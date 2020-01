Tomáš Vyoral vrací úder za Xavera: Podbízivost a servilita? Pusťte si v ČT rozhovor s Čaputovou, Drahošem, Milionem chvilek, Člověkem v tísni... Fridrichová je držák na cetky neziskovek!

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Do Rady ČT se bude zanedlouho volit šest nových členů a řada umělců se obává, že se prostřednictvím některých kandidátů může veřejnoprávní televize dostat pod tlak. Demonstrací před Českou televizí kvůli tomu hrozí například herečka Aňa Geislerová. Podle komentátora Tomáše Vyorala se však takto veřejně projevuje jen "úzká skupina stále těch dokola provařených". Mimo to pak tupí kritiku některých "nevhodných" kandidátů do Rady jako jsou třeba moderátor Luboš Xaver Veselý nebo ekonomka Hana Lipovská a další.

Někteří umělci, třeba herečka Aňa Geislerová, začínají hrozit demonstracemi před ČT. Proč? Sněmovna bude zanedlouho vybírat šest nových členů Rady České televize a v některých kruzích panuje obava, že nebudou vybráni vhodní kandidáti. Co na to říci? Dočkáme se po dvaceti letech opět spacáků na Kavčích horách?

Když vidíme, jak nervózně začíná úzká skupina stále těch dokola provařených štěkat a ohánět se opět těmi dokola retušovanými frázemi, tak jsou možné i ty spacáky. Někteří mají zkrátka obavy z toho, aby nepřišli o svá koryta, někteří o svou hlásnou troubu a někteří jen hloupě podržtaškují. Který případ je paní Geislerová, si netroufám hodnotit. A obava, že nebudou vybráni „vhodní kandidáti“, teda ti, které jen a pouze oni uznají za vhodné, je nejen u nás starší než paní Geislerová sama.

Někteří uchazeči o post radního ČT se dostali po odtajnění nominací pod okamžitou palbu. Možná nejvíce si to „vyžrala“ ekonomka Hana Lipovská, která má k existenci veřejnoprávních médií značné výhrady. Její názory i její provázanost s Institutem Václava Klause, stejně jako fakt, že ji do Rady navrhl kardinál Dominik Duka, se staly terčem mnoha kritických komentářů. Lze to vnímat jako snahu zbavit se nebezpečí ještě v zárodku? Lze to srovnávat s tím, jak nedávno Petr Štěpánek po nátlaku zrušil svou kandidaturu do RRTV, nebo s tím, co před jmenováním do RRTV zažíval Ladislav Jakl?

Srovnání s uvedenými pány je na místě. A rozhodně to lze vnímat jako snahu zbavit se nebezpečí hned v zárodku. Nebezpečí, že by se třeba někdo podíval pod ruce a na zoubek těm, kteří si údajně veřejnoprávní a nezávislou ČT zprivatizovali a udělali si z této instituce, která sosá miliardy od daňových poplatníků, vlastní byznys a hlásnou troubu prounijní, ekoalarmistické, neziskovkářské, multikulturní atd. ideologie. Ačkoliv paní Lipovskou nijak zvlášť neznám, mám za to, že zrovna ekonomové by v radě být zastoupeni měli. I když nelze popřít, že ČT a pan ředitel Dvořák mají ekonomiku a hospodaření zvládnutou na jedničku. Mít řadu let po sobě hospodářský výsledek v rámci několikamiliardového rozpočtu nula, opakuji nula, to je takřka ekonomický zázrak. Nebo účelová optimalizace a habaďůra, na kterou řada tamních redaktorů tak ráda poukazuje třeba u Andreje Babiše. Doporučil bych Reportérům, aby se na tuto anomálii v hospodaření ČT zaměřili.

Americko-maďarský miliardář George Soros se nechal slyšet, že zainvestuje miliardu amerických dolarů do projektu nové sítě univerzit. Ty prý mají bojovat proti erozi občanské společnosti a mají čelit diktátorům, a to ve světě, který je stále více sužován klimatickou změnou. Co od toho máme očekávat v Česku? Maďarský premiér Orbán předloni vyhodil Sorosem financovanou Středoevropskou univerzitu z Maďarska, je to tedy „návrat oknem“ do V4?

Novinář Luboš Xaver Veselý je opět středem pozornosti mediálního světa. Dostalo se mu té „cti“, že ho odborná porota jmenovala držitelem anticeny Zlatý citron, a to za „podbízivý styl moderování“. Porotu na Veselém také zarazilo, že se nevyhýbá politickým postojům, a že prý projevuje sympatie či antipatie k jednotlivým hostům. Jak se podle vás ona nestrannost a apolitičnost daří českým veřejnoprávním médiím? Kdo jde příkladem? A jak si vede Xaver Veselý, škodí nějak Českému rozhlasu?

Předně bych byl opatrný při použití termínu odborná porota, jakkoliv se jím oni sami titulují. Na tom, že Xaver Veselý není mistrem světa ve skoku do řeči jako nemalá část uvědomělé kliky z veřejnoprávních médií a že s hosty volí rozhovor formou popovídání namísto štěkání á la yorkshirský teriér, nevidím nic podbízivého. Echt když ke všem hostům přistupuje de facto stejně. Stačí se osobně přesvědčit a podívat na jeho XTV. V porovnání se zcela nerovnocenným přístupem řady redaktorů veřejnoprávní televize, rozhlasu nebo DVTV ve službách pana Bakaly se jedná prakticky o nejvyšší ligu. Chceme-li mluvit o podbízivosti a servilitě, pusťte si v ČT namátkou rozhovor s paní Čaputovou, Drahošem, Kiskou, kýmkoliv z Milionu chvilek, Člověka v tísni či jiné politické neziskovky, TOPky, Pirátů či současné fialové ODS. Pro všechny případy doporučuji s sebou rovnou kyblík na zvracení. Ačkoliv je Xaver můj známý, tak myslím, že mi dá většina diváků za pravdu, že spolu s Terezií Tománkovou, rovněž mou kolegyní, patří k bezkonkurečně nejlepším moderátorům u nás. Pan Veselovský řemeslo rovněž umí, ale bohužel se asi infikoval sektářstvím svých kolegů. Já osobně nemám problém, když není moderátor apolitický. Ono to, dle mého, dost dobře ani nejde. Je to stejné jako s objektivitou, která je nedostižným ideálem, kterému bychom se jako novináři – neplést s názorovými útvary, jako jsou komentáře – měli snažit přibližovat. Podstatný rozdíl je pak mezi soukromými médii, která svůj postoj navíc třeba veřejně avizují, a diváci tak alespoň mohou vědět, na čem jsou, a médii veřejnoprávními. Tam už problém vidím. A velký. A otvírá se mi kudla v kapse, když veřejnoprávní novinář zcela bez skrupulí a nepokrytě promítá vlastní politický světonázor do své práce, za kterou mu všichni povinně platíme a ani nemáme právo vědět kolik, a očividně podsunuje své vidění světa divákům. A naše, vaše a hlavně jejich Česká televize i Český rozhlas jsou v tomhle mistry světa.

Je snad Xaver v jakési válce s částí veřejnoprávního média? A není poněkud bizarní, že sledujeme mezi ČT a ČRo jisté napětí? Není to poprvé, kdy z ČT slýcháme jisté výtky ke stylu práce na ČRo. Většina jich byla doposud směřována ke generálnímu řediteli ČRo Renému Zavoralovi. Podle některých je ČRo „normalizován“ tak, aby lépe vyhovoval současné vládě Andreje Babiše. Co na to říci?

Nejen s částí veřejnoprávního média, ale i s nemalou částí celé uvědomělé části mediální sekty. Jak se říká, kdo neskáče, není Čech, tak tady jakoby, kdo neskáče po Xaverovi, není lepší novinář. A basta. Rozhlas je do značné míry normalizován stejně jako Česká televize, ale dle mého ne dílem pana Zavorala. Ale dílem servility a podbízivosti vůči EU a USA. A nedokáži tady zodpovědně odhadnout, nakolik na tom má podíl vliv uvědomělé zpravodajsko-publicistické sekty typu Wollner, Fridrichová, Rosí, Moravec a nakolik vliv vedení. Jinak ČT má svých indoktrinačně propagandistických problémů až až, takže by si měla zamést v první řadě před svým prahem. Ono označení zkušeným redaktorem Hynkem Andreje Babiše v hlavních zpravodajských Událostech třikrát za bývalého premiéra bez jakékoliv korekce další zkušenostmi ošlehané moderátorky Witowské nebo kohokoliv ze studia je majstrštyk, který jen tak někdo nedokáže. Navíc beztrestně a bez jakéhokoliv vyvození zodpovědnosti.

Předávání anticen Zlatý citron se uskutečnilo v přímém přenosu České televize. Xaver Veselý si pro cenu osobně došel a na pódiu se k celé věci osobitě vyjádřil. Jak jeho reakci hodnotíte z taktického hlediska? Čeho tím dosáhl? Ještě dodám, že Xaver momentálně svou anticenu draží na aukčním portálu, kde se zatím cena vyšplhala ke 40 tisícům korun.

“Pan Veselý se rád holedbá tím, jak skvělý je novinář, ale když se podíváte na rozhovory, které vede s politiky, tak on působí jako vděčný držák mikrofonu, který klade nekonfliktní otázky a v podstatě leští PR toho politika. Já bych jako politik na takové rozhovory také chodila moc ráda, ale trochu se obávám, že toto tedy není rozhovor, o kterém jsem se učila na žurnalistice,” řekla Nora Fridrichová z ČT pro Deník N. Trefila se Fridrichová? Co za tím výrokem vidíte?

Jednou jedinkrát jsem neslyšel, že by se Xaver holedbal, že je skvělý novinář. Naopak často opakuje, že se cítí být spíše moderátorem než novinářem. Takže je Nora mimo už ve své premise. Pokud o Xaverovi ve své zaslepenosti, hlouposti, nebo spíš obojím zároveň mluví jako o držáku na mikrofon, kterým tedy opravdu není, tak bych rád připomenul její umění coby držáku na cetky politických neziskovek. Její fotka s odznáčkem politické neziskovky Pulse of Europe a aktivistické tajtrlíkování na podiích protivládních demonstrací po boku dalších politických neziskovek a jiných lepších lidí a posledních spravedlivých je u veřejnoprávní novinářky naprostým chucpe a bezprecedentním ignorováním veřejnoprávní novinářské etiky. Nevím, zda kodexu. Ten mají zřejmě nastaven tak, aby správně lícoval. A možná, kdyby se na žurnalistice učila dělat rozhovory jako Xaver, nemusela by se ztrapňovat na demonstracích a vylepšovat své pochroumané PR v zábavném pořadu StarDance za podpory svých kolegů. Z čehož, myslím, rozumnému člověku bylo trapno za ni samu.

Co říkáte na paniku kolem nového koronaviru 2019-nCoV? Počet nakažených se od pondělí do středy zdvojnásobil, stále se ale bavíme „pouze“ o tisících lidí, navíc v daleké Číně. V Evropě jsou zatím hlášeny nízké desítky případů. Je strach z nemoci oprávněný? A uklidnila vás opatření českých orgánů?

Rozhodně současnou situaci nelze brát na lehkou váhu, ale myslím, že strach na místě není, obavy a respekt ano. Moc zatím stále nevím, co si o tom myslet. V miliardové Číně mě „pár“ tisíc nakažených a „pár“ stovek obětí tolik nevzrušuje. Samozřejmě se vší úctou ke každému lidskému životu. Co se týká opatření českých orgánů, tak jakkoliv věřím, že v tomto ohledu dělají, co mohou, tak že by mě zrovna ony dokázaly uklidnit, si úplně nemyslím. Otázka, kterou si kladu, je, co všechno za oním virem nebo koronavirem ve skutečnosti stojí. Zda jde o nešťastnou náhodu, nebo cílený incident. Farmaceutický průmysl, tlak na ekonomiku, očkování, tlak na Čínu, krizi… Jen doufám, že nás příroda nebo naše hraní na bohy zatím ještě nepošle po přeslici ani po meči tam do někam.

