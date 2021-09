Totální ponížení Ameriky. V Afghánistánu jsme dělali užitečné idioty USA. Muslimští „uprchlíci“ páchají v Evropě strašná zvěrstva. Poslanec SPD a bývalý voják promlouvá

reklama

Vy jste mnoho let působil v armádě. Nemohu se Vás nezeptat, co říkáte událostem v Afghánistánu?

Dříve nebo později k tomu muselo dojít. Asi nikdo nečekal, že to bude tak rychle. Ale v Afghánistánu ztroskotali Britové, Sověti a nyní Američani. Je tam kmenová společnost a islám a nikdo tam o západní demokracii a západní okupanty nestojí. Navíc Tálibán pro nás nepředstavuje prakticky žádnou hrozbu.

Jak to?

Tálibán operuje na území Afghánistánu nebo maximálně na jeho hranicích. Je to paštúnské nacionalistické hnutí. Nyní například bojují proti Islámskému státu.

Vy mluvíte, jako by Vám byl Tálibán sympatický.

Ale vůbec ne. Ale nic s tím neuděláme. Afghánská armáda se sesypala jako domeček z karet, protože obyvatelé Afghánistánu nechtěli loutkový zkorumpovaný režim. Tálibán by přece nepostupoval tak rychle, kdyby neměl podporu významné části afghánské společnosti. Prostě počítejme s tím, že v Afghánistánu bude režim podobný tomu v Saudské Arábii. Režim fundamentálního islámu a práva šáría. V případě Saudské Arábie sluníčkáři mlčí, i když tamní tajné služby naporcovaly novináře, protože Saudská Arábie je přece „hodný“ spojenec Západu. Je to jedno velké pokrytectví. Celý boj USA proti terorismu je jedno velké pokrytectví.

Proč?

Tak se podívejte na Irák, Libyi, Sýrii, Egypt. V Iráku byl svržen Saddám Husajn. Sice diktátor, ale byl sekulární a existovala tam jakás takás náboženská tolerance a relativně umírněný režim. Rozhodně umírněný ve srovnání s Islámským státem či Saudskou Arábií. To samé platí pro Bašára Asada v Sýrii, který se s pomocí Ruska naštěstí udržel. Kaddáfího Libye byla nejbohatší stát Afriky, dnes je to rozpadlá země. V Egyptě Američané pomohli nástupu Muslimského bratrstva, až vojenský převrat islámské fundamentalisty svrhl. Výsledkem amerických invazí a vměšování v Iráku, Libyi, Sýrii, v Afghánistánu je vzestup islámského fundamentalismu a statisíce a miliony mrtvých.

Co to udělá s pozici USA ve světě?

Jde o totální debakl a ostudu USA. Totální selhání tajných služeb. Joe Biden nevyvrátil, že Američané předávali Tálibánu jména svých spolupracovníků, který je ale následně prý pozatýkal a tito lidé jsou určení k likvidaci. To je šílená naivita. Zdá se, že se rozpadá unipolární svět. Dopředu jde Čína a Indie. Je to dobře. Rovnováha moci je lepší systém, protože jak říkal lord Acton – moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. My musíme v koncertu velmoci najít své místo a hájit svůj národní zájem.

Trump kritizuje Bidena za stažení vojáků a situaci v Afghánistánu, přitom sám podporoval stažení vojáků…

Stažení vojáků z Afghánistánu bylo správným krokem. Byli tam dvacet let. Měli tam zůstat donekonečna? Ale jiná věc je, jak se to mělo provést. Ne tak, že pomalu Američané utíkali ještě v trenýrkách. (smích) Mělo jít o spořádaný ústup a o dohodu s Tálibánem. Tohle bylo velmi nedůstojné a opravdová potupa.

Co říkáte otázce přijímání afghánských „tlumočníků“ a „spolupracovníků“?

Jako člověk, který se celý život zabývá informacemi, si myslím, že tito lidé dost špatně „tlumočili“ a předávali a získávali špatné informace. Americké tajné služby byly přece totálně zaskočené a nepřipravené. Tak je otázka, kolik z těchto afghánských „spolupracovníků“ hrálo dvojí hru. Britové, Francouzi i Němci už upozornili, že mezi evakuovanými Afghánci jsou i lidé podezřelí z podpory islámského terorismu či zločinci. Takovéto lidi chceme brát? Byli královsky placení a museli znát svá rizika. Proč my máme platit daň za americká válečná dobrodružství? Tito lidé mohou ohrožovat naše občany. Víme, jaká strašná zvěrstva páchají takzvaní uprchlíci v západní Evropě. A často právě Afghánci. Musíme odmítnout nátlak Evropské unie i USA, abychom je přijímali.

Co znamenají poslední události v Afghánistánu pro naši armádu a stát?

Za vojenské mise v Afghánistánu vydal český stát v letech 2004 až 2020 celkem 16,44 miliardy korun. Ty peníze se daly přece mnohem účelněji využít pro českou armádu či pro naši zemi. Česká armáda by měla sloužit k ochraně naší vlasti, ne dělat užitečné idioty Američanům a NATO.

Ve vztahu k islámskému světu světu bychom se měli chovat ve stylu „žít a nechat žít“ – tedy my bychom se neměli plést do jejich věcí a současně musíme trvat na tom, aby oni se nepletli do našich. Zatím to bylo bohužel naopak – USA rozvrátily mnohé sekulární režimy, a do Evropy se současně valí invaze muslimských imigrantů (částečně i kvůli vměšování USA v muslimských zemích). Braňme naši vlast před imigrací, ale nevměšujme se do vnitřních záležitostí cizích států. Braňme svou suverenitu a respektujme suverenitu ostatních. Nemám nic proti obchodní spolupráci s muslimskými zeměmi. Podporuji politiků všech azimutů. Obchodujme po celém světě a budujme dobré přátelské vztahy. Ale přece to, když máte s někým přátelský vztah, neznamená, že si ho pozvete k sobě žít. Dobré ploty dělají dobré sousedy.

