Ústecká poslankyně Hyťhová: Děkuji těm policistům, co zasahovali v Teplicích. Vměšování cizích orgánů je nehoráznost

Skončil školní rok, a ministr Robert Plaga jej nazval rokem, kdy se žáci i učitelé mnoho naučili. Jak se na něj bude vzpomínat podle vás?

Podle mého názoru se naopak mnoho nenaučili. Nevím, jestli se pan ministr byl podívat na nějaké distanční výuce, ale myslím si, že nikoliv. Tato situace se již nesmí opakovat. Děti se musí učit ve školách. Vždyť pan ministr je nechal téměř rok doma, kde se učily „po internetu“. Rok děti neměly např. tělesnou výchovu a hudební výchovu. A jak na něj budou vzpomínat? Budou na něj vzpomínat jako na rok bez normálního dětství, bez kamarádů a zábavy. Pan ministr Plaga by se měl za svá slova stydět a dětem se omluvit.

Co se s odstupem času dalo ve školství udělat jinak?

Školy nikdy neměly zůstat takovou dobu zavřené, jde o fatální selhání naší vlády.

Jsme země, která v Evropě měla nejdéle zavřené děti doma. Když po tolika dlouhých měsících konečně vláda „vpustila“ děti do škol, nechala je doslova se dusit pod rouškou, a to i přesto, že se děti musely každý týden povinně testovat. Nerozumím člověku, který dopustí, aby se dítě dusilo šest hodin denně ve 30 stupních Celsia ve třídě bez klimatizace.

Zástupce společnosti Scio v ČT vykládal, že online výuka se u některých žáků osvědčila a ani po odeznění pandemie by neměla ze škol zmizet. Zmínil, že by mohla být využívána třeba pro odpolední vyučování. Jak se na tyto možnosti využití dálkového studia v budoucnu díváte vy?

Nesouhlasím s takovými názory. Ještě před pandemií byl ve společnosti obrovský problém, a to ten, že děti neustále vysedávaly u počítačů, mobilů a tabletů. Pandemie tuto situaci ještě více prohloubila. Dítě potřebuje pravidelný režim, sociální kontakty, a nesedět pouze doma. Nejefektivnější výuka je ta, která probíhá ve školní lavici, nikoliv na kameře u počítače.

„Školu školou“ nedělá jen výuka, ale také spolužáci a celková atmosféra, která ve škole panuje. Nikdy nezvednu ruku pro takové „zlepšování“ výuky, protože je to naopak další krok k prohloubení degradace našeho školství.

S jakými pocity jste sledovala tragédii s řáděním tornáda na jižní Moravě?

Když jsem si na internetu přečetla zprávu o tornádu, nemohla jsem uvěřit vlastním očím. Vždycky, když jsem tyto přírodní katastrofy sledovala, říkala jsem si, jaké máme jako Česká republika štěstí, že zde taková neštěstí nemáme.

Je mi velice líto všech lidí, kteří přišli o svoje blízké, o svoje domy, a tím o kus svého života. Přeji jim mnoho síly do nadcházejících dnů.

Myslím si, že je do budoucna třeba zlepšit výstražná varování, která by naše občany před takovými katastrofami varovala. Pevně věřím, že se nám taková další neštěstí vyhnou. Každopádně musíme být na takové situaci lépe připraveni a vybaveni.

Co říkáte na to, jak dokázala na tragédii reagovat společnost, jak se lidé dokázali semknout a v krátké době pokořili snad všechny rekordy veřejných sbírek?

Musím říct, že mi v posledních letech připadá, že se jako národ umíme semknout pouze při hokejových či fotbalových zápasech, kde naši hráči reprezentují naši zemi. Tato situace mě však přesvědčila, že umíme být národ a umíme táhnout za jeden provaz a pomoci tam, kde je to skutečně potřeba. Neznám nikoho v mém okolí, kdo by alespoň pár korunami nepřispěl. Úžasné a děkuji za to.

Premiér a někteří ministři se naopak již během pátku objevili v postižených obcích a jejich fotografie se objevily na všech sociálních sítích. Je to podle vás správné, nebo měli pravdu ti, kteří říkali, že raději měli zůstat v Praze a pomáhat smysluplněji?

Myslím si, že pokud naši ministři chtěli pomoci v těchto postižených oblastech, měli zde pomoci zřídit polní kuchyni, zajistit lidem přechodné ubytování apod. Pokud tomu tak nebylo, jejich cesta podle mě neměla žádný význam.

Objevily se i trochu jiné názory. Třeba zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize František Lutonský posměšně upozorňoval, že ve všech postižených obcích volili lidé většinově Miloše Zemana. Pak vysvětloval, že tím chtěl jen poukázat, že Miloš Zeman se už nezajímá ani o své voliče. Překvapilo vás takové chování z řad elitních liberálních novinářů?

Nerozumím takové úvaze tohoto pana redaktora. Pokud tím chtěl nějakým způsobem našeho prezidenta či občany urazit, pak je pro mě takový člověk hlupák.

Před jižní Moravou byl v minulém týdnu nejprobíranějším regionem váš Ústecký kraj kvůli události v Teplicích, kde po zásahu policie zemřel zfetovaný agresivní Rom. O romské otázce v Ústeckém kraji se v poslední době už tolik nemluvilo, proč se najednou opět ozvala s takovou palčivostí?

Na internetu se tento případ začal spojovat s určitou rasovou nesnášenlivostí a také neúměrným zásahem ze strany policie. Tento člověk byl zjevně pod vlivem drog a byl nebezpečný svému okolí, tudíž jsem přesvědčena, že policie zasáhla naprosto adekvátně. Tímto také děkuji policistům za jejich odvedenou práci.

Pitva navíc prokázala, že tento muž nezemřel z důvodu zásahu policie, ale na nadměrné množství drog v těle. Už vůbec nerozumím tomu, proč by se do tohoto případu měly vměšovat nějaké cizí orgány, komise, rady apod. Takovou věc považuji za naprostý nesmysl a nehoráznost, která pouze těmto policistům zničí a zkomplikuje život.

Česká republika se kvůli tomuto incidentu ocitla pod tlakem mezinárodních institucí, například Rada Evropy nabádala ke spravedlivému vyšetřování. Je podle vás důvod pochybovat o českých vyšetřovacích orgánech? A je správné takto zasahovat do vnitřní jurisdikce států?

Již jsem na toto odpověděla v předchozí otázce. O práci našich policistů v tomto případě nepochybuji a nevidím důvod, proč by se do toho měla vměšovat Rada Evropy. Rada Evropy by se měla věnovat jiným věcem, a ne vměšování do českých záležitostí.

Vedete kandidátku pravicové koalice Trikolóra Svobodní Soukromníci do sněmovních voleb právě v Ústeckém kraji. O něm se říká, že je v mnoha oblastech specifický a v éře volného trhu, na který v programu odkazujete, končíval spíše na straně poražených. Co uděláte proto, aby tomu nyní tak nebylo? Co můžete Ústeckému kraji nabídnout?

Nebudu jeden z těch politiků, který lidem naslibuje plané sliby, které stejně nesplní, protože je splnit zkrátka nelze. Neslíbím ani potraviny zdarma, ani důchody 100 tisíc, ani zrušení všech daní. Mohu lidem nabídnout však náš kvalitní program, který si mohou prostudovat. Myslím si, že je na čase „dát náš stát do pořádku“. Vláda ANO spolu s levicovou ČSSD rozdala ze státní kasy, co jen mohla. Výsledkem nyní bude drastické zvýšení daní, zvýšení nákladů na život a stále větší buzerace ze strany státu.

Je nutná podpora našich poctivých živnostníků, kterým rok vláda dělala ze života peklo. Chceme funkční stát, kde lidé nebudou zahlceni přílišnou byrokracií a EET. Chceme naše živnostníky nechat v klidu pracovat, aby mohli odvádět daně státu, protože naše státní pokladna není nafukovací, a protože bohatství vzniká z práce. Nechceme však jít cestou zvyšování daní, ale spíše cestou zrušení nadbytečných úřadů a úřednických míst.

Nechceme podporovat lidi, kteří mohou, ale nechtějí pracovat. Stát musí umět podporovat a motivovat lidi, kteří pracovat chtějí. V tomto naše vláda naprosto selhala. Jediným pravicovým uskupením na dnešní politické scéně je opravdu Trikolóra Svobodní Soukromníci. Po utvoření trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zde žádné jiné konzervativní a pravicové uskupení není.

Naše země potřebuje změnu, a my máme lidem co nabídnout.

