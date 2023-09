Veletoče ODS: V roce 2009 chtěli poplatek za ČT úplně zrušit, připomněla Konečná

„Z veřejnoprávní televize slyší od premiéra řeči o zlevňování energie, ale realita je u mnoha lidí zcela jiná. Ptají se, proč se jim premiér neumí podívat do očí a neřekne, že na to, co dělá, nestačí,“ tak popisuje své setkání s lidmi po republice europoslankyně, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Opřela se do výroku ministra Jurečky ohledně důchodů a kritizuje i zvyšování koncesionářských poplatků. Nevynechala Babiše ani prezidenta a řekla, co si myslí o nápadu blogera Vidláka ohledně cen potravin.

Paní poslankyně, v těchto dnech jste byla opět na besedách mezi lidmi. Jaká je mezi nimi nálada, o čem se chtějí v tuto chvíli nejvíce bavit, co je zajímá?

Každá debata je jiná. Vždy záleží na účastnících, kteří přijdou. Ale téměř v žádné z nich za poslední týdny nechyběly dotazy na nekompetentnost předsedy vlády, jeho ministrů. Často se lidé ptají, co mají dělat, když jim dodavatel energii skokově zdraží dodávky, aniž by je předem upozornil. Z veřejnoprávní televize slyší od premiéra řeči o zlevňování energie, ale realita je u mnoha lidí zcela jiná. Ptají se, proč se jim premiér neumí podívat do očí a neřekne, že na to, co dělá, nestačí. U lidí roste pocit nespravedlnosti, když vidí, kdo dnes peníze z rozpočtu dostává. Roste naštvanost lidí na politiky z vládní koalice. A někde – bohužel – i pocit bezmoci, že by se s tím dalo něco dělat.



Vláda se vyznamenala! napsala jste na svůj facebook. Co konkrétně jste měla na mysli?

Výrok ministra práce a sociálních věcí Jurečky, když prohlásil, že vláda přidá od ledna důchodcům 360 Kč měsíčně. Je to výsměch těm, kteří celý život pracovali, tvořili hodnoty, a nyní jsou odkázáni na důchod, a tedy i na rozhodnutí politiků, jak s ním naloží. Rozčiluje mne, když vidím, že peníze na zbraně jsou. Že se neřeší odliv zisků do zahraničí a další a další oblasti, v níž by vláda mohla ušetřit. Ale ona zvolila seniory, hendikepované, rodiny s dětmi a samozřejmě pracující.



Dozvěděli jsme se, že nám zdraží i koncesionářské poplatky a že je budou platit i ti, kteří vlastní například chytrý mobil nebo počítač. Co na to říci?

KSČM rozhodně odmítá zvyšování koncesionářských poplatků v době, kdy se čím dál více domácností dostává do existenčních problémů. Naopak – v minulém období jsme předložili ve Sněmovně návrh, aby ti, kteří nesledují a nechtějí sledovat veřejnoprávní média, aby nebyli nuceni tyto poplatky hradit. Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost vyvázání z povinnosti platit poplatek. Proti tehdy byla jak opozice (dnešní vláda), tak ale i většina hnutí ANO.

Jenom by mě zajímalo, jak zvýšení poplatků obhájí ODS, když je v roce 2009 chtěla rušit a nahradit je přímým příjmem státního rozpočtu. Další z jejich pověstných názorových veletočů.



Když se konkrétně na ČT podíváme, jak ji hodnotit? Jaké změny by s novým vedením měly nastat?

Česká televize by měla přestat lidem říkat, co si mají myslet. To mě na ní nejvíce rozčiluje. Ta ‚předsudečná nenávist‘ některých komentátorů a moderátorů vůči jiným názorům – a komunistům zvláště – z nich často doslova kape a každý nestranný divák to cítí. Někdy mám pocit – což se mi bohužel potvrdilo při loňské vlně demonstrací – že k hlasu lidu přistupují přezíravě, často s posměchem, ale měli by si uvědomit, že i ti, kdo stojí na těch náměstích, jsou nuceni platit koncesionářské poplatky.

Jinak je slušnost poskytnout novému řediteli a jeho týmu určitý čas na možnost realizovat první kroky, abychom mohli posoudit, jestli se v České televizi a v Českém rozhlase něco změnilo.

Andrej Babiš měl minulý týden ve Sněmovně velký proslov, kde nešetřil poměrně ostrými slovními výpady. Jak byste to komentovala? Ozývají se hlasy, že je to velmi dobře připravená strategie…

Pokud něco vzbudí zájem medii, je to pak samozřejmě vidět. Andrej Babiš nechodí pro slovo daleko, to je pravda. Nemyslím si, že má ale zapotřebí získávat si popularitu tímto způsobem. Komu docházejí argumenty, zvyšuje hlas. Za mě je samozřejmě vhodnější používat argumenty a fakta než osobní napadání, za které si aktéři budou tak akorát navzájem vyhrožovat podáním žaloby.



Do vlády se – pro mnohé určitě překvapivě – v rozhovoru pro MF Dnes opřel i prezident Pavel. Překvapilo to i vás? A co říci na to, co se z jeho strany dělo kolem důchodové reformy?

Působí to, jako by na to pan prezident v návalu vykonávání „dobra“ na všechny strany, trochu zapomněl. A když mu pak podpis přišel pan premiér připomenout – „už je čas, pane prezidente“ –, tak aby se snažil zachovat si tvář, nepodepsal hned, ale až následující den. Ve výsledku byl sice pro smích, ale svou úlohu vůči vládě jako správný voják splnil. A možná i proto došlo k personálnímu rozšíření na odboru komunikace, aby agendu odpovědí na dopisy seniorů kancelář zvládla. Za mě je funkce prezidenta republiky příliš vážná, než aby při jejím výkonu docházelo k takovým situacím, které bude následně ne příliš věrohodně někdo omlouvat a obhajovat.



Bloger známý pod přezdívkou Vidlák v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přišel s myšlenkou, že by bylo dobré, aby supermarkety uváděly nejen svoji prodejní, ale také nákupní cenu. Že by pak šly ceny velmi rychle dolů. Bylo by to řešení? Reálné řešení?

Pokud by v tomto případě existovala reálná nabídka, prodávat za reálné, a ne předražené ceny, pak by to samozřejmě řešením bylo. Ale lidem tu možnost, koupit si potraviny za ceny nižší, nikdo nedá. Sice tu cenu, za kterou to supermarket koupil, uvidí, ale co dál? Budou pak smlouvat ceny s prodavačkou? Nemluvě o tom, že kdyby někteří zákazníci viděli, kolik cpou do chřtánu řetězců, zřejmě by to vedlo k obrovské frustraci.

Ano, řetězce po revoluci vytlačily malé živnostníky, kteří nebyli schopni konkurovat velkým prodejnám. A až pak velcí hráči ovládli trh, začali si diktovat ceny.

Každopádně Vidlákova myšlenka je zajímavá a já bych se jejímu uvedení do praxe rozhodně nebránila.

