Toto hrozí Fialovi. Plus propočet k ČEZu. Holec po Václaváku

Už je to podruhé, co jihočeský hejtman ODS Martin Kuba a ministr spravedlnosti za stejnou stranu Pavel Blažek mluví za šéfa ODS a premiéra Petra Fialu. Tentokrát napravovali jeho slova, když téměř ze stovky tisíc demonstrantů na Václaváku udělal „ruské šváby“. Co to znamená?

I proto teď Kuba s Blažkem znovu zasáhli, kdy Fiala šmahem udělal proruské trolly z téměř 100 tisíc lidí, kteří na Václaváku demonstrovali hlavně za to, aby jeho vláda místo nekonečných signálů a analýz konečně doopravdy řešila energetickou krizi, která hrozí ekonomickou bídou a zimou i s deseti svetry od šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Otázka je, jak dlouho může fungovat model, kdy dva členové vedení ODS dělají „mediální dohled“ nad vlastním partajním šéfem a premiérem, který víkendy tráví dlouhými pohledy na muflony. Politici totiž vyhrávají i prohrávají podle toho, jak moc se trefí, nebo naopak netrefí do nálady a priorit společnosti. Fiala se nakrátko trefil do zděšení Čechů z ruské invaze na Ukrajinu, od té doby nás ale stále víc děsí sám, jak vychází z průzkumů veřejného mínění i volebních preferencí jednotlivých stran. A taky billboardů s Babišem a Putinem, které jen potvrzují zoufalství koalice SPOLU vedené ODS. Když už nezabírá ani Babiš, hoďte tam i Putina!

„Efekt SPOLU vyšuměl do té míry, do jaké se zdiskreditovala vládní koalice,“ řekl sociolog Jan Herzmann, jenž pro politiky dělá průzkumy. I on proto v místních volbách předpovídá výraznější úspěch opozičního ANO. Jestli se to potvrdí, může se taky jednou stát, že Blažek přijde s Kubou na tiskovku a tam hejtmana představí jako nového premiéra ODS. Ostatně byl by to jeho druhý. Ironie je, že by tím nejvíc ulevil Fialovi, kterého politicky „udělal“ ze svého domovského Brna.

Vládu jménem STAN neničí jen stále horší průšvihy jeho šéfa a ministra vnitra Víta Rakušana, ale i neschopnost ministra půmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Na jeho konec kromě opozice tlačí i vládní koalice SPOLU. Měl by ho Rakušan obětovat?

Kdyby STAN byl normální strana, tak už Síkela dávno není ministrem. Za prvé by ho Rakušan obětoval, aby prostě zachránil sám sebe. A za druhé by tím zachránil i Česko, protože Síkela je hotová pohroma. Jestli je dnes Fiala směšný svými signály, pak ze Síkely je vládní „Míla“ Rozner – jen bez jeho nevinnosti. Jeho slova o „závětrných“ elektrárnách a „dekapelingu“ jsou jen posledními perlami totální neschopnosti, kterou před veřejností zkouší maskovat arogancí. Jenže neschopnost a arogance bývají tím nejhorším „kombem“. Za celou dobu ve funkci Síkela dokázal dotáhnout jen to, že svou šéfporadkyni Evu Hanákovou posadil do dozorčí rady ČEZ. Možná spolu po večerech na ministerstvu sledují Hřebejkův film Musíme si pomáhat. V jeho případě ale buďme rádi, že pomohl aspoň někomu, když už neumí s neúměrně drahými energiemi pomoci našim firmám ani lidem. Fiala rád říká „korunka ke korunce“, u Síkely tak platí člověk k člověku... Problém je, že STAN není normální strana a Rakušan se Síkelou, dva největší průšviháři vlády, jsou současně poslední dva, kteří z původní partajní konstrukce na monetizaci politického vlivu zbyli. Oba se proto budou svých funkcí držet až do poslední chvíle a možná přežijí i Fialu.

Vláda se pořád vymlouvá, že ceny energií nemůže řešit, že se to musí udělat v rámci EU. Ostatní země to ale dávno řeší, jak je to možné?

Nejspíš proto, že tam nemají premiéry signalisty a ministři průmyslu a obchodu neříkají závěrným elektrárnám „závětrné“. A státem většinově vlastněné energetické giganty tam taky neřídí minoritní akcionáři, co mají blízko k premiérské straně. Energetičtí experti říkají, že energetický model každé země je unikátní, a proto jsou unikátní i způsoby, jakými teď jednotlivé země EU řeší drahé energie. Česko je zatím bohužel unikátní jen v tom, že i když lacině vyrobíme největší přebytek elektřiny, máme ji doma nejdražší a naše vláda s tím dělá nejmíň. Podle zkušených odborníků na energetiku by Česko mělo vykoupit minoritní akcionáře ČEZ, klidně i za prémiovou cenu. I kdyby to stálo 300 miliard, tak podle nich pak na elektřině ročně ušetříme 600 miliard korun. Síkela by to pak mohl prodávat jako „dekapeling“ od drahoty.

