Velká debata? Tomáš Vyoral varuje: Připomeňme si, kdo jásal. A co v ČT chtějí

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Je to podobně trapné a tragikomické, jako když vyhrožují Rusku naši političtí mopslíci,“ míní o radách Rusům bývalého estonského prezidenta Toomase Hendrika Ilvese komentátor Tomáš Vyoral. Dotkl se také prohlášení Ruska za teroristický stát z pera europarlamentu, táže se, zda europarlament bude stejně kritický k „humanitárním bombarďákům“. Zvláštní pozornost věnoval chystané prezidentské debatě. Redaktoři se podle něj na Babiše už třesou. A varovná kontrolka by se měla rozsvítit už jen proto, že ti, kdo stojí za generálem Pavlem, tuto možnost vítají.

reklama

Bývalý estonský prezident radil liberálním Rusům, jak se mají chovat. Ve zkratce, nemají žádat vůbec o nic, mají si pořád sypat popel na hlavu, stále připomínat vinu Ruska atd. atd. A vyhrožuje, že pokud se tak liberální Rusové chovat nebudou, nebude žádný Marshallův plán, ale Morgenthauův. Není to už trapné, když bývalý prezident země, která má obyvatel asi jako Praha, vyhrožuje Rusku? A hlavně, nenažene i liberální Rusy k Putinovi, když má takové přehnané požadavky?

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4627 lidí

Psali jsme: Nic nepožadujte, pořád se omlouvejte. Z Estonska radí Rusům, kteří mají rádi Západ. Přišly i výhrůžky

Ze stejného soudku, europarlament prohlásil Rusko za stát podporující terorismus. Má takové prohlášení vůbec nějakou váhu vzhledem k tomu, jak europarlament funguje a o čem rozhoduje?

Vzhledem k vámi výše uvedenému za prvé nemá. A pokud eurosojuz označil Rusko za stát podporující terorismus, co potom zejména USA, ale i další členské státy humanitárních bombarďáků z NATO? Nebo snad prakticky ničím neopodstatněné a nevyprovokované invaze a bombardování Srbska, Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie – to jen v nedávné době – byly v něčem jiné? Pak se ptám v čem?

Marian Jurečka se v Partii CNN Prima NEWS pustil do Václava Klause, že zničil bankovní sektor a dopustil rozkrádání státu. Není to poněkud chucpe, když lidovci nechyběli skoro v žádné „pravicové“ vládě, nemluvě o levicových?

Samozřejmě že Jurečkovi lidovci, jak mají ve zvyku, byli prakticky u všeho a s každým, neb koryto je bližší než zásady. Jinak privatizaci a rozkrádání státu nelze házet na jednoho člověka, jakkoliv nese Václav Klaus svůj podíl. Pokud však vím, největší část privatizace a rozkradení tuzemského bankovního sektoru proběhla pod patronátem vlády ČSSD. Tuším toho času s Milošem Zemanem v čele, ale nerad bych mu křivdil.

Fotogalerie: - (Ne)katolické Polsko

Generál Řehka prohlásil, že se armáda musí připravit na válku velkého rozsahu a že při konfliktu NATO a Ruska bychom byli účastníci od první minuty. Nebyli bychom na válku velkého rozsahu lépe připraveni, kdybychom se dvacet let neangažovali v misích pro jiné státy?

Ze slov nejrůznějších psychopatů a válečných štváčů mám takový pocit, že bychom vzhledem k jejich análnímu alpinismu byli účastníci už několik minut před konfliktem. Jinak na válku velkého rozsahu – jako že doufám, že k ní nedojde – bychom byli lépe připraveni za prvé, jak říkáte vy. Za druhé, kdybychom v nějaké omezené, ale funkční podobě ponechali povinnou vojenskou službu. Vím, že každá starší generace vidí tu mladší skepticky a kriticky, ale když se podíváme na současnou mladou generaci kluků, chlapců, ale už i mužů, tak by vojenskou službu značná část z nich potřebovala jako sůl.

Katar bude prodávat svůj LNG Číně, a to celých 27 let. Podle japonských obchodníků jsou všechny dlouhodobé kontrakty na LNG, které začínají s dodávkami před rokem 2026, vyprodané, a kdo chce plyn, musí nakupovat na spotovém trhu. To vypadá, že jsme s plynem ostrouhali a budeme platit jak mourovatí, ne?

Že budeme platit jak mourovatí, je přece jasné od začátku. A jde také o jednoznačný záměr naší protektorátní vlády, která podle všech dostupných indicií koná na befel ze zahraničních pozic a v neprospěch zájmů České republiky.

ČT nabídla Nově a Primě, aby uspořádaly společnou superdebatu kandidátů. Co myslíte, že za tím stojí? Je to snaha dostat moderátora ČT k Babišovi, aby ho mohl grilovat, jak někteří naznačili?

Teoreticky to může být jeden z důvodů, nicméně Babiš, pokud vím, zatím svou účast v předvolební debatě na ČT sice nepotvrdil, ale ani neodmítl. A ačkoliv se propagandisti a manipulátoři z washingtonsko-berlínsko-bruselské ČT na jeho grilování určitě třesou jak Novotný s Rakušanem na další dávku, mám pocit, že budou muset vyvinout víc kreativity než dosud. Nekonečný příběh Čapí hnízdo ani tragická estráda se synem už totiž lidi příliš nedojímá. A Babišova komunistická minulost je pak ničím ve srovnání s uvědomělým převlékačem uniforem Petrem Pavlem, kterému jistě nemalá část moderátorů závislé a neobjektivní České televize fandí. A je třeba mít na paměti a připomínat si vlivné konexe Světlany Witowské, bývalé publicistické moderátorky ČT, nyní partnerky exdiplomata Koláře, jenž si po Drahošovi vybral pro prezidentské klání Pavla coby dalšího králíka z klobouku.

Ale vrátím se ještě k nabídce ČT na společnou superdebatu, které mimochodem tleskají právě třeba Kolář – na Twitteru ji označil za „dobrý nápad“ – i Witowská: „Veřejnoprávní služba v nejryzejší podobě. Bylo by to zajímavé i ku prospěchu věci. Tipuju ale, že se to nestane, protože to přebijí zájmy soukromých televizí. Přesto už si v hlavě skládám moderátorské trojice. Ve všech je R. Koranteng, T. Tománková, jen v ČT mám jmen několik.“

Už jen to, že nápad chválí tito dva silně zainteresovaní „akcionáři“ týmu Petra Pavla, by pro nás mělo být alarmující. Veřejnoprávní služba v nejryzejší podobě ku prospěchu věci, jak říká Witowská? No nevím. Mám pocit, že soudruzi z ČT by měli superdebaty komerčních televizí nejraději pod svou patronací nebo alespoň jistým dohledem a jistou možností do nich zasahovat, tak aby mohli sjednotit ten správný a povolený pohled na jednotlivé kandidáty a opět manipulovat veřejným míněním. Pardon, tedy odborně ho nasměrovávat. Já myslím, že občané, aby si udělali obrázek, se raději podívají na vícero konceptů, než jen ten jediný od České televize – samozřejmě byť jediný správný, pravdivý a láskyplný.

Psali jsme: „Nemá co dělat na ministerstvu.“ Tomáš Vyoral si podal Černochovou. I generála Pavla Vyoral se podíval kandidátům na zoubek. Našel dost špatného. Zvlášť u Nerudové „Obchodníci se strachem? A kdo dělal křížky na náměstích?!“ Komentátor skočil do řeči přední „chvilkařce“ „Právo na korigované informace? Co to je?!“ Komentátor se zhrozil nad Fialovým výstupem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.