To už by ODS nemusela přežít. Zbořil o tom, co „už není normální“

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Myšlenka nastartovat vojenský průmysl nákupem letounů F-35 „je nápad téměř za hranicí normality osobností, které o tom dnes přemýšlejí ve vládě,“ soudí politolog Zdeněk Zbořil. „Je to ale příležitost, jak odůvodnit, proč se musí nafukovat vojenské rozpočty a nezajímat se příliš o to, kdy tato bublina praskne. To by nemusela přežít ani ODS,“ dodává. Rozebral i slova Donalda Trumpa, též domácí vývoj kolem Andreje Babiše či hnutí STAN. A rozhovor Tuckera Carlsona s Vladimirem Putinem.

reklama

Pane doktore, některá témata se nám neustále točí dokola jako „vítr v bedně“. Stačí jedna věta a jsou tu zas. Tentokrát Donald Trump řekl, že pokud Rusko napadne Evropu, USA nemají důvod bránit ty země NATO, které nedávají na obranu 2 %. Jak jste sledoval to, co to u nás spustilo?

Jednak jsem si všiml, že téměř všichni čeští, ale i někteří zahraničně-evropští médiusové exprezidentovu větu opakovali, trochu lhali. (Pokud ta slova DT nebyla vytvořena nějakou AI.) Nebo alespoň neřekli celou pravdu. Předpokládám, že ty desítky nebo dnes už stovky hledačů, nálezců a vynálezců dezinformací, vědí, že toho řekl trochu víc a v určitém kontextu. Nebuďme malicherní a připomeňme, že hlavní bylo jen to, že Donald Trump si stále myslí, že Amerika nesmí být malověrná, že musí myslet na chorál a držet se jeho volebního hesla Amerika First! A že nebude platit, a někdy dokonce umírat, za evropské všežravce a predátory, kteří mají hluboko do kapsy. Američtí prezidenti většinou nejsou filozofové, kteří věří na vítězící pravdu a lásku, ale je dobré se soustředit na to jejich hlavní sdělení, které je určeno, jak jinak, celému světu.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 2% Nemá 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1379 lidí

Když Bidenova administrativa řekne, že „My, Spojené státy, nechceme Rusko zničit, ale oslabit!“ tak bychom mu mohli věřit. Stejně, jako když si myslí, že válkychtiví Evropané „chtějí dát Rusovi na budku“. Je to možné, ale když, tak za své. Když si jiný prezident myslí, že Spojené státy vědí, že evropští válečníci, ať už chtějí táhnout na východ ruský, Blízký nebo dokonce Dálný, jako jejich otcové a praprapraotcové, musejí, jak správně říká český předseda Senátu Vystrčil, přispět si na toto své dobrodružství také svými „grošíky“ a netahat je z kapsy Bílého otce ve Washingtonu. Někdo z vysokých amerických politiků by to snad řekl víc salonfähig než Donald Trump, ale myslel by to stejně.

Z kruhů ODS zněla zajímavá věc: Že Amerika už, parafrázuji, není, co bývala a není to jediná supervelmoc na světě. Že hlavní zájmy bude mít v jihovýchodní Asii. A že my musíme nastartovat náš zbrojní průmysl a bránit se Rusku i bez USA. Čili, analýza problému správná? A řešení také?

Zřejmě na to pan předseda vlády přišel během své jednodenní návštěvy na Jávě a dvou- nebo třídenní ve Vietnamu. A jeho věrní v ODS ho napodobují. On sám asi během svého výletu pochopil, že nový americko-geopolitický termín Indický Pacifik přesahuje intelektuální kapacitu Černínského paláce v Praze. Nápad, že nastartujeme náš zbrojní průmysl nákupem amerických nosičů nukleárního arzenálu, a navíc ještě asi během příštích několika desetiletí se nezmění stav v bodě 0, nebo že budeme nakupovat všechno možné v evropském okolí a u nás budeme opravovat a uskladňovat všechno, co nám naši evropští partneři nebo konkurenti dovolí, je nápad téměř za hranicí normality osobností, které o tom dnes přemýšlejí ve vládě, na MNO a ve strukturách NATO, kde se o válce hodně mluví, ale válčit se nikomu nechce. Je to ale příležitost jak odůvodnit, proč se musí nafukovat vojenské rozpočty a nezajímat se příliš o to, kdy tato bublina praskne. To by nemusela přežít ani ODS, i když má stále ještě dost radikálně uvažujících politiků, když jde zejména o dělení nashromážděného bohatství. Podle starého revolučního hesla – lupte uloupené!

Zdeněk Zbořil

Fotogalerie: - Proti Ficově vládě

K tomu samotnému problému, zda „Putin zaútočí na Evropu, či ne“, se vyjadřoval ruský prezident v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem. Prý ne. No, těžko říct, na Ukrajinu také nechtěl útočit. Ale na zdůvodnění současné situace vedle Majdanu (2013–2014) a událostí po něm následujících použil i historii od Rurikovců až po Polsko-litevskou unii a následný mír po povstání Kozáků. Není trochu nebezpečné vytahovat tyhle staré mapy? Kdyby to udělali všichni, svět by mohl vyletět do vzduchu celkem rychle.

Když se „vytahují mapy“ jako politické argumenty, jde vždy o nebezpečnou situaci, protože obvykle docházejí argumenty, jak přesvědčit toho druhého, že já, a ne ten druhý, mám pravdu.

To platí už od dob Hérodota z Halikarnássu, starých tzv. císařských kronik až po „Rudou dynastii“ a její symbol Mao Ce-tunga. Také už víme od islámských a perských autorit, jak vypadala říše Kýra Velikého a jací barbaři jsou přistěhovalci ze všech koutů světa na americký kontinent. Ti tam na severu nejdříve vystříleli bizony, potom „Indiány“ a nakonec začali střílet sami na sebe. A pokud máme možnost sledovat hollywoodskou kulturu nebo to, co se děje na amerických školách, zdá se nám, že dodnes ještě nepřestali.

Jak se můžeme divit, že reprezentant říše, kterého zřejmě díky svému ignorantství, považujeme za „Rusa“, se dovolává velké minulosti, definované někdy jako „zemský nacionalismus“? Anebo když připomíná „tažení“ ruských carů na západ, na jih a na východ. Gruzínský generální tajemník, ukrajinští členové politbyra a dnešní gubernátoři jsou pro Vladimira Putina součástí velké říše. Někteří z nich se bouří, nesouhlasí, ale o všech se předpokládá, že se vrátí pod ústřední vládu, která je někdy slabá, někdy nepřemožitelná.

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 21% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12449 lidí

Jeden starý ruský emigrant nám v roce 1968, po desetiletí svého pobytu v Praze, důrazně řekl – Ať je Rusko bílé nebo rudé, hlavně že je velké. Tak si nehrajme na překvapení.

Z historie známe několik pokusů o mírové uspořádání v Evropě a může nás těšit, že jeden takový nápad se zrodil i v okolí „husitského krále“ Jiříka z Poděbrad. Byl neúspěšný, podobně jako všechny další podobné pokusy. Dnes by byl považován za „chcimíra“ a byl by kaceřován snad víc než Vladimir Vladimirovič.

Rozhodně by nemusely být vytahovány na světlo staré, ale i nové mapy. Ale jak to udělat, když je na nich vyznačeno přírodní bohatství, které dnešní i ti nejzelenější ze všech Zelených tolik ke svému životu potřebují? Fotogalerie: - Milionový Fiala

Pokud jde o ten Majdan, tak vrcholil zrovna před 10 lety. Jak se na tehdejší události bude dívat historie s odstupem?

Ve dvacátém i na začátku dvacátého prvního století bylo podobných událostí tolik, že předpokládám, že se z této epizody stane jen jedna stránka v historii. A to ještě tam, kde ji někdo bude ochotný číst. Vidíme to po všech posledních válkách, kterých se zúčastnili třeba jen dobyvatelé z Velké Británie, kteří do válek chřadnoucího impéria zavlekli své anglo-saské spojence. Ani Korejský poloostrov, ani Vietnam, Laos, Kambodža, a dokonce ani celý sever Afriky, šestidenní válka a Yom Kippur War nejsou nic víc než příběhy k obrazovým exhibicím nebo k námětům legendy a v jejich realitu pomalu přestáváme věřit. Ani ten nešťastný Adolf Hitler, tak neuvěřitelně frekventovaný v TV všeho druhu v Čechách a na Moravě, kde byla jeho pověst notoricky známá, není nic jiného než vybledlý barvotisk, který je možné přilepit na cokoliv.

Tak snad uchovejme ve své paměti alespoň americkou pozoruhodnou personu, která na Majdanu rozdávala sušenky a povzbuzovala ostrostřelce z Gruzie. Její přítomnost „na place“ obdivoval sám Karl Schwarzenberg, s ním Jaromír Štětina, snad i Jan Urban, za kterými až s velkým odstupem přicházeli další čeští politici vysloužit si ukrajinské ostruhy. Když už maršálské hole nebyly k dispozici.

Anketa Který diskusní pořad je nejlepší? Otázky Václava Moravce (ČT) 3% Partie Terezie Tománkové (Prima) 25% Za pět minut dvanáct (Nova) 2% Nevím / Na TV diskuse se nedívám 70% hlasovalo: 8504 lidí

Andrej Babiš opakuje, že není jasné, zda po případných vítězných volbách bude kandidátem na premiéra za hnutí ANO. Záleží i na „koaličních partnerech“. Teď, poté, co byl sněmem ANO potvrzen jako předseda, to vidí jinak: Premiérem být chce, do koalice půjde klidně s SPD a s ODS jít nechce, protože ta už dle něj vlastně „neexistuje“. Copak to lídr ANO hraje za hru?

Jak by řekl klasik – situace na bojišti se mění rychle a kdo chvíli stál, již stojí opodál. Nebo ve vulgárnějším módu – Napoleon se u Waterloo opozdil jen o pět minut a byl v h..zlu s celou svojí slávou. Kdybychom chtěli za slovy Andreje Babiše hledat nějaké konkrétnější sdělení, pak bych si dovolil tvrdit, že nejen v Evropě, ale i v České republice probíhá politicko-ekonomická změna. V Evropě od demokracie k byrokracii a ochlokracii. V ČR je to trochu složitější. Musí zde být uzavřená dohoda o rozdělení bohatství, nejen s těmi doma, ale i za hranicemi. Ta hromada peněz je relativně tak velká, že ji nemohou obhospodařovat nekompetentní kompradoři, kteří tak činili dosud. Lidově řečeno, už jde o peněženky, bratr nezná bratra, sestra sestru, a abychom byli na úrovni dnešní kultury, ani sestra bratra a bratr sestru.

Fotogalerie: - Začala schůze

Hnutí STAN se zatím nedaří zvednout preference, pohybuje se kolem 6,5 %. Že by Rakušanovy výjezdy mezi občany a najmutí „těch nejlepších marketérů“ zatím nezafungovalo?

To si nedovolím ani odhadnout, protože jednak na „preference“ nevěřím, jednak se domnívám, že může dojít k zázračnému prozření potenciálních voličů, k vyděšenému pokusu o zachování statu quo čili pokračování koalice, byť upravené, ale stále ještě s parlamentní většinou. Jednak může nastat i zemětřesení ve prospěch vlády národní spásy a uchopení nebo uchvácení moci těmi, kteří spolu ještě mluví. Ti ostatní se rádi budou muset připojit. Marketéři to asi nezachrání, ale je možné použít algoritmus, který si možná ještě pamatujeme z dob Mirka Topolánka nebo Petra Nečase. I ten se může někomu zdát stále ještě „věčně zelený“.

Fotogalerie: - Už dva roky špatné kroky

Nejmenovaný český miliardář a jeho partner využili výhod tzv. surogátního mateřství. Prostřednictvím specializované firmy si vybrali matku, která jim odnosí dítě, jež jim pak předá. Rovnou sdělili, že si vybrali „vzdělanou Slovenku“. Veřejným prostorem se ozvaly analogie s praktikami Třetí říše. Je taková kritika opodstatněná?

Bohužel asi vás zklamu. Těmto diskusím se vyhýbám, protože jim jednak nerozumím, jednak jim ani nechci rozumět. Snad o tom budou vědět třeba v ČT, kde denně vystupuje hned několik vševědoucích. Z jejich pořadů bych si dovolil upozornit třeba na Banánové rybičky Haliny Pawlovské, ta by dokázala na tuto otázku odpovědět dokonce i v řeči vázané.

Ačkoliv vzpomínám si, ze svých pobytů v Asii, že v některých zemích se vzpomínalo na nacistickou eugeniku bez hněvu a zaujetí. A informace o Reinhard Heydrich-Stiftung, která měla až do roku 1945 sídlo v Praze, některé z mých akademických kolegů zajímaly.

Když někdo tvrdí, že tradiční rodina se skládá z muže a ženy, kteří logicky mohou zplodit a porodit dítě (na základě přirozených rolí), moderní liberálové tvrdí, že to není pravda, že jde jen o „sociální konstrukt“. Jak podobné úvahy vnímáte?

Jako debaty těch, které Molière nazýval směšnými precioskami, ke kterým bych přidal ještě mužský rod. Jistě je k tomuto tématu už dávno „akreditován“ nějaký studijní obor na univerzitách všeho druhu a předpokládám, že tento „sociální konstrukt“ má nastudovaný kde kdo, kdo nechce být v dekadentní euro-atlantické společnosti zapomenut. Já jimi zapomenut nejen chci být, ale hlavně si toho, vzhledem ke své starozákonní výchově, toužebně přeji.

Psali jsme: Vyděsil jednou větou. Trump přitom o Ukrajině pronesl mnohem víc Nechám vás Rusku, pokud... Trump znovu pohrozil. „Deb*l!“ Romancov vidí rudě. Jenže mluví i jiní Aby se to neobrátilo, až už nebudou ve funkci. Zbořil k „ukrajinským seznamům“ „Přijde někdo jiný než Babiš. A pak...“ Zbořil vládě ke stávce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.