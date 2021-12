Už máme mrtvé na vakcínu. Takže povinně? Doktor občanům, i rodičům

reklama

V předminulém týdnu jste byl pozitivně testován na covid-19. Jak se u vás nákaza projevila?

Byla to druhá infekce, a kdyby mi to nenašli, vůbec bych o tom nevěděl. Kromě svědění kůže, což vypadá jako specifický znak reinfekce deltou těch, kteří prodělali alfu, jsem nic zvláštního nezažil. Nuda. Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 10% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4641 lidí

Za úterý objevily testy téměř 22 tisíc nově nakažených, což je pokles proti minulému úterý, ale i tak jde o pátý nejvyšší přírůstek v podzimní vlně covidu v Česku. Končící kabinet Andreje Babiše vyhlásil nouzový stav, strany nové vládní koalice ve společném prohlášení uvedly, že ho budou respektovat. Jde o potvrzení, že se až na nějaké drobné odchylky jinak postupovat nedá, když se odcházející i nastupující vládní garnitura shodují na zavedení restrikcí?

Brzdit šíření viru už nemá moc cenu, pomohlo by jen v prvním kroku uzavření škol a v následném intenzivní uzávěra. Velká skupina seniorů se rozhodla pro covidovou ruletu, přestože jsme jim my, kteří tomu rozumíme, jasně vysvětlovali, proč má ve věkové skupině nad 60 let SARS Cov-2 natolik smrtící účinky. Zklamáním je jistě relativně malá účinnost vakcín, ale proč jsme takto dopadli, na to se zeptejte výrobců. Jisté je, že kdo covid neprodělal a je mu nad šedesát, měl a má šanci riziko těžkého průběhu zmírnit. Buď tedy zničíme vzdělání dětí a dáme další ránu ekonomice s tím, že přivedeme řadu lidí na mizinu a odnaučíme je chodit do práce, anebo pohřbíme své zemřelé. Je mi líto zdravotníků, ale měli jsme dost času se připravit. I když si myslím, že je po všem, je neopatrné nedávat pozor.

Zástupci pětikoalice v minulém týdnu představili svůj plán opatření proti šíření epidemie covidu a budoucí premiér Petr Fiala při té příležitosti prohlásil, že hlavním kritériem pro řízení epidemie budou obsazenost nemocnic a především jednotek intenzivní péče. Sociolog Daniel Prokop na to zareagoval, že řídit epidemii podle aktuální obsazenosti JIP připomíná člověka, co se obléká podle toho, zda zmokl, a na navigaci kouká, když přijede do zácpy. Upozornil, že obsazenost JIP odráží epidemii týdny dozadu. Co si o kritériích, jimiž se bude řídit nová vláda, myslíte vy?

V tomto podporuji Petra Fialu. Už jsem alergický na alarmisty, protože vždycky předpovídají horší vývoj, než nastane a může nastat. Přirovnání je to vtipné, ale sociolog Prokop asi zapomíná, že je obrovská část populace očkovaná a další miliony jsou přirozeně imunní. Podívejte se na počty zemřelých. Vzhledem k počtu nakažených, neexistujícím opatřením, mejdanu očkovaných a otevřeným školám máme relativně málo pacientů v kritickém stavu a zemřelých.

Příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek plánuje, že PCR test musí být tak dostupný, aby každý, kdo chce někam jít a nechce nikoho nakazit, si ho mohl udělat a výsledek měl ještě ten den. Ty provedené ze zdravotních důvodů budou proplácet pojišťovny, stejně tak u očkovaných zájemců, ale u ostatních skupin si PCR testy bude muset platit každý sám, protože k němu je varianta – očkování. Půjde o cestu správným směrem?

Očkování není z hlediska přenosu viru žádná varianta, to je úplná hloupost. Očkovaní přenášejí virus stejně dobře jako neočkovaní. Nesmysly typu „očkovaný se nemůže nakazit a nemůže virus přenášet“ jsou už definitivně vyvrácené a jednoho dne bude vyvrácená i účelová lež, že očkovaný je vždy méně infekční než neočkovaný.

Od počátku koronavirové epidemie se veřejnost upíná k nějaké naději, ať už objevu vakcíny nebo léku. Když se ukázalo, že očkování chrání jen po dobu několika měsíců, přicházejí odborníci s dalším hitem – principem zdvojené obrany. Nejúčinnější imunitou proti covidu je prý kombinace prodělání nemoci a dvou dávek očkování a je jedno, v jakém pořadí. Měli by jít tedy očkovaní naproti nakažení, nebo raději podstoupit aplikaci třetí dávky?

Očkování naproti ničemu chodit nemusí. Dokud u nás nezavedou očkovací totalitu jako v Rakousku, na Slovensku a v částech Německa, tak se prostě časem nakazí každý, a to opakovaně a na věky věků. Respirační viry existují díky své vysoké nakažlivosti a schopnosti cirkulovat v populaci – musejí utéct k dalšímu hostiteli, než se jich nakažený pomocí existující imunitní paměti zbaví – a schovávat se před nimi nemá cenu. Podívejte se do Singapuru, Austrálie, na Nový Zéland. Katastrofa – totalita jak blázen a žádný efekt. Naprosto nesouhlasím s očkováním těch, kteří nemocí prošli. Napadlo někdy někoho očkovat lidi po prodělaném onemocnění anebo v jeho průběhu, jako se teď praktikuje u covidu? Napadlo by vás jít se očkovat proti tomu kmenu chřipky, kterou jste právě překonal?

Nenapadlo, ale to nejspíš proto, že jsem se proti chřipce nenechával očkovat. Ale co říkáte tomu, že Česká lékařská komora podpořila v nejkratší možné době zavedení povinného očkování dospělých proti covidu-19? A Rada vlády pro zdravotní rizika navrhla, aby se kromě vybraných profesí povinně očkovala skupina seniorů nad 60 let. Mohlo by se povinné očkování nějaké skupiny – věkové, profesní či jiné – stát východiskem z koronavirové epidemie?

Povinně očkovat profesní skupiny je forma apartheidu a naprosto nepřijatelný zásah do základních práv a svobod. Navíc vakcínou, která ani dostatečně nechrání svého hostitele a zřejmě vůbec nebrání šíření SARS Cov-2. Navíc očkujeme v době probíhající epidemie lidi těsně po prodělání infekce i lidi nakažené. Už máme i první zabité vakcínou a kdoví, kolik jich je. Sám vím o několika velmi podezřelých případech embolií.

Experti z české Iniciativy Sníh, která sdružuje odborníky z řady oborů a covidové pandemii se věnuje dlouhodobě, odmítli argument odpíračů vakcinace, že je aplikace očkovací látky zbytečná, protože i po ní není vůbec těžké se virem nakazit a nemoc dál šířit. Zmínění odborníci tvrdí, že pravděpodobnost šíření viru očkovaným je o 50–90 procent nižší než u neočkovaného, což závisí na odstupu od druhé dávky. Lze to brát jako věrohodný údaj?

Ne. Lidem z této iniciativy už nevěřím nic. Nejsou to imunologové ani vakcinologové, alespoň neznám nikoho z nich, kdo by rozuměl obraně proti respiračním virům, slizniční imunitě a principům vývoje imunitního systému během života. Je to nějaké sdružení alarmistů, které se vlastně neustále ve svých odhadech a doporučeních mýlí. Ale víc se k tomu nebudu vyjadřovat, radši to už ani nesleduji. Myslím, že tam převládají biochemici, matematici a vede to epidemiolog bez atestace. Co dodat.

Státy Evropské unie dostanou v polovině prosince vakcíny proti covidu pro děti od pěti do 12 let, jejichž použití už bylo schváleno. Jaká jsou podle vás pro a proti očkování této věkové skupiny a které argumenty jsou silnější?

Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 11% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8807 lidí

Obyvatelstvo Německa vystrašil tamní ministr zdravotnictví Jens Spahn, když varoval před nebezpečím varianty delta: „Skoro každý bude tuto zimu očkován, vyléčí se, nebo zemře. Taková je pravděpodobně delta.“ Lze tuhle pochmurnou vizi brát jen jako nátlak na tu třetinu neočkovaných, nebo deltě opravdu během zimy nikdo neuteče?

Co je na tom pochmurného? Je to docela vtipně řečený fakt, že virus je tak nakažlivý, že se s ním setká každý, i kdybychom se v uzávěrách schovávali roky. Očkovaní se nakazí a pár jich zemře. Neočkovaní se nakazí a podle věku jich zemře pár nebo i něco kolem dvou procent celé generace. Naprostá většina se vyléčí, ať již očkováni budou, nebo ne. Daleko pochmurnější je obrovský počet neočkovaných seniorů, kteří se ještě s nemocí nesetkali a jsou zdrojem těch nešťastníků, co zahlcují nemocnice a jipky.

Světová zdravotnická organizace označila mutaci B.1.1.529, která byla objevena v Jihoafrické republice a pojmenována řeckým písmenem omikron, za znepokojivou. Z toho se dá vyvodit, že jde o vysoce nakažlivou variantu, s níž se hůř bojuje nebo má za následek těžký průběh nemoci. Máme důvody se jí obávat víc než těch dosavadních a chrání před ní nyní dostupné vakcíny?

Znepokojivé byly všechny varianty. Znepokojivý byl i původní virus, který udělal ten masakr v Itálii a byl dávno vytlačen. Koho všechno znepokojuje, ten zemře z vyděšení, a ještě vystraší spoustu ostatních. Koronaviry jsou hodné viry, tenhle je jen nový, a proto si bere svou daň v populaci, která už má jen mizernou protivirovou imunitu. Delta to s námi ještě moc neumí. Pokud má SARS Cov-2 s námi pokojně existovat, nesmí o sobě dávat moc vědět. Víte přece, jak dopadly SARS a MERS.

Ještě na konci srpna v Japonsku každý den přibývalo zhruba 20 tisíc nakažených, jenže za dva měsíce nově ohlašované případy v zemi klesly jen na pár desítek. Vědci si to vysvětlují tak, že koronavirus v zemi během ničivé vlny tak mutoval, až začal hubit sám sebe. Virus se prý může duplikovat tak špatně, že nová varianta je méně schopná než původní, a proto buď rovnou zanikne, anebo se mezi lidmi hůře šíří. Dochází k tomu u virů jen výjimečně a nemohli by lidé, resp. vědci takovému vývoji u koronaviru „pomoci“, a tím ho de facto vyhubit?

Tato hypotéza je na mě příliš odvážná, slušně řečeno. Proč by zrovna v Japoncích virus, který má opravné mechanismy, tak zběsile mutoval, až by se zničil. Spíš si už spolu sedli navzájem. Třeba je to mutace, která se natolik neprojevuje, že to nikdo netestuje. Mám méně exotický nápad: skončila jim – možná – vlna jako v neproočkovaném Rumunsku. Podívejte se na čísla.

