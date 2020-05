Únik informací v kauze „Rus s ricinem“. Načasované excesy Hřiba, Koláře a Novotného. A pravý důvod? Šéf bezpečnostního výboru pro PL odpověděl

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nejsem ani schopen říct, odkud informace unikly, proč unikly, zda články, které byly napsány v této souvislosti, byly podle úniků nebo fabulací. Zda nebyly předloženy jinou službou nebo nějakým jiným člověkem, který to potřeboval nějak medializovat v období před výročím našeho osvobození. Netuším, skutečně netuším, všechny možnosti jsou ve hře,“ říká ke kauze ricin šéf sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec SPD Radek Koten. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zauvažoval, zda kroky pražských politiků nebyly načasované. Zároveň prohlásil, že politici pod ochranou policie by neměli vystupovat v televizi a dělat si mučednické PR u diváků.

Už delší dobu upozorňujete na to, že je potřeba vrátit v České republice brannou výchovu do škol, aby děti věděly, jak se mají chovat v kritických situacích. Naposledy letos v únoru. Následně přišla pandemie novým koronavirem. Domníváte se, že to byl jeden z případů, kdy se ukázala potřeba brannou výchovu obnovit?

Určitě, my na zrušení branné výchovy v osnovách a dalších věcí, jako například zrušení civilní obrany, upozorňujeme už delší dobu, protože populace stárne a zároveň přibývají mladí lidé. Ti bohužel absolutně netuší, jak se mají chovat v případě krizové situace. Nemůžeme brát v potaz jen pandemii, ale i další eventuality, které mohou vzniknout. Výjimečný stav nemusí nastat kvůli pandemii, ale z důvodů zhoršení bezpečnostní situace a my bohužel nemáme mechanismy, ani proškolené obyvatelstvo, aby vědělo, jak se v takové chvíli chovat.

Existuje pro změnu politická vůle?

Politická vůle je jedna věc a chránit obyvatelstvo věc druhá. Jedná se také celkově o otázku národní bezpečnosti, naši odvedenci nejsou nyní odváděni, odvody byly zrušeny, nicméně branná povinnost zrušena v republice nebyla. Představte si případ, kdybychom se ocitli ve válečném nebo jiném stavu, a měli bychom začít odvádět brance, pro které nemáme oblečení. Nevíme, co je to za lidi, jaká je jejich psychická odolnost, nevíme ani zdravotní stav, míru, váhu, v podstatě nic. Takže my bychom je nebyli schopni ani vystrojit v případě konfliktu. Neměli bychom je ani do čeho obléct, ani je čím vyzbrojit.

Budete v tomto směru navrhovat nějakou změnu zákona?

Určitě ano. Chystáme poměrně rozsáhlý materiál, protože bychom měli tyto věci řešit. Domnívám se, že už konečně i někteří kolegové z jiných stran po této pandemii chápou, že se musí něco udělat a už se dokonce objevily nějaké články na toto téma od politické konkurence. Už léta zpátky jsme navrhovali, že armáda by měla mít přehled o tom, v jakém stavu jsou branci, kteří mají brannou povinnost. Zejména mladí lidé, chlapci od 18 do 34 let - armáda o nich absolutně nic neví kromě toho, že existují. To není dobře.

Jste předsedou bezpečnostního výboru státu. Vím, že všechny informace jsou utajované a nemůžete nic prozradit, ale zajímalo by mne, jak vnímáte zpochybňování práce českých Bezpečnostních informačních služeb kvůli příjezdu údajného agenta ruských tajných služeb s ricinem v kufru?

Co se týká práce našich tajných služeb, už z principiu, že služby jsou tajné, tak když se o tajných službách nemluví, můžeme říci, že je to dobře, protože pracují. V té poslední době došlo k medializaci případů týkajících se tří politiků, kteří dostali policejní ochranu (pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti), starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), pozn. red.). Já osobně k tomu nemohu říci další podrobnosti, ale co se týká mé osoby a mých názorů, tak by lokální politici neměli vytvářet zahraniční politiku pomocí osobních invektiv vůči jakémukoliv státu. Měli bychom vycházet se všemi státy dobře jako suverénní republika, která si nenechá mluvit do svých vnitřních záležitostí. Vyjádření těchto politiků byla poměrně zvláštní, v některých případech hraničí s dobrým chováním.

O bezpečnostních službách se právě mluví v souvislosti s kauzou ricin. Jejich práce je zpochybňována, protože mohly uniknout informace do médií, zda se nejedná o zpravodajskou akci, tajnou, která se případně vymkla z rukou, a podobně. Co kritice říkáte jako šéf bezpečnostního výboru?

K bezpečnostním službám se nemohu vyjadřovat, jestli je to tak či onak, zda je tam takový či jiný zájem. Z mého pohledu by bezpečnostní složky státu, včetně Bezpečnostní informační služby, vojenského zpravodajství a dalších, měly určitě fungovat tak, aby bránily zájmy českých občanů, českého státu. Pouze se mohu domnívat a doufat, že přesně v tomto zájmu a těchto intencích pracují. V případě, že by tomu bylo jinak, bylo by to špatně a nesl bych to velmi nelibě.

Zásadní informace dostává prezident a premiér státu. Ani členové bezpečnostního výboru nemají k věci detailní informace. Rozumím tomu správně?

Vždycky informace, které má určitá skupina, mají svého adresáta. Z mého pohledu některé informace ani nemusím vědět, měly by to vědět jiné bezpečnostní složky státu, ty by se podle toho měly zařídit. Ale co se týká úniků, ať už to může být bráno jakkoliv, obvykle vzniknou buď na základě hlouposti toho, kdo za úniky může, nebo na základě nějakého politického přesvědčení. Nejsem ani schopen říct, odkud informace unikly, proč unikly, zda články, které byly napsány v této souvislosti, byly podle úniků nebo fabulací. Skutečně nemohu říci a ani to nevím. Zda nebyly předloženy jinou službou nebo nějakým jiným člověkem, který to potřeboval nějak medializovat v období před výročím našeho osvobození. Netuším, skutečně netuším, všechny možnosti jsou ve hře.

Vy jste ale osobně přesvědčen, že české tajné služby pracují, jak mají? Alespoň jste to tak řekl…

Z mého pohledu by bezpečnostní služby a složky státu měly pracovat přesně v intencích zákona, tedy hájit zájmy českých občanů, České republiky. Jakákoliv služba, která by hájila zájmy jiného státu, by z mého pohledu fungovala opravdu velmi špatně, a toho bych se nechtěl dožít.

Teď k vašemu prohlášení, že regionální politici by se neměli plést do politiky mezinárodní. Domníváte se tedy, že jak primátor Hřib, tak starostové Kolář či Novotný tak činí?

Především si myslím, že lokální a komunální politici by měli pracovat s péčí dobrého hospodáře a měli by se maximálním způsobem věnovat své městské části, popřípadě i Praze tak, aby ekonomicky prosperovala, aby rozpočty nešly do mínusu, a aby se svěřenými prostředky hospodařili s péčí řádného hospodáře. Bohužel v některých případech se dělají různé záměry, které stojí tyto městské části poměrně dost peněz. Dokonce bych řekl, že některé zakázky jsou naprosto předražené a jsou zadávány různým kamarádům. Potom z toho samozřejmě plyne i ono špatné hospodaření městské části.

Co se týká těchto tří pánů, tak ani pražský magistrát už nepracuje s přebytkem financí, který sice zdědili od minulé vlády, která na magistrátu byla, ale bohužel už se pohybuje v ztrátě. Takže z mého pohledu pánové, místo aby své skomírající strany zviditelňovali tímto způsobem, tak by konečně měli začít pracovat pro občany městských částí, popřípadě Prahy, nedělat zbytečné dluhy, nejezdit na drahé zahraniční cesty, které Praze nic nepřinesou a nestavět pomníky vlasovcům, kteří brutálně vraždili české lidi, popřípadě spolupracovali s SS a gestapem. Byl bych opravdu rád, kdyby tito politici zajišťovali stavební parcely pro obyvatele městských částí, aby bylo dost míst ve školkách, školách a podobně, aby nebyly rozbité silnice… to by mělo být primárně jejich úkolem a ne dělat takovou politiku.

Zdá se, že pro Rusko je to velmi citlivá záležitost. Zároveň bylo výročí 75 let od ukončení druhé světové války a v Rusku existuje spousta rodin, která má ve válce své oběti. Mluví se o tom, že by Rusko neohrozilo tři politiky takovým způsobem, protože pro ně nemají význam, na druhou stranu se věc řeší na diplomatickém poli a Rusové se dost jasně proti podobným krokům vymezují. Jak velký vliv to na česko-ruské vztahy může mít?

Hnutí SPD vždy deklarovalo, že je vlasteneckou stranou, že je pročeské. My chceme spolupracovat se všemi státy, nejsme ani proruští, proameričtí, počínští, proněmečtí, nás zajímají čeští občané a to, jak se budou v republice mít. To samozřejmě záleží i na tom, jaká bude spolupráce s ostatními státy. Co se týká oslav osvobození, mohu jen doplnit, že pokud by padl ekvivalent padlých ruských občanů a občanů ostatních zemí svazu, vypadalo to, jako by během druhé světové války při nějakém osvobozování zahynul milion a půl Čechů. Kdyby tomu tak bylo, občané České republiky by si takovou oběť velmi dobře pamatovali. V tomto porovnání byla hysterie předvedená před 75. výročím skutečně naprosto nechutná.

