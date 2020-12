Umělci se v tom kapitalismu trochu rozežrali. Nakoupili auta, nabrali hypotéky a teď škemrají. Hovoří Pavel Černocký, který je poznal zblízka

reklama

Anketa Které z vybraných jmen by se Vám líbilo na Pražském hradě? Lenka Bradáčová 5% Jiří Drahoš 2% Tomáš Halík 0% Miroslava Němcová 1% Petr Pavel 1% Alena Schillerová 91% hlasovalo: 2259 lidí

Pandemie, která postihla většinu států světa, je něco, s čím jsme se v naší novodobé historii ještě nepotkali. Jakými slovy byste vy sám tento rok „ohodnotil“? A jak moc se podle vás změnil pohled lidí na život, přístup k práci, penězům, hodnotám, vztahům?

Tahle uměle vytvořená „pandemie“ poničila celý svět. Popírat existenci viru je nesmyslné, ale jde o to, jak a kým byl tento virus zneužit k zablokování celosvětové ekonomiky. Obávám se, že nás to nejhorší ještě čeká. Nemůže jít o náhodu. Lidé jsou vyděšení a vlády, hlavně v EU, reagují zmatečně a chaoticky. To ovšem určité skupině multimilionářů náramně vyhovuje.

Mezi aktivity, které byly letos prakticky znemožněny, patří umělecká vystoupení. Na jednu stranu je stát kritizován, že umělcům, hercům, zpěvákům málo pomohl, na druhou stranu je veřejnost rozladěna tím, že zrovna umělci si stěžují. Jak se letos změnil vztah Čechů k umělcům?

Naši umělci, herci a zpěváci pozoruhodně prohospodařili popularitu, kterou v roce 1989 získali. Tedy ne všichni. Ti starší, rozumnější nepropásli šanci držet ústa... a tak jen ti mladí „umělci“ si začali „cintat pentli“ v domnění, že jsou tak vážení a respektovaní, že jejich názory budou někoho zajímat. Jaký omyl! Koho zajímají názory nějaké pologramotné Aničky Geislerové? Těmto exotům tak nějak uniklo, že si znepřátelí velkou část národa... a finančně na to dříve nebo později zle doplatí...

Vzhledem k tomu, že i vy jste se dříve živil v kultuře, byl jste první československý diskžokej, zpěvák… Jak vnímáte postoj, výroky některých umělců k vládním nařízením i samotné epidemii, které během tohoto roku zazněly?

Proč jen se ševci nedrží svého kopyta? Co oni o „epidemii“ vědí? Vždyť o ní nevědí prakticky nic nejenom politici, ale i samotní lékaři! Nikdo netuší, jaký děsivý dopad bude mít tento podivný virus na celosvětovou ekonomiku i zdraví lidí. Inteligentní člověk si „sbírá“ informace ze všech možných zdrojů... a přemýšlí, a zdráhá se vyslovovat definitivní, autoritativní soudy.

A na druhou stranu, co říci na přístup vlády? Je podpora kultury v těchto těžkých časech, kdy se činnost většiny umělců de facto zastavila, dostatečná?

Myslím si, že to bude velmi výchovné. Snad už těm našim „hvězdičkám“ dojde, že je dobré všechno neprošustrovat a odložit si něco na špatné časy. Oni se v tom raném kapitalismu tak trochu „rozežrali“. Nakoupili drahá auta, nabrali si hypotéky – a teď brečí a škemrají. Tak teď holt budou nějaký čas na dietě.

Psali jsme: Zoufalý Bohuš Matuš: Jsem zvyklej brát 200 000 měsíčně. Teď mám jít dělat za dvacet tisíc?! Dárky letos nebudou

Pro tohle se obětoval Palach? Hladová prasata. Doufám, že to peklo už skončí. Umělci reagují na prezidentovu výzvu k půstu

Jan Hrušínský má vztek. Čínský virus mi ničí divadlo! Nepomáhá nic

Jak se podle vás česká veřejnost vyrovná s faktem, že mnozí lidé nebudou moci dále vykonávat práci, kterou byli zvyklí vykonávat? Ať už v pohostinství a jiných službách, v příštím roce i v jiných sektorech, které smete ekonomická krize. Může nastat celonárodní společenská deprese a zhroucení životů desítek tisíc lidí?

Nejen celonárodní, spíš celosvětová... je mi líto těch malých, vesnických hospodských, ale i řady dalších profesí. Podporu si zaslouží profese, které vytvářejí nějaké hodnoty a ne povaleči, lehkoživkové, nepracující a paraziti. Vláda by měla najít sílu, aby přehodnotila systém podpor, dotací a subvencí. Ovšem politikům jde vždy o jediné... získat hlasy, ber, kde ber. Domnívají se, naivně, že získají hlasy „nepřispůsobivých“, když jim budou i nadále poskytovat štědré dávky. Člověk, který je zvyklý pracovat, se nikdy nezhroutí a práci si vždy najde. Je na ni zvyklý.



Když se podíváme na českou politickou scénu, v čem obstála a v čem naopak naši politici selhali? A to jak vládní, tak opoziční? Jak tento rok zvládli?

Nic nového... Babiš má bohužel pravdu. Programem opozice je svrhnout Babiše a nastolit nového prezidenta, nic jiného. Problém je v tom, že nedokážou nabídnout nějakou rozumnou alternativu. Prezidentem Drahoš? Premiérem Bartoš?

Psali jsme: MŽP: 10 otázek a odpovědí k uplatnění tzv. třídicí slevy podle nového zákona o odpadech Omluvíte se? Novináři ze Seznamu oslovili „popírače kovidu“. Šmucler jim vzkázal něco o Rudém právu Už i Švýcaři se omlouvají za kolonialismus. Přitom nikdy žádné kolonie neměli Vakcíny z další dodávky budou příští týden směřovat do krajů

A co média? Jaké jim za tento rok vystavit „vysvědčení“?

Média? Snad ani nemluvit. Zpravodajství všech televizí – děs. Obávám se, že zaplacený. Naši redaktoři nechtějí informovat, oni chtějí diváky vychovávat – k obrazu svému. Úpadek publicistiky.

Ještě bych věnoval pár slov tomu tlustému šaškovi Novotnému, který špiní pověst svému otci. Zdá se, že už konečně to pochopil i ten natvrdlý Petr Fiala a chce se ho zbavit.

Psali jsme: Pavel Novotný o díle Bedřicha Smetany: Plytká sr*čka! Chci být prezidentem ČR. Schytala to i Němcová, starosta pak mluvil o „čmoudech“ H*vno, v*le! Pavel Novotný na VIDEU vyhlásil válku dovnitř ODS. Nejen Zahradil, ale i Němcová, Benda a další Dopolední proud z radnice v Řeporyjích: Aleno Schillerová, ty ubohá ku*vičko estébáka, poslouchej... Užívá Pavel Novotný drogy? Jan Zahradil naznačil. A v ODS je další ostrá válka

Za tento rok vydala vláda celou řadu opatření proti šíření covidu. Některá z nich se stala terčem vtipů na sociálních sítích. Která vám přišla nejvíc nesmyslná? Co jste jako bývalý zpěvák říkal třeba na „zákaz“ zpívání? A naopak, která podle vás proti šíření koronaviru opravdu pomohla?

Cožpak zpívání... je to choré od počátku. Ke covidu-19 se mělo od začátku přistupovat jako k běžné chřipce, jen důrazněji. Je ti blbě? Zůstaň doma. Jdeš si nakoupit? Vem si roušku. Ovšem WHO, řízená bývalým teroristou, a parta miliardářů se rozhodla nadiktovat nesmyslná opatření, která zničila ekonomiku v Evropě. Co to je za nesmysl omezovat počet lidí v obchodech a nechat je, aby se mačkali, hlava na hlavě v autobuse?

Obávám se, že celá ta „pandemie“ je ze strany Babiše a ministerstva zdravotnictví absolutně nezvládnutá. Vakcíny jsou nevyzkoušené, neověřené, kde se bude Pfizer skladovat na –70 stupňů? Co ta podezřelá Moderna?... a hlavně, kolik lidí se vlastně hodlá nechat očkovat? Chaos a zase jenom chaos...

Proti Andreji Babišovi se formují dva opoziční bloky – Piráti a STAN na jedné straně, dále ODS/TOP 09/KDU-ČSL. Jakou jim dáváte šanci? A jak moc události tohoto roku ovlivní volby, které se konají příští rok na podzim?

Ono je to tak průhledné... Zoufalý Rakušan se STAN si chce zachránit kůži spojením s Piráty. V koalici bude ubohým vazalem s jediným právem – držet hubu. A ta druhá „koalice“? Parta zoufalců, šéfovaná Fialou. (Tedy pokud jej další kongres ODS nesvrhne.)

TOP 09 a lidovci trnou hrůzou, zda vůbec mají šanci se do Sněmovny dostat. Problém vidím v tom, že v ODS je stále velká parta voličů, kterým je bližší Václav Klaus než rozumbrada Fiala. Budou ochotni takovýto „splácanec“ volit? Jediná šance bude asi v povolebním spojení stran ANO, SPD a Trikolóry (pokud se vzpamatuje).Tuhle partu by asi i KSČM ochotně podpořila.

Nikdo přesně neví, jak covid vznikl. Ale dopadl na celý svět. Jak moc letos relativně posílila Čína a jak relativně oslabil Západ? Nebo to tak nebylo?Jak nakonec bude rok 2020 vnímán z hlediska geopolitických změn? Co se ukázalo na Západě, co se ukázalo v Číně a Asii obecně, pokud jde o covid?

Čína? To je nepochybně autoritářský režim, který má ale má s komunismem společný jenom ten název. Ovšem vede si dobře, a lidé tam jsou ve velké většině docela spokojení. A hlavně, ekonomika, covid, necovid funguje. Evropa se potácí v problémech, Britové prchají z EU, a pokud by v USA, nějakým nedopatřením na konec opravdu zvítězil senila Biden s komunistkou v zádech, tak to bych se obával velkých problémů... i u nás. Málokdo si už dnes myslí, že americké volby nebyly jeden velký, zločinný podvod. Otázkou je, zdali se to podaří Trumpovi jednoznačně dokázat.

Psali jsme: Kennedyho odstranili kulkou, Trumpa ukradenými volbami. Měl náskok až 20 milionů hlasů. Poradce od Reagana ukazuje, kdo jej zradil

Peníze na „podporu demokracie“ do Pákistánu místo pro Američany? Zastavte to, bouchl Trump do stolu. Rozčílil Bidena

Trump dělal nejúspěšnější zahraniční politiku od Studené války, chválí uznávaný časopis. Jenže Bidenova parta to nejspíš všechno zničí...

Když mluvíte o volbách v Americe, jak konkrétněji hodnotit jejich průběh i konečný výsledek? A domníváte se, že i na nich se nějakým způsobem „podepsala“ pandemie?

Můžeme se ještě dočkat obrovských překvapení. Výsledek není zdaleka jasný. Ministerstvo obrany odmítá jednat s Bidenovými lidmi. Spiklenci mohou být zatčeni a o prezidentovi pak bude rozhodovat Kongres. Myslete si co chcete, ale já si myslím, že právě ta „pandemie“ byla úmyslně vyvolána aby ovlivnila americké volby... a celý běh světa. Celé je to zločinné spiknutí.

Podívejme se i na rok 2020 na Slovensku…

Já vím, není to náš byznys, ale mám nepříjemný pocit, že se naši bratři propadají do stále větších problémů. Zvolení Čaputové byl nešťastný omyl a ani s Matovičem si moc nepomohli. Paradoxně tam stoupá obliba Pelegriniho.

V minulých letech rezonovaly českým prostorem otázky česko-ruských vztahů, případně problémů s migrací a terorismem. Ukazují se tato témata nyní jako nepodstatná? Byly hádky kvůli nim zbytečné, z dnešní perspektivy?

Naše masmédia se permanentně pokoušejí vyvolat v našich lidech jakousi protiruskou hysterii. Tedy hlavně ti TV redaktoři, pohrobci roku 68 a jejich dítka, která mají minimální, životní zkušenost. Imigrace, to je kardiální problém, a její plod – terorismus? Stačí se podívat kousek za hranice. Ten hlupák Kocáb, co si myslí, že jen on vyhnal od nás Sověty, vidí Visegrád jako neštěstí a Havla jako spasitele. Já naopak vidím Visegrád jako jedinou možnou, poslední záchranu.

Co nás čeká v příštím roce? Můžeme očekávat, že se svět i díky očkování vrátí tak nějak do normálu nebo s následky pandemie budeme bojovat ještě dlouho? Jaký podle vás bude rok 2021?

Rok 2021 bude asi děsivý. Doufám ale, že poslední děsivý. Očekávám obrovské zvraty a překvapení. Bude to boj o budoucnost celého světa. Buď vyhraje zdravý rozum a slušnost... anebo APOLACYPSE NOW.

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Jsem zvědav, na jakou kapacitu stavíme náš systém my Peníze na „podporu demokracie“ do Pákistánu místo pro Američany? Zastavte to, bouchl Trump do stolu. Rozčílil Bidena Válek (TOP 09): Opatření se mění podle toho, jak se vyspí dvojministr Havlíček, koordinátor všeho Babiš a PES Bartoš má ke komunismu blíž než Putin! říká Černocký. Vzpomínky na Havlovu kaňku, kterou pak drhnul Klaus

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.