz o tom, že Evropa se snaží na základě ekonomických, a ne politických, vazeb budovat dobré vztahy s Ruskem? Podle mě není!

Pořád je zde však nyní všemi zpochybňovaný fakt, že Ronald Reagan a další slíbili Michailu Gorbačovovi a Rusku, že se NATO nebude rožšiřovat směrem na východ...

Před rozpadem SSSR se evropské země pod sovětskou knutou osvobodily. V tom žádní Američané nejeli. Bylo to jen o selhání sovětského ekonomického systému. A pak začaly vztahy, že se s Rusy nebudeme moc bavit. Ostatně historicky jsme nikdy pod ruským vlivem nebyli. To začalo až za sovětského Ruska a hlavně po druhé světové válce.

Možná byl rozpad Sovětského svazu a jeho moci moc rychlý. A Gorbačov k tomu svým uvolněním, na což měla vliv i jeho žena Raisa, přispěl. Prostě on SSSR zaťal hřebík do rakve.

Takže je podle vás jedním z důsledků rychlého rozpadu Varšavské smlouvy a SSSR válka na Ukrajině?

Je to tak. Příkladem toho bylo i Československo před rokem 1968. Kdyby nebyl odstraněn Antonín Novotný a s ním i zaprděný socialismus s velkou oblevou, tak by se u nás mohlo vše vyvíjet úplně jinak. Sověti a dnes Rusové nejsou všemocní. Pomalejší a v čase rozložený rozpad SSSR by byl mnohem zdravější.

Vlna solidarity s Ukrajinu je nebývalá. Souhlasíte?

Úplně. A pro mě je největším překvapením Polsko. Prcek Jaroslaw Kaczynski se tam občas choval až diktátorsky, ale velká města byla vždy proti němu. A najednou celé Polsko podporuje Ukrajinu. To je úžasné. Přitom Polsko s Ukrajinci historicky nemá moc dobré zkušenosti.

Myslíte nejspíš masakry na Volyni a tak dále...

Tak. Poláci by mohli říkat, tak to těm Ukrajincům patří. Nicméně oba národy jsou oběti Rusů. Co to je Ruské impérium? Svého času řídil Varšavu ruský potentát. Vše je historicky provázané. Sovětský svaz pokračoval v imperiální politice carského Ruska a nyní, po určité době uvolnění a klidu, v ní pokračuje i Ruská federace.

Pokud prezident Zelenský přistoupí na kategorické požadavky Putina, tak se vlastně Ukrajina vzdá své svébytnosti. Na internetu někdo vytáhl slova Václava Havla, že Ukrajině je třeba dovolit, aby byla svéprávnou zemí. Aby se mohla rozhodnout, kam chce a my ji v tom musíme podpořit. Ostatně Ukrajinci se chtěli stát součástí Evropské unie. A po zkušenostech Ukrajiny se sovětským Ruskem a putinovským Ruskem se jim nelze divit. A to rozlítilo Putina.

Putin je podle vás terorista a s teroristy se nevyjednává. Tak co by mělo nyní následovat?

Takže, já vás nechám chodit do mé kuchyně, kdykoliv si vzpomente. A díky tomu mi dáte pokoj a budu si moci žít svým životem. Nicméně mi pak začnete říkat, s kým se mám kamarádit, kam jezdit na výlety, co mám poslouchat za muziku a tak dále. Můžeme se spolu domluvit? Možná by to i šlo, ale jsem hodně emotivní člověk, takže se mnou ne. Asi bych vám jednu vrazil.

A takhle se chová Putin k Ukrajině. Nebudeme si zastírat, že na Ukrajině nejsou fašisté tak moc rozšíření. Jsou tam jako u nás, jako v Německu, Francii, USA a jinde. Jsou to ale extrémní debilové, kteří tu zemi neovlivňují. Putinovi upřímně nevadí na Ukrajině ta extrémní korupce, oligarchie a tak dále, ale jemu vadí, že si ta země chce rozhodovat sama o sobě.

Všichni si myslíme, že život je bezpečný, že tato planeta je bezpečná. A já říkám, že není. V momentě, kdy jste ohrožen, když vás někdo vydírá, kdy vás někdo ohrožuje, a přestože si před ním kleknete, tak to skončí jako s Hitlerem.

Neodpovídáte na otázku...

Podle mě by měly na Ukrajině začít operovat jednotky OSN a situaci zklidnit. Rusové mají sice v bezpečnostní radě OSN právo veta, ale tohle tady nikdy nebylo. Rusko navíc porušilo mnoho úmluv i v OSN, takže by mělo být nyní od rozhodování odstaveno. Ať tam jedou Indové, Dánové, Australané, ale OSN by tam mělo poslat mírové sbory.

Vzpomeňte si na Jugoslávii. Kdo ví, jak by to skončilo, kdyby tam, i když někdy se zbytečnými civilními oběťmi, nezasáhly jednotky pod vlajkou OSN. Válka byla krutá a kdyby nedošlo k mezinárodnímu zásahu, tak by byla ještě krutější a obětí by bylo mnohem více.

Na Irák v roce 2003 Británie a USA zaútočily díky lži o chemických zbraních a bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Není to jen vaše klamná představa, protože ve světě prostě vládne zákon silnějšího?

S Irákem souhlasím. Tam to bylo posraný a idiotský. Vše postavené na základě nepravdivých informací. Na Ukrajině ale nemáme nepravdivé informace. Je prokázáno tvrzení Putina, že tam vládnou nacisti?

Není...

Rusko a Putin v jeho čele bombarduje města, zabíjí civilní obyvatelstvo, děti, zabral cizí území. A je třeba říct, že to odhajlovala celá Státní duma. Kecy kolem toho a kličkování, to je celé blábol. Jak říkával lapidárně můj český děda: "Na hrubou díru, hrubá záplata!"

