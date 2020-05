Totální populismus Klause mladšího. Svobodní v Brně ohlásili spolupráci s ODS a jejich předseda se s tím nepáře

reklama

Co si myslíte o tom, jak prozatím Babišova vláda zvládá boj s epidemií?

Určitě je dobře, že vláda na pandemii dokázala zareagovat rychle a nenastal tak u nás podobný scénář jako např. v Itálii nebo ve Španělsku. Takže ty první kroky bych hodnotil kladně, ale v dalších týdnech už to byl chaos. Momentálně mám z postupu vlády smíšené pocity – domnívám se, že třeba pro podnikatele toho vláda nedělá dost a měla by učinit výraznější kroky, aby jim kompenzovala ušlý zisk. Naštěstí to ale vypadá, že už jsme z nejhoršího venku a postupně se začínají podniky otevírat.

Ministryně financí Alena Schillerová chce plánovaný schodek rozpočtu navýšit již dokonce na 300 miliard korun. Je to podle vás konečná částka? A co na ni říkáte?

Je jasné, že na likvidaci škod při boji s koronavirem bude nutné vynaložit hodně finančních prostředků a že státní rozpočet bude mít vyšší schodek. Tohle číslo je ale opravdu extrémní. Podle mého názoru by měly přijít na řadu i škrty v oblastech, které nejsou nezbytně nutné. Stát by se pak nemusel tolik zadlužit. Jestli je to konečná částka? Těžko říct, ale vzhledem k tomu, že je pandemie pomalu na ústupu, tak věřím, že ano.

„Na tom je nejhorší, že vláda nebude chtít ušetřit ani korunu na svém přebujelém provozu a hypertrofované státní administrativě. Všechny problémy s pandemií nechá zaplatit naše potomky. Ti doplatí i na nezodpovědnou politiku posledních šesti let,“ varuje před tím Miroslav Kalousek. Sdílíte jeho obavy?

V podstatě ano, vyjádřil se trefně. Je třeba v prvé řadě šetřit a já jsem přesvědčený, že ve většině resortů by se našla řada možností, jak rozpočtu ulehčit. Tím samozřejmě nemyslím např. pomalejší růst důchodů, ale třeba zbytečné plošné slevy na jízdné apod.

Prezident Zeman prý na ministryni Schillerovou zatlačí, aby zrušila dotace na solární elektrárny – tam prý Češi ročně tratí 30 miliard korun. Uvítal byste takové rozhodnutí?

Ano, v tomhle bych s prezidentem souhlasil – dotace na solární elektrárny bych určitě zrušil. A nejen na ně – jsem přesvědčený, že dotace soukromému sektoru jako takové jsou už z principu nesmyslné a měly by se rušit, protože zbytečně pokřivují trh.

Andrej Babiš slibuje osm tisíc miliard investic a říká, že se musíme zadlužit, abychom udrželi pracovní místa a podpořili sociální smír. Je to podle vás skutečně cesta, kterou máme jít?

Určitě souhlasím s tím, že investovat je potřeba, ale se zadlužováním už mám problém. Myslím si, že správnou cestou je spíše rozpočtová odpovědnost. Vláda by se měla snažit, aby v následujících letech postupně schodek rozpočtu klesal až do doby, kde budeme hospodařit vyrovnaně. Nezaměstnanosti bych se zase až tak nebál, doposud jsme ji měli nejnižší v EU, takže i když mírně stoupne, neměla by být nijak dramatická – koneckonců zatím tomu nic nenasvědčuje.

Věříte, že premiér Babiš dokáže i přes tuto krizi udržet stejně důstojný životní standard jako doposud pro důchodce a další skupiny závislé na veřejné podpoře?

Doufejme, že ano, i když jednoduché to mít nebude. Takovouto situací asi nikdo nečekal a je třeba se s ní poprat. Smutné je, že vláda v předchozích letech – místo toho, aby šetřila a více investovala – zcela zbytečně vyhazovala peníze za různé nesmyslné projekty, slevy na jízdném a řadu dalších věcí. Každopádně, příští rok nás čekají parlamentní volby a pochybuji, že by zrovna Andrej Babiš nějak snižoval valorizaci důchodů, takže v tomto ohledu si myslím, že se senioři nemusejí obávat.

Pan Babiš, ale i mnozí další vyzývají, aby lidé v létě podpořili domácí producenty, ať už půjde o potraviny, dovolené, auta či jiné výrobky. Je podle vás pravděpodobné, že lidé takové volání skutečně vyslyší?

Já si myslím, že ano – letos zcela určitě nebude taková poptávka po dovolené v zahraničí (nehledě na to, že do řady zemí ani vycestovat nepůjde). Češi jsou navíc docela patrioti, takže se dá očekávat, že budou často preferovat domácí produkty. Určitě bych ale nesouhlasil s nějakým znevýhodňováním zahraničních potravin či jiných produktů – ať si každý svobodně vybere takové zboží, které mu nejvíce vyhovuje.

S tím souvisí ještě jedna věc – otevírání uzavřených hranic. Prezident Miloš Zeman nedávno promluvil takto: „Já sám zastávám názor, že hranice by měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky. A to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, obzvlášť když pojedete do zemí, kde epidemie ještě neskončila. Doporučuji lidem, aby si vychutnali krásy České republiky.“ Pokud se bavíme o takto dlouhé době, nehrozí už, že převáží negativní ekonomické a společenské důsledky nad zdravotním rizikem?

To je opravdu extrémně dlouhá doba, ale nebral bych to úplně vážně – podle posledních informací zcela jistě např. se Slovenskem nebo s Rakouskem hranice zas tak dlouho zavřené nebudou, a postupně se začnou otevírat i další země. Nicméně nějakou dobu ještě budou cestovní možnosti omezené, s tím se prostě musíme smířit – je jasné, že v tuto chvíli bychom třeba do Itálie nebo do Španělska jen tak necestovali.

Vlivem krize nejspíše zkrachuje spousta restaurací, umělci si hledají např. práci za pokladnou v supermarketu, problémy bude mít mnoho živnostníků. Může se podle vás stát, že lidé sice po krizi práci najdou, ale ve velké míře budou muset dělat něco úplně jiného a hůře placeného? Co to se společností může udělat?

Já jsem v tomhle docela optimista a myslím si, že drtivá většina lidí bude moci nadále zůstat ve svém oboru. Co už je ale reálnější, je pokles jejich příjmů – ten bude bezpochyby u mnoha profesí citelný a životní úroveň těchto lidí tak klesne. Musíme doufat, že ekonomika se co nejrychleji nastartuje a pomalu ale jistě se dostaneme do stavu, v němž byla před vypuknutím pandemie, i když to asi bude nějakou dobu trvat.

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. předložil svým kolegům ve Sněmovně radikální návrh a vyjádřil naději, že se za něj nedočká lynče. Navrhuje totiž sebrat poslancům platy po dobu půl roku, přičemž by kolegům ponechal jen náhrady. Podle něj by i státní správa měla udělat gesto v době, kdy si všichni musejí utahovat opasky. Nastavil Klaus kolegům zrcadlo? A co myslíte, má takový návrh šanci projít?

Tohle je ze strany Klause ml. totální populismus, kterým se chce jen zalíbit některým voličům. Za prvé – je zcela nereálné, že by poslanci na něco takového přistoupili, ten návrh podle mne nemá šanci na úspěch. Za druhé – i kdyby se poslanci na půl roku platů vzdali, ničemu a nikomu tím nepomohou. V rámci státního rozpočtu jde o naprosto zanedbatelné číslo. Václav Klaus ml. je zjevně nespokojený s preferencemi své strany, tak se takto zkouší zviditelnit.

Majitelé soukromých pražských divadel vyzvali ministra kultury Lubomíra Zaorálka, aby rezignoval. Důvodem je fakt, že z částky 1,07 miliardy korun, kterou schválila vláda na záchranu kultury kvůli epidemii koronaviru, totiž soukromníkům nemá jít nic. Mnozí se asi budou soukromým divadlům smát, že chtěli nezávislost a „podnikání“, tak ať se teď starají. Jenže tohle je klasický problém – má se podpora dávat celému sektoru, nebo jen těm, kteří jsou financováni z veřejných prostředků i jindy. Co na toto dilema vy jako člen Svobodných?

Anketa Je prezident Zeman vlastizrádce? Je 4% Není 96% hlasovalo: 8496 lidí

Obvykle se stavím zásadně proti tomu, aby se stát vměšoval do volného trhu, ale toto je jiný případ. Vláda výrazným způsobem zasáhla do běžného provozu divadel už tím, že jim přikázala omezit, ba dokonce ukončit provoz. To, že jim musí tuto skutečnost nějakým způsobem nahradit, beru jako samozřejmost.

Jak jako člověk, který se profesně pohybuje v oblasti práva, hodnotíte rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno několik rozhodnutí ministra Vojtěcha? Souhlasíte s tím, že ani v této mimořádné době se nemá zapomínat na právní stát a ochranu občanských práv?

Určitě souhlasím, že na právní stát a zejména na občanská práva se nesmí zapomínat nikdy, za žádných okolností. Rozsudek svědčí zejména o nekompetentnosti naší vlády a především některých jejích členů.

Nedávno jste oznámili společnou kandidátku s ODS v Jihomoravském kraji. Co ještě by, podle vás, měla opozice udělat, aby v příštích volbách proti Andreji Babišovi uspěla?

Měla by především přicházet s vlastními a konstruktivními návrhy a s pozitivním programem. Nesmí to být jen tzv. program antiBabiš, ale jasné a srozumitelné kroky, které veřejnost pochopí a které ji dokáží přesvědčit. Některým stranám pak určitě nezůstane jiná možnost, než to dát dohromady. Uspět proti Babišovi bude nesmírně těžké, ale věřím, že se to povede a nová vláda už bude vypadat úplně jinak.

Psali jsme: Svobodný Zálom: Kalousek nemá žádné morální právo mluvit za naše potomky. Téměř všechny parlamentní strany nesou svou odpovědnost ODS jde do krajských voleb na jižní Moravě s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu Euro je pro Italy břemenem. Salvini vyhraje. Předseda Svobodných o chybách EU i o bezmoci při sledování Moravce Průmysl jde do kytek a Toman si prosadil penízky pro kámoše zemědělce? Svobodný Pajonk zuří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.