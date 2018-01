Tohle Drahošovi „externí kreativci“ opět nezvládli, ukazuje docent Valenčík. Neupřímný, komický, trapný a pak se vymlouval na křeslo...

ROZHOVOR „V obou duelech Drahoš působil stejným dojmem: Prkenný, nejistý, nepřesvědčivý, neupřímný, vyhýbavý, řada hloupých formulací. To nebylo ani Zemanem, ani publikem, ani křeslem, na kterém seděl a na které se vymlouval. Bylo to tím, že vyjadřoval cizí názory, že se prezentoval jako figurka v rukou druhých. Jeho poradci udělali chybu a tlačili ho k větší konfrontaci, což působilo komicky až trapně,“ říká na dění kolem televizních prezidentských duelů vysokoškolský pedagog a publicista Radim Valenčík. Líbí se mu na Drahošovi vůbec něco? „Nechci být zaujatý, ale v jeho případě snad jen to, že pochází z Jablunkova,“ zmiňuje dále Valenčík v rozhovoru kromě jiného.

Díval jste se v úterý a ve čtvrtek na televizní duely Miloš Zeman vs. Jiří Drahoš v TV Prima a v České televizi? Kdo podle vás byl lepší, kdo vás zaujal? Dokážete si již nyní podle toho, co jsme viděli, odpovědět na to, kdo má šanci být lepším prezidentem?

V obou duelech Drahoš působil stejným dojmem: Prkenný, nejistý, nepřesvědčivý, neupřímný, vyhýbavý, řada hloupých formulací. To nebylo ani Zemanem, ani publikem, ani křeslem, na kterém seděl a na které se vymlouval. Bylo to tím, že vyjadřoval cizí názory, že se prezentoval jako figurka v rukou druhých. Duely se lišily. Někteří z těch, kteří viděli ten první, si stěžovali na to, že ten druhý byla nuda. Nepochopili, že Zeman změnil taktiku. V prvním chtěl ukázat svou převahu nad Drahošem, ve druhém pak nerozhodnuté voliče přesvědčit o tom, že je v kondici, že má přehled, že se vyjadřuje poctivě a že je schopen důstojně reprezentovat naši zemi. Drahošovi poradci udělali chybu a tlačili ho k větší konfrontaci, což působilo komicky až trapně. Stačí si pozorně vyslechnout a prohlédnout například závěrečné Drahošovo vystoupení v duelu na ČT24.

Oba duely byly poučné ještě z jednoho hlediska. Ten, kdo si chce udělat alespoň částečnou představu o tom, jak s ním mediální mainstream manipuluje, má ideální příležitost porovnat to, co se v úterním duelu odehrálo, s mainstreamovou mediální prezentací. Pokud má člověk ještě to, co nazývám „otevřené myšlení“, tj. schopnost přijímat nové poznatky a posuzovat věci z nadhledu, velmi ho to obohatí. Přitom – zdůrazňuji – nejde ani tak o to, jak kdo obstál. Jde především o to, aby člověk porovnal „originál“ (to, jak diskuse proběhla) s „kopií“ (s tím, jakou představu o ní sugeruje mediální mainstream divákovi). Zejména v případě duelu na TV Prima. V tomto směru nesmírně poučné.



Mohou podle vás tyto debaty váhající voliče přesvědčit? A je vůbec v nějakém směru určující, jak se kdo chová před televizními kamerami? Podle mnohých politiků je prý mnohem důležitější to, aby Zeman už prezidentem nebyl. „Pro mne není podstatné, co říkal Miloš Zeman ve včerejší debatě. Pro mne je podstatné, co říkal a konal jako prezident republiky posledních pět let. A to mi bohatě stačí k tomu, abych ho za prezidenta nechtěl a volil Jiřího Drahoše,“ uvedl k tomu třeba bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Má pravdu?

Kalousek tímto výrokem nepřímo potvrdil, že se našemu národu v podobě Drahoše snaží podstrčit figurku bez vlastního názoru, která bude hrát cizí hru. V tom případě pro něj pochopitelně není důležité, jak duely, v nichž se tato skutečnost obnažila, probíhaly. I v tom druhém má Kalousek pravdu. Je důležité, co který z kandidátů udělal za minulých pět let. Jeden podepsal výzvu k přijímání imigrantů a organizoval na půdě AV ČR velmi spornou konferenci k podpoře migrantů. Druhý kromě jiného dosadil takovou bankovní radu ČNB a guvernéra Jiřího Rusnoka, kteří ukončili nesmyslné intervence, což do peněženky každého občana přineslo jen k dnešnímu dni už několik tisíc korun. To nemluvím o tom, jak se Zeman zasloužil o přímé kontrakty s řadou zemí, které podstatně přispěly k velmi dobrému stavu současné ekonomiky. Nejdůležitější je však ještě něco jiného.

Dokonce je to důležitější než to, kdo bude prezidentem. Čím je doba složitější a případně i konfliktnější, tím více je zapotřebí – z individuálního i společenského hlediska – používat rozum opřený o nashromážděné zkušenosti a vzdělání. Současně s tím a v přímé vazbě na to je nutné rozlišovat to, co má okamžité a většinou i protichůdné efekty, od toho, co je dlouhodobým a jednoznačně působícím faktorem vývoje společnosti. V kontextu voleb prezidenta to znamená především odlišit vliv toho, zda bude zvolen Zeman nebo Drahoš, na společenský vývoj, od probouzení, zrání a dospívání veřejného vědomí a sebevědomí. To první je z hlediska dějin faktor spíše okamžitý a v obou případech působící dvojakým způsobem, faktor spíše nepodstatný.

Probouzení, vyzrávání a dospívání společenského vědomí a sebevědomí je faktor působící dlouhodobě a jednoznačně. Čím vyšší úrovně společenské vědomí a sebevědomí u nás dosáhne, tím lépe naše země obstojí jak v globální konkurenci, tak i v různých turbulencích, které nás čekají. Oba duely i celá prezidentská kampaň pro vývoj veřejného vědomí a sebevědomí znamenají velmi mnoho. Ale čeká nás ještě velká dřina a je to běh na dlouhou trať.

Co se týče celé prezidentské kampaně – kdo v ní byl podle vás lepší, a proč? Drahoš, nebo Zeman?

Ve světě, který se stává stále více turbulentním, v zemi, která je stále více vystavena vnějším tlakům včetně těch, které mají původ na úrovni globální moci, považují za velmi nezodpovědné volit kandidáta, který neprokázal schopnost orientovat se ve složité situaci a schopnost odolávat nejrůznějším tlakům. Drahošovi sice jeho osmileté působení v roli předsedy Akademie věd ČR dávalo jen omezenou možnost výše uvedené předvést, ale ani tuto omezenou možnost nevyužil. Zeman svou odolnost odolávat tlakům předvedl dostatečně. I v zahraničí ho za to oceňují ti, kteří vědí, co je nezávislá a sebevědomá politika. Mimo jiné – je to jedna z velmi mála osobností na české politické scéně, která necítí potřebu podbízet se mediálnímu mainstreamu.

O Drahošovi se říká, že je to slušný člověk. Prý jen tak neútočí. I přesto ale vypustil toto: „Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že je Miloš Zeman zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět,“ uvedl, s tím, že Zeman snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce. Dá se na to něco vůbec říct? Chápe vlastně Drahoš, o čem že je „prezidentování“?

Mě tento Drahošův úlet příliš nevzrušil. Bylo to na úrovni Topolánkovy výzvy, aby s ním Zeman sehrál tenisové utkání. Jinak, když už jsme u detailů, žít sám v malé vesničce na Vysočině, postarat se o vše nezbytné, to se bez fyzické práce neobejde. A také se přitom musíte setkávat s nejrůznějšími lidmi. S těmi, jak se říká, obyčejnými. Ale pan Drahoš na Zemanův pobyt na Vysočině asi zapomněl.

Na konto Drahoše tzv. pražská kavárna také říká, že je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Stačí to ale k funkci hlavy státu?

Tím se jen překrývá to nejdůležitější. Podobně jako v případě tendenčních spekulací o jeho zdraví. Oprávněnější by byla například kritika, pokud jde o schopnost Zemana vybírat si spolupracovníky. Ale stejný problém v této oblasti má i Drahoš.

Mnozí Drahošovi nasazují psí hlavu za to, že kradl údajně jako vědec nápady a dokonce i vyžadoval spoluautorství patentů, což nedávno potvrdil někdejší spolupracovník Drahoše, který spolu s ním pracoval v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Také prý vyplulo na povrch, že Drahoš kdysi spolupracoval s StB, i když on sám to horkokrevně vyvrací a říká, že k jeho osobě nebyl nikdy veden spis v žádné kategorii a lustrační osvědčení má čisté. Jak to tak vypadá, tak Drahoš asi nebude takovým svatouškem, jakého z něj kavárna dělá. Můžeme se ale mýlit...

Jsem velmi opatrný, pokud jde o to, co se píše či povídá o Drahošovi. Dávám přednost faktům a vlastnímu úsudku. To, že pod Drahošovým jménem byly uveřejněny pasáže u toho, co opsal od svého tehdejšího rivala Horáčka, je fakt. Byl prostě podepsán pod opsanými myšlenkami. Naprosto evidentní plagiátorství. Ale to není nejhorší. Za Drahoše vysvětlila toto plagiátorství jeho mluvčí Kateřina Procházková – a teď dobře poslouchejte – takto: „Vše jsme ověřili a jde o trapné nedorozumění. Okopírovat věty z facebookového profilu protikandidáta je opravdu hloupé. Omlouváme se panu Horáčkovi. Mrzí nás přílišná ‚kreativita‘ našeho externího kreativce.“ No, to už je síla. Drahošova mluvčí vlastně omluvila Drahošovo plagiátorství tím, že se tohoto plagiátorství nedopustil Drahoš, ale ten, pod čí texty se Drahoš podepisuje. Tady už nemám slov. Vše jsem podrobně zdokumentoval, protože to považuji za naprosto zásadní.

Líbí se vám na Jiřím Drahošovi vůbec něco? V čem má přednosti?

Nechci být zaujatý, ale v jeho případě snad jen to, že pochází z Jablunkova. Krásná oblast. Víte, člověk v jeho pozici mohl udělat pro rozvoj české vědy, zejména té, která se snaží ukázat příčiny současných problémů a cesty jejich řešení, mnohem víc. Pokud by mu skutečně šlo o poznání příčin současných problémů a o jejich řešení. Místo toho jsem ve Wikipedii na stránkách, které jsou mu věnovány, v části, která se týká jeho přínosu v pozici předsedy Akademie věd ČR našel toto: „Jeho působení jako předseda Akademie věd bylo poznamenáno bojem o financování akademických institucí, v němž dokázal úspěšně čelit politickému tlaku na snížení institucionálních prostředků pro AV ČR o téměř 50 %. V dubnu 2016 propůjčil na dva dny prostory Akademie věd pro uspořádání mezinárodní konference na téma „Překonávání globálních hrozeb: posilování mezikulturního dialogu, stability a míru.“ Konference probíhala pod patronátem ministra zahraničních věcí ČR a za účasti zástupců zemí OIC. V jejím průběhu vyzval ministr zahraničí Lubomír Zaorálek k boji proti násilí a šíření skupinové nenávisti a k serióznímu, trpělivému a citlivému naslouchání pokojně projevovaným obavám části evropské a české veřejnosti tváří v tvář nejen náboženskému extremismu, ale i rychlým kulturním proměnám v Evropě spojeným s masovou migrací.“ – Vidím v tom jen vymáhání peněz a posluhování silám, které jsou pro náš svět i naši zemi velmi nebezpečné. To, že se nejednalo o nahodilé vybočení, ukazuje i rozbor „výzvy“, kterou několik měsíců předtím podepsal.

V prvním kole Praha volila Drahoše, venkov zase Zemana. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si vysvětlujete zejména ten údaj o vzdělání? Dá se mu věřit? Dost často se totiž říká, že Zemana volí ti méně vzdělaní...

Je to o zkušenostech a o tom, zda se člověk prosazuje – a to v jakékoli oblasti – tvrdou dřinou, nebo snahou sloužit čemukoli. V Praze je mnohem více příležitostí pro slouhovství než v jiných částech republiky.

Tomáš Halík před pár dny řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem uvedl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Jak byste na jeho slova reagoval?

Halík tím nepřímo velmi dobře popsal zásadní dilema. Je naše budoucnost v sebevědomé a nezávislé politice, která vychází ze zájmů občanů naší země, nebo v politice podřizování se a slouhovství, ze které může těžit a také těží jen nepočetná skupina osob? Všimněte si, které z osob působících v politice Drahoše podporují a co je spojuje. Od Halíka až po Dienstbiera. Je to vztah k tomu, co nazývám jádrem současné globální moci.

Velkým přínosem těchto prezidentských voleb je, že se vliv globálního dění na to, co se odehrává u nás, ještě více zviditelnil. Pro orientaci lidí v dnešní nelehké době je to velmi důležité.

Mladý youtuber Vito Vodvarka na facebooku burcoval za volbu Jiřího Drahoše. Podle něj Zemana volí lidé kvůli fámám o euru a uprchlíkům, což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... „Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana,“ uvedl. Předpokládám, že asi řeknete, že je to nesmysl...

Ti, kteří se dají označit za „starší lidi“ a které znám ze svého okolí, se dnes bojí spíše o život generace Vito Vodvarky, která se vyznačuje značnou naivitou. Z vlastní zkušenosti však mohu dosvědčit, že velké množství mladých lidí, a to i úspěšných a velmi úspěšných, si uvědomuje, že konfliktů ve světě přibývá, vyostřují se a stále více se blíží k naší zemi. Teď jde ještě o to, aby si generace, na které bude brzy ležet tíha zodpovědnosti za řešení současných globálních problémů a jejich průmětů do našich lokálních podmínek, uvědomila, že tyto problémy za ně nikdo nevyřeší. Že oni již dnes začínají být nikoli jen diváky, ale i plnohodnotnými hráči. Pokud jde o mladého youtubera, tak především na něm závisí, zda se dokáže jen konjunkturálně „zviditelnit“, nebo přispět k širšímu pochopení toho, o co dnes jde a jakou roli bude hrát jeho generace.

Ivana Zemanová řekla o svém manželovi, že Miloš nikdy nepracoval pro osobní obohacení a nikdy nepřestal hájit zájmy České republiky. Jenže naopak kritici míní, že nevypadá poslední rok zrovna dvakrát nejzdravěji a pár přešlapů už udělal. Třeba tím, jak prý nehájí zájmy českého státu, ale naopak stojí za zájmy Ruska anebo Číny. Dá se tady k tomu něco rozhodného dodat?

Pokud si vzpomínám, v ČT mnohokráte vystupovaly různé osoby a osobnosti s požadavkem, aby Zeman zveřejnil zprávu o svém zdravotním stavu. Když pak tuto zprávu lékařské konzilium na tiskové konferenci dalo, nestálo to ČT ani za to, aby tuto informaci dala do zpráv. Tak se mně zdá, že z otázky Zemanova zdraví byla vyrobena kauza, která má ovlivnit výsledek voleb. Záleží na inteligenci lidí a jejich odolnosti vůči manipulaci, jaký to bude mít efekt. A když někdo klesne tak hluboko, že řekne jako třeba herečka Vašáryová – cituji – „voliči můžou z piety zvolit Miloše Zemana, vydat se s ním na Východ a k tomu mít za rok státní pohřeb", tak k tomu nemám co dodat.

K obehrané písničce s Ruskem a Čínou snad jen toto: Vždy je dobré s velkou ekonomikou obchodovat přímo než přes prostředníky. To snad může pochopit každý normální člověk. Pouze slouhové, kteří mají profit z toho, že nás silnější země z těchto obchodů různým způsobem vytlačují a naše firmy pak mohou vyvážet jen přes Německo a další „bratrské země“, se může nad budováním rovnoprávných vztahů pohoršovat.

Kdyby Zeman ve druhém kole prohrál, jak by se měl zachovat?

Myslím, že to je jeho osobní věc. Podle mého názoru nejdůležitějším efektem celého procesu těchto prezidentských voleb, které budou zanedlouho kulminovat, je vyzrávání veřejného vědomí a sebevědomí. Tedy to, aby lidé přesněji a plněji chápali, o co v dnešním světě jde, co je příčinou problémů, kudy vede cesta jejich řešení a jak se na jejich řešení mohou podílet. Už první kolo prezidentských voleb ukázalo, že trend tohoto vyzrávání, který naznačily již říjnové volby do Sněmovny, pokračuje. A jakmile se veřejné vědomí jednou probudí, jakmile lidem začne docházet, o co jde, pak již je cesta k nápravě stavu otevřena.

