To mají dětem vysvětlit rodiče, ne stát. Gender už v mateřské škole? Obránce rodiny Gregor to odmítá

Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové česká společnost „poslední dobou čelí nárůstu určitých násilných tendenci, předsudečných postojů vůči nejrůznějším menšinám a článkům společnosti, a jsme svědky jistého postupného zhrubnutí nemalé části společnosti“. Pozorujete takovou změnu také?

Když se bavím se svými přáteli jiné sexuální orientace, pociťují poprvé od porevoluční doby narůstající hrubost. Jen by se paní zmocněnkyni asi nelíbilo, co je toho podle nich příčinou. Je škoda, že nezačne sebereflexí, stejně jako předáci aktivistických neziskovek, protože ti tak tlačí na společnost a snaží se ji převychovat, že i lidé, kterým to bylo doposud jedno, začínají reagovat, někteří přehnaně. Aktivistů je pár a jsou dobře placeni z EU a Norských fondů, ale berou si jako rukojmí svých tužeb celou LGBT komunitu. Hněv lidí se potom obrací proti osobám s jinou sexuální orientací a trpících genderovou dysforií, kteří za to nemohou.

Z čeho podle vás může pramenit jakási „zaťatost“ některých lidí vůči požadavkům LGBT komunity?

Zaťatost některých občanů bude vždy přítomná, a to vůči jakékoliv skupině lidí. Co ale nepřispívá je skutečnost, že k požadavkům za stále více práv LGBT+ osob jak v politice, tak především v médiích existuje obrovská míra podpory a pochopení a z druhé strany panuje strach artikulovat, že proti těm lidem nic nemám a v jejich osobním životě jim přeji vše dobré, avšak nehodlám z toho důvodu podporovat a hlasovat pro cokoli, co „jejich zástupci“ s nulovou legitimitou požadují. Především si nemyslím, že existují jednotné požadavky LGBT komunity. V LGBT komunitě je enormní množství lidí, které je s životem v Česku extrémně spokojené a žádné politické požadavky nemají a spokojeně si žijí své životy. Problém je, že se stávají nedobrovolnými rukojmími až náboženského gender hnutí a profi lobbistů, kteří mají neukojené ambice a chtějí naši společnost změnit k obrazu svému.

Existují podle vás dnes důvody, aby se nějaká skupina lidí v naší zemi cítila nesvobodně nebo se báli vyjádřit, kým skutečně jsou? Slova vládní zmocněnkyně pro lidská práva na čtvrteční debatě o stavu lidských práv v rámci festivalu Prague Pride to naznačovala.

Naprosto s vládní zmocněnkyní souhlasím, o nesvobodu tu někteří usilují. Je to třeba právě ona, kdo se v ČR podílí na vytváření nesvobodného prostoru. V rámci svého vládního angažmá požadovala omluvu a stažení materiálů Všeobecné fakultní nemocnice za vyjádření renomovaného sexuologa Petra Weisse ve věci trans pacientů. Nebo se podílela na nátlaku na soukromé nakladatelství Albatros, aby stáhla vydání knihy Nevratné poškození Abigail Shrierové poukazující na zdrcující dopady tranzice pro dívky. Nebo veřejně kárala senátory za to, že nepodpořili ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jestli tady někdo vytváří prostor nesvobody, je to právě ona a její přátelé z nezisku, kteří se snaží skrze prosazování potírání hate speech umlčet své názorové oponenty a omezovat svobodu slova.

Podle výzkumníka Michala Pitoňáka z UK se gayové často v naší společnosti potýkají s obavou být sami sebou. Mezi lety 2017 a 2022 se dle něj „cítilo diskriminováno nebo obtěžováno plných 43 % LGBTQ+ lidí“. Dochází podle vás k takové diskriminaci?

Zmiňovaný výzkum neznám ani jeho metodologii. Pan Pitoňák je hybridní vědec, jelikož pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, ale zároveň je zakladatelem neziskovky Queer Geography, která spoluzaložila iniciativu Jsme fér prosazující stejnopohlavní manželství. Znám data a výstupy Být LGBT+ v Česku, na kterém se jeho spolek spolupodílel s Kanceláří veřejného ochránce práv za evropské peníze. Fascinovala mě ta metodologie sběru respondentů, která probíhala přes aktivistické neziskovky, takže logicky byl sesbírán názor fanouškovské databáze těchto spolků, nikoliv reprezentativní vzorek LGBT+ napříč republikou a věkovými kategoriemi. Ale jakmile je výzkum o LGBT, nemusíte mít tak přísné standardy jako ostatní. Je to důkaz ideologizace vědy.

Podle výzkumníka Pitoňáka situaci zhoršuje i to, že „se o LGBTQ+ osobách baví negativně i politici“. Váš názor?

Myslím, že se jedná o přehnanou senzitivitu. Pláču snad, že mě jeden z nejvýše postavených ústavních činitelů nějak veřejně nálepkuje? Stěžuji si, že za své normální názory mě a náš spolek Alipro někteří zvolení politici nálepkují jako homofoby, nacisty a podobně? Už je načase stát se dospělými.

Slovy Šimáčkové Laurenčíkové kroky vlády k podpoře LGBTQ+ komunity schválením manželství pro všechny neskončí. Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva by měla vláda chystat strategii, která bude „posouvat“ i oblasti jako je vzdělávací systém a kultura. Jak si tento záměr vysvětlujete?

Vládní zmocněnkyně se bez mandátu od lidí pohybuje ve výkonné moci již dlouhou dobu. V době, kdy působila na MŠMT, byla prosazena inkluze v českém školství, z kterého se dosud nevzpamatovalo. Na rozdíl od mnoha politiků ona moc dobře ví, že klíč k budoucnosti jsou právě děti a jejich vzdělání. I proto její neziskovka SOFA je stále aktivní a prosazuje tzv. wellbeing do revize školních osnov pro ZŠ (rámcových vzdělávacích programů), kam je možné schovat právě i politickou agitku a nahlodávání hodnot dětí, které jim předávají jejich vlastní rodiče. Je to vážné ohrožení.

Děti a studenti podle Šimáčkové Laurenčíkové potřebují v rámci sexuální výchovy získat „korektní informace“, aby se mohly „nějak dobře orientovat sami v sobě, ve vztazích, ve světě“. Zatím v tom prý selháváme. Jak to vidíte vy?

Vždy je třeba nějakou ideologii obalit hezkými názvy. Sexuální výchova je citlivou otázkou. Proto často slyšíme, že se mají děti dozvědět o sexu a sexuálním sebeuspokojování dozvědět co nejdříve. Je to obhajováno bezpečností samotných dětí, aby poznaly, když jsou zneužívány. Ale vlastně pod rouškou bezpečnosti se děti dozvídají, že základní podstatou jejich života je jejich sexualita, že je to klíčová otázka. Já si nemyslím, že je třeba malým dětem říkat, že se mohou sebeuspokojovat. Oblast přístupu k vlastní sexualitě je věcí rodiny a především rodičů, kteří jsou primárně zodpovědní za péči a výchovu svých vlastních dětí. A má to tak zůstat. Že v tom někteří rodiče selhávají, je pravdou, ale to neodůvodňuje, aby byly všechny děti již od raného dětství sexualizovány ve školách za pomoci neziskovek typu Konsent. Ta ve svých materiálech cituje práci amerického psychologa Kinseyho, který stranil pedofilům. Méně škod napáchají rodiče než odbržděný stát s pomocí ideologických neziskovek.

V rámci Prague Pride proběhla i přednáška o „queer vzdělávání“. Lidé z o.p.s. Magdaléna, kteří ročně navštíví zhruba 120 škol v Česku, mluvili o potřebě vzdělávání v této oblasti už na prvním stupni ZŠ a také v rámci MŠ, například formou krátkých her. Potřebujeme něco takového? A co mají dělat rodiče, pokud by s tím nesouhlasili?

Je třeba zdůrazňovat, že školy mají povinnost informovat rodiče o všech aktivitách školy. Proto určitě doporučuji nepodepisovat generální informovaný souhlas se vším na začátku roku, ale nechávat se informovat o tom, čeho se mají vaše děti ve škole účastnit. Je smutné, jak moc se některé bohulibé organizace jako Magdaléna vzdalují svému původnímu poslání a pod vlivem nových podporovatelů, členů a financiérů nachází novou agendu včetně školení o genderu a sexuální orientaci ve školách.

Jak se letos do podpory Prague Pride zapojila Praha v porovnání s minulými lety? Pozorujete, že by se podpoře měst či krajů těšily i různé neziskové organizace, které se snaží třeba právě o queer vzdělávání na školách?

Je vidět, že je pro velkou část pražských radních, hlavně Pirátů, je to priorita, na rozdíl od rozvoje města. Finance jsou ale jenom část podpory, stačí se podívat na vlajky na pražských tramvajích, je to ovládáno až náboženským zápalem. Ostatně i část ministrů vlády dala festivalu své záštity, především Piráti a STAN. Místo aby místopředseda vlády pro digitalizaci Bartoš za Piráty řešil zpackanou digitalizaci stavebního řízení, tak má čas vyrazit na náboženské procesí Prague pride. Je to výsměch lidem.

