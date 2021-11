Udženija z ODS: Zastávám pravidlo 100 dní, pak hodnoťte práci. Babiš tu zanechal rozvrácené finance i příkopy mezi lidmi

reklama

Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7392 lidí

Jak jste spokojena s vyjednáváním o postech ve vládě mezi členy pětikoalice SPOLU?

Jsem spokojená s výsledkem voleb a že voliči dali po letech prázdného populismu šanci rozumné, odpovědné pravicové politice. Složení vlády je otázkou na budoucího premiéra Petra Fialu. Já osobně v něj důvěru mám a věřím, že jím navržený kabinet bude úspěšný a budou pod jeho vedením pracovat ku prospěchu naší země.

Velké diskuse vyvolává například kandidát na ministra zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), kterého by mohl blokovat také prezident Miloš Zeman. Kritici tvrdí, že nemá dostatek zkušeností, Piráti zase, že je naprosto vhodným a zkušeným kandidátem. Co si myslíte vy?

Osobně Jana Lipavského neznám, těžko se mi to hodnotí. S některými jeho postoji, například vůči státu Izrael, nesouhlasím, nicméně musíme si uvědomit, že zahraniční politiku netvoří jen ministr zahraničí, ale celá vláda ve shodě s premiérem a prezidentem. Koalice SPOLU i ODS jasně deklarovala prozápadní směřování země s vazbami na Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, stejně jako dobré vztahy se všemi dalšími spojenci, ať už z Visegrádské čtyřky nebo třeba právě se státem Izrael. Tento závazek je také obsažen v programovém prohlášení vlády. To je to, co je podstatné.

Ráznými výroky na sebe také upozornil možný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), například o tom, že stejná péče prostě nemůže být pro všechny a že čekat šest hodin v čekárně je v pořádku. Jaký by byl ministr zdravotnictví?

Nebudu se pouštět do spekulativních hodnocení „co by kdyby“ ani nebudu hodnotit kandidáty koaličních partnerů skrze média. To se na mě nezlobte. Obecně zastávám pravidlo 100 dní, hodnoťme potom reálnou práci, a ne mediální zkratky.

Koalice SPOLU ohlásila úspory desítek miliard v letošním, ale také v příštím rozpočtu. Mluví o slevách na dani, vyšších platech nejen pedagogů, daňových prázdninách a tak dále. Jak tyto peníze v rozpočtu najít v současné krizi a inflaci?

ODS celou dobu prosazuje model štíhlého a moderního státu. Není možné rozhazovat peníze daňových poplatníků okny a pak tyto výdaje saturovat tím, že poctivým a pracovitým lidem zvyšuji daně. Takto prostě stát fungovat nemá a nesmí. Není normální trestat vlastní občany za úspěch. Takže prvním krokem je důsledná inventura ve výdajích státu a odstranění těch výdajů, které jsou zbytečné. Koalice SPOLU také jasně deklarovala, že případné daňové úlevy a úpravy přijdou až poté. Takže vizí koalice SPOLU a celé příští vlády je štíhlý a efektivní stát a férové zdanění občanů. Že se to nestane přes noc, to je asi každému jasné.

Koalice také hovoří o úsporách propouštěním úředníků, avšak plánuje vznik několika ministerských postů. Sice bez úřadů, i tak si ale celý tým ministra něco financí vyžádá. Jak to vnímáte?

Výdaje státu opravdu neleží na třech vládních postech bez ministerstev. Šetřit se musí systémově. Navíc pozice řešící agendy legislativy, Evropské unie a vědy, výzkumu a inovací jsou oblasti, které si zvýšený zájem zaslouží, a pokud budou dobře spravovány, mohou přinést České republice přínosy, které případné náklady dalece převýší.

Nedávno jste při příležitosti výročí konce fašismu psala o tom, že boj s netolerancí neskončil. To vidíme i nyní v rámci koronavirové krize a covidových opatření. Prohloubily tento problém?

Nevím, jestli se nutně prohloubil, ale rozhodně trvá. Společnost je rozdělená a je to škoda. Dědictví, které nám tady vláda Andreje Babiše zanechává, netkví pouze v rozvrácených veřejných financích a nezvládnuté pandemii koronaviru, ale především v příkopech, které mezi lidmi vyhloubila, a v absolutní nedůvěře občanů ve stát a jeho instituce. To budeme napravovat opravdu dlouho.

Společnost se tedy zdá rozdělená, dochází ke konfliktům a lidé demonstrují nejen v České republice. Domníváte se, že situace se bude stupňovat?

Já pevně věřím, že nikoliv. Římský historik Sallustius kdysi řekl: Ve svornosti se i malé věci rozrůstají, z nesvornosti se hroutí i ty největší. To si myslím, že je naprosto přesné. Musíme si uvědomit, že tato země a tato společnost je to jediné, co máme, a pokud ji našim dětem chceme odkázat v lepším stavu, než je nyní, musí to být společné úsilí. Vláda v tom může pomoci, anebo uškodit, ale bude na každém z nás, jestli se do naší společnosti podaří vrátit slušnost, věcná debata a úcta k názorům a svobodám těch druhých.

Jak vy sama vnímáte omezení neočkovaných lidí a kroky vlády, které je nutí nechat se očkovat, jako je zákaz vstupu do restaurací, na kulturní akce a tak dále? Jde o diskriminaci?

Já nejsem příznivkyní státních restrikcí. Očkování, jako zásah do integrity člověka, by mělo zůstat dobrovolné. Na druhou stranu je potřeba čelit realitě. Koronavirus představuje problém. Pod náporem pacientů se hroutí nemocnice a bohužel umírají lidé. Nelze k tomu být netečný. Očkování má tu výhodu, že zásadně zvyšuje šanci, abyste nebyl hospitalizovaný nebo neměl těžký průběh nemoci. To je nepopiratelný fakt. Je namístě o tom lidi přesvědčovat, mluvit s nimi na rovinu o všech kladech i záporech a pochopitelně respektovat jejich svobodnou vůli. Chtěla bych na všechny apelovat, aby vzali rozum do hrsti. Jde o zdraví a životy vás i vašich blízkých. Očkování vás může ochránit.

Psali jsme: Šetřete elektřinou, nebo vám ji vypneme. Francii hrozí tma a zima Svrčinová má covid. Ale nic jí není „Do p*či, moje sestra!“ Očkování: Známá tvář svědčí. Prý je zle Další bankéř. STAN chce na ministra Síkelu, „snižovače“ uhlíkové stopy

Velkou diskusi vyvolal proslov miliardáře Karla Janečka na předávání hudebních cen Český slavík. Mluvil o ochraně dětí před očkováním, proti uzavírání škol, o spojení lidí i strachu, kterému je třeba čelit. Televize Nova se pak distancovala od jeho slov, nadace, kterou spoluzakládal, s ním odmítá další spolupráci. Vybral si Janeček vhodný okamžik? A jak s onou tolerancí souvisí respekt k odlišnému názoru a o čem tato situace vypovídá?

Byla jsem na Českém slavíkovi poprvé v životě a vystoupení některých interpretů jsem si opravdu užila. Vystoupení pana Janečka mi přišlo absolutně nevhodné a nemístné. Takové polopolitické vyjádření na podobné akce nepatří, člověk si má užít kulturu. Nevidím jediný důvod, aby kdokoliv takto zneužíval toho, že se zrovna dostal k mikrofonu.

Ceny energií stoupají stejně jako ceny jídla a dalšího zboží. Avšak problémy s energiemi jsou nyní svalovány především na New Green Deal a prodej emisních povolenek, se kterými se začalo obchodovat. Tkví v tom onen problém? Případně jak velký to má vliv?

Ne tak úplně. New Green Deal, jakkoliv jsem k němu kritická, je nějaký myšlenkový koncept, ne podrobný návod nebo snad soubor opatření. Vysoké ceny energií mají několik příčin. Za prvé je to samozřejmě jejich cena na světových trzích, která je momentálně rekordně vysoká především kvůli vysoké poptávce. Emisní povolenky tomu také samozřejmě nepomáhají, ale z trochu jiného důvodu. Bod zlomu můžeme pozorovat v roce 2018, kdy přišla reforma emisních povolenek. Němcům, kteří se v letech 2011 až 2018 stali největšími exportéry elektřiny v Evropě, se kvůli přechodu na obnovitelné zdroje příliš nehodila vysoká cena emisní povolenky, takže velmi intenzivně pracovali na tom, aby trh pro obchodování s povolenkami (Systém obchodování s emisemi Evropské unie, pozn. red.) v minulé dekádě nefungoval. Cena energií tak byla rekordně nízká.

V roce 2018 začalo Německo plynule přecházet ze strany tichých odpůrců na velké příznivce emisních povolenek. Jejich cena proto začala růst, a to byla předzvěst toho, co se stane v následujících měsících. Extrém z druhé strany. Je ale jasné, že se ceny energií zase uklidní. Ovšem kdy přesně to bude a jak bude vypadat ta dlouhodobá poloha cen energií, v tuto chvíli podle mě neví nikdo na světě.

Zástupci Evropské unie o problémech s energiemi jednali. Dokážou účinně zasáhnout?

Nevím, mám o tom své pochybnosti. Energetickou soběstačnost bychom si měli zajistit sami.

A co by měla podle vás udělat Česká republika, aby zmírnila dopady? Je pravda, že například elektrickou energii vyvážíme, měla by tedy zdražovat i u nás?

Musíme mít hlavně dobře zpracovanou, realistickou energetickou koncepci. Smířit se s tím, že doba uhlí je pryč, a to především kvůli bankám a pojišťovnám, které od financování tohoto způsobu výroby energií dávají postupně ruce pryč. Být připraveni na to, že plyn je a bude přechodová fáze, a především na to mít připravenu dostatečnou infrastrukturu. A pracovat na budoucnosti, která podle mého osobního názoru leží v kombinaci obnovitelných zdrojů a jádra. Pokud na toto nebudeme dostatečně připraveni, bude pro naši společnost dopad konce doby uhelné opravdu tvrdý.

Psali jsme: Havel, ten se činil! Nadávky Zemanovi? Zbořil vytáhl archiv Jihočeský kraj: I v této době chtějí Jihočeši realizovat nové podnikatelské záměry Oldřich Fischer: Přestárlí důchodci vpřed! Stáhne Fiala ocas? Kauza „Zeman nechce Lipavského“: Mluví se o tomto



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.