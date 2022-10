To je dobře, že přijdete o práci! Holec slyšel zlé věci. A pozor: Babišův zvrat

KONTEXT PETRA HOLCE „Poradci premiéra totiž v médiích říkají, že bude dobře, když některé firmy krachnou a lidi přijdou o práci, protože prý pak aspoň rozhýbají ‚zamrzlý‘ pracovní trh. Přitom by právě oni měli být první, kdo ho za tohle půjde rozhýbávat!“ naznačuje komentátor Petr Holec, že vláda nepomáhá průmyslu záměrně. S ParlamentnímiListy.cz hovořil i o tom, co by se stalo, kdyby Babiš postavil do volby prezidenta Martina Stropnického.

reklama

Hodně se teď mluví o případné kandidatuře exministra obrany a zahraničí za ANO a diplomata Martina Stropnického na prezidenta. Jak vidíte jeho šance?

Souhlasím s politickým marketérem Jakubem Horákem, že tohle by byl tzv. „game changer“. Nikdo z dosavadních kandidátů totiž nemá pro funkci prezidenta takové formální i neformální předpoklady jako právě Stropnický, současný český velvyslanec v Izraeli. Byl ministrem obrany i zahraničí, takže je vedle Petra Pavla nebo Danuše Nerudové vyzkoušeným a taky zkušeným politikem, což by kandidát na nejvyšší ústavní funkci měl přece být. V přímé prezidentské volbě sice kvůli patnácti minutám slávy rádi kandidují různí nepolitičtí outsideři, není ale náhoda, že dva poslední prezidenti jsou bývalí premiéři. A mělo by to tak i být. Voliči by měli kandidáty na prezidenta dobře znát i politicky, abychom se pak na Hradě vyhnuli různým nepříjemným překvapením. Jako třeba že tam nějaký generál začne premiérovi dávat rozkazy, když si ráno do práce místo obleku náhodou oblékne uniformu...

Náš prezident podle ústavy reprezentuje zemi navenek, a to Stropnický jako exministr zahraničí a současný diplomat určitě umí líp než všichni ostatní kandidáti dohromady. A když už jsem zmínil generála Pavla, hlavního favorita volby, což podle mě musí být nějaké národní nedorozumění, protože generálové v demokraciích patří spíš do kasáren: Pavel poslední dobou čistí svou toxickou minulost komunistického lampasáka a aktivního člena KSČ tak pečlivě, že se nejspíš už nepoznává ani sám, jak se změnil k lepšímu. To Stropnický se takhle trapně retušovat nemusí: Zatímco se Pavel připravoval před rokem 1989 na výsadek do týlu imperialistických nepřátel z NATO, podepsal Stropnický Několik vět. Chápu, že ho za to „ultras“ Pavla i ve SPOLU případně budou nenávidět, širší veřejnost ale ten charakterový rozdíl mezi oběma určitě dobře chápe. Pro Stropnického ale hraje ještě jedna důležitá věc: On je bývalý populární herec a Češi herce prostě milují i v politice, podobně jako tam milují třeba lékaře. I proto si je politici často „kupují“ kvůli volební podpoře. Stropnického kandidatura by vůbec byla ironie. Ve SPOLU už si určitě mysleli, jak „mazaně“ vyřešili absenci vlastního prezidentského kandidáta trojjedinou podporou Nerudové, Pavla a Pavla Fischera, a teď by jim do toho Babiš znovu hodil vidle se Stropnickým!

Psali jsme: Nové jméno na Hrad. Tak jako Pavel měl cosi společného s armádou...

Stejně jako o Stropnickém se poslední dobou hodně mluví i o ministru průmyslu a obchodu za STAN Jozefu Síkelovi. Ten radil velkým firmám, ať se prezentují jako malé, aby si sáhly na státní energetickou podporu.

I Síkela je „game changer“, něco takového jsme tu prostě ještě neměli. Ten člověk má skutečně nekonečný potenciál ničit sebe i celou vládu! Koho to ale ještě vlastně překvapí u STANu, ne? Síkela jako zástupce státu vážně radí firmám, aby podváděly stát, no to snad neměli ani v nesmrtelné britské satiře Jistě, pane ministře! A zvlášť i se Síkelovou výmluvou, s níž ho teď hájí i ve vládě, protože správně tuší megaprůšvih – a sice že to prý řekl v „nadsázce“. Jestli tedy takhle podle vlády vypadá nadsázka, pak si radši nepřejme ani vidět, jak to vypadá, když to myslí fakt vážně. Samozřejmě že každý, kdo viděl záběry televize CNN Prima NEWS, dobře chápe, že to Síkela podnikatelům samozřejmě radil naprosto vážně. Navíc je fakt bizár, že ministr Fialovy vlády radí podnikatelům, aby udělali to samé, kvůli čemuž teď u soudu stojí Babiš. Nejhorší ale je, jak to Síkelovi i celé vládě projde v „jejích“ médiích včetně veřejnoprávní ČT. Kdyby něco podobného udělal Babišův ministr, museli by na Kavčích horách přidat další kanál, aby na to měli dost místa! Já už Síkelu a jeho legendární neschopnost prostě beru tak, že místo ministrování v práci točí Českou sodu. Jen nám to ještě oficiálně neřekl.

Psali jsme: Úsporný tarif v prosinci skončí. Původně byl plánován do příštího října Mně fakt připadá, že je snad záměrem vlády zničit náš průmysl a ekonomiku... Okamura se diví čím dál více Síkelovo „tvařte se jako malí a střední“. Vystřiženo, zkresleno, protestuje mluvčí. Tak si to dejte celé Síkelova habaďůra: „Tvařte se jako malí a střední. Přimhouříme oko.“

Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že nižší účast lidí na pražské demonstraci odborů ukázala, že lidi už nemají důvod demonstrovat, protože prý vidí, že vláda situaci řeší. Souhlasíte?

Zeptejte se na důvod nižší účasti na odborářské demonstraci lidí z průmyslu a ti vám řeknou, že skutečným důvodem je totální rezignace zaměstnanců na situaci kvůli nepomoci vládě průmyslu. A vůbec nejde o lidi, kteří by byli zvyklí žít ze státu, jak tvrdí někteří z vládní pětikoalice, protože jsou úplně mimo. Třeba lidi z těžkého průmyslu makají tak, jak většina z nás včetně moudrých pražských novinářů nikdy makat fakt nechce! Oni ale vidí, jak Fialova vláda stále odmítá pomoct průmyslu, protože mu vůbec nerozumí, zatímco mu pomáhají jinde v EU, takže ten český ztrácí konkurenceschopnost. A lidi se proto logicky bojí, že kvůli situaci, kterou nezavinili, skončí bez práce. A teprve potom budou kvůli nečinnosti vlády odkázaní na stát a jeho hodně děravý „deštník“. Navíc mají dobrý důvod si myslet, že to tahle vláda vlastně i chce, což je stejně jako Síkelova bezradnost taky premiéra. Nejen poradci premiéra totiž v médiích říkají, že bude dobře, když některé firmy krachnou a lidi přijdou o práci, protože prý pak aspoň rozhýbají „zamrzlý“ pracovní trh. Přitom by právě oni měli být první, kdo ho za tohle půjde rozhýbávat!

Fotogalerie: - Pět minut po dvanácté

Psali jsme: Padnutí na dno. Po akci Středuly má Zbořil co říct „Už je to jasné? Vy to nevidíte?“ Václavák: Po sporech ostrý vzkaz. A výzva Požadavky Středulových odborářů: Cenovou regulaci, vyšší mzdy. Vládo, konej rychle Rusáckým dezolátům přišlo mnohem více lidí. Tady to máte. Honzejk, Kalousek a další komentují Středulův „debakl“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.