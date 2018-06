Úder na ČT. Hloupý Pehe. Hovoří žena, kterou mnozí nenávidí

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI Úroveň vzdělanosti je nyní mnohem nižší než za komunistů. Dochází k devalvaci vzdělání a je téměř signifikantní, že myšlenky o tom, že líp bude, až mladší voličská generace nahradí tu starší, vypouští do světa hloupý Pehe. Tvrdí to bývalá televizní radní Jana Dědečková, podle níž bude u nás naopak dobře, až těmto hloupým prorokům přestaneme popřávat sluch. Sama se plných osmnáct let věnovala boji s Českou televizi, boji za pluralitu názoru a ekonomickou transparentnost v této instituci, jejíž publicistické a zpravodajské pořady připomínají dobu před rokem 1989. Bylo to však marné a tento boj bude muset dobojovat někdo jiný.

Prezident Miloš Zeman jmenoval ve středu Andreje Babiše znovu premiérem. Přestože sedm měsíců od voleb nemá Česko stále vládu s důvěrou, lidé to zřejmě nemají za zlé Andreji Babišovi, protože si hnutí ANO drží v průzkumech přibližně takovou podporu, jakou mělo ve volbách. Sociolog Daniel Prokop publikoval studii, podle níž se mezi padesátníky nyní dostává generace, která sice uvítala listopad 89, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Jsou důvody k tomu zříkat se listopadových hodnot, které podle kritiků ani jeden z nich nenaplňuje?

Domnívám se, že lidem je naprosto lhostejné, že doposud nevznikla vláda s podporou Poslanecké sněmovny. Fakticky zde vládne Andrej Babiš, kterého lidé u voleb většinově volili, je poměrně slušná ekonomická situace, pěkné počasí a doba dovolených. Běžná vládní agenda výrazně nezadrhává a výměny na státních postech znepokojují pouze ty, kdo na post měli políčeno, což se rozhodně netýká běžných občanů. Takže vlastně docela klídek. Jakékoliv zakolísaní ekonomické situace však může podporu hnutí ANO velice ovlivnit, přeskupit voličské preference a rozbouřit tu zdánlivě klidnou hladinu rybníka. K tomuto konstatování není třeba žádných sociologických studií ani vznešených řečí o listopadových hodnotách, které byly většinou jen euforickým očekáváním vysněných a nereálných změn.

Vznešené řeči, jak říkáte, o listopadových hodnotách jsou spojeny především se jménem Václava Havla. Ten ale už bývá terčem všelijakých posměšků a snižuje se i jeho význam na události roku 1989 s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Přestali Češi chápat Havla? Neuškodil si sám Havel tím, že na sklonku života prezentoval vyhraněně liberální názory? Neškodí Havlovi jeho dnešní zastánci, kteří se ho snaží nekriticky hájit?

Václav Havel má ve společnosti své místo a jeho zásluhy mu přiznává i ten, kdo momentálně dělá vtipy na jeho osobu. Lidé tím vtipkováním možná vyvažují skutečnost, že jiné skupiny osob a médií z Václava Havla naopak dělají kult osobnosti, a klidně k tomu používají i lži. Václav Havel byl člověk z masa a kostí, se svými chybami, závislostmi, dobrými i špatnými vlastnostmi, a tak je třeba se na něho dívat. Nebyl žádným osvoboditelem od komunismu, ten by postupně padl sám, ale byl mimořádně odvážným člověkem, který se dříve než ostatní postavil totalitnímu režimu a ukázal ostatním, že svoboda je nejcennější devíza. Doufejme, že dějiny jeho roli zhodnotí spravedlivěji, než činí banda komediantů a tzv. dobroserů, kteří si současnými postoji jen zastírají svá vlastní selhání v době totality.

Liberálně orientovaní pozorovatelé nechápou, proč Češi, kteří se mají tak dobře, podporují „populisty“ jako Zeman či Okamura a slyší na to, že se o ně Andrej Babiš postará. Čím to je? Dezinformačními kampaněmi, nebo českou národní povahou?

Nemám ráda řeči o české národní povaze a nemyslím si, že Okamura nebo Zeman jsou „populisté“. Oba dva otevřeně říkají, co si myslí, na rozdíl od tzv. korektních politiků, kteří si často myslí totéž, ale svá slova balí do vaty. Pokud je tento národ na něco citlivý, tak je to pokrytectví. A toho je v současné politice více, než je zdrávo.

Andrej Babiš není spasitel, ale postará se o všechny. Tak působí rozhovory s ním. Co to o nás vypovídá, že slaví u voličů takový úspěch? Sociologové tvrdí, že český národ je zaměřen spíše středolevicově a čeká, že stát zajistí blahobyt a pořádek. Je to tak? „Vyhmátl“ to Andrej Babiš?

Andrej Babiš se nepostará o nikoho a domnívám se, že úspěch slaví především tím, že se svým slovníkem a nekoncepčností příliš neliší od normálních lidí. Motá se na tom vrcholku jako vítr v bedně, každý den něco žbleptne a nikdo nerozebírá, že mnohdy protichůdně, mění názory za pochodu podle reakcí lidí. Pochopitelně mu nahrává, že národ je zaměřen středolevicově, ale mnohem více zde působí fakt, že lidé už politiku tolik neprožívají a stejně jako za komunistů se více soustřeďují na své rodiny, zahrádky, chalupy. Spíše nevěří nikomu, než že přehnaně věří Babišovi.

Ruku v ruce s úspěchy hnutí ANO, případně Pirátů či SPD dochází k odumírání tradičních politických stran, na jedné straně ČSSD, na druhé straně liberální, proevropská pravice. Čím to je?

Když se podíváte kolem, tak se není čemu divit. Chybí tady skutečně silný lídr, který by oslovil lidi, a kampaň antibabiš, bohužel, nefunguje. A nic jiného ti zmoklí opoziční kohouti na našem politickém smetišti nepředvádějí. Budeme si muset počkat, žádný strom totiž neroste do nebe a i Babišem se lidé unaví.

Mládež bývá vždy jiná než střední a starší generace. V českých volbách hlasuje dramaticky jinak. Liberálněji, pravicověji, vyhraněně proti Miloši Zemanovi. Zazněly již hlasy, že bude-li mládež neustále přehlasovávaná, raději odejde ze země. Je to možné? A co myšlenka Jiřího Peheho, že u nás bude dobře, až odejde starší voličská generace a nastoupí ta mladší?

Mládež nikde neodejde. Má se dobře jako nikdy v minulosti. A přestože dnes statisticky roste počet lidi s maturitou, úroveň vzdělanosti je mnohem nižší než za komunistů. Dochází k devalvaci vzdělání a je téměř signifikantní, že tyto myšlenky vypouští do světa hloupý Pehe. Dobře u nás bude, až těmto hloupým prorokům přestaneme popřávat sluch.

Už jsou to tři roky, co českou politiku ovládlo téma migrace. Někdy slýcháme, že to bylo zbytečné a zástupné téma, protože tu skoro žádní migranti nebyli. Syrští migranti už do Evropy neproudí, ale zato se zvyšuje tlak z Afriky. Bude tzv. Dublin IV krizovým momentem EU? Hrozí zničení Evropy, jak někdy slýcháme?

Nebylo a není to zástupné téma. Pokud dovolíme, aby se nelegální migrace dostala do naší země, dopadneme jako státy, které si dnes neví rady se zvýšenou kriminalitou, ghetty a pomalou změnou kulturního prostředí. Považuji toto téma za hlavní politickou otázku.

Závěrem mi dovolte trochu osobní otázku. Dlouhá léta jste byla šéfredaktorkou názorového internetového deníku Virtually.cz. Když si ale na tuto adresu dnes zájemce klikne, dozví se, že web je offline a provoz byl ukončen. Co vás k tomu vedlo?

Nemládnu, a přestože se stále cítím mysli mladá, tělo jasně signalizuje, že už tomu tak není. Celých osmnáct let jsem se věnovala boji s Českou televizi, boji za pluralitu názoru a ekonomickou transparentnost v této instituci. Bylo to však marné a Česká televize dodnes považuje pluralitu za sprosté slovo, nemá zákonnou povinnost podléhat kontrole NKÚ a její publicistické a zpravodajské pořady připomínají dobu před rokem 1989. Ten boj bude muset dobojovat někdo jiný, a proto jsem ukončila provoz Virtually.cz. Vzhledem k tomu, že stále ještě mám co říci k současným společenským problémům a k Národní galerii, které jsem se věnovala posledních šest let, rozhodla jsem se publikovat své názory na některém z blogů, které nabízí současná internetová média. Čtenáři se pravděpodobně budou nadále s mými názory setkávat na názorové stránce serveru ParlamentníListy.cz.

autor: Jiří Hroník