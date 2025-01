Uvalte „daň z Ukrajiny“, ze které by se šlo vyvázat. Lámání chleba ukáže, kdo myslí podporu vážně

„Když obchodníkům na burze více zdaníte zisk, mohl by to být zajímavý zdroj příjmů,“ řekl ministr a pokračoval: „Snazší je vybírat peníze pomocí daní, jako jsou například daně z nemovitostí. Pokud nemovitost stojí a má deklarovaného majitele, dá se očekávat, že majitel má peníze, když tu nemovitost postavil. Třeba ve zvyšování daně z nemovitosti prostor vidím jednoznačně.“

Odůvodňoval proč zrovna tyto daně a ne jiné. „Vždy je snaha ten pohyb namalovat tak, aby nešel zdanit. Zatímco když máte nemovitost, tak je napsaná na vaše jméno a je jasné, že z ní zaplatíte daň.“ Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 88% Nezávidím 8% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9658 lidí

Pan ministr postupuje podle klasického lupičského hesla, které je známo jako Suttonův zákon. Willie Sutton byl americký lupič, který přepadával banky a za celkem čtyřicetiletou kariéru odcizil celkem 2 miliony dolarů (tehdy mnohonásobně vyšší suma než dnes). Koluje historka, kterou ale sám Sutton popřel, že když se ho reportér zeptal, proč přepadává banky, odvětil: „Protože tam jsou peníze.“ I ministr Dvořák tu ve zdaňování jde evidentně po těch, kdo mají peníze a nemůžou s nimi jen tak utéct.

Toliko úvod, teď k jádru věci. Je tu další skupina obyvatel, která má prokazatelně dost peněz. Dokonce víme i kolik. Za dva roky byla schopná se obejít bez šesti miliard, dobrovolně. To není málo. Ano, jedná se o podporovatele Ukrajiny. Kteří přesně tolik vybrali podle už skoro rok starého článku, kdo ví, kolik je to už za tři roky.

Stejně jako u majitelů nemovitostí, ani finanční podpora Ukrajiny neznamená, že je člověk bohatý. Ale co. V této zemi máme ve vládě politiky, kteří jsou s vážnou tváří schopní tvrdit, že se máme dobře, protože o Vánocích viděli v obchoďácích hlavu na hlavě, a že není žádná nouze a chudnutí obyvatel, protože lidé pořád jezdí na dovolené. Šest miliard je šest miliard, pro jednou mohou být pochybné statistické metody použity ve prospěch někoho jiného.

Cesta pro správce státní kasy je tedy nasnadě. Uvalit daň z Ukrajiny. Na každého. Miliardy už se poslaly, schodek rozpočtu máme obrovský, peníze se šiknou a Ukrajinu u nás přeci lidé podporují. Ale abychom měli pro jednou daň, která je spravedlivá, z povinnosti ji platit by tentokrát bylo možné se nechat vyjmout. A to jednoduchým řešením – podpisem prohlášení: „Nepodporuji Ukrajinu.“ Který by ovšem byl závazný, kdo by byl nachytán, jak pak potichu posílá peníze na drony, tančíky nebo vrtulníky, ten by daň platil opět.

Už slyším právníky, jak se jim ježí chlupy na krku z daně, ze které se můžete takto vyvázat. Ano, právně by to bylo sporné. Ale jednak, jak jsme se přesvědčili za covidu i ze začátku války na Ukrajině, dokázat, že je něco protizákonné, trvá dlouho. A dokázat, že by to mělo kvůli tomu přestat, trvá ještě déle. Za druhé, podporovatelé Ukrajiny básní o naprosto nereálných věcech denodenně. Trocha spekulování o daních se v tom hravě ztratí.

Nečekám, že by se na takové dani vybralo hodně peněz. Ale jednak bychom měli o zábavu postaráno, vzhledem k tomu, kolik internetových válečníků by rádo podepsalo, aby nemuseli své peníze dát tam, kde mají svá ústa. A hlavně, konečně bychom věděli, jak na tom s podporou jsme, kdyby nebyla zadarmo. Průzkumy jsou sice hezká věc, ale tady by se – doslova – lámal chleba. A pokud by někdo náhodou chtěl měnit přístup k Ukrajině, miliony podpisů o nepodpoře se mohou hodit.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

