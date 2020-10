Ven, ven, ven! Už nikam! Cyril Svoboda k Prymulovi

ROZHOVOR „Já zkrátka nevěřím na to, že zejména na prvním stupni nahradí učitele ve třídě výuka on-line. Podle mne je to jen velmi slabá náhražka. Nenaučíte je ani pořádně psát,“ domnívá se lidovec a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Cyril Svoboda, podle nějž by výuka na prvním stupni základních škol měla být brzy povolena. Sám podporuje tvrdší opatření vlády, avšak nechápe, k čemu bude kampaň za 50 milionů korun. Všichni vědí, k čemu je rouška a jak se nákaza šíří. Vůči těm, kdo opatření nerespektují, prý kampaň nepomůže.

Od středy platí zákaz nočního vycházení. Opatření kvůli koronaviru přitvrdila i jinde, omezena je provozní doba, trhy, nařízen je home-office tam, kde je to možné. Očekával jste taková opatření vzhledem ke zhoršující se situaci?

Jedná se o opatření, která se dala očekávat, protože se zatím neobjevily příznivější čísla a zřejmě i reakce, abychom opravdu brali situaci vážně a chovali se k sobě disciplinovaně, to znamená, aby se nákaza nešířila, a aby kontakt byl skutečně velmi omezený. Beru to spíše jako něco, co se dalo očekávat. Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 11% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 49% hlasovalo: 3519 lidí

Z vašeho laického pohledu, jak vnímáte omezení prodejní doby, protože se ozývá kritika, že uzavření maloobchodů v neděli a omezení otevírací doby způsobí větší srocování lidí při nákupech ve dnech jiných?

Nevím, co se stane, a doufám, že se uvažuje racionálně, protože to, co říkáte, je reálné nebezpečí. Ale mohu uvést i jiný příklad. Zavřená škola, rodiče v práci a mají doma 13tileté a 15tileté děti, vůbec si nedokážu představit, že se ty děti nesrocují někde jinde, než ve škole. Také se někde srocují, protože je neuhlídají, přirozeně se budou houfovat, ať už výuka probíhá, nebo neprobíhá. Samozřejmě je vždy riziko, že zákaz někde vede ke srocování, ale tady musí platit i odpovědnost se nesrocovat.

Tady ale nejde o dobrovolné srocování, ale o to, že jejich koncentrace bude větší, protože budou nakupovat více například v sobotu a v pondělí.

Také se může stát, že lidé budou mnohem více nakupovat přes internet, a služby, které dodávají zboží až do domu. To může mít i tento efekt. Já bych se chtěl soustředit na jednotná opatření, vše je tíživé a něco může být diskutabilní, ale jde o jedno z opatření.

Vláda požádala o prodloužení nouzového stavu a oznámila, že děti se 2. listopadu nebudou moci vrátit do škol. V první odpovědi jste na to narazil; jak by to s dětmi ve školách mělo být? Zakázat jim chodit do školy, nebo výuku povolit, když si stejně najdou jiné místo, kde se sejít?

Můj laický pohled je, že ideální by bylo velmi přísně oddělit nejrizikovější část populace – lidi, kteří jsou nemocní a staří, tedy co se týká domovů pro seniory a podobně. Přirozeně si i přesto musíme zvyknout, že se nějakým faktickým způsobem musíme promořit, protože takhle to nemůže jít do nekonečna. Jednoho dne se dětí musí vrátit zpátky do škol. Nejde o to, že se někde jinde srocují. Já zkrátka nevěřím na to, že zejména na prvním stupni nahradí učitele ve třídě výuka on-line. Podle mne je to jen velmi slabá náhražka. Nenaučíte je ani pořádně psát.

Ale jak jistě víte, tak nákaza mezi pedagogy byla v září vyšší než mezi zdravotníky. To byl jeden z důvodů, proč se k uzavření škol přikročilo.

Přirozeně, jestliže nejvyšší nákaza byla mezi učiteli, tak budou první, kdo se může houfně vrátit zpátky. Většina se vrátí, protože se po nějaké době, po dvou, třech týdnech uzdraví. Ti, kdo projdou nemocí, získají imunitu. Učitelé přeci nezůstanou doma do dubna.

Léčba ale trvá u každého jinak, nehledě na dlouhodobější následky. Takže podle vás by se měly školy otevřít, hlavně tedy na prvním stupni?

Já respektuji rozhodnutí vlády a podporuji je, ale stejně jednoho dne musíme začít školy otevírat. Ať vláda odpovědně rozhodne, kdy to bude; já tu odpověď neznám. Já ze svého laického pohledu říkám, že učitelé se jednoho dne, když prošli onemocněním, musí vrátit zpátky, a už budou mít imunitu. Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 14579 lidí

Vláda také hodlá investovat 50 milionů korun do propagace k dodržování opatření v boji proti covidu-19. Je propagace vhodnou cestou? A jak ještě více podpořit lidi, aby opatření dodržovali?

Jednoznačně podporuji rozhodnutí vlády. Já mám vážnou pochybnost – k čemu kampaň? Je v zemi někdo, kdo neví, k čemu ta rouška je? Copak existuje někdo, kdo neví, že se nákaza šíří kontaktem? To vědí všichni. A jestli to nedodržují, tak z nějakého důvodu, že nechtějí dodržovat nařízení vlády, nebo jde o politický postoj, nebo z jiných důvodů. A pochybuji o tom, že kampaň v televizi, v rozhlase a upoutávky způsobí změnu jejich postoje. Kampaň má smysl ve chvíli, kdy sdělují občanům něco, co nevědí, aby to věděli. Ale tohle všichni vědí. Nebo jestli bude v kampani něco nového, zajímavého?

Takže vláda by, podle vás, měla využít 50 milionů korun jinak?

Já nevím, co v kampani bude, ale jak jsem slyšel na tiskovce, kampaň má poukázat, k čemu opatření jsou, ale to lidé v zásadě vědí. Možná, že mají nějaké jiné údaje, statistická data, ale to říkám pocitově. Myslím, že to lidé vědí.

Deník Blesk odhalil noční schůzku v uzavřené restauraci, na které byli ministr Roman Prymula a Jaroslav Faltýnek (hnutí ANO). Jak takové jednání vnímat u ministra, který sám nastavuje opatření?

To se ministrovi nesmí stát, protože ministr není expert, ministr je politik. A není vůbec argument, že je výborným odborníkem na epidemii, to v tuto chvíli nehraje roli. Ministr je politik a chce, aby každý občan dodržoval pravidla, musí jít příkladem a žádný další argument vůbec neplatí. Takže nejde o otázku, zda je to chybou, nebo zda jde o otázku etickou, to jsou vedlejší otázky. První je otázka symbolu. Kdo velí, musí jít příkladem.

Je to, podle vás, na rezignaci, kterou Prymula zpočátku odmítl a čeká na kroky premiéra?

Premiér, podle mne, jednal naprosto správně, a úplně přesně. I argumentačně přesně. Je to jediná možná reakce; v takto vypjaté situaci žádná jiná není. Prymula měl, podle mne, v tu minutu říci: Podávám demisi, odcházím a už se na ministerstvu jako ministr neobjevím.

Je podle vás dobrým tahem, že si premiér Andrej Babiš ponechá Prymulu ve svém týmu?

Osobně už bych ho do žádného týmu nedal. Mluvili jsme o tom, že je odborníkem na problematiku epidemiologie, nikdo ani nezpochybňuje jeho odbornou způsobilost. Já osobně bych ale udělal střih natvrdo, protože ve vypjaté situaci se dělají vypjatá řešení.

Celé jmenování nového ministra zdravotnictví bude chvíli trvat. V úterý přijal prezident kandidáta a ve čtvrtek by měl být jmenován. Je to na současnou kritickou situaci, podle vás, dostatečně rychlé?

Není. Ministra jsme měli mít v pondělí, tomu nic nebránilo. Premiér nese odpovědnost za vládu a vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, tedy i za personální složení. Pokud by premiér nepředložil prezidentu republiky někoho velmi problematického, což se nestalo. Prezident ve vypjaté situací nabádá, aby lidé dodržovali pravidla, takže by měl sám jednat velmi rychle. Nový ministr měl být, podle mne, už v pondělí jmenován.

Proč to trvá tak dlouho? Mluví se o tom, že Miloš Zeman s Romanem Prymulou se znají, a tak má jeho podporu.

Já nevím, co se odehrálo, kdo koho zná, ani o čem se jednalo na noční schůzce na Vyšehradě. To už mohou být nějaké jiné politické tahy, nechci říkat hry, ale v každém případě by se slušelo, abychom předvedli akceschopnost; premiér o ni usiluje a podle mne si o ni říká právem.

