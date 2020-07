USA jako bašta svobody? To už dlouho neplatí. Mám pocit, že se skoro všichni zbláznili. Hovoří senátor Canov, trochu jiný „stanař“

ROZHOVOR „Mám čím dál tím silnější pocit, že se v USA všichni (skoro) zbláznili. Skandály ze údajné plácnutí po zadku před čtvrtstoletím počínaje, ničením soch konče. A hnutí Black Lives Matter? Podle mého názoru jen pokus o rasismus naruby,“ myslí si senátor za Liberecko Michael Canov (SLK). „A USA a bašta svobody? To si myslím, že již neplatí delší dobu. A nyní již vůbec. Podle dostupných zpráv, člověk, aby se tam bál na ženu nebo černocha byť jen podívat, aby nebyl hned, zítra nebo za 30 let obviněn z nějakého obtěžování či rasismu. Mám dokonce ten dojem, že i pověstná americká svoboda slova bere za své,“ dodává.

I jako starosta Chrastavy, která není až tak daleko od polských hranic, jste jistě sledoval polské prezidentské volby. Jak je okomentujete?

V první řadě alespoň tímto způsobem blahopřeji vítězovi. A přeji mu, aby se mu na prezidentském postu dařilo co nejlépe zastupovat zájmy Poláků. Na této gratulaci a tomto přání nic nemění ani to, že moji polští přátelé (ti, se kterými jsem byl v kontaktu) by volili vesměs jinak (a kdybych já byl Polákem, tak asi taky). Výsledek volby plně respektuji.

Prezidentské volby se letos uskuteční i ve Spojených státech, kde je nyní opravdu rušno. Země byla dost zasažena koronavirovou pandemií a do toho přišly protesty hnutí Black Lives Matter. Sledujeme ústup USA z pozice světové velmoci?

Nevím, jestli ústup, ale každopádně mám čím dál tím silnější pocit, že se v USA všichni (skoro) zbláznili. Skandály za údajné plácnutí po zadku před čtvrtstoletím počínaje, ničením soch konče. A hnutí Black Lives Matter? Podle mého názoru jen pokus o rasismus naruby.

Jak se na tyto protesty nejen v USA díváte? Provázejí je různé podivné excesy, jako je ničení soch a podobně...

Jak jsem uvedl výše, mám pocit, že se v USA skoro všichni zbláznili.

Je to skutečně tak, že v současné době není v USA „o co stát“? Nebo je tam život stále mnohem jednodušší a příležitosti snáze realizovatelné než jinde? Jsou USA i nadále baštou svobody?

Není o co stát. A USA a bašta svobody? To si myslím, že již neplatí delší dobu. A nyní již vůbec. Podle dostupných zpráv, člověk, aby se tam bál na ženu nebo černocha (vlastně Černocha, teď se tamní média, rozhodla psát u tohoto slova, na rozdíl od bělocha, velké písmeno) byť jen podívat, aby nebyl hned, zítra nebo za 30 let obviněn z nějakého obtěžování či rasismu. Mám dokonce ten dojem, že i pověstná americká svoboda slova bere za své.

Poslanec Miroslav Kalousek se rozhodl v roce 2021 neobhajovat mandát. Ve sněmovně tak bude chybět poprvé po 23 letech. Je to podle vás škoda?

Škoda? Je fakt, že uměl být vtipný, je chytrý a dokázal jít na podstatu věci. A i ti, co ho bytostně nesnáší, tak musí uznat, že to byla a je osobnost. Takže svým způsobem ano. Ale je to výsledek pragmatické úvahy (asi jeho samotného). Volební strana, ve které by byl pan Kalousek, by teoreticky mohla překročit 5 %, ale 10 % či dokonce více v žádném případě nikoli. Proto by kvůli němu žádná jiná politická strana či hnutí nešly do koalice, ve které by on byl na kandidátce.

Pomůže Kalouskův odchod TOP 09?

Je to šance, jak se může TOP 09 dostat do poslanecké sněmovny. Ovšem jen v rámci předvolební koalice.

Bude Kalousek sněmovně chybět? Ať už pro hodnoty, které hájí, nebo pro to, jak výrazná a netypická osobnost to je?

Je fakt, že Kalousek je a byl jen jeden. A že premiérova slova „za všechno může Kalousek“ ztratí své kouzlo. Ale život půjde dál a i sněmovna bez Kalouska bude (ne)fungovat jako dřív.

Padla i úvaha, že by to mohl být krok ke spolku ODS, TOP 09 a možná i STAN. Je to možné?

To je jisté. Již jsem to zmínil výše, s Kalouskem do holportu nikdo nepůjde, to by byla vědomá politická sebevražda, bez něj bude situace jiná, předvolební spolupráci umožňující.

Nejbližší volby u nás jsou krajské. Na ně se připravují i vaši Starostové pro Liberecký kraj. Jak je pro vás důležitý fakt, že předseda vašeho hnutí a zároveň hejtman Libereckého kraje Martin Půta byl shledán u soudu koncem května nevinným? Určitě jste tento verdikt přivítal...

Samozřejmě že jsem ho přivítal. Neuměl jsem si ani představit jiný verdikt. Podle všech dostupných informací neexistoval jediný důkaz pro jeho vinu. A nutno dodat, že Martina znám natolik osobně, že jsem si dovolil být o jeho nevinně přesvědčen od počátku do konce.

Skoro každý den sledujete na facebooku vývoj ohledně šíření nákazy covidem-19 v ČR. Jak na tom jsme? Nepropadli jsme v Česku (kromě Karvinska samozřejmě) přílišnému optimismu v této záležitosti, že už je to za námi?

Dostáváme se do stadia otupělosti. Čísla, která jsou mnohem vyšší, než byla ta, kdy jsme zavírali ekonomiku, již nikoho příliš nevzrušují. Stát si již nemůže dovolit opětovně ekonomiku zavřít. Doufám, že to celé nějak přijatelně nakonec ustojíme, ale že bych si tím byl jist, to tedy rozhodně nejsem.

