USA nechtějí do války. O příměří na Ukrajině už se jedná. Syruček vybírá ze svých zdrojů

Jak se podle vás bude staronový prezident USA chovat k rusko-ukrajinskému konfliktu? Putin mu prý oficiálně přímo neblahopřál, jen během čtvrtečního vystoupení ve Valdajském diskusním klubu v Soči na jeho adresu pronesl, že mu gratuluje. Diplomatické zdroje ale hovoří o něčem jiném, zdravici prý poslal třeba i ruský ministr zahraničí Lavrov...

Tu otázku bych rozdělil. Pokud se týče Putinova blahopřání Trumpovi ke znovuzvolení prezidentem USA, chtěl bych poznamenat, že Trump Putinovi blahopřál k jeho znovuzvolení například už v roce 2018. Je to běžná mezinárodní praxe a bylo by více než podivné, kdyby to Putin neučinil i nyní, a to zcela otevřeně v přímém telefonním rozhovoru a s nabídkou se v dohledné době sejít.

A pokud se týče Trumpova vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu, americký prezident se několikrát vyjádřil, že nebudou za Ukrajinu bojovat američtí chlapci. To znamená, že do této války nehodlají USA přímo vstoupit, a to ani prostřednictvím NATO. Taková eskalace by vedla zákonitě k použití jaderných zbraní a tím fakticky ke třetí světové válce.

Marně na počátku 90. let ukrajinský parlament dvakrát hlasovat pro to, aby Ukrajina nepředala jaderné zbraně na svém území Rusku – v té době jsem na Ukrajině působil a téměř denně jsem se setkával s tehdejším ukrajinským ministrem zahraničí Zlenkem, který mi podrobně referoval, jak urputný je boj o to, aby Ukrajina měla či neměla jaderný potenciál, který byl v tehdejší době třetím nejsilnějším ve světě. Na společný rusko-americký nátlak se ho Ukrajina vzdala a asi to bylo správné, dnes jsme už mohli být ve třetí světové válce.

Ale USA nechtějí být zataženy ani do konvenční války a proto se snaží, aby Ukrajina s Ruskem uzavřely co nejdříve příměří. Podle mých informačních zdrojů se na tom již pracuje, ale je to velice složité, výchozí stanoviska obou stran jsou pro tu druhou zatím nepřijatelná. Více zatím nemohu prozradit. A nejsem jako Miloš Zeman prognostik, abych odhadoval výsledek.