Tomio Okamura: Potvrdilo se, že europoslanec Zdechovský z KDU-ČSL hlasoval pro přijímání islámských migrantů

Včera proběhl soud ve věci přijímání islámských migrantů do ČR, proti kterému se hnutí SPD dlouhodobě staví. Zažalovali europoslanci KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda. O co šlo?

Šlo o to, že tito europoslanci hlasovali v Evropském parlamentu pro přijímání islámských migrantů ze Sýrie prostřednictvím programů přesídlování. To se při jednání soudu včera plně potvrdilo, nikdo to nezpochybnil a uznala to u soudu veřejně i europoslankyně Šojdrová. Jako svědek to u soudu potvrdil i bývalý europoslanec Petr Mach. Hlasování lidovců považuji za zcela nepřijatelné, vlastizrádné a proti zájmům občanů České republiky.

Tito europoslanci mě ale zažalovali za to, že jsem řekl, že hlasovali také pro kvóty na přijímání migrantů a pro sankce na ČR, což prý podle nich není pravda. A samosoudkyně jejich žalobě vyhověla ve smyslu, že nikdo nezpochybňuje, že hlasovali pro přijímání migrantů, ale že prý nehlasovali pro kvóty a sankce. A mám se jim prý omluvit. To je neuvěřitelný rozsudek. A co to tedy jsou podle paní samosoudkyně „programy přesídlování“? To jsou přece kvóty! A nucené přijímání migrantů není pro ČR sankce neboli trest? Je to snad něco pozitivního? No, nestačím zírat. Samozřejmě trvám na tom, že mám pravdu a odvoláme se a budu se soudit dál, jelikož se jednalo teprve o soud první instance.

O REZOLUCI A HLASOVÁNÍ JSME PODROBNĚ INFORMOVALI ZDE

Ostatně, před několika měsíci jsem v jiné záležitosti vyhrál po sedmi letech až u Ústavního soudu, kdy soudy nižší instance soudily opačně, a až Ústavní soud mi dal definitivně za pravdu. Jednalo se o pomluvy mojí osoby. A také platí, že v žádném případě nebudu ustupovat poslancům KDU-ČSL, kteří otevřeně hlasují pro přijímání migrantů a poškozují tak Českou republiku, a pak se ještě soudí a kopou kolem sebe. Mimochodem, pro přijímání migrantů ze Sýrie hlasovali v Evropském parlamentu také europoslanci za hnutí ANO, TOP 09, STAN a ČSSD (toto hlasování proběhlo v roce 2017, pozn. red.)). A v jiném hlasování hlasovala pro přijímání migrantů z Afriky europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Ukazuje se tak, že poslanci SPD jsou dlouhodobě jediní, kteří jsou proti nelegální migraci a islamizaci České republiky, bojujeme za naši bezpečnost.

A ještě se pár slovy vrátím ke včerejšímu soudu. Bylo opravdu mimořádně nechutné, jak se lidovecký europoslanec Zdechovský snažil před soudem hodit na mě vinu za to, že mu na základě jeho hlasování posílali nespokojení občané zlostné zprávy. Takže lidovci nejprve hlasují pro přijímání migrantů – a když pak dostanou rozhořčené reakce od lidí, tak za to může Okamura, který na jejich hlasování veřejně upozornil? To je fakt neuvěřitelné. Ta snaha lidovců mě všemi prostředky umlčet, abych neupozorňoval na jejich jednání, je evidentní. Lidovcům vzkazuji jediné – mě a SPD neumlčíte! Stejně jako když upozorňuji na opakovanou účast poslanců KDU-ČSL na sjezdech Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který zakládali nacisté, fašisté, členové NSDAP a němečtí šovinisté, například E. Franzel, který byl za okupace policejním důstojníkem jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v pražských Kobylisích.

Ze strany neziskových organizací a rovněž některých médií začíná zaznívat kritika a údiv nad tím, že evropská pohraniční agentura Frontex začíná skutečně plnit svou úlohu a alespoň částečně bránit vstupu migrantů na území EU. Máte pocit, že se v přístupu EU k migraci začíná něco měnit?

Infobox Ylva Johanssonová Ylva Julia Margareta Johanssonová. Švédská politička, do parlamentu poprvé zvolena v roce 1988 za tamní komunistickou stranu. Později přestoupila do sociální demokracie a v roce 1994 se jako vystudovaná učitelka stala ministryní školství. Kariéru jí přibrzdil milostný románek s kolegou z vlády, ale v roce 2004 se vrátila jako ministryně zdravotnictví. V roce 2014 se stala ministryní práce a proslula zejména svým zaměřením na pracovní podmínky imigrantů. V roce 2019 ji švédská vláda nominovala do Evropské komise, kde se stala komisařkou pro vnitřní záležitosti. V roce 2020 ji navíc byla svěřena koordinace boje EU proti koronavirové pandemii

Nemění se bohužel viditelně nic, jelikož počty nelegálních migrantů podle oficiálních statistik neustále stoupají. Pokud tedy někteří pracovníci Frontexu opravdu chrání hranice EU, činí tak podle mě na základě svého zdravého rozumu, ale v rozporu s cíli Evropské unie, která masovou imigraci a islamizaci přímo explicitně podporuje. Komisařka EU pro vnitřní věci Ylva Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie...“

A v jiném vyjádření eurokomisařka Johansson řekla: „Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně uprchlíků. Ale měli bychom usilovat o to, abychom měli legální cesty pro více migrantů a pro více uprchlíků… Migrace je normální.“

Čili, EU = migrace a islamizace. Nelze to oddělit. Je naivní si myslet něco jiného. EU je globalistický neomarxistický projekt. Jediným řešením zajištění naší bezpečnosti a prosperity do budoucna je referendum o vystoupení ČR z EU a následný czexit. Dřív, než bude pozdě.

Sdílel jste příspěvek polského vicepremiéra Jaroslava Kaczynského, že Evropu uprchlíkům otevřela paní Merkelová, tak musí nést následky. Co s tím ale dělat teď, když už ten problém vznikl?

Řešení je několik. Chránit naše hranice. Odmítnout přerozdělování imigrantů, kvóty a jakoukoli legalizaci nelegální migrace. Zakázat propagaci nenávistného islámu. Islám u nás nesmí zakořenit v jakékoli podobě. A nelegální imigranty deportovat pryč z Evropy. Teroristy zavřít na doživotí. Tím skutečně systémovým řešením je ale vystoupení z EU a vlastní azylová a migrační politika. Bohužel současná Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM naopak buduje na našem území nová migrační centra a dokonce platí z veřejných peněz politické neziskové organizace, například Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU), které otevřeně podporují migraci do České republiky.

Velkým nebezpečím jsou z tohoto pohledu klíčové říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Nově vzniklé předvolební koalice představily svůj volební program a tak je již zcela jasno v otázkách přijímání migrantů do ČR a přijetí eura v ČR. Koalice Pirátů a STAN (Starostové a nezávislí) bude prosazovat přijímání migrantů a potvrdila, že prosazují přijetí eura v ČR. Předseda Pirátů a lídr této koalice Ivan Bartoš se dokonce veřejně účastní akcí na podporu migrantů do CˇR a fotografuje se před transparentem „Migranti vítejte“. A to samé prosazuje i další nově vniklá volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která jde také společně do voleb jako jeden subjekt. Poslanec TOP 09 Dominik Feri řekl: „Máme na to, abychom přijali čtyři tisíce uprchlíků.“ K přijímání islámských migrantů do ČR opakovaně vyzývá se souhlasem vedení strany také europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. A minulý měsíc řekl Miroslav Kalousek (TOP 09): „Naše koalice přispěje k zavedení eura.“ ODS s programem svým nových koaličních partnerů souhlasí.

Také Andrej Babiš z hnutí ANO prosazuje přijetí eura a europoslanci hnutí ANO hlasují v Evropském parlamentu aktivně pro přijímání migrantů z Afriky. K euru řekl nedávno premiér Babiš: „Česko vstoupí do eurozóny až po reformě EU“, aniž by upřesnil, co má konkrétně na mysli tou „reformou EU“. Přijetí eura i přijímání migrantů prosazuje dlouhodobě také ČSSD. A jejich předseda Jan Hamáček dokonce aktivně z pozice ministra vnitra perzekvuje odpůrce migrace a islamizace. „Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti,“ řekl přímo veřejně Jan Hamáček.

Ukazuje se, že jestli zvítězí výše uvedené strany, tak zcela reálně hrozí přijímání migrantů a přijetí eura v ČR v příštím volebním období. A opakovaně se potvrzuje, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou, která je programově PROTI přijímání migrantů a eura v ČR, protože to není pro naši republiku a pro naše občany výhodné. A připomínám, že hnutí SPD navrhlo ve Sněmovně již 14× referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Ostatní strany nás ale pokaždé přehlasovaly. Podpořte prosím hnuté SPD ve volbách, ať je náš hlas ve Sněmovně co nejsilnější, abychom mohli zabránit přijímání migrantů a eura v ČR.

V této souvislosti si vzpomínám na nedávné vyjádření Václava Klause ml. z Trikolóry, který řekl, že vystoupení z EU je dětinské a zopakoval tak slova svého otce. Trikolóra odmítá referendum a chtějí zrušit minimální mzdu, což způsobí příliv levných zahraničních dělníků a migrantů do naší republiky. Trikolóra také ve Sněmovně nehlasovala pro návrh SPD na zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Angela Merkelová na podzim odejde. Sledoval jste, co se děje v Německu kolem výběru jejího nástupce?

Žádná změna nenastane. Armin Laschet chce téměř ve všem pokračovat v politice Angely Merkelové. Takže bude podporovat diktát Bruselu a Berlína nad evropskými státy, Zelený úděl (Green Deal), islamizaci Německa a Evropy, masovou imigraci, multikulturalismus a další šílené věci. Europoslanec SPD MUDr. Ivan David má pravdu v tom, že éra spolkové kancléřky Angely Merkelové bude jednou hodnocena jako katastrofa nejen německá, ale i celoevropská. Její nástupce bude v této katastrofální politice pokračovat.

Tristní je na této situaci to, že politiku Angely Merkelové po celou dobu otevřeně podporují de facto všechny strany v naší Poslanecké sněmovně – kromě SPD. Smutné je to zvláště u Andreje Babiše, který výměnou za miliardové dotace pro jeho firmu Agrofert, jen v Bruselu mlčí nebo tiše souhlasně zvedá ruku.

Nejkřiklavějším příkladem z poslední doby je, jak nás Andrej Babiš zavázal ke společnému ručení za dluhopisy EU, z nichž půjde téměř polovina peněz pouze dvěma státům – ekonomicky krachující Itálii a Španělsku, kterým už nikdo nechce půjčit a které mají mnohem vyšší platy a důchody než mají občané naší republiky. Jednání premiéra Babiše je bohužel v přímém viditelném kontrastu s vlasteneckými premiéry Maďarska a Polska.

Sdílel jste na svém facebooku také reportáž o tom, jak migraci a další liberální agendu hájí Pirátská strana…

Jak jsem již uvedl, Ivan Bartoš se účastnil například demonstrace „Uprchlíci vítejte“. Podporuje velmi nebezpečnou extremistickou a násilnickou Antifu, která též podporuje nelegální imigraci. Ve světě je Antifa označována jako teroristická organizace. Piráty řízená Praha podpořila částkou 120 tisíc korun festival s názvem „Tvůrčí Afrika, aneb všichni jsme Afričani“. Senátorka Pirátů Adéla Šípová před časem napsala, že souhlasí s kvótami a na migranty se těší... Těch příkladů bych mohl uvést ještě mnoho.

V minulém týdnu se hnutí SPD dostalo do středu dění díky úspěchu svých návrhů do zákona o potravinách. Ozval se proti tomu hlasitý odpor, dovolávající se respektování zásad trhu, případně pravidel Evropské unie. Co vám ukázal tento „shitstorm“, který proti vám rozpoutali?

Ukazuje to, že jsme udělali správnou věc a že jsme globalisty zasáhli na citlivém místě. Pokud by se definitivně podařilo prosadit tento zákon tím, že Sněmovna přehlasuje Senát, který nám chce zákon znovu do Sněmovny vrátit, tak by se Česká republika začala vymaňovat z područí globalistů a nadnárodních korporací. Je symbolické, že premiér Babiš se proti tomuto zákonu postavil. Ukazuje, na které straně stojí, a že hájí zájmy globalistů proti českému národu. Ukázal to již několikrát.

Nový zákon o potravinách je velký úspěch našeho hnutí SPD, jelikož se nám podařilo zrušit dvojí kvalitu potravin a zavést opatření proti zdražování potravin. Nově bude hrozit pokuta 1 milion až 10 milionů korun těm výrobcům, kteří k nám budou pod stejným obalem například z Německa dovážet potraviny v horší kvalitě a složení, než prodávají v Německu. Dnes je situace taková, že mají v Německu levnější potraviny, ale zároveň jsou kvalitnější – například čokoláda tam má vyšší obsah kakaa než stejný výrobek, který prodávají dráže u nás. To samé například rybí prsty, které mají pod stejnou značkou v Německu vyšší obsah masa. Jiné, horší složení mají pro „východní“ trhy i nápoje. A takových výrobků jsou stovky. To samé i třeba prací prášky. Každý ví, že ty koupené v Německu pod stejnou značkou perou lépe. A nejsou dražší. Evropská unie dělá z našich žaludků odpadkové koše – a nadnárodní řetězce si za to navíc účtují nehorázné marže. Díky hnutí SPD se situace změní.

Dalším důležitým momentem nového zákona z pera SPD je, že stanovujeme ve velkých prodejnách s prodejní plochou od 400 m2 celkový průměrný podíl vybraných zcela základních potravin českého původu, které lze v dostatečném množství produkovat v ČR. Nejedná se tedy o žádné exotické ovoce, italské špagety ani lanýže, jak lhala některá média. Jedná se o cibuli, jablka, brambory, mrkev, kuřecí, vepřové a tak dále, celkově 120 základních položek z více než 15.000 nabízených v supermarketech, což je zhruba 0,8 % položek, tzn. naprosté minimum, které nemůže v žádném případě ohrozit pestrý sortiment zboží, jak je nám řetězci manipulativně podsouváno. To opatření se navíc týká pouze velkých hypermarketů. V roce 2022 musí být podíl 55 %, což již dnes supermarkety splňují, takže tímto vyvrátím další mediální lež, že hrozí zdražení nebo omezení výběru potravin. A tento výchozí podíl se bude do roku 2028 navyšovat každoročně o 3 % na 73 %.

Zdůrazňuji, že se nejedná o 55 % z každé položky, jak opět lhala média, ale o celkový průměr prodaných hmotností všech položek dohromady, což skladové systémy supermarketů zvládnou spočítat za pár vteřin. Tedy když budou prodávat třeba 90 % českého mléka, tak budou prodávat třeba 30 % českých brambor a 50 % kuřecího. Nehrozí tedy problémy kvůli neúrodě, že by nebylo možné naplnit zákon, jelikož se jedná o průměr ze všech 120 položek. Výjimku ze zákona mají specializované prodejny zahraničních potravin, těch přes 400 m2 je ale minimum. A na menší prodejny se zákon vůbec nevztahuje.

A rozhodně tím nepomáháme Babišovu Agrofertu, což je další lež, kterou šíří protičeští aktivisté. Agrofert má podíl na zemědělských komoditách v ČR pouze 2,5 %. Takže zákon z pera SPD pomáhá naopak těm 97,5 % ostatních.

Co se týče strašení bruselistů, že ten náš zákon přinese zdražení – není to pravda a je to přesně naopak. Dám konkrétní příklady z loňska. Vloni čeští zemědělci prodávali supermarketům kilo jablek za 15 Kč a řetězce je prodávali lidem za 30 Kč kilo. Jakmile došla česká jablka a nebyla konkurence, tak řetězce nadnárodních supermarketů dovážely zahraniční jablka za 80 Kč kilo. Nebo květák - řetězce prodávaly český květák za 30 Kč kilo (v přepočtu na kila), a jakmile došel, tak prodávaly zahraniční za 99 Kč kilo. Jaký je závěr ? Pokud existuje česká alternativa, tak je zboží díky vzájemné konkurenci levnější.

Dalšími pozitivními důsledky našeho zákona je posílení potravinové soběstačnosti a bezpečnosti naší republiky, rozvoj venkova a nové pracovní příležitosti. Zastavím se krátce u soběstačnosti v základních potravinách. Naše republika byla soběstačná ještě v 90. letech. Naše zemědělství zlikvidoval nerovný dotační systém Evropské unie. A výsledek? Vloni v krizi kolem koronaviru vznikl v naší republice nedostatek některých běžných potravin, jelikož Španělsko nebylo schopné dodávat. A ceny u nás tak astronomicky stouply, jelikož nejsme soběstační ani v základních potravinách. Co se týče potravinové bezpečnosti. Dnes je situace, kdy musíme dovážet nekvalitní kuřecí z Polska, které nám Evropská unie dokonce zakazuje v předstihu kontrolovat. Kontroluje se, až když se objeví salmonela a až to lidé snědí. To je šílené.

Důkazem správnosti našeho návrhu zákona je jekot lidí a médií, kteří a která tady zastupují zájmy EU a nadnárodních řetězců, a snaží se zákon SPD zcela překroutit a lhát o jeho obsahu. Proto jsem rád, že mohu zákon na stránkách Parlamentních listů pravdivě vysvětlit. Je to dobrá zákon pro lidi a pro naší republiku. A velký odpor náš zákon vzbudil u Německa, Francie a Polska, tyto země hned poslaly do naší Sněmovny protestní dopisy, které servilně papouškují probruselská média. Není divu, že protestují, protože tamní zemědělci dostávají 4× vyšší národní dotace a 2× vyšší dotace EU než čeští zemědělci. Takže západním zemím plně vyhovuje, že je Česká republika jejich ekonomickou a politickou kolonií, a vydělávají na nás nehorázné peníze. Vyhovuje jim, že nejsme soběstační a že můžou k nám dovážet druhořadé zboží za vyšší marže.

Teď návrh zákona putuje do Senátu – a ten již avizoval, že s ním nebude souhlasit, protože tam mají většinu probruselské strany, které nehájí české zájmy, tedy ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Doufám, že tedy senátní odmítavé stanovisko opět Sněmovna přehlasuje. A děkuji poslancům těch stran ve Sněmovně, kteří náš návrh podpořili.

