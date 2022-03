Ukrajinci, honem naočkovat! Pomoc migrantům, nebo jen další byznys?

Dobrým byznysem by bylo přijmout doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) k očkování ukrajinských uprchlíků včetně dětí, kterých bude zcela jistě přes čtvrt milionu. „Doporučení vakcinologů šokuje především tím, že nařídili povinné očkování při první návštěvě lékaře, a to pro všechny migranty, tedy i pro osoby již vakcinované, které jen u sebe nemají očkovací průkaz,“ říká pro ParlamentníListy.cz imunoložka Zuzana Krátká. Nezohlednili přitom finanční náročnost, časové možnosti lékařů ani to, že v České republice máme vakcín k dispozici jen tolik, kolik máme svých dětí, možná i méně.

reklama

Pod otevřeným dopisem Iniciativy 21, která odmítá aktuální doporučení České vakcinologické společnosti k očkování ukrajinských uprchlíků včetně dětí, nechybí ani váš podpis. Text je určen profesoru Romanu Chlíbkovi, předsedovi společnosti, a dán na vědomí ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Copak není v našem vlastním zájmu, aby ti, co do Česka utekli před válkou na Ukrajině, byli očkováni dle našich standardů?

Než spustíme paniku, je lepší se zamyslet. Největší riziko představují nemocní lidé. Ti potřebují doktora a léky. Když lékař zjistí, že má pacient závažné infekční onemocnění, tak ho izoluje na infekční klinice nebo v domácí léčbě. Pokud je to potřeba, zasáhne hygiena a vytrasuje osoby, které s infekční osobou byly v kontaktu. Na to přece máme standardní epidemiologické postupy. Nevím o tom, že by byl v současnosti zjištěn vyšší výskyt tuberkulózy nebo spalniček. Nevzpomínám si, že by se kdykoliv v minulosti někdo zaobíral potřebou migranty hned očkovat. Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21931 lidí

A v čem je návrh České vakcinologické společnosti v rozporu s uznávanou a platnou medicínskou praxí i s platnými předpisy, jak se v listě píše?

Co nás šokovalo v doporučení vakcinologů především, bylo to, že nařídili povinné očkování při první návštěvě lékaře, a to pro všechny migranty, tedy i pro osoby již vakcinované, které jen u sebe nemají očkovací průkaz. Na Ukrajině mají podobný očkovací kalendář jako u nás a i děti, které chodily do školky, musely být naočkované. Tedy očkovat je znovu je zbytečné. Až na nátlak lékařů připustilo ministerstvo zdravotnictví možnost ověření hladiny protilátek, resp. podepsání prohlášení o provedeném očkování. Tak uvidíme.

V doporučení je zásadní problém zejména v rychlém sledu očkování hexavakcínou a vakcínou proti TBC, ale to je otázka spíš na lékaře. A to už nezmiňuji logistiku – tedy to, že v České republice máme vakcín k dispozici jen tolik, kolik máme svých dětí, možná i méně. Nezohlednila se finanční náročnost a ani časové možnosti lékařů. Prioritou musí být ošetřit nemocné lidi. A víme dobře, že je málo praktických i dětských lékařů, takže zajištění jen této péče bude náročné.

Jak velké riziko možných nákaz hrozí domácí populaci?

Naše společnost je proti většině nemocí velmi dobře proočkovaná, a tudíž by měla být před infekcemi chráněná. Nezpochybňuji, že může stoupnout počet nemocných třeba s TBC nebo spalničkami, ale toto riziko musíme nyní akceptovat, protože jsme se rozhodli Ukrajincům pomoci. Od toho jsou zde hygienické stanice, aby to zvládly. Můžeme zavést preventivní screeningové vyšetření na TBC u migrantů. A tím spíš musí být dostupné vakcíny hlavně pro případ, že bude třeba naočkovat lidi v ohniscích, tedy tam, kde se infekce vyskytne. Tedy buďme ve střehu a jednejme rozumně.

Většina Ukrajinců bude zřejmě spěchat po skončení konfliktu domů. Tedy i ona očkovací pravidla je třeba tomuto faktu přizpůsobit. Očkujme lidi, kteří jsou neočkovaní a chtějí u nás zůstat trvale; ne ty, kteří tu budou pár měsíců v azylu.

Psali jsme: Vakcíny se vylévají. A vláda dál nakupuje! Akce, která měla skončit jinak Covid a Putin. Hnízdil křtil knihu, padla vážná podezření „Kdy to chce Fiala řešit?!“ Akce profesora Berana a dalších, které má ČT na „black listu“. Hlava na hlavě. Vysoce výbušné informace Žádná ochrana. Třetí dávka? Takto. Doktorka boří Babiše i Fialu

Z čeho plynou podezření, že návrh vakcinologů nevznikl primárně kvůli ochraně zdraví uprchlíků ani našeho národa, jak v otevřeném dopise také zaznívá?

Celá nepromyšlenost této akce vakcinologické společnosti vede spíš k domněnce, že dokument připravila bez velké diskuse, bez ohledu na cenu, kterou to bude stát, a tím vyšla naproti výrobcům vakcín. Při počtu 250 tisíc uprchlíků se už nedivím, protože by to byl bezesporu dobrý byznys. A manipulaci strachem má ČVS za ty dva roky zvládnutou bezvadně. Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 31% Ne 63% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7725 lidí

Ty dva roky strašení na druhou stranu způsobily, že se aktivizují lidé, jimž nedá spát pozvolný posun do stavu nesvobody, kdy státní moc uplatňuje politiku jedné pravdy, a ty, kteří vyjádří odlišný názor, dehonestuje a označuje za nepřátele společnosti. Myslíte si, že Charta 2022, v níž se tito lidé sdružují a která má už přes 30 tisíc podpisů, může pomoci vrátit zemi k principům demokratického právního státu?

Patřím mezi ty odborníky, kteří nesouhlasili s mainstreamovým pohledem na covid, protože jsme věděli, že není nutné – a ani možné – celý problém řešit pouze očkováním. Na podzim 2021 jsme navíc zjistili, že nám politici lžou. Politici byli seznámeni s tím, že očkování nechrání před přenosem infekce, přesto umožnili očkovaným normální život bez omezení a neočkovaným mnoho práv sebrali. Neočkovaní lidé po infekci byli dlouhodobě imunní, přesto se na ně pohlíželo jako na rizikové. Situace se změnila až s příchodem omikronu.

Ani v současnosti politici nechtějí ustoupit od očkování, testování a omezování svobody. Na chvíli se pravidla uvolnila, ale už se vyhlíží příchod další hrozné mutace. Politiky v tomto podporují odborníci, kteří mají finanční zájmy na tom, aby epidemii udrželi „živou“. Hledají cesty, jak tento systém udržet funkční. A proto dochází k omezení svobody slova, přistupuje se k cenzuře našich příspěvků, v nichž tvrdíme, že covid je již běžnou infekční chorobou.

Omezení svobody slova ale ty, co čerpají informace z mainstreamu a veřejnoprávních médií, určitě nepálí. Co jim by na stávajícím vývoji směrem k nesvobodě mohlo vadit?

Třeba to, že nám hrozí ztráta svobody pohybu. Cestovat do zahraničí můžeme stále jen s covid pasem, tedy musíme být očkovaní nebo testovaní. A přitom ani jedno opatření žádnou novou variantu viru na hranicích nezastavilo a nezastaví.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podporuji Chartu 2022, protože chci, aby nadále platila Listina základních práv a svobod. Všem doporučuji, aby si ji přečetli, protože teprve pak pochopí, o co jsme kvůli strachu z jedné virózy přišli. A doufám, že se najdou další statisíce lidí, kteří si uvědomí, že pokud nebudou za svá práva bojovat, pak bude svobodný život na dlouhou dobu ztracen. Začít mohou podpisem Charty 2022 a svou účastí na nedělní manifestaci na Staroměstském náměstí.

Zmiňujete manifestaci za ochranu svobody a pro lidská práva, kterou od 14 hodin v centru Prahy Charta 2022 pořádá. Ale mohou si lidé tuto hrozbu nyní vůbec uvědomit, když bezprostředně čelí dramatickému nárůstu cen energií, léta neviděné výši inflace, dopadům války na Ukrajině a dalším bezprostředním hrozbám, proti nimž se ztráta svobody může jevit jako něco přece jen vzdáleného?

Ztráta svobod je realita, ke které už došlo kvůli tomu, že se lidé bojí. Nejlépe se manipuluje se společností, kterou ovládá strach, a ten je stále mohutně podporován politiky a médii. Kdo se bojí, ten nepřemýšlí. Musíme se přestat bát, přestat se hádat a musíme začít společně hledat cesty ven z ekonomického marasmu. Potřebujeme nastartovat ekonomiku a šetřit tam, kde to jde. Není na co čekat.

Nastartovat ekonomiku, šetřit tam, kde to jde. To zní hezky, ale kde a jak začít?

Prostě si přiznejme, že už nemáme finance na život, který jsme kdysi vedli. Nemůžeme dál nesmyslně testovat zdravé lidi jen z preventivních důvodů. Obrovské částky ušetříme, pokud budeme očkovat jen lidi, kteří to skutečně potřebují. A musíme si být jisti, že to bude vakcínou, která bude cílená na rizikové skupiny, a ne na děti, a že bude účinná a bezpečná. Hlavně ale musíme zrevidovat naše znalosti o covidu, o vakcinaci mRNA vakcínami, a k tomu potřebujeme připustit svobodnou diskusi odborníků. A jsme zpět u toho, proč jsme my, odborníci ze sdružení SMIS, podepsali Chartu 2022.

Psali jsme: Deprese, sebepoškozování. Ředitel školy promluvil o děsivých dopadech covidu na mládež To Válkovi neřekli. Čtvrtá dávka a roušky: Beran dodal vážná fakta 6 očkovaných se nakazí, 4 ne. Zpřísnění: Doktorka utnula Vojtěcha Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.