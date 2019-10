Tohle vám média o Kosovu neříkají. Proč? Voják, zocelený Balkánem, o tajných obchodech a zločinu

ROZHOVOR Kosovo a Bosna, to jsou neuralgické vředy na Balkáně. Nepředstavitelná korupce, rabování přírodních zdrojů, drogy, nelegální obchod se zbraněmi. Když český prezident nedávno upozorňoval na (ne)legitimitu Kosova, ozývaly se hlasy, že mluví v intencích Kremlu. Když chorvatská prezidentka hovořila o bezpečnostním riziku v Bosně, byla šmahem odsuzována. EU má nad Kosovem patronát, cpe do něj peníze, ale nezjedná si pořádek. O tom hovoří v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý aktivní voják v jugoslávských misích Waldemar Janeček. Média podle něj z těchto zemí nepřinášejí relevantní zprávy. Nedivme se.

Na začátku se v první otázce budu věnovat vaší vojenské misi v bývalé Jugoslávii a problematice Kosova, když se nedávno náš prezident před oficiální návštěvou Srbska tak razantně vyjádřil. Jaké vy máte vzpomínky na tuto oblast?

Jsou takové smíšené. Když přijedete do cizí země, z civilizace do míst, kde vším hýbou prachy, byznys, drogy, je neuvěřitelná korupce v pro nás nepředstavitelné míře. To vám tedy spadne čelist, co se tam všechno dělo. Dalo se tam různě nakoupit. Třeba dřevo. Jeho těžba probíhala naprosto bezuzdně. Albánci prostě Srbům sebrali lesy a plenili je o sto šest. Pak to prodávali třeba jako topivo v Prištině a všude okolo. Náklaďák s návěsem stál tehdy deset tisíc marek. A to jelo. Také to byla echt surovina. A kolem mafiáni. Oni Albánci vždy žili takovým životem, kde se co dalo ošulit, z překupnictví, z drog, nelegálního prodeje zbraní. To tam prostě bylo všude kolem.

Dnes je Kosovo samostatný stát, nemnoho států jej uznalo – my mezi nimi. Na rozdíl třeba od Slovenska. Udělali jsme chybu, že jsme se nechali strhnout?

Myslím, že jsme se v tom zbytečně moc angažovali. Já se přikláním k tomu, že se nemělo uznat, a nejsem pro, aby takto vznikaly samostatné státy.

Říkalo se, že Slovensko Kosovo neuznalo z určité obavy z maďarské menšiny a jejího vlivu a nebezpečí určitého separatismu, ať byla Trianonská smlouva, nebo ne. A že byla, to Maďarsku vadí doteď. A velmi. Zpět ke Kosovu – my jsme to jeho uznání viděli tak nějak politicky, že?

Ano, bylo to výhradně politické rozhodnutí.

Máte tam dodnes nějaké kontakty?

Měl jsem tam spoustu přátel, i mezi Albánci. Není to jednostranné. Jak mezi Albánci, tak mezi Srby najdete jako všude jinde dobré i špatné lidi. Takže jsem měl spoustu albánských přátel, kteří mne i s celou rodinou vítali, a to i celou patrolu, když jsme přijeli. Protože jsem vládl jejich jazykem a bylo to příjemné, když vám vystrojili hostinu, napekli albánské speciality. Přitom sami toho moc neměli. Prostě otevřeli vám své srdce a na spoustu z nich opravdu rád vzpomínám. Docela bych se rád vrátil, podíval se na ta místa, kde jsem působil.

Samozřejmě je rozdíl mezi obyčejnými lidmi, kteří mají hluboko do kapsy, a mafiány, kteří doslova a do písmene ovládají stát a většinu významných funkcí…

Tam byla vždy sorta lidí, která tomu vládla. Nechci se nikoho dotknout, a myslím, že to říkal i náš prezident, že tam vládne mafián mafiánů, takže proč by se tam mělo uzavírat nějaké přátelství a velké kontakty. Já si myslím to samé.

Nu, tamní premiér nedávno odstoupil, protože byl vyšetřován v Haagu. Prezident je…

Tři tečky a možná i víc.

Ti se uchopili moci, přisáli se na penězovody, které tam mimo jiné plynou i z Evropské unie. O něco klidnější, i když také výbušná, je situace v Bosně. Před pár měsíci se nechala slyšet chorvatská prezidentka, že je tam právě veliké nebezpečí pro Evropu, a nato se hned strhla vlna odporu, zvláště těch, kteří jezdí jen do hlavního města nebo si vybírají turisticky navštěvované destinace, ale o normálním životě běžných lidí ví houbeles…

Když jsem odjížděl naposledy v roce 2007 – a mohu srovnávat s televizí, ve které ale nejsou relevantní informace, ba co víc, není o tom podávána tak docela pravda – tak vím, že v té době byla v Kosovu kriminalita daleko, daleko větší než v Bosně. Když chtěl v Bosně někdo sloužit v ozbrojených složkách, tak musel mít nějakou dobu odslouženo třeba v Kosovu nebo v jiných postjugoslávských oblastech. A to se týká i vězeňské služby.

Kromě peněz, které sice do Kosova tečou, ale mnohdy nedotečou tam, kam mají, a toho, že se tam platí eurem, tak Kosovu Brusel moc nepomáhá…

Já se divím, že třeba nepomáhá zahraničním investorům tam vstoupit a usadit se, zadrápnout se.

Kdybyste do téhle oblasti měl jet zas, třeba jako bezpečnostní poradce, jel byste?

Určitě ano. Bývalá Jugoslávie mně přirostla k srdci. Od mé mise i dovolených, které jsme tam s rodinou trávili třeba u moře. Zajímalo by mne, jak se to tam změnilo, vyvíjelo. Měl bych měřítko z doby, kdy jsem odtamtud odjížděl. Nechci říkat, že když jsme my i Srbové Slované, tak máme k sobě blíže, ale fakt je, že s Albánci je to prostě složitější. Prostě, jel bych.

Co se týká misí nejen armády, ale i policie, neměli bychom se tomuto regionu více věnovat? Samozřejmě, máme nějaké policisty v Makedonii, tam je jich několik desítek, ale potřebovalo by to určitě podstatně více, nemám pravdu?

Myslím, že asi ano. Nechci být prorokem a vidět černě, ale podle mne by to mělo být pod větší kontrolou. Na korupci jsou jejich úřady, aby to tam nějak eliminovaly. Ale bezpečnost celkově... Bylo by dobré, aby tam byl větší počet třeba i lidí z armády.

Vy jste říkal tak trochu decentně, že informace, které máme, nejsou zcela relevantní. A zvláště z médií...

Určitě! Když to srovnám s ČR, tak lidé třeba v Domažlicích nebo v Klatovech nevědí o aktuální situaci v Plzni. Jak se tam žije. A to je necelou hodinku cesty autem z Domažlic. Plzeň v dnešní době je na úrovni kriminality, jaká je v Ostravě, a nechci být ještě horším prorokem, že možná je ještě vyšší. Tam, co se děje, to je tedy síla. A jsem zvědavý, jak k tomu přistoupí městští i krajští radní, a to vzhledem ke vztahu městské a státní policie.

Prostě, projít si za soumraku Plzeň nebo se postavit u nějakého marketu, tak to je opravdu, jak se říká, o hubu.

Jak je to možné, že přes všechna sociální média, internet a tak nevíme, co se děje za humny?

Ono se o tom prostě nemluví a nepíše, a tak se lidé po tom nepídí. Když se o něčem nehovoří, neznamená to přece, že to neexistuje. Když o tom nepíší noviny, tak ten problém není, nebo je zanedbatelný? A když tam někdo takto neznalý zajede, tak se zhrozí, co je tam národností a lidí, kteří kdovíco dělají, nebo spíš nedělají. Nárůst národností lidí, kteří zde pracují a dlouhodobě zůstávají, vede ke kriminalitě. A rozhodně to nebude lepší. Naopak.

Vy to tedy vidíte černě!

Tento problém určitě! A myslím, že se to tak moc neřeší, nebo že je to takové vlažné…

Ono se o tom nemluví, není to „in“, a tak se žije v bublině a na obláčku, ale realita je poněkud jiná… Pouhý návštěvník, který projede, s tím nemá problém. Ale ten, kdo chodí po svých nebo jezdí MHD, je konsternován, jak vypadá centrum, natož pak některé čtvrtě.

Ano, ano. Je to opravdu hustý.

To je bezpečnostní riziko!

Když vás někdo napadne za bílého dne, vytrhne vám tašku nebo vám dá pár facek, tak to už přece přesahuje míru rozumného chápání a něco se musí začít dít. Když nebude reakce, bude to pokračovat, zhoršovat se a dosáhne to opravdu nebezpečných rozměrů. A cesta zpět bude velmi náročná, ne-li nemožná…

Třeba městská policie je poddimenzovaná, nejsou lidi. A tak se toleruje, co by se tolerovat nemělo, a bagatelizují se mnohé skutky jako „blbosti“.

Není dostatek kvalitních lidí, kteří by mohli reprezentovat ozbrojené složky a mohli vykovávat takovou službu. Těch kvalitních lidí je opravdu málo. A když se ten kvalitní člověk střetne s nastoleným systémem, že není finančně doceněn nebo nedostane byt, aby mohl ve městě zůstat a třeba založit rodinu, tak odchází dříve, než by přišel. Když se pak ten mladý člověk střetne s naším bankovním systémem, nedosáhne na hypotéku, tak je to hodně složité. Možná, že se protlačí nějaký ten nadšenec, ale za rok, za dva zjistí, že se snaží a má za to pár šupů. Podívejte na řetězce. Nu, když vidím ty billboardy u cesty – nástupní plat skladníka sedmadvacet tisíc, tak i kdyby to byl blábol, což si myslím, že je, ale i kdyby měl osmnáct nebo dvacet čistého, tak to ten městský policajt při svém nástupu nemá.

A to není jen policista, ale i třeba kuchařka ve školce. Prostě nejsou lidi. Nu, a když je takováto situace v ozbrojených složkách, jaká musí být v bezpečnostních agenturách, že?

Určitě! Když si mne někdo chce najmout jako bezpečnostní agenturu, tak se hned na začátku zeptám: Co po mně chcete? Jestli potřebují nějakého seniora, který obejde dvakrát za noc nějakou budku nebo dům, dáte mu za to čtyřicet korun za hodinu, tak to pro mne není, to nejsem já. Znám ty bezpečnostní agentury u nás na Domažlicku. Oni tedy po letech vylezou někam na šedesát sedmdesát korun, ale to je strop.

A teď ještě stále k aktuální věci – má se běžný smrtelník nějak ozbrojovat, mít nějaké prostředky pro svoji ochranu?

Určitě! Stojím si za tím, co jsem řekl již v minulosti. Člověk by měl být připraven, ne sice, že byste byl ozbrojen jak Rambo. V těchto dnech rozjíždím dva kurzy sebeobrany, jeden je pro děti, jeden pro dospělé. Nazval jsem to Sebeobrana a cvičení s Waldou. Když se budeme bavit o dospělých, nebudu tam něco drilovat. Já v nich chci vyvolat pudovou záležitost. Když někomu ukážu své ruce, svůj obličej, tak ten protivník pudově zareaguje. Je to otázka času, kdy se některé věci naučíte. Ale pudově budete reagovat okamžitě. Takže správně se rozhodnout. Já chci učit lidi, kteří v životě nepřišli do kontaktu s bojovým uměním. Prostě, dobře se rozhodnout, pudově zareagovat, to dokáže i senior.

Máme se bát, že všude jsou nějací nabušenci z posilky?

Ano, jsou tu lidé, kteří si chtějí něco dokázat, a těch přibylo. Přílivem drog, energetických nápojů. Těžko odhadnete, zda je někdo opilý nebo na drogách. To chování je na první pohled pro někoho možná stejné. Práh bolestivosti má každý někde jinde. Prostě, buďte obezřetní. Ne, že se budete dívat do mobilu, na chodník. Dívejte se před sebe. Obejděte takového člověka, otočím se k němu čelem, ale uhnu mu do nějakého prostoru, kam bych mohl utéci, a ne někam do rohu. Prostě, povídat si o tom a člověku se to může někdy hodit.

Mám si kopat svůj vlastní příkop a stavět hradby, nebo se sdružit, přemluvit vesnici na nějakou společnou obranu? Prostě, jedinec asi nemá mnoho šancí…

Říkám lidem, máme přece placenou ochranku, to jsou profesionálové. Využívejte je. Už jen to, když soused pálí někde pneumatiku. A samozřejmě, když cítíte nějaké nebezpečí. Když vidíte člověka, který se chová podezřele, je v dostatečné vzdálenosti ode mne, tak volám městskou a státní policii. Využívejte to. Nabádám malé obce, aby si zřídily obecní policii. Ať tam mají pár lidí. Ať si na to seženou peníze a lidé se budou cítit jistěji. Nebudou chodit jen za starostou, ale i za těmi lidmi, za šéfem obecní policie a tak, jsou v tom místě, jsou cvičení, mají jiné možnosti než obyčejný člověk.

Nu ale policisté jsou zaneprázdněni papírováním, vyplňují statistiky…

Tak na tom místě nemají co dělat. A šel bych na to odshora. Jestli ten člověk bude dělat papíry místo toho, aby skočil do auta nebo se rozběhl po té obci, tak to není žádný bezpečnostní pracovník. A stěžujte si, vždyť jde o vaše zdraví, o váš majetek.

Nedávno jsem četl, tady někdo z Domažlic potřeboval pomoc od městské policie, nezletilí se tu porvali a někomu na dvakrát zlomili ruku. Dostalo se mu odpovědi, že mají jednání, aby se volala státní policie.

