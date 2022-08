Válek? Celé jinak. Rajchl ukázal skrytý covid-nástroj. Nabídl řešení

reklama

Společnost SANEP zveřejnila aktuální průzkum, který se zabýval otázkou, kdo by měl být v současné době českým premiérem. Vítězem byl expremiér Andrej Babiš, po něm současný předseda vlády Petr Fiala, Vy jste se zařadil na čtvrtou příčku po předsedovi SPD. Jak se vyrovnáváte s rostoucí popularitou?

Je to výsledek především kolektivní práce v naší straně, všech členů vedení a zejména lidí, kteří si naši značku zamilovali. Věříme, že PRO přináší nový způsob politiky, který je zaměřen na občany, na to, aby se řešily skutečné problémy, a ne pseudoproblémy, a aby politika znovu po vyprázdněnosti dostala nějaký obsah. Lidé o nás mluví, vylepují plakátky, šíří naše myšlenky. Pravé poděkování patří těmto lidem, nikoli mně. Jsem za jejich důvěru obrovsky rád.

Mainstream se nás snaží plánovitě a programově ignorovat. Přesto si lidé řekli, že se nenechají opít rohlíkem a budou rozhodovat podle svého. Největší poděkování patří členům strany a lidem, kteří šíří naše myšlenky a informace, co chceme v této zemi dělat a jakým způsobem pomoct českým občanům.

Alespoň podle tohoto průzkumu máte dvakrát větší popularitu než např. ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Výsledek průzkumu vidí společnost SANEP jako evidentní poptávku po změně stylu politického řízení země a po nových osobnostech. Co si o tom myslíte?

Poptávka je. Asi je to dáno tím, že celá řada voličů, kteří dali hlas pětikoalici, ji volili jen proto, že se chtěli zbavit Andreje Babiše. Teď zjistili, že situace je stejná nebo horší, než byla právě za vlády Andreje Babiše. Tito voliči se v žádném případě nepřikloní k Andreji Babišovi, jsou naladění antibabišovsky, zklamala je pětikoalice a SPD je pro ně příliš vyhrocená. Hledají novou politickou stranu, skutečně založenou na pragmatismu a na racionalitě – a ne na šílených sociálně-inženýrských plánech. Proč jsou lidé zklamaní? Vláda se věnuje všem jiným problémům, jen ne problémům českých občanů. Nechala je de facto ve štychu v rámci energetické krize a věnuje se EU nebo Německu. Že vznikla poptávka po nové politické straně, to je přirozené a já jsem rád, že směřuje k nám.

Bylo by smutné, kdybych neměl vyšší procenta než ministr Vít Rakušan. Co on předvádí, to je zcela mimo rámec etiky, politické korektnosti a slušnosti. Blokace webů, vyhrožování lidem, že je bude sledovat, dehonestace, výrazy typu ruský šváb, kauza Hlubuček atd. Pan Rakušan má evidentně zájem, aby se kauza nerozrůstala dál, protože se týká jeho strany. Popravdě se divím, že může mít ještě čtyři a půl procenta. Jakýkoli člověk, který má zájem o slušnou politiku, mu nemůže dát hlas.

Na relevanci čísel v průzkumech mohou být odlišné názory. Přesto, evidentně část respondentů by vás ráda viděla v křesle premiéra. Co s tím uděláte?

Chápu to jako obrovské ocenění naší práce a první krůček na cestě za obnovou České republiky. Všude říkáme, že nám nejde o to, překročit pětiprocentní hranici a dostat se do Sněmovny se čtyřmi lidmi. Naším cílem není to, co dnes předvádějí Piráti. Chceme skutečně provést reálné změny. Průzkum vnímám jako první milník na dlouhé cestě, kterou chceme zakončit jako vládní strana, která ponese vládní zodpovědnost a bude připravená realizovat naprosto nutně nezbytné změny, aby odvrátila důsledky energetické krize, která je přímo před námi.

Jedním ze zásadních témat vaší strany PRO je energetika. Kritizujete systém českého byznysu s elektřinou přes burzu v Lipsku. Co říkáte na aktuální debaty o úsporném tarifu, kdy lidé dostanou dva tisíce nebo šestnáct tisíc? Zatím asi není úplně jasné, jakou dotaci lidem ministerstvo umožní čerpat, že?

Na nás se řítí tsunami, energetická tsunami. Pan Petr Fiala (ODS) nám říká, že přinese deštník. Můžete mít dvacet deštníků. Když se na vás řítí pětadvacetimetrová vlna, je to úplně k ničemu. Deštníčky neberu. Považuji to za nečestnou a neférovou hru vůči českým voličům. Fiala jim lže do očí. Neříká to podstatné – že naprosto nejzásadnější problém bude mít český průmysl, zemědělství, potravinářství, sklářství. Firmy budou krachovat jako na běžícím páse a lidé budou přicházet o práci. Čeká nás největší ekonomická krize od druhé světové války. S naprosto veškerou odpovědností tohle říkám. Pan Fiala se jen snaží uklidňovat lidi zbytečnými záplatami, které nic neřeší.

Představili jste už kandidáty, které má vaše strana PRO do komunálních a senátních voleb. Energetický expert Ivan Noveský, advokát Tomáš Nielsen, zdravotní sestra Petra Rédová, bývalý elitní policista Jaroslav Telecký. Jak pokračujete v přípravě na podzimní volby?

Pracujeme velmi intenzivně. Se všemi kandidáty připravujeme kampaně. Objíždím celou republiku. Proto jsem sám nešel do senátních voleb, abych pomohl kandidátům. Je pro mě ctí, že si ti lidé vybrali naši stranu, abychom je nominovali do senátního boje. Obrovsky se mi líbí, že máme pestrou skladbu lidí. Máme jednoho z největších odborníků na energetiku v celé zemi Ivana Noveského, skvělého právníka Tomáše Nielsena, vynikající lékařku Hanu Zelenou, ředitele základní školy Petra Vránu, diplomata Petra Vacka.

Skvělá sestava lidí, kteří v momentě, kdyby uspěli, budou schopní se doplňovat v zásadních oborech pro Českou republiku. Udělám maximum, co bude v mých silách, abych jim pomohl dostat se do Senátu. Sestava je excelentní.

Podporuje vás i profesor Jiří Beran. Téma šíření onemocnění covid-19 se dlouhodobě objevuje ve vašich prioritách. Aktuálně zaujal ministr zdravotnictví svým tweetem o očkování.

Očkování. Očkování. Očkování. Nic jiného vás před vážným covidu-19 průběhem neochrání. Potvrzují to data z předchozích vln i vědecké studie. Nepodléhejte nesmyslům šířených maily či na soc. sítích. Je zbytečné riskovat zdraví pro nějakého proruského trolla rozsévajícího nešvar. — Vlastimil Válek (@vlvalek) August 2, 2022

Ministr Válek vyjádřil názor, že nás opravdu neochrání nic jiného, a varoval: „Nepodléhejte nesmyslům šířených maily či na soc. sítích. Je zbytečné riskovat zdraví pro nějakého proruského trolla rozsévajícího nešvar.“ Co nás čeká na podzim?

Musím se vyjádřit k tomu tweetu. To je tak skandální výrok, že v normální zemi by ten politik musel druhý den odstoupit. Flagrantně lže. Data, která máme k dispozici přímo z ÚZISu, jasně ukazují, že slova o tom, že jen očkování ochrání před těžkým průběhem, jsou jasná lež.

Navíc, jak může vůbec spojit odpůrce očkování s nějakými proruskými extremisty? Laciné nálepkování lidí, aby odvedl pozornost od toho, že neříká pravdu. Jen populistické nálepkování lidí, kteří nesouhlasí s jeho neustálou kampaní, která na mě dělá dojem, že se zapomněl, že snad není ministr zdravotnictví a stal se marketingovým zástupcem společnosti Pfizer v České republice. Z mého pohledu jsou to věci absolutně skandální, nechápu, že tohle neřeší mainstreamová média ve velkém a že ho nepodrobí kritice ve velkém. Jednak lže a jednak urazil občany České republiky. To je něco naprosto šíleného.

A co se týká situace na podzim? Pánové mají stále schválený legislativní paskvil jménem pandemický zákon, který jim umožňuje kdykoli nařídit cokoliv. Označili jsme ten zákon jako protiústavní, tvrdíme, že nemá v českém právním řádu co dělat. Obávám se, že ho zase využijí, jakmile budou mít příležitost. Už dnes doporučují nemocnicím a domovům pro seniory, aby nařizovali roušky a testy.

Jakmile se zvednou trošku čísla a bude po volbách, okamžitě přijdou restrikce a zavírání, přes to všechno, co pan Válek říká. Už je asi obecně známo, že slovům pana Válka se věřit nedá, protože mají nižší trvanlivost než máslo. Proto jsou volby vypsány letos tak brzy, protože už se těší, až v říjnu zase budou moci pandemický zákon využít. Mám velkou obavu z toho, co vymyslí jak ministerstvo zdravotnictví, tak WHO.

Snad už lidé po dvou a půl letech pochopí, co se s nimi hraje za hru a skutečně si vezmou zemi zpět do svých rukou. To, co ji spravuje v současné době, je vláda, která nepracuje ve prospěch našich občanů ani náhodou. Je to urážka velké skupiny našich obyvatel. Lež, lež a znovu lež!

I když jsou prázdniny, postupně vidíme, jak se zostřuje nesnášenlivost odpůrců a příznivců koalice. Jak náročný podzim nás čeká? Očekáváte sociální nepokoje?

Je nezodpovědné od vlády, že lidem neříká, jak to ve skutečnosti je, a za druhé, že vláda proti tendencím, které už jsou v současné chvíli jasné, vůbec nic nedělá. Skupina energetiků ze spolku „Energie není luxusní zboží“ jasně nastolila řešení, která by obrovskou energetickou krizi dokázala, když ne odvrátit, tak minimálně zmírnit. Vláda absolutně nereaguje, pokračuje v sebevražedné misi, která žene českou ekonomiku do naprosté ekonomické propasti.

Co se týká vztahů EU a České republiky, aktuálně strana PRO vyzvala europoslance Guye Verhofstadta, aby se omluvil za urážlivé chování vůči českým občanům. Šlo o událost, kdy belgický europoslanec žádal v Evropském parlamentu po českém premiérovi souhlas ve věci zrušení práva veta členských států při rozhodování Evropské rady. Jste zásadním oponentem Fialovy politiky. Proč v tomto případě premiéra hájíte?

My nehájíme premiéra! Vůbec ne! (smích) Premiér Fiala jenom ostudně koukal do papíru a něco si zapisoval, místo toho, aby se postavil, když už ne na vlastní obranu, tak na obranu své země. Ostuda premiéra Fialy! Když Verhofstadt křičí a mentoruje pana předsedu vlády Fialu, tak tím zároveň křičí na všechny občany České republiky. Demonstruje tím aroganci Evropské unie vůči naší zemi a v postatě k jakékoli členské zemi EU. Jasně ukazuje, že kdyby bylo právo veta zrušeno, už nebudeme mít žádný hlas a jen na nás budou pokřikovat a vynucovat si svoji agendu.

Vyzvali jsme pana Verhofstadta k omluvě českým občanům, aby se nedopouštěl už nikdy podobného jednání. Svým projevem dal do ruky nejlepší argument všem, kteří nechtějí zrušit právo veta, kteří chtějí, aby bylo zachováno rozhodovací právo každé členské země EU. Obhajoba premiéra Fialy to není ani náhodou. Co předvedl, byla ostuda. Že se neumí zvednout a postavit se na odpor a jednoznačně vymezit pana Verhofstadta patřičným způsobem? Jen hanba pana premiéra Fialy. Rozhodně se ho nezastáváme, naopak.

Máte už nějakou reakci na dopis, který jste zaslali? Věříte tomu, že se belgický europoslanec omluví?

Odesílali jsme dopis v pondělí a na reakci čekáme. Je překvapení, že nikdo z českých politiků se nedokázal postavit stejným způsobem na obranu naší země. Zaráží mě to. Holt od toho je tady PRO, aby bránilo zájmy České republiky v rámci Evropské unie. Jednoznačně hlásíme, že Česká republika musí vystupovat daleko více svrchovaněji a sebevědoměji v rámci Evropské unie. I tímto dopisem v podstatě demonstrujeme, že jsme připraveni.

Co říct na závěr?

Vyzvat občany, aby přišli na demonstraci 3. září. Tentokrát už to bude o konkrétních akcích a činech, které hodláme zrealizovat v případě, že nás vláda nevyslyší. Jestli se budeme mít líp nebo hůř? Ne, už jde o naprostý pud sebezáchovy. Pevně věřím, že lidé přijedou a podpoří všechny účastníky, kteří se chtějí postavit za Českou republiku. K tomu, abychom konkrétní akce mohli realizovat, potřebujeme co nejširší mandát a tím jediným mandátem může být jen počet lidí, co na demonstraci dorazí. Vyzývám občany, aby přišli.

