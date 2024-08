Většina lidí kolem prezidenta jsou členové Aspenu, křupani. Na Koláře s**u. John Bok zase bez skrupulí

Začněme od Hradu. Jak vnímáte působení prezidenta Petra Pavla?

Ten generál je lepší prezident, než by byl Babiš, ale jinak mě už taky začíná dost sr*t. Ani ne tak kvůli sobě, byť to v něm je, ale hlavně kvůli tomu, koho si na Hrad vybírá za poradce. Podle mě je za tím Aspen Institut. Spousta lidí, kteří se motali kolem kampaně Petra Pavla, je na tento institut napojených. A víte, kdo Aspen v Česku zakládal?

Netuším…

Ten zmetek Bakala a jeho žena. A proto to celé někam směřuje. V Aspen Institutu jsou politici ze všech stran. Ti, co se spolu v parlamentu hádají, jsou členy Aspenu. Mluvil jsem s Janem Urbanem, který mi potvrdil dojem, že jde o elitní spolek lidí, kteří by v normální společnosti byli křupani. A teď jsou z nich politici a diplomaté.

Petr Kolář mě také velmi zklamal. Když dělal velvyslance v USA či v Ruské federaci, tak byl velmi vstřícný a nezatížený. S tím, jak dělá poradce prezidenta, je též konzultantem u amerických firem a jak jsem zjistil, tak to byl on, kdo zprostředkoval jedné z našich velkých zbrojovek, tedy České zbrojovce, kterou ovládá René Holeček, koupi jedné z nejstarších amerických zbrojních firem Colt.

Když jsem posílal poslední žádosti o milost prezidentovi, tak mu to ti jeho pižďuchové (nedobří trpaslíci ve stejnojmenné pohádce Václava Havla, pozn. red.) asi nedali číst. Poslal jsem to i Kolářovi, aby mu to dal přečíst. Od té doby mlčí. Tak na něj s**u taky.

Třeba Vladimír Hučín, jehož jste byl důvěrníkem u neveřejného soudu, řekl při setkání ve Slaném o prezidentu Pavlovi: „Seč můžu, snažím se mu sypat písek do ložisek, aby to neměl úplně jednoduché.“ Co vy na to?

Západ je občas taky stupidní, ale doufám, že si ho proklepli a nemá za sebou alespoň po roce 1989 nic, co by zavdávalo podezření ze spojení s Ruskem nebo tak. To je čistě česká záležitost. Vyrostl nám tady generál na prezidenta za podpory pracháčů. Například za podpory chlápka z dobré rodiny Jana Dobrovského, jehož táta byl skvělý člověk. Mladý Dobrovský je kapitalista, který přišel ke svému majetku dost „svojským“ způsobem.

Jak vnímáte soupeření o post amerického prezidenta?

S pobavením. Ti dva, tedy Trump a Harrisová, jsou jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. A šéfredaktor deníku Echo24.cz Dalibor Balšínek, který byl vždy soudný, je teď čím dál větším politickým odborníkem. Tomu, co nedávno plácal o amerických volbách a o Trumpovi, že je nejlepší volbou pro Ameriku, jsem se musel smát.

Hodně důležitých událostí zůstalo ve stínu atentátu na Trumpa…

Možná si budete myslet, že jsem cvok. Ale je mi to u pr*ele. U Trumpa to vnímám tak, že jde o nápodobu scénáře amerického filmu Tři dny Kondora. Tak to bohužel u amerických záležitostí občas funguje. Ten pomatenec, co atentát spáchal, je stejný jako ten, co spáchal atentát na Roberta Fica. Všechno to však už bylo stokrát rozebráno.

Mohlo to být něco jako akce Gliwice. Tam šlo o přepadení vysílače německé rozhlasové stanice na území tehdejšího Polska. Přišli Němčouři v polských uniformách, přepadli rádio a vyvraždili německý personál, aby mohli nacisti ospravedlnit útok na Polsko.

To, co udělal Erdogan v Turecku, je to samé. Ne, že armáda udělala puč, ale jemu hořela koudel u p*dele a během čtyřiadvaceti hodin údajného puče měl zavřených zhruba deset tisíc lidí. Policie vyhrála nad jednou z největších armád na světě. A všichni novináři píšou, že potlačil převrat. Ani ho*no.

Jak jste přijal výsledky eurovoleb a co si myslíte o znovuzvolení Ursuly von der Leyen do funkce předsedkyně Evropské komise?

Ta dáma je německé nic. Vypovídá to o stavu Evropské unie (EU). Její skandály dnes už nikdo nevytahuje, ale je jich celkem dost.

Volby dopadly, jak se dalo čekat, a EU se chová stále více jako blbec. Všichni se dohadovali o Ukrajině, každý měl své kecy, ale rozhodlo Německo, které prohlásilo, že Ukrajinu podporovat budou. Jak si ostatně tihle „dovedové“ poradili s Orbánem? Nijak. Pořád si s nimi vytírá pr*el. Ať jsou USA jakékoliv, mají v podstatě jednotnou zahraniční politiku, ať už je u moci kdokoli. Tedy alespoň zatím. EU, to je jeden hot a druhý čehý.

Co by se mělo změnit?

Kdybych to věděl, tak dostanu Nobelovu cenu. Problém je v samotné EU. Každý ze států má svou ústavu. EU ji nemá, což je prvotní problém. Je tam spousta parazitů, kterým dělají poskoky další paraziti. Takže pozdrav pánbůh. Měl jsem tady kamarádku z Francie, která umí celkem dobře česky, a říkala: „Jsou to všechno přřříživníci a parrraziti, kterrré všichni živíme, tak ať jdou do prrr*ele.“

EU je trochu Babylon. Spousta těch blbců, co tam dělají, umí anglicky, francouzsky zhruba tak, jako Miloš Zeman. Mají tam překladatele a logicky se tam stává, že se něco ztratí v překladu. Když jsem slyšel mluvit anglicky Nerudovou, tak jsem se křižoval, protože to je vysokoškolská profesorka. EU nemá bohužel jeden jazyk jako USA. I Evropský soud pro lidská práva je hov*o.

Nejraději bych chtěl být někde na břehu moře, nikoli na pláži nebo v místech, kde se rekreanti rekreují, ale na odlehlém místě, kde oceán umí být drsný. Chtěl bych vnímat tu podobu věčnosti, kterou ve mně oceán evokuje.