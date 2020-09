Tohle provedou důchodcům. Profesor Keller má strach. A vzkaz Pekarové

ROZHOVOR „Já už se na ten příspěvek těším!“ Bez ohledu na to, jestli věříme anebo nevěříme v koronavirus vzešlý z nedovařeného čínského netopýra, budou podle známého sociologa, profesora Jana Kellera důsledky druhé a dalších vln koronaviru tak ekonomicky devastující, že vyčítat pár tisícovek navíc seniorům může jenom naprostý ekonomický analfabet. „Za pět tisíc korun navíc Babiš můj hlas určitě nezíská. Markéta Pekarová by ovšem můj hlas nezískala, ani kdyby mi přidala před Vánoci třeba milion. Nechat se koupit od lidí jejího typu je příliš drahé při jakékoliv částce,“ podotýká bývalý europoslanec. Připomíná i to, že ne všichni senioři budovali socialismus, někteří nechtěli pracovat bez ohledu na režim.

Koalice se shodla na příspěvku pět tisíc pro seniory a začal poprask. Bouří se nejen opozice. Vláda příspěvek zdůvodňuje růstem cen, který na důchodce dopadl více než na ostatní. Je to pádný argument?

Poměr průměrného důchodu u nás k průměrnému platu je mnohem nižší než v jiných zemích. Je prokázáno, že na spotřebním koši důchodců se inflace promítla více než u lidí ekonomicky činných. Růst cen dopadá na důchodce tíživěji než na ekonomicky aktivní. A nejvíce dopadá na osaměle žijící důchodce, což jsou v naprosté většině vdovy. Charakter lidí, kteří závidí peníze vdovám v pokročilém věku, nebudu komentovat.

Opozice mluví o populismu a uplácení voličů. Že jde o úplatek, se domnívá i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová. Podle ní využívá vláda cynickou logiku – my vám dáme peníze, vy nám dejte své hlasy. „Je to uplácení,“ nebrala si servítky v rozhovoru pro DVTV. Jde o uplácení nebo se důchodci nedají uplatit?

Anketa Jsme zadlužení a příspěvek 5 tisíc Kč pro důchodce si nemůžeme dovolit, řekla předsedkyně TOP 09 Pekarová. Má pravdu? Má 12% Nemá 88% hlasovalo: 10679 lidí

To, že vláda schválila příspěvek pět tisíc korun, nemá podle Babiše nic společného s volbami. Premiér uznává, že ho senioři volí, ale jsou mezi nimi i ti, kteří ho rádi nemají, a dokonce chtějí tisíce poslat na „protibabišovské záležitosti.“ Těm doporučil, ať peníze raději pošlou dál např. na boj proti rakovině nebo na charitu. Váš komentář?

Osobně si myslím, že ti, kteří Babiše kritizují nejvíce, si ty peníze pohlídají pro sebe. Až si je užijí, budou premiéra o to hlasitěji pomlouvat a kritizovat. Nemám jim to ani v nejmenším za zlé, dělají to pro klid svého svědomí.



Někteří senioři i v médiích prohlašují, že peníze nechtějí, ať je raději dají mladým. Upozorňují na to, že oni mají i v době koronaviru příjem. Objevili se komentáře o tom, že pošlou peníze Milionu chvilek. Co na to říkáte?

V době koronaviru měli zajištěný příjem nikoliv jen starobní důchodci, ale také státní úředníci, učitelé, policisté, hasiči, lékaři, zdravotnický personál, železničáři a spousta dalších profesí. Pokud tyto miliony lidí pošlou příspěvek Milionu chvilek, začnu si vyčítat, že jsem nestudoval teologii.

Pane profesore, vy si příspěvek necháte? A pokud ano, jak peníze využijete? Mimochodem, nemáte opravdu pocit, že vás Babiš uplácí?

Já už se na ten příspěvek těším také. Našel jsem si na googlu jednu z velice kvalitních pražských restaurací, ve které jsem v životě nebyl. Dám si tam výtečný steak z hovězího z jedné jihoamerické země. Bohužel mi pět táců postačí jenom na dětskou porci, normální steak tam stojí skoro deset tisíc. Ale můžu zaručit, že obsluze neprozradím, že je to z Babišových peněz. Nechci, aby se servírky cítily zkorumpované Babišem.

Hlavní výhrady jsou ekonomické, ze všech stran slyšíme, jak jsme zadlužení až po uši. Jenže proč taková vřava kvůli několika miliardám, když je schodek půl bilionu? Zaznamenal jste podobnou diskuzi, když šlo o zbývající miliardy?

Obávám se, že tady děláme účet bez hostinského, tedy bez koronaviru. Bez ohledu na to, jestli věříme anebo nevěříme v koronavirus vzešlý z nedovařeného čínského netopýra, budou důsledky druhé a dalších vln tak ekonomicky devastující, že vyčítat pár tisícovek navíc seniorům může jenom naprostý ekonomický analfabet. A to bez ohledu na to, jestli někdy v minulosti dělal ministra financí.

Premiér Andrej Babiš hovoří o „odporné, hnusné kampani proti důchodcům“, kdy se někdo snaží vyvolat pocit viny, že jsme se kvůli nim zadlužili. Podle Babišových slov jsme se zadlužili kvůli tradičním demokratickým stranám. Jak to vidíte vy? Jde o odpornou kampaň? A kvůli komu jsme se zadlužili?

Zcela prokazatelně vzrostl v minulosti zdaleka nejvíce dluh v době, kdy ministra financí dělal Miroslav Kalousek, o kterém jsem právě mluvil.



Ministr kultury Lubomír Zaorálek vychází z předpokladu, že senioři hned peníze utratí, což bude dobré pro ekonomiku. „Nízkopříjmové skupiny okamžitě to, co jim dáte, dávají zpátky do ekonomiky,“ uvedl. Váš komentář?

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil jel na Tchaj-wan? Je to dobře 12% Není to dobře 88% hlasovalo: 6160 lidí



Andreje Babiše veškeré debaty k jednorázovému příspěvku dost rozladily. Připomenul, že to byli právě důchodci, kteří „od druhé světové války vybudovali naši zemi.“ Máme jim být vděční a máme se o ně postarat. Někdo by mohl namítnou, že tohle by mělo být snad jasné. Proč se vlastně vedou diskuze i na toto téma? Do jaké míry dokáže být společnost vděčná důchodcům?

Tady je třeba odlišit dvě roviny – veřejnou a soukromou. Čeká nás další krize, což znamená, že se ve veřejném prostoru budou hledat obětní beránci, kteří za všechno mohou. Důchodci jsou z tohoto hlediska přímo ideální kategorie, protože jsou málo organizovaní, unavení a už je nebaví hádat se o samozřejmostech. Mají dost svých vlastních problémů, hlavně zdravotních. A pak tady máme rovinu soukromou. Tady funguje mezigenerační solidarita, mladí a staří si v rámci rodiny vypomáhají. Dělali jsme o tom výzkum v Ostravě, ta solidarita je dost silná a oboustranná. Ti, kdo ve veřejném prostoru útočí na seniory, by většinou nenechali dopustit na svého dědečka. Ti, kteří nenávidí i svého dědečka, jsou – řeknu to slušně – politováníhodní. Na Ostravsku jim říkáme jinak.

Zaznívají také názory, že si senioři nic nezaslouží, protože budovali socialismus, a tím nám ničili život. Co k tomu říci?

Hlasatelé těchto názorů by měli uznat, že ne všichni senioři budovali socialismus. Mezi seniory jsou i takoví, kteří strávili velkou část života v nápravných zařízeních nikoliv snad z politických důvodům, ale třeba jako pedofilové, anebo kvůli násilným trestným činům. Jsou mezi nimi i takoví, kteří prostě odmítali pracovat socialismus – nesocialismus, takže byli opakovaně ve vězení za příživnictví. Tito lidé prokazatelně nic nebudovali, takže aspoň oni by měli mít nárok na plný důchod s pravidelnou valorizací. Určitě by to odpovídalo nejvyšším hodnotám těch, kdo o tom takto uvažují.

