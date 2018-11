Toto česká média při hodnocení amerických voleb zcela opomněla, poukazuje akademik Valenta. A pomáhá to Donaldu Trumpovi

ROZHOVOR Čechoameričan a analytik mezinárodních vztahů Dr. Ing. Jiří Valenta poskytl ParlamentnímListům.cz svůj úhel pohledu na to, jak dopadly americké všeobecné volby. Trump podle Valenty nevyhrál, ale ani neprohrál. Čeští novináři pak prý zcela ignorovali jeden podle Valenty velmi důležitý rozměr těchto voleb a to volbu guvernérů jednotlivých států. Republikánští guvernéři ve významných a lidnatých státech unie budou podle Valenty pro Trumpa velmi důležití v případě, že by současný americký prezident za dva roky usiloval o znovuzvolení. Trump ve volbách následujících jeho prezidentskému zvolení prý rovněž neztrácel tolik jako jeho předchůdci.

Jak hodnotíte výsledky amerických všeobecných voleb?

Ano, četl jsem, jak to hodnotila česká média. Nečetl jsem žádná americká. Ale jak víte, jsem v tomto byznysu již přes padesát let. Jsem strašně zklamaný tím hodnocením v českých novinách, protože většinou jsou buď průměrná, nebo špatná.

Čeští novináři se dívali hlavně na Senát a na Kongres. Jenže třetím důležitým faktorem jsou volby guvernérů. A co se týče zvolených guvernérů v důležitých státech, tak tam Trump kompenzoval to, co ztratil v kongresu.

V Kongresu neboli House of Representatives nicméně Trumpovi republikáni skutečně ztratili…

V USA vítěz prezidentských voleb v těch následných všeobecných volbách (general elections) ztrácí vždy. Je to takřka pravidlem. Ovšem jak Bush tak Obama v minulosti ztratili mnohem více, než nyní ztrácel Trump. Zkrátka prezident, který vyhraje volby, je hned po druhý rok na to překvapen tím, že má v následujících volbách do kongresu jeho strana ztráty. Ty ztráty bývají ale větší. Obvykle se týkají nejen kongresu či House of Representatives ale i Senátu. A vypadá to, že Trump uspěl a Republikáni udělali dvě nebo tři nová místa.

Co ten třetí faktor, tedy guvernéři?

Ten třetí faktor, který je důležitý, tedy volby guvernérů jednotlivých států, čeští novináři ignorovali. Ve dvou volbách guvernérů na Floridě a v Ohiu, tedy ve dvojici volných států, vyhráli republikáni. A to jsou pro Trumpa důležitá vítězství. (Na Floridě zvítězil v guvernérských volbách republikán Ron DeSantis a ve státě Ohio za republikány Mike De Wine, pozn. redaktora). Florida je velmi důležitý stát stejně jako Ohio. A pak je tu také Iowa, kde za republikány vyhrál Kim Reynolds.

Takže tady v tomto dle mého Trumpova strana vyhrála. (Demokraté získali ve volbách guvernérů 23 míst se ziskem 7 nových guvernérů, republikáni získali 26 guvernérů, přičemž ztratili 6 guvernérských pozic, pozn. redaktora). Řekl bych, že získání pozice guvernéra na Floridě kompenzuje takových pět nebo sedm míst v kongresu.

Jak to myslíte, proč by měly být pozice guvernérů obsazené republikány pro Trumpa důležité?

Je to z důvodu příštích prezidentských voleb a primárek. Jde o to, že pokud by se opět objevily spekulace kolem možných podvodů s hlasy či jejich sčítáním, pokud by došlo k napadení voleb, republikánský guvernér by se za Trumpa zcela určitě postavil. Proto je pro Trumpa, který se pravděpodobně bude ucházet o znovuzvolení, důležité mít významné, silné státy s mnoha voliči a voliteli, obsazeny svými guvernéry.

Jinak bych ten výsledek shrnul asi takto: za prvé, Trump a jeho republikáni neměli v porovnání s jeho prezidentskými předchůdci velké ztráty, spíše ztráceli méně a za druhé tyto ztráty byly kompenzovány některými výraznými úspěchy republikánské partaje ve volbách guvernérů jednotlivých států.

Sledoval jste Trumpův konflikt s novinářem Acostou? Co na něj říkáte?

Ano. Dokonce jsem si po tom výstupu s novinářem Acostou začal říkat, že Trump začal dělat chyby. Trump by to měl udělat asi tak, měl by těm novinářům hodit nějaké „maso“, něco, co chtějí. Ale místo toho začal útočit na toho člověka, který ho provokuje ze CNN, na Acostu.

Acosta je provokatér a vždy připraví otázku, která je velice dobrá a která slouží k tomu, aby toho Trumpa vytočila. Místo toho, aby Trump s Acostou jednal, jako se to stalo před dvěma lety, kdy mu hodil nějakou kost, aby se uklidnil, tak mu tentokrát začal nadávat. Prostě tohle se nepovedlo. Když Trump ví, že je ten člověk provokatér, tak s ním musí jednat zvláštním způsobem, ale on se nechal vyvést z míry.

Dá se očekávat po těchto volbách další mediální ostřelování Trumpa?

Obávám se, že v otázce vyšetřování Trumpa z údajného ruského vměšování a napojení na Rusko, tak americká levice je skutečně odhodlána po něm jít velmi tvrdě. A Trump bude mít teď v tomto nevýhodu, protože si jeho strana neudržela většinu v House of Representatives. Takže pravděpodobně dojde k výměně předsedů těch jednotlivých vyšetřovacích komisí. A přes tyto komise na něj budou moci daleko více tlačit a to ho bude ohrožovat.

Dr. Ing. Jiří Valenta je autorem publikace Sovětská intervence v Československu, 1968: anatomie rozhodnutí, s předmluvou zesnulého Alexandra Dubčeka. Valenta je bývalým profesorem na armádní postgraduální škole amerického námořnictva v Monterrey, v současnosti spolupracuje s izraelským centrem BESA (Begin-Sadat), Centrem pro strategická studia při Bar Ilanově univerzitě v Tel Avivu. Valenta je autorem a knižním editorem řady publikací. Je dlouhodobým členem prestižní Rady pro mezinárodní vztahy (Council on Foreign Relations).

