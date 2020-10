Ušli jsme obrovský kus cesty, ale to média nezajímá. Hejtmanka Jermanová skládá účty voličům

Tisíce kilometrů opravených silnic, rozpočet, kde se lidé podílejí na rozhodování, inovační centrum a budování parkovišť na okrajích Prahy. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová pro ParlamentníListy.cz promluvila o tom, co jí povedlo ve středních Čechách za uplynulé roky. Média a opozice jí prý křivdila, sama se podle svých slov soustředila hlavně na výkon a práci pro kraj. Přiznala ale i to, co se jí nepovedlo.

reklama

Paní hejtmanko, můžete na úvod zmínit několik věcí, které se povedlo prosadit, ale zároveň jde o záležitosti, které lidé ve Středočeském kraji konkrétně pocítili?

Především chci říct, že se nám dařilo velmi dobře hospodařit, máme připravené finance na další období a stejně tak máme připravený zásobník silnic, které se budou v dalších letech opravovat. Bude sice na řadě míst „rozkopáno“, ale jinak to opravit nejde. Náš kraj má skoro devět tisíc kilometrů silnic a už 1500 kilometrů jsme během čtyř let opravili, což není vůbec málo. Vychází to tak, že se za den opraví dva kilometry silnic a za týden necelé dva mosty. Investice v dopravě nám běžely po celou dobu, postupně se připravovaly další, a nezastavil to ani koronavirus.

Středočeši určitě zaznamenali zlepšení hromadné dopravy. V desítkách procent nám narostl počet přepravených osob, a vlaky, které na počátku našeho volebního období jezdily prázdné, jsou v tuto chvíli plné. Řešíme teď naopak, jak dále zkapacitnit nabité vlaky, a jedním z řešení je prodloužení nástupišť. Je toho hodně, co máme na další období připravené. Určitě nebudeme nic omezovat. Při sledování předvolebních debat jsem slyšela mnohokrát slova o tom, jak bude potřeba škrtat kvůli krizi. My v tuto chvíli žádné škrty dělat nemusíme, financování máme zajištěné z řady zdrojů včetně dotací z EU.

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 15472 lidí

Postavili jsme nové pavilony v nemocnicích, v Benešově byl teď otevřen nový rehabilitační pavilon, který vznikl na zelené louce. Zlepšilo se vybavení porodnic, lůžkových oddělení, interen. Významnou investicí, byť nebyla přímo naše, je parkovací dům v Mladé Boleslavi, který byl také nyní otevřen. Všechno se to bezprostředně našich občanů dotýká a slouží jim.

Jak vycházíte a spolupracujete se starosty středočeských obcí?

Ano, tam bych dokonce řekla, že jde o moji srdeční záležitost. Sama jsem nějakou dobu byla v čele obce a vím, jak je spolupráce s krajem důležitá. Povedlo se nám nastartovat velmi úzkou spolupráci právě se starosty. Pořádali jsme, a doufám, že v tom budeme pokračovat, pravidelná setkání se starosty obcí Středočeského kraje. Daří se nám tam dostávat i vládu a ministry, kteří mají co říct například k dotačním titulům pro obce. To je velmi kvitováno. Kromě toho mají starostové možnost si u stánků vyřídit i konkrétní záležitosti, vozíme takříkajíc krajský úřad přímo k nim. Mohou se na cokoli ptát a zařídit.

Stejně tak se nám velice osvědčila komunikace s občany, kterou jsem nastavila. To jsou ty mé výjezdní kanceláře. Jde o důležitou zpětnou vazbu, protože mi občané přímo sdělí, s čím nejsou spokojeni nebo co nefunguje, jak by mělo, a můžeme to rovnou na místě řešit a posléze změnit. Zároveň jde o snahu přiblížit občanům kraj, a mohu říct, že tato setkání se těší velkému zájmu.

Co participativní rozpočet? To není u krajských samospráv nic obvyklého.

Přesně tak, to nechci zapomenout zmínit. Termín participativní rozpočet možná řadě lidí nic neřekne, ale považuji to za důležité. Nabízí opět možnost, aby se lidé zapojili a brali Středočeský kraj za svůj. S nápadem jsem přišla za svým kolegou a náměstkem Gáborem Kovácsem, který mě s ním nejdříve „vyhodil“, že jde o nesmysl toto dělat na úrovni kraje. Nicméně jsem ho přesvědčila, a on se toho chopil. Nyní máme za sebou úspěšný první rok. Občané se díky tomu mohou zapojit do rozhodování o tom, do čeho bude kraj investovat. Vytvořili jsme platformu i pro starosty, kteří si ji mohou stáhnout zdarma. Vytvořili jsme i platební portál, přes který mohou Středočeši zaplatit všechny poplatky, jako je stravné ve školních jídelnách, platby za kroužky, poplatky za psy či odpady.

Nesmírně hrdá jsem na Středočeské inovační centrum, které udělalo obrovský kus práce a jako jediné v České republice má svoji část, která je k dispozici starostům a pomáhá jim se zaváděním nových technologií, inovací a pomáhá jim přinášet informace z dotačních programů. A celé bych to uzavřela tím, že náš kraj je transparentní, přestože média občas tvrdí opak. To rozhodně odmítám. My jako jediný kraj zveřejňujeme na portálu veřejného zadavatele zakázky nad 100 tisíc korun, což je unikum. Dělá to nejen úřad, ale i všechny příspěvkové organizace. Ušli jsme obrovský kus cesty. Napadají mě další a další věci, které se nám povedly, bylo by to na dlouho. Média to ale většinou bohužel nezajímá, a chtějí vytvářet různé kauzy.

Fotogalerie: - Volby v ulicích

Mluvila jste v úvodu o dopravě, což je patrně nejtíživější téma. V Praze pracují tisíce obyvatel Středočeského kraje a dennodenně řeší problém s parkováním. Na okrajích města chybí záchytná parkoviště navazující na MHD, v širším centru je prakticky nemožné zaparkovat a placená stání s cenou kolem 50 korun za hodinu jsou nesmyslná. Lze to vůbec řešit? Je možné v této oblasti komunikovat s vedením Prahy?

V hlavním městě pracuje zhruba 200 tisíc Středočechů. Řešení to má; jdeme vlastní cestou, protože přes mnohé pokusy se s Prahou domlouvat zkoušíme, ale P+R parkoviště budeme stavět sami. Máme deset lokalit a teď budeme soutěžit, kdo je bude projektovat. Jednáme s obcemi i se SŽDC. Pochopitelně se musí sehnat peníze a vše zrealizovat. Tady by měla být možnost financování ze strany Evropské investiční banky. My to řešíme velmi intenzivně, a kdyby naše politická konkurence poctivě četla materiály z rady, věděla by to a nemusela na nás útočit, že s tím nic neděláme.

Buď informace nečtou nebo číst nechtějí, ale to už je jejich cesta. Nejsme hloupí, uvědomuje si to a víme, že když nám rostou počty lidí v MHD, musí někde zaparkovat. Já bydlím v Benešově, jeden kolega v Mladé Boleslavi, další v Kladně a dobře víme, jak těžce se hledají místa k parkování. Není pravda, že se nic neděje. Tyto projekty jsme pečlivě připravovali a chystáme jejich realizaci. Každá příprava takové stavby žádá svůj čas, musíme se řídit platnými zákony.

A ta spolupráce s vedením Prahy? Říkala jste, že P+R parkoviště budete jako kraj stavět sami…

Domluva je složitá. Jako hejtmanka nikdy nepřistoupím na tvrzení, že Středočeský kraj je noclehárnou Prahy, s tím zásadně nesouhlasím. Středočeský kraj je, stejně jako Praha, svébytný kraj. Bereme Prahu jako partnera, naši lidé sem jezdí do práce, ale zase je nutné uznat, že naopak obyvatelé Prahy využívají Středočeský kraj k rekreaci, řada z nich zde má své chaty, chalupy a využívají i naše nemocnice. Vždycky se budeme bránit tomu, když někdo řekne, že kvůli obyvatelům Středočeského kraje je v Praze ucpané parkování. Tak to prostě není. Naopak by se Praha měla zapojit a také stavět P+R parkoviště, protože právě ta mohou dopravě odlehčit.

Jak si tu pokulhávající komunikaci ze strany hlavního města vysvětlujete? Nezdá se úplně, že by Praha šla naproti tomu, aby Středočeši do centra nemuseli zajíždět.

Každý by se měl chopit svého dílu zodpovědnosti. My to vnímáme a pracujeme na tom; Praha zatím moc ne. Je na nich, aby si zhodnotili priority. Říct do médií, že zavřou Prahu, to se někomu může líbit, ale zároveň by měli mít plán, a ten zřejmě nemají. Lidé, kteří v Praze pracují, musí mít možnost se do práce normálně dostat a jistě by řada z nich do centra nezajížděla, kdyby měla kde nechat auto u metra. Je potřeba, aby Praha udělala další kroky, aby kupříkladu dokončili okruh, pak se možná ukáže, že tolik aut do centra jezdit nebude, protože tam nemusí. Kraj v tomto směru své úkoly splnil. Dívám se na to tak, že současné vedení Prahy nemá úplně zkušenosti s venkovským regionem, a když vám toto chybí, těžko můžete chápat problém ve všech jeho rovinách.

Ještě se vraťme k vaší práci ve vedení kraje. Mluvila jste o tom, co se povedlo, čeho jste docílili, ale mě zajímá i opak. Kde vidíte mezery nebo případné průšvihy?

Určitě jsou věci, které jsme nestihli. Zbývá nám například dotáhnout oblast školství do stavu, jaký bychom si přáli. Je to dáno i lidskou a politickou atmosférou, která momentálně panuje v rámci zastupitelstva. My všichni víme, že školství musí doznat změn. Začala jsem spolupracovat s Hospodářskou komorou, hodně využívám profesních svazů a přála bych si vytvořit střední i učňovské školství, které bude přesně napasováno na požadavky trhu. Někdy to vyžaduje politickou odvahu, protože do systému je nutné vstoupit a věci změnit. K tomu je nutná shoda napříč politickým spektrem. Toto se nám úplně nepodařilo a beru si to jako úkol do budoucna, pokud nám občané opět svěří svoji důvěru.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šéf Motola Ludvík: Některým pacientům s covidem nic není, ale leží nám tu. Zahlcení Itálie? To bylo jinak Premiér Babiš: Pravidelné nedělní hlášení přímo z terénu Šikanuje mě Kalousek, stěžuje si hejtmanka Pokorná Jermanová Hejtmanka Jermanová: Kraj připravuje stavbu Severní části obchvatu v Jílovém u Prahy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.