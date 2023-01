Už se perou! Ve SPOLU kvůli volbám létají nadávky. Panuje strach, co z toho bude

„Sorry, ale v případě volby Fischera jsi k…t neschopný přijmout realitu. Vytáhněte hlavy z p….e a zapomeňte na Mirka Dušína.“ „Proč podporujete prodavačku titulů?“ „Nechci vojáka na Hradě!“ Co Babiš spojil, pětikoalice rozdělila – tak by se dala popsat atmosféra mezi voliči, kteří se rozmýšlejí mezi Pavlem, Nerudovou a Fischerem. Lidé, kteří ještě před rokem ve volbách spojili síly proti hnutí ANO, se teď častují sprostými nadávkami a vzájemně dehonestují své kandidáty.

reklama

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 77% Andrej Babiš 23% hlasovalo: 16466 lidí

Neplatí to však paušálně. I v jednotlivých stranách se najdou obrovské rozdíly: „Vystrčil se nechal slyšet, že podpoří Fischera, stejně jako Fiala, který to sice neřekl veřejně, ale mezi svými se tím netají. Topka je zase hodně rozkročená mezi Pavlem a Nerudovou,“ sdělil nám zdroj. „Pavel je tam vnímaný jako obhájce bezpečnosti s výborným renomé v zahraničí, Nerudová má podporu Markéty Pekarové a v mnohém je s ní asociována – mladá ambiciózní žena, která uspěla v mužském světě.“

Jenže právě symbol ambiciózní ženy není pro mnohé konzervativce z pětikoalice to pravé ořechové: „Ženy na vysokou funkci nepatří,“ myslí si jeden z lidoveckých senátorů, jehož identitu ParlamentníListy.cz znají, ale zde nechávají v anonymitě. „Ženy místo ve veřejném životě určitě mají, a to především v komunální politice. Tam mohou lépe a konkrétně využít empatii a sociální cítění. Ale vysoká politika, úřad prezidenta nebo premiéra nejsou pro ženu stavěné, aspoň tak to vidím já.“

Názor lidoveckého senátora však není v politických kruzích ojedinělý, podle našich zkušeností se kromě KDU-ČSL často vyskytuje i mezi staršími občanskými demokraty.

„Většina mužské populace v mém okolí se přiklání k Pavlovi,“ zamyslel se na dotaz ParlamentníchListů.cz člen Občanské demokratické strany, někdejší krajský zastupitel. „Kolem Nerudové jsou to feministické typy žen, které si myslí, jak to s profesorkou kdovíjak vyhrajeme,“ krčí rameny. „Já myslím, že Pavel na to má. Je to jediný člověk, který bude s republikou zacházet jako prezident, a ne jako předseda vlády. Jsem přesvědčen, že prezidentství myslí vážně, bude reprezentovat navenek, bude budovat mezinárodní vztahy, a naopak se nebude vměšovat do vnitropolitických záležitostí,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz své preference zdroj z ODS.

Vydali jsme se zmapovat atmosféru v pětikoalici před prezidentskými volbami i na sociální sítě. Ukázalo se, že to tam místy skutečně vře. Jeden z mírnějších projevů jsme nalezli na profilu Petry Š., aktivní členky ODS. Na sociálních sítích otevřeně podporuje Danuši Nerudovou, a stala se kvůli tomu terčem kritiky bývalého kolegy: „Kauzu (Nerudová, pozn. red.) okecala, ale uvažujícího člověka nepřesvědčila. A zdaleka to není její jediný problém, zkuste jen lehce zagooglit. Z kandidátů mi není blízký ani jeden. Přímá volba v českých poměrech holt není to pravé ořechové. Kdysi jsem jako senátor hlasoval proti změně ústavy na přímou volbu a mé výhrady proti ní se potvrzují,“ napsal do diskuse Petr Pakosta, někdejší člen horní komory Parlamentu za ODS.

Fotogalerie: - Pavel na Pavláku

Mezi topkaři to bylo rušnější. Vladimír D., komunální politik, aktivista a majitel hospody před pěti lety podporoval na Hrad Michala Horáčka. Nyní bojuje za Danuši Nerudovou, proti Petru Pavlovi nešetří tvrdou kritikou a srovnává ho s Babišem: „Oba bývalí komunisti, oba s neprůhlednou minulostí, jeden estébák a druhý kontráš, oba zachraňovali tenhle stát a oba sklízeli slávu. Oba kandidáti na prezidenta a oba doufají že budou zvolení. Doufám, že i zde bude platit pořekadlo, že když se dva perou, třetí se směje. Jinak jsme v pr....“ Pod příspěvkem se u Vladimíra D. rozjela tvrdá diskuse, dotyčný však všechny oponenty stíral: „Jen hájím svého kandidáta, kterého doporučila vládní koalice, není komunista ani estébák. A upozorňuji na to samé co historik Blažek. Nechci mít na Hradě bývalého komunistu!“

„Volte si, koho chcete, ale nejste pro mě demokrat,“ napsal mu jeden z diskutujících, taktéž příznivec pětikoalice.

Vladimír D. však vytahoval proti Pavlovi čím dál drsnější kalibr: „Jednou komunista, navždy komunista. A to, že ho Rusové nechali fungovat 25 let v nejvyšších složkách NATO, neznamená, že ho v roli prezidenta nezačnou protežovat!!! Slyšel jsi někdy o spícím agentovi? Víš, co jich mezi námi je?“ argumentoval příznivec Nerudové oponentovi. Sklidil však spíš rozpačité reakce a byl sám obviněn, že napomáhá Babišovi.

„Tenhle tvrdě opoziční způsob komunikace opravdu může Babišovi nahrát,“ potvrdil nám zdroj z okolí vlády. „Nadcházející týden bude největší mela, vypere se nejvíc špinavého prádla a lidi se brutálně rozhádají. U některých zarytých aktivistů může dojít k tomu, že se nepřenesou přes nezvolení svého favorita a druhé kolo budou fakt bojkotovat. Apel na volbu rozumem v druhém kole málokdy padne na úrodnou půdu. Kdyby tomu tak bylo, nemáme na Hradě deset let Zemana.“

Na občanskodemokratickém fóru je k vidění asi nejostřejší komentář. Jeden člen se tam vyjádřil k volbě Pavla Fischera, i když s jistými výhradami. Schytal za to od kolegy pořádnou sodu: „Sorry, ale v tom případě jsi kokot neschopný vnímat realitu…Fischer by nebyl špatný, ale realita je taková, že nemá na to, aby oslovil větší skupinu voličů. Tvůj názor je jen obyčejný alibismus a hloupý dětský truc. Takže si už, pánové a dámy zabývající se podobnými myšlenkami, vytáhněte hlavy z prdele, a nechcete-li být spolutvůrci národní tragikomedie v čele se stíhaným dotačním podvodníkem, zapomeňte na kandidáta Mirka Dušína.“

Fotogalerie: - Večeře s premiéry

ParlamentníListy.cz měly možnost nahlédnout i do specifické subkultury undergroundu, která v Čechách stále existuje, pořádá akce a sdružuje se kolem lidí jako František Čuňas Stárek nebo Jaroslav Hutka. Někdejším „máničkám“ je dnes v průměru okolo sedmdesáti/osmdesáti let a neztratili nic ze svých liberálních postojů: „Mezi námi se podpora přelívá mezi Nerudovou a Fischerem,“ sdělil ParlamentnímListům.cz důvěryhodný zdroj z tohoto rebelského prostředí. Může se zdát s podivem, že svobodomyslný underground si vybral právě Pavla Fischera. Jak ale upřesnil náš zdroj, víc než o samotnou senátorovu osobnost jde o jeho spolupráci s Václavem Havlem: „Podporujeme kandidáty, kteří jsou liberální a prozápadní. U Fischera mnozí z nás přehlédnou jeho konzervativní názory na rodinu, gender a homosexuály, protože je silně spojen s osobností našeho nejslavnějšího prezidenta Václava Havla. Zároveň drží prozápadní linii směrem k EU a NATO. Co se týče Danuše Nerudové, nemá sice takové zkušenosti jako Fischer, ale její liberální postoje jsou jasné. Proto budeme podporovat tyto dva kandidáty.“ Generála Petra Pavla české „máničky“ nevnímají jako důvěryhodného: „Byl sice zařazen mezi demokratické kandidáty, ale nevím o nikom z našich řad, kdo by ho chtěl volit. Nepřijde nám v pořádku jeho komunistická minulost a mlžení o tom, co vlastně dělal. Podle mě voják do čela svobodného demokratického státu nepatří,“ uzavřel náš zdroj.

Psali jsme: Ještě nezačala a už je zle. Debata ,,prezidentů" na ČT v ohrožení Hodně podivná kalkulačka. Bobošíková za vás vyzkoušela volebního poradce a nestačila se divit Jak budete bránit svobodu projevu? Pavel a Nerudová neodpověděli, zde jsou odpovědi dalších „Nevěděla, že nesmí mít u sebe poznámky.“ Rozeslali VIDEO o Nerudové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.