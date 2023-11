To o Palestincích nevíte. Chování, zrada, údajná bída. David Bohbot hlásí z Izraele

Věděli to všichni. David Bohbot je nejen bezpečnostním expertem a ředitelem pražského Centra pro výzkum terorismu, ale také Izraelec, který dlouhé roky čerpal zkušenosti v tamních vojenských a bezpečnostních kruzích. Poté, co Hamás zaútočil na Izrael, byl i on povolán do armády. A jak sám říká, je na to patřičně hrdý. V exkluzivním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popisuje, jak 7. říjen jednou pro vždy změnil celý židovský stát. „Izrael je rozhodnut změnit situaci, definitivně porazit Hamás a chce válku, která odstraní hrozbu útoků z jeho strany,“ říká David Bohbot, který přijal službu u izraelské policie a brání svůj rodný kraj. „Hamás násilně zabraňuje civilním rodinám v útěku z válečného pásma, proto bude boj v Gaze hodně těžký, s velkým množstvím obětí,“ dodává.

reklama

Davide, zdravím vás do Izraele. Co se změnilo od vaší poslední návštěvy?

Válečný stav, který je sám o sobě obrovským posunem v životě Izraele, přinesl dvě velké změny. Tou první je obrovská vlna spojenectví a solidarity mezi lidmi. Brutální masakr připomněl všem izraelským stranám, že hlavním cílem Izraele je přežít. Názorové rozdíly mezi různými skupinami obyvatel a výhrady vůči premiérovi Netanjahuovi sice stále zůstávají, ale naprostá většina Izraelců je neřeší a soustřeďuje se jen na dosažení vítězství.

Druhou změnou je odhodlání. Před válkou část Izraelců říkala „Musíme porazit Hamás!“ Zatímco jiní říkali „Pojďme investovat do Palestinců, oni se změní!“ To dnes už neplatí. Denně je připomínán masakr Izraelců a doslova na každých pár metrech po celém Izraeli najdete plakáty a billboardy na jediné téma: „Spolu zvítězíme!“ Izrael je rozhodnut změnit situaci, definitivně porazit Hamás a chce válku, která odstraní hrozbu útoků z jeho strany.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 15466 lidí

Předválečné časy se nikdy nevrátí. Izraelci už nebudou věřit Palestincům. Nebudou zaměstnávat lidi, kteří místo poděkování za šanci pracovat sbírali informace, mapovali situaci a dokonce i pomáhali vraždit v kibucech, kde většina obyvatel věřila v možnost mírového soužití. Někteří dokonce zřizovali podniky přímo u hranice s Gazou, aby dali Palestincům možnost pracovat a ulehčili jim život. Těm Palestincům, kteří během útoku prozrazovali Hamásu, kdo v kibucu je voják, kdo má zbraň, nebo kde jsou rodiny s malými dětmi. Izrael je teď připraven na jakékoliv scénáře, zvládl by bojovat na všech frontách. Nejlepší strategie je samozřejmě soustředit se na Gazu a řešit to tam.

Co děláte v Izraeli? Vstoupil jste do armády?

Byl jsem povolán do armády, a jsem na to hrdý. Zvolil jsem službu v policejních jednotkách. Policie dělá důležitou práci a první linií dnes není jen Gaza, ale celý Izrael. Sloužím v rodném kraji, který je potenciálním vstupem pro bojovníky Hizballáhu z Libanonu. Je tady také mnoho nepřátelských arabských vesnic, u nichž nikdy nevíte, zda a v jaké intenzitě mohou zaútočit na Izraelce. Rozhodl jsem se pro tuto službu i proto, že nechci bojovat proti civilním Palestincům. Hamás násilně zabraňuje civilním rodinám v útěku z válečného pásma, proto bude boj v Gaze hodně těžký, s velkým množstvím obětí. Nezávidím izraelským vojákům. Já to mám jednodušší, protože když na nás někdo útočí, jsou to určitě ozbrojení teroristé, a ne civilní osoby.

Sloužím na severu u města Maalot, nedaleko od hranice s Libanonem. Všechny vesnice a města přímo u hranice byly evakuovány a my jsme teď v první linii. Jsou tady špičkoví bojovníci policie a izraelské armády včetně speciálních jednotek, máme i tanky. Pořád se tady něco děje, hodně nás ostřelují, létají tu i drony a neustále na nás útočí menší skupiny bojovníků Hizballáhu. Všechny jejich útoky policie a armáda odráží a likviduje.

Média hovoří o proporcionalitě a snaží se neustále srovnávat počty mrtvých na straně Palestinců a na straně Izraele. Jak se na tuto matematiku smrti díváte vy?

Nerozumím tomu. O jaké proporcionalitě mluví? Hamás zavraždil stovky obyvatel Izraele a další stovky starých lidí, žen a dětí unesl, drží je už déle než měsíc v temných tunelech bez možnosti kontaktu s okolím a nikdo neví, v jakém jsou stavu a jestli vůbec žijí. Podobné počty nemají smysl, když bojujete o přežití. Pokud na vás někdo zaútočí s úmyslem zabít, budete se bránit všemi dostupnými prostředky bez ohledu na škody, které mu způsobíte.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Připomínám, že Izrael kompletně opustil Gazu, odstěhoval odtamtud všechny židovské osady a pokusil se uzavřít s místními Palestinci mír. Izraelci investovali do inovací, modernizací a produktivity a v Gaze zanechali prosperující výrobní podniky. Palestinci je okamžitě po stažení Izraele zničili, a to včetně podniků, zaměřených na výrobu potravin. Místo udržení výroby a pracovních míst Palestinci v Gaze raději investovali do přípravy války. Zvolili si do čela Hamás, jehož programem je válčit, dokud jim nebude patřit celý Izrael. Pro tento cíl nekompromisně používá nejen teror, rakety a bombové útoky, ale i ženy a děti. Gaza nebyla okupované území a Palestinci měli přístup jak do Izraele, tak do Egypta. Volba Hamásu znamenala faktické vyhlášení války Izraeli a Palestinci se stali hrozbou i pro Egypt. Proto je dnes odmítá vpustit na své území, přestože na něm žijí arabští muslimové, a dokonce i vyznavači sunnitské větve islámu.

V Evropě jsme svědky stále masovějších propalestinských demonstrací. Vidíme také, jak někteří politici mění názory. Například prezident Macron nejprve tyto demonstrace zakázal, ale nyní je toleruje a v zatím posledním projevu kritizoval izraelskou armádu. Jak se na to díváte?

Chtěl bych, aby lidé pochopili, že nekompromisní útok Izraele v Pásmu Gazy bez ohledu na mezinárodní reakce byl vyvolán únosem izraelských dětí, žen a starých lidí a jejich pokračujícím zadržováním v podzemních tunelech. Toto je největší zločin Hamásu, překračující všechny zákonné limity a mezinárodní úmluvy. Na druhou stranu rozumím prezidentu Macronovi. Má strach. Stejně jako Londýn už nepatří Angličanům, ani Paříž už nepatří Francouzům a francouzská policie je příliš slabá, aby prosadila vůli francouzského politického vedení.

Masivní demonstrace na podporu Palestiny, které pod heslem „Svobodu Palestině“ probíhají především v zemích, kde je větší počet muslimů, ve skutečnosti požadují něco úplně jiného. Chtějí Palestinu bez Židů. Nemohu pochopit, že Evropané mohou něco podobného podporovat. Že si mohou přát, aby místo produktivního, moderního a inovativního izraelského státu, který ochotně posílá své záchranářské týmy po celém světě vždy, když nastane jakákoliv katastrofa, zemětřesení nebo záplavy, vznikl nefunkční chudý stát pod vedením radikálního islamistického režimu, který bude do světa vysílat jen další teroristy. To se ale nestane. Izrael zvítězí.

Fotogalerie: - Slova o Hamásu

Co říkáte na Irán? Zapojí se do této války a zaútočí na Izrael?

Irán už vlastně ve válce s Izraelem je. Jeho vedení se ale chová stejně, jako nejvyšší vedení Hamásu, které bez jakéhokoliv soucitu posílá své lidi umírat a samo si žije v klidu a bezpečí v Kataru, v Turecku nebo v Evropě. Irán využívá k boji proti Izraeli jemenské Hútie, Hamás, libanonský Hizballáh nebo islámské milice v Iráku a v Sýrii. Obě party hodně křičí, ale bojovat a umírat posílají druhé. Izraelce velmi překvapilo, když zjistili, že mezi tisícovkami teroristů, zapojených do bojů, nebyl ani jeden bojovník s vyšší hodností. Jsou totiž zvyklí, že velící důstojníci bojují se svými jednotkami a nesedí v týlu. Pro tohle zbabělé chování nemám slov.

Jaká je aktuální situace v místě, kde působíte? Jak pokračuje válka?

Pokud myslíte boje v Gaze, je situace velmi dobrá. Izraelská armáda vyhrává a postupuje. Tvrdý systematický výcvik a promyšlená taktika fungují. Každý potenciální scénář boje je perfektně natrénovaný. Díky tomu ať s pomocí moderních vojenských technologií, nebo v přímém boji tváří v tvář na život a na smrt, při odstřelování nebo při bojové činnosti v tunelech izraelské jednotky téměř vždy vítězí.

Soustřeďujeme se na nemocnice. Právě pod nimi se totiž nejčastěji nacházejí hlavní podzemní tunely. V nich proběhnou rozhodující bitvy a podle mého názoru to bude konečný úder Hamásu, který je v šoku z účinnosti a rychlosti postupu izraelské armády. Vedení Hamásu se ukrývá hluboko v tunelech, zatímco jeho bojovníci hromadně umírají.

Válka bude kratší, než kdokoliv očekával. Hlavním problémem teď už není porážka Hamásu, ale nalezení a záchrana unesených rukojmí. Jak jsem už řekl, Hamás proti všem zákonům drží jako rukojmí děti, ženy, staré a nemocné lidi a dokonce i kojence. Nejsem si ale jist, zda je možné unesené lidi zachránit, zda jsou ještě naživu, či nikoliv...

Fotogalerie: - Za Palestinu na Václaváku

Hamás tvrdí, že zemřelo více než deset tisíc civilistů, mnoho z nich jsou děti.

Nevěřím ničemu, co Hamás prezentuje o bojích v Gaze. Když se domnívali, že nemocnici bombardoval Izrael, vykřikovali, že v ní zahynulo pět set lidí a zdůrazňovali, že mezi oběťmi bylo mnoho dětí. Když ale zjistili, že to byla jejich vlastní raketa, počet mrtvých se radikálně snížil na pouhých dvaadvacet. Nic z toho, co říkají, není pravda. Jediné, čemu věřím, jsou zprávy o tom, že bojovníci Hamásu střílejí lidi, kteří chtějí utéct. Tečka.

Jak to všechno skončí?

Bude to těžké, ale Izrael zvítězí, a to zcela změní situaci. Izraelci si zaslouží normální život, bez raket a terorismu. Normální život si samozřejmě zaslouží i Palestinci, ale musí pro to ještě hodně udělat. Především lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou chudí, nemohou mít devět či deset dětí. To vede k jedinému – neustálému prohlubování chudoby, z níž pramení ztráta perspektivy a narůstající nenávist. Musejí si také uvědomit, že Hamás nepodporuje jejich ekonomický růst. Může je pak snáze ovládat a v zahraničí naříkat, jak to mají těžké a v jaké bídě žijí. Musejí skoncovat i s neustálým stěžováním na chudobu a čekáním na peníze. Nikdo jim nic nedluží.

Pokud chtějí Palestinci jako národ žít lepší život, musejí začít pracovat a být produktivní, protože v Gaze už nikdy nebudou mít dosavadní možnosti. Izraelci už jim práci dávat nebudou. A pro ty, kteří pracovat nechtějí, mám jedno doporučení. Můžete jít do Evropy. Ta je dostatečně hloupá na to, aby přijala kohokoliv. Seberte své děti a jděte, kam vás srdce táhne. Do Francie, Belgie nebo Švédska, tam všude budete určitě vítáni.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

Tohle ale rozhodně neplatí pro Českou republiku! K nám je nesmíme nechat přijít! Pokud chce západní a severní Evropa spáchat sebevraždu, my se k ní nepřipojíme.

Chcete na závěr ještě něco dodat, Davide?

Ano, a rád. Média píší, že v Gaze docházejí pohonné hmoty, protože je Izrael odmítá dodávat, a že je tam nedostatek potravin. Nikde jsem ale neviděl informaci, že by Hamásu docházely rakety, zbraně nebo munice.

Palestinci si svou cestu vybrali sami. Zvolili si Hamás, jehož politické vedení žije v zahraničí, v Kataru a Turecku, a stará se hlavně samo o sebe. I jeho nižší vedení se schovává, v nejmodernějších podzemních bunkrech a stovkách kilometrů tunelů, zatímco obyčejní Palestinci musí přežívat na ulicích bez ochrany.

Zvolili válku, ale vybrali si špatného soupeře. Zmasakrovali ženy a děti nesprávného národa. Ve válce můžete vyhrát. Můžete ale také prohrát, a pak na tom budete podstatně hůře, než před útokem. Překvapuje mě, že to Palestinci po tolika porážkách a prohrách stále odmítají pochopit.

Psali jsme: 260 tisíc čerpadlo, 200% zdražení elektřiny. Podvedení občané jdou na Fialu Velké překvapení: Šlachta a šéf SOCDEM Šmarda společně. Mají plán Manifestace Za zdraví obyvatel České republiky Takže změna. Ukrajina se chystá na ofenzivu: Tu ruskou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE