V Mladé Boleslavi je deset tisíc cizinců bez rodin, opijí se a dělají nepořádek. Hovoří primátor a nový senátor, který v kampani vyvolal zhnusení kavárny

Nejdříve se zeptám na váš pohled na výsledky komunálních voleb, vaše vítězství v senátních volbách a situaci občanských demokratů. Zdá se, že jejich síla se navrací. Jak to vidíte?

Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas, ať už v komunálních nebo v senátních volbách. Za nárůst pět procent v komunálních volbách jsem moc rád. Co se týká senátních voleb, tak výrazné vítězství mne velmi potěšilo, takže moc děkuji všem, kdo nás volili, a věřím, že nezklamu a splním, co jsem v obou volebních kampaních slíbil. Poděkování patří také předsedovi Petru Fialovi, protože máte pravdu, že ten výsledek senátních voleb na úrovni celé republiky je fantastický a je to převážně jeho práce a práce celého vedení ODS.

Lidé si uvědomují, že ODS je tradiční stranou, a za druhé, že je stranou, která své názory nemění a je konzervativní. Drží směr, který si de facto dala v minulosti, a to voliči určitě ocenili. To je důvod, proč nás lidé znovu volili. Věřím, že do budoucna to bude ještě lepší.

Jedna z mých otázek právě byla, jak velkou zásluhu na tom výsledku má právě předseda ODS Petr Fiala…

Já myslím, že má opravdu velkou zásluhu, a nejen on, ale i místopředsedové, které tam máme. Opravdu odvádějí velmi slušnou a dobrou práci a lidé to oceňují.

Byl jste v Mladé Boleslavi kritizován za předvolební kampaň, která zněla „Boleslav je Boleslaváků“, to doplněno podnápisem „Nulová tolerance cizincům. Chceš tu pracovat? Dodržuj pravidla! Jinak tě tu nechceme!“ Jak to tedy s tím nepořádkem a s dělníky z ciziny vypadá?

Já jsem byl za ni kritizován, ale nemyslím, že jsem za ni byl kritizován v Mladé Boleslavi. Byl jsem kritizován lidmi, kteří nepochopili, proč ta kampaň je, o co v ní jde, lidmi, kteří Mladou Boleslav neznají. Měli pocit, že se chci přiblížit nějaké krajní pravici nebo xenofobům, ale v žádném případě tomu tak není. Měl jsem tatínka, který byl cizinec, moje sestra má za manžela cizince, určitě nejsem xenofob.

Reagoval jsem na situaci, která je v Mladé Boleslavi i v jiných městech, ale nejvíce v Mladé Boleslavi, kde máme asi deset tisíc cizinců, kteří přijeli za prací. Jsou tady sami, bez manželek, ubytovaní v ubytovnách, ať už v legálních, kde je úroveň trochu hlídaná, ale je tu také mnoho ubytoven nelegálních, a to formou pronájmu bytu třeba 3+1. Lidé si postaví dům v okolí Mladé Boleslavi, a v centru nebo na sídlišti byt pronajmou agentuře, která pak ubytovává zahraniční dělníky v počtech, které ani neodpovídají velikosti bytu. To potom dělá problémy.

Anketa Který prezident podle vás udělal pro naši zemi nejvíce? Tomáš Garrigue Masaryk 10% Edvard Beneš 1% Emil Hácha 1% Klement Gottwald 2% Antonín Zápotocký 5% Antonín Novotný 1% Ludvík Svoboda 2% Gustáv Husák 3% Václav Havel 3% Václav Klaus 5% Miloš Zeman 67% hlasovalo: 9323 lidí

Vítám každého cizince, který sem přijel pracovat, ale musí dodržovat naše pravidla a my musíme mít možnost ho účinně potrestat, pokud pravidla nedodržuje a obtěžuje občany, kteří zde bydlí dlouhodobě. Pokud se to bude opakovat, tak musíme mít možnost ho vykázat ať už z města nebo z České republiky – tedy vyhostit.

Řekněte prosím čtenářům, s jakými největšími problémy se potýkáte?

Cizinci jsou tu bez manželek, bez rodin, ubytovaní na ubytovně, a když skončí v práci, jdou do hospody, kde se opijí a dělají nepořádek. Ruší noční klid, obtěžují dívky, ženy, pokřikují na ně na ulici. Množí se také případy, kdy cizinec přijde o zaměstnání, protože přišel do práce pod vlivem alkoholu, a bohužel tady zůstanou. Před rokem jsme měli asi 65 bezdomovců na území města, ale teď jich máme skoro dvojnásobek a více než polovina z nich jsou cizinci. Nejsou to Češi, Poláci, Slováci, Bulhaři a tak dále.

V Mladé Boleslavi sídlí automobilka Škoda Auto. Jak by se podle vás celkově měla firma, případně továrna, chovat ve vztahu k městu, jak by se měla podílet na infrastruktuře a vůbec na spolupráci s městem, jaká je vaše ideální představa?

Ta spolupráce funguje. Nemohu si stěžovat, že by Škoda Auto nespolupracovala. Moje ideální představa je, že je za prvé potřeba posílit státní policii, která zde má podstav, a to výrazný. Je také dán tím, že máme tabulky na platy zaměstnanců státu. A co se týká policie, je všude v republice stejný. Protože tady je průměrná mzda výrazně vyšší, než na severu Moravy, pak nemůže policista dostávat stejnou výplatu na severu Moravy, jako dostává v našem regionu, protože se tím docílí toho, že se k té policii nikdo nehlásí. U nás stojí byt tři miliony, na severu Moravy stojí milion dvě stě tisíc. Když tam dostane deset tisíc, tak tady by měl dostat trojnásobek, aby to odpovídalo kupní síle koruny. To je jeden příklad a jedna z věcí, kterou je potřeba řešit.

Vítal jsem po domluvě s ministrem, že tu bude policejní hlídka z ciziny jako alespoň nějaká posila. Požádám ho, aby se tohle vrátilo a aby se pokusil sem přesunout další policisty z jiných regionů, alespoň dočasně, než se tu podaří zaplnit stavy. Stejný problém máme u městské policie, protože jim také můžeme dávat peníze podle tabulek. A často jim dáváme maximální možné osobní ohodnocení, příspěvek na bydlení, služební byt a tak dále. I přesto se nehlásí, protože ty mzdy nefungují.

Psali jsme: Válčit s Babišem? Musíme ho obejmout tak pevně, až on vydechne, doporučuje ČSSD Zdeněk Škromach. A má ostrý vzkaz pro bývalé sobotkovské vedení Senátní kandidát Ladislav Jakl: Nezvednu ruku pro žádnou buzeraci. K bruselské centralizaci mám skutečný odpor Do NATO nás vzali, abychom jim udělali užitečné idioty při lumpárně v Jugoslávii, připomíná poslanec SPD. A Václav Havel tuto roli sehrál na výbornou... Závažné slovo Karla Schwarzenberga k voličům: Těžké vysvětlovat. Snad si ale uvědomí, že...

Dobře, to je co zlepšit v bezpečnosti. Co tedy ze strany společností?

Co se týká společností, například musí být možnost, aby personální agentury, které sem dovážejí zaměstnance, měliy povinnost hlásit, kde mají lidi ubytované. A pokud je někam přestěhují, aby to také byly povinny hlásit. V případě, že zaměstnanec přišel o práci, musejí se o něj postarat.

Není potřeba, aby Škoda Auto přispívala více. Například nám přispívá osm milionů na kamerový systém, podílí se na infrastruktuře, podporuje různá občanská sdružení, která se starají o děti. Podporuje sporty, ať už fotbal nebo hokej, stará se.

A také máme koordinační schůzky, kde se scházíme každých čtrnáct dní nad dopravními stavbami, které jsou nutné realizovat. Sice to nemá společného nic s bezpečností, ale máme de facto vazbu na dopravu ve městě, kterou rovněž musíme řešit. Škoda Auto nám pomáhá velmi silně. Argumentují, že tvoří přes polovinu HDP České republiky, takže ten stát by sem ty peníze měl zase nějakým způsobem vracet a investovat na dopravní stavby, které jsou na Mladoboleslavsku. Nám to pomáhá. Společnost jako Škoda Auto ale nevyřeší bezpečnostní situaci, a my musíme řešit bezpečnost jako celek.

Jaká jsou vaše předsevzetí a plány do Senátu. Je něco, na co se chcete zaměřit?

Těch plánů je hodně. Jedním z nich je podpora dobrovolných hasičů, což jsem deklaroval v kampani velmi silně. Dobrovolní hasiči jsou docela důležitou složkou integrovaného záchranného systému a důležitou zálohou pro profesionální hasiče, protože při těch velkých akcích se bez dobrovolných hasičů neobjedou. Na rozdíl od profesionálních hasičů dobrovolní nedostávaj žádné pravidelné částky od státu. Dostávají různé dotace, to ano, ale nikdo na ně nedosáhne, nemohou ani plánovat a mnoho malých obcí nemá sílu na financování dobrovolných hasičů. Pak s jinými městy a obcemi podepisují spolupráci. Já si myslím, že síť dobrovolných hasičů by měla být zachována.

Druhá věc, chci se intenzivně zabývat zjednodušováním legislativy a vůbec některých věcí, které jsou absolutně nesmyslné. Například stavební zákon, který je velmi komplikovaný a každá novela místo zjednodušení daný zákon ještě více zkomplikuje, což nebylo původním cílem novel. Další věc jsou různé předpisy v souvislosti se zdravotnictvím, to je můj obor, kde jsem pracoval, než jsem se stal primátorem a než jsem se dal na politiku.

V roce 1991, když jsem nastupoval do nemocnice, bylo tam hodně sester, které byly velmi kvalitní a dobře se staraly o pacienty. Ani jedna neměla vysokoškolské vzdělání a zvládaly to velmi dobře. Nyní je jich nedostatek, protože na střední zdravotní školu se hlásí málo uchazečů, protože teď – aby sestra mohla vykonávat samostatně a bez dozoru lékaře svoji činnost, aby mohla přijít na pokoj sama píchnout injekci, musí mít vysokoškolské vzdělání. To je absolutní nesmysl a je potřeba ho zrušit. Jsou tam i dílčí věci, například v Turnově, kde jsem propagoval a souhlasím s tamními občany, aby se Turnov stal okresním městem pro okolní obce a nebyly to Semily, přestože jsou dopravně úplně někde jinde.

Těch cílů je hodně a já si na to dávám dohromady týmy právníků a lidí, kteří mi chtějí pomáhat, a bez těch lidí bych to určitě nezvládl. Na druhou stranu mě těší, že lidé, jak je oslovuji,se velmi rádi zapojí do práce a ani neočekávají odměny. Chtějí přispět k dobré věci.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová