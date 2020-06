Ve hře jsou svobody, životní úroveň i úcta k odkazu předků. Zlý muž ODS odkrývá, co je za hořícími auty, zničenými sochami a zakázanými filmy

ROZHOVOR „Salonní levičáci ponoukají lůzu a vedou svůj spravedlivý boj za lepší svět. Kulisy se v čase mění, ale princip zůstává stejný. A vlastně i výsledek. Následuje ztráta svobod, chudnutí, neúcta k soukromému majetku, neúcta k tomu, co nás předcházelo. Nedělejme si iluze, že podhoubí, které stojí za nepořádky v USA, tady nemáme! Těch dobrodějů je i tady dost, rozdíl je v tom, že jim u nás chybí odvaha. Zatím!“ myslí zastupitel Prahy 8 Martin Cibulka (ODS). „Přicházejí budovatelé nového světa a systém, který se evolučně vyvíjel stovky let, rozkopou, protože to udělají lépe a svět bude růžový. Nebude, pouze přibude stínů mezi hořícími požáry,“ dodává.

Ve Spojených státech po zabití George Floyda trvají už několik dní protesty, mnohdy i násilné. Na mnoha místech dochází k tvrdým střetům mezi demonstranty a policií, jsou rozbíjeny výlohy a zapalovány osobní vozy. Jak se na dnešní dění v USA díváte?

Jaký je?

Následuje ztráta svobod, chudnutí, neúcta k soukromému majetku, neúcta k tomu, co nás předcházelo. Nedělejme si iluze, že podhoubí, které stojí za nepořádky v USA, tady nemáme! Těch dobrodějů je i tady dost, rozdíl je v tom, že jim u nás chybí odvaha. Zatím! Bohužel chybí i odvaha politiků se podobným tendencím dopředu postavit.

Mají tyto události podle vás souvislost s letošními prezidentskými volbami v USA, že jich někdo využívá, až zneužívá ve svůj prospěch?

Bezpochyby. Díky Trumpovi se má průměrný Američan lépe, zůstalo mu v kapse víc peněz, a tak se hodí všechno. Uvidíme, zda to bude stačit. Stačí si vzpomenout, co se dělo po zvolení Trumpa. Relativizace jeho výsledků, zpochybňování demokratičnosti systému přepočtu hlasů. Nevím, zda je to fenomén posledních let, ale podobné je to i u nás. Nelíbí se mi, že jsem prohrál nějakou volbu? Okamžitě začnu mluvit o ohrožení demokracie. Fenomén demonstrace proti výsledku demokratické volby v demokraticky zvoleném orgánu mě nepřestává fascinovat.

Co říkáte na to, že některá americká města v čele s Minneapolisem se rozhodla buď svým policejním sborům delegovat výrazně méně peněz, nebo je zcela rozpustit? K čemu to může vést?

Co k tomu říct? V podstatě jsem se k tomu vyjádřil hned v první odpovědi. Přicházejí budovatelé nového světa a systém, který se evolučně vyvíjel stovky let, rozkopou, protože to udělají lépe a svět bude růžový. Nebude, pouze přibude stínů mezi hořícími požáry.

Televize HBO stáhla jeden z nejslavnějších filmů všech dob, Jih proti severu, prý je rasistický a je třeba ho odsoudit. Lego stahuje reklamu na stavebnici s policejní stanicí, v Británii v rámci současných protestů zase na sochu bývalého britského premiéra Winstona Churchilla dali ceduli, že byl rasista. Jiné sochy zcela poničili. Co si o tom myslíte?

Ovšem i u nás se v současnosti odstraňují sochy... jde sice o jiný problém, ale nejsou ty myšlenkové pochody a činy těch aktérů podobně černobílé a zkratkovité?

A také se mluví o přejmenování ulic, že? Jsem osobně zvědavý, zda přejmenování ulice Koněvova skončí jen u výkřiku několika aktivistů, nebo k tomu opravdu dojde. Myslím, že donutit všechny ty lidi, co zde bydlí, k výměně všech dokladů, změně všech adres u pojišťoven a podobně, to je hezky vyplněná žádanka o prohrané komunální volby.

Nejde však jen o sochy a ulice...

Ano, nejsou to jen sochy, dochází k pokusům měnit historii. Snižování viny Němců na rozbití Československa, naopak zvýrazňování excesů během poválečného odsunu jsou další z dílku zapadajícího do skládačky. Všimněte si třeba i takové maličkosti, že v mnoha příspěvcích v TV už neříkají, že nás okupovali Němci, ale nacisté.

Podle vašeho facebooku soudím, že nejste zrovna příznivcem klimatických alarmistů, Grety a podobně. Je to tak? A čeho se v této souvislosti obáváte? Jaké mohou mít opatření jimi prosazované dopady na naši ekonomiku, náš průmysl?

Klima alarmismus je další cestou, jak měnit svět, majetkové uspořádání, strukturu společnosti. Bolševici se mohli odvolávat na sociální nespravedlnost, Hitler měl nespravedlivé uspořádání po I. světové válce, předtím to byl ten správný způsob víry v Boha. Dnes máme klima.

Stačí si povšimnout, co se u nás v rámci tohoto boje zavedlo, a použít to jako alegorii.

Biopaliva jsou krásný příklad. Měla to být cesta, jak ochránit planetu. Každý, kdo upozorňoval na to, že jejich zavedením se sníží biodiverzita, nebyl poslouchán. Kdokoliv poukazoval na neekonomičnost, byl označován za brzdu pokroku. Kdokoliv řekl, že biosložka přidávaná do klasických paliv bude ničit motory, že spalováním takového paliva se uvolňuje více škodlivých látek než spalováním normálního benzínu, byl ukřičen ekoaktivisty. Pár lidí si namastilo kapsu, dochází k degradaci zemědělského půdního fondu, spodní vody jsou kontaminovány chemií nutnou pro pěstování řepky. A tak si to můžeme ukázat i na solární energii, nebo boji s kůrovcem.

Pokud začnete tuto problematiku studovat podrobněji, zjistíte navíc, že celý boj za bezuhlíkovou Evropu je nejenom nesmyslný, ale povede jen k ekonomickým ztrátám a vyklizení pozic ve prospěch zemí, které se tohoto šílenství neúčastní, například Ruska a Číny. A nejsmutnější na tom je, že vliv naší produkce CO2 na klimatickou změnu je více než sporný.

