Už chápete ten bizár? Nevinní lidé budou platit diletanství politiků, ukazuje Šichtařová

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Co energetiku zlevní: Uvalit na ni vyšší daně, nebo jí snížit daně? „Pokud odpovídáte za B, pak samozřejmě máte pravdu; vyšší daně vždy principiálně z logiky věci jen zdražují. A co dělá stát? Uvaluje vyšší daně. Už chápete ten bizár?“ komentuje Markéta Šichtařová zavedení daně z mimořádných zisků na vybrané obory. A v bankovnictví už to považuje obzvlášť za velmi neprozíravé. Dává za pravdu Miroslavu Kalouskovi, který tepe Fialovu vládu za to, že stát tloustne a dluh roste.

Začněme „záchranou“ státního rozpočtu. Pro společnosti z energetiky, petrolejářství, těžby fosilních paliv a bankovnictví navrhne ministerstvo financí od ledna 2023 na dobu tří let daň z mimořádných zisků. Vzhledem k tomu, že návrh Evropské komise explicitně hovoří o zavedení této daně v prvních třech uvedených sektorech a národní vlády mají možnost doplnit si další obory, dal se takovýto výběr čekat. Pokud nová daň vynese v příštím roce 85 miliard korun, jak čeká ministr Zbyněk Stanjura, platí v tuto chvíli z pohledu státního rozpočtu rčení „účel světí prostředky“? Taková suma a alespoň částečná „záchrana“ rozpočtu, dala by se najít jinde a získat jinak?

„Účel světí prostředky“ je veskrze ničemný, až zločinný výrok, je-li spojován s jednáním státu. Takovým „zdůvodněním“ lze omluvit jakákoliv zvěrstva. Je vážně s podivem, s jakou zarputilostí stát trvá na přístupu, že zachránit ekonomiku lze jen jejím zestátňováním, přičemž zvyšování daní ROVNÁ SE růst státního sektoru, zmenšování soukromého, a tedy větší podíl státu.

Už jste někdy viděli situaci, že byste na něco uvalili daň, a to něco by zlevnilo? Ne? Já taky ne. Mám takový pocit, že lidé se aktuálně bouří proti drahé energetice, že? Takže teď kvízová otázka: Co energetiku zlevní: Uvalit na ni vyšší daně, nebo jí snížit daně? Pokud odpovídáte za B, pak samozřejmě máte pravdu; vyšší daně vždy principiálně z logiky věci jen zdražují. A co dělá stát? Uvaluje vyšší daně. Už chápete ten bizár?

Tak hlavně aby ho pochopil ministr Stanjura. Mezi „potrestané“ obory, které generují vysoké nadměrné zisky ne z důvodu inovací či poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům, ale v důsledku externích faktorů, jak ministr financí říká, bude kvůli rychlému růstu úrokových sazeb patřit bankovní sektor. Když už takové rozhodnutí padlo, co říkáte tomu, že se bude týkat šesti největších bank, což jsou Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank?

No tak to je ještě horší nespravedlnost a selektivnost, než jsme si dosud mohli myslet. A jen tak mimochodem… Už jsem říkala, že eurozóna vstupuje do dluhové krize. Oslabit si banky v okamžiku, kdy Itálie je už v dluhové krizi, je velmi, velmi neprozíravé. Je to asi takové, jako hypoteticky uvalit speciální poplatky na banky v roce 2007 – jistě máte ještě rok 2008 v živé paměti. Pamatujete si, jak sankce na Rusko zbouraly Sberbank, ačkoliv šlo kapitálově o silnou banku, pouze pod cizím kapitálem? A my nyní, když Itálie je v dluhové krizi, uvalíme speciální „trestné daně“ na banky se zahraničním kapitálem? Není to náhodou střela do vlastního kolene?

Vláda také zavede cenovou regulaci prostřednictvím věcně usměrňovaných cen ve všech částech energetického řetězce. Každá z jeho součástí bude moci prodávat jen za náklady plus přiměřenou marži, kterou stanoví cenovým nařízením vláda. Přitom z možných vysokých kompenzací hrazených ze státního rozpočtu panovaly obavy. Je to takto chytře vymyšlené, a o to víc, že rozhodné datum pro posuzování bude 7. září letošního roku, kdy vláda poprvé oznámila, že zastropuje ceny, takže nikdo by neměl mít možnost státní rozpočet nehorázně ždímat?

Cenová regulace totálně zničila cenotvorbu, tedy úplně rozpojí nabídku s poptávkou, tedy poptávka bude mnohem větší, než by odpovídalo situaci, a nabídka – a to je klíčové!!! – bude mnohem menší, než by odpovídalo situaci! Takže situace se nemá šanci vyřešit, převis mezi nabídkou a poptávkou se definitivně zakonzervuje, zakonzervuje se stav, kdy kvůli Green Dealu v Evropě chybějí energie. Cenová regulace tento stav posvěcuje za peníze všech nevinných lidí a vůbec nic neřeší. Je to strašlivé ekonomické diletantství.

Tato vláda je u moci pouze proto, že se stáhl do ústraní Miroslav Kalousek a potlačením osobních ambicí vznik koalice umožnil. Stejně tak je zřejmé, že být zakladatel TOP 09 ve vládě, převyšoval by ostatní její členy o hlavu svými odbornými znalostmi i politickým rozhledem. Ale začátkem minulého týdne se po zveřejnění návrhů rozpočtů na léta 2023-25 pustil do Fialovy vlády, že tak nezodpovědnou rozpočtovou politiku si netroufli dělat ani komunisti. A tento čtvrtek si přisadil upozorněním na rostoucí počet státních zaměstnanců a objem jejich platů (viz obrázek). Má smysl na vládu, která neví, jaký problém dříve hasit, útočit kvůli navýšení o 17,4 miliardy korun? A copak lze očekávat, že jeho rad budou dbát ti, co jsou ve svých funkcích jen proto, že naopak on je mimo hru?

Ale Miroslav Kalousek má pravdu, stát skutečně tloustne, dluh roste, a právě státní výdaje, ať už po koleji vlády, nebo po koleji centrální banky, jsou hlavní příčinou inflace, poklesu ekonomiky, drahých energií a chudnutí lidí! Skutečně nepředpokládám, že by vláda na jeho výrok dbala. Ale pravda se nehroutí z toho, že na ni nikdo nedbá, ona si prostě dál existuje. Tak jako gravitace nepřestane existovat jen proto, že se rozhodneme, že na ni nebudeme dbát. Gravitace tu bude, stejně jako rostoucí vládní výdaje budou dál ničit ekonomiku a dál povedou k chudnutí lidí, kteří kvůli svému chudnutí budou řvát, že chtějí pořád víc státních peněz, čímž budou státní přerozdělování a své chudnutí urychlovat.

To máte podobné, jako když se někdo topí. Čím víc se topí a máchá rukama kolem sebe, tím méně může dýchat a potápí se. Přitom by stačilo jediné – položit se klidně na hladinu. Ale toho v daném rozpoložení není nikdo, kdo neumí plavat, psychicky schopen, ačkoliv by si tím zachránil život. A zrovna tak lidi volají po větším státním přerozdělování a větším stropování cen a větších dotacích – a tím víc se potápíme. A přitom by stačilo tak málo – státní přerozdělování vypnout. A zachránili bychom se. Ale veřejnost to v současném rozpoložení není schopna pochopit.

Nepřetržitě od letošního dubna pokračuje meziměsíční pokles maloobchodu, který trval i v srpnu. Domácnosti se snaží stále více šetřit a jako důvod takového chování se uvádějí rekordní náklady na bydlení, které domácnosti postihly nebo kterých se obávají. V srpnu se ale nevědělo, že vláda sáhne k zastropování cen energií. Dá se odhadnout, zda tento krok vlády v kombinaci s blížícími se Vánocemi maloobchodní tržby přece jen oživí? A nemuselo by to být nakonec s předzvěstí poklesu ekonomiky – vzhledem k tomu, jaký podíl má spotřeba na HDP – tak horké?

Neoživí. Lidé pořád víc cítí, že chudnou. Loni měli rekordní výši úspor, nyní se jim už úspory rozpustily. Neviditelná ruka trhu funguje vždy perfektně – lidé chudnou, tedy méně utrácejí. Logické, normální, správné. Nelogické, nenormální a nesprávné je snažit se je přeprogramovat a snažit se je donutit k útratám, když chudnou.

Předseda SPD Tomio Okamura koncem srpna prohlásil v reakci na památný výrok šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové o svetru navíc, že takové nesmysly může říkat, protože nemá osobní zkušenost, že miminku asi tři svetry nenavlékne. Adresátka toho vyjádření označila jeho slova za ubohá a poslankyně Lucie Potůčková ze STAN šla ještě dál, označila je za prasárnu a podala na něj k mandátovému a imunitnímu výboru stížnost. Když teď byla ve druhém kole zvolena do Senátu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, nedá se ani spočítat, kolika sprostým a nechutným urážkám musela čelit. Překvapuje vás, že v tomto případě na její obranu obě dámy ani nepípnou a zticha jsou i šéf Senátu Vystrčil a senátorka Němcová, kteří se natřásali na nedávném koncertu Volíme slušnost a prezentovali se tam jako vzor slušnosti?



Ne, nepřekvapuje mě to. Lidé, kteří nejvíce inklinují k morálnímu relativismu, nejčastěji mluví morálně povýšeným tónem. To je prostě empirie. O útlocit paní Hamplové se nebojím; je silná a nebere si osobní úroky až tak moc osobně. To naopak znakem nevyzrálé osobnosti, lebedící si v roli oběti, je brát si každou invektivu osobně a cítit se neustále dotčeně.

