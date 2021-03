Vicepremiér Havlíček bez přetvářky: Jedeme hekticky, občas děláme chyby. Připravujeme rekordní věci

reklama

Někteří členové vlády hovoří o úplném uzavření průmyslových podniků, dokonce se o tom mělo v minulém týdnu na vládě hlasovat. Jaké jsou vaše argumenty proti uzavření?

Dočkáme se, pokud se epidemická situace nebude lepšit, zavření průmyslu? A jaké jsou případné další kroky, kterými by vláda mohla šíření epidemie zpomalit?

Testování, očkování a dodržování pravidel. To jsou základní pilíře opatření, která povedou k výsledkům, pokud v nich budeme důslední. Cesta není nahnat lidi domů a čekat, že epidemie přejde. Musíme být aktivní, takto masivní testování s využitím podniků se proto může stát zlomem v řízení epidemie. Samozřejmě rozhodovat bude rychlost očkování, dnes již dokážeme více než 30 tisíc lidí denně a musíme stále navyšovat.

Jsou vůbec podniky schopné zajistit, aby se v nich nákaza nešířila?

Bez podniků a municipalit to nedáme. Stát musí nastavit pravidla, právní rámec, podporu, certifikace a dodávky do Česka. Pak se vše musí rozložit mezi desítky tisíc subjektů, které mají své vlastníky a manažery, vedoucí organizací. Nepochybuji ani na minutu, že to zvládnou.

Rozjíždí se projekt „testování ve firmách“, který bude bojovat proti šíření nákazy mezi zaměstnanci. Jakou roli v tomto projektu bude hrát stát, s čím vším bude firmám asistovat?

Stát vytyčí hřiště a musí zajistit dodržování pravidel. Nastaví metodiku, zajistí kompenzace, dodávky testů a kontrolu ve firmách a na úřadech. Ale nemůže dohlédnout do každého kouta země, to musí přenést na lokální aktéry, kteří od něj dostanou podporu. Je to klíčový projekt celé pandemie. Inspirace je v Izraeli, kde dokázali nastavit vztah a odpovědnost mezi stát a regionální subjekty.

Zaznamenal jsem, že průmyslové svazy si ke spuštění firemního testování kladly podmínky, například úpravu legislativy, která by umožnila testovat zaměstnance, nebo garanci vlády, že testů bude dostatek. Tyto nejasnosti se podařilo odstranit?

Jednání v posledních dnech byla opravdu vypjatá. Uzavření průmyslu a podniků bylo velmi blízko a jsem rád, že se nám to podařilo odvrátit. Navrhli jsme řešení povinného testování, a to de facto okamžitě. Díky tomu jsem získal podporu jak vlády, tak sociálních partnerů. Měli jsme ale hodiny na přípravu, okamžitě jsem postavil tým lidí, zapojil se ministr Brabec, který odvádí vynikající práci. A pomohly i zaměstnavatelské svazy, zejména s komunikací, pochopitelně měly požadavky, ale vše v rozumné míře. Během týdne jsme certifikovali 80 dovozců testů, tím jsme docílili, že samotestů bude dostatek. Denně jich teď chodí dva miliony.

V tomto týdnu se řešila otázka závodního stravování. Původně bylo zakázáno, poté povoleno za přísných hygienických podmínek. Proč vláda změnila názor?

Protože jedeme příliš hekticky, a tím děláme občas chyby. Bylo to myšleno dobře, ale blbě provedeno, rozhodlo se o tom minulé pondělí, kdy jsem se na vládě soustředil na udržení průmyslu a zahájení testování a tento návrh mi v prováděcím detailu unikl. Během pár hodin jsme to dali do pořádku. Jsme ve válce a pod obrovským tlakem ze všech stran, podstatné je, že to rychle napravujeme. To k tomu patří.

Aktuální čísla ukázala, že za rok 2020 pokleslo HDP České republiky meziročně o 5,6 %. Je to podle vás s ohledem na všechny okolnosti kolem pandemie přijatelný výsledek?

Řada podnikatelů má již několik měsíců zavřeno a dostává se do složité existenční situace. Pojďme si shrnout, o co všechno může dnes od státu žádat třeba takový průměrný živnostník…

Přibližně desítku specializovaných programů jsme zjednodušili do čtyř plošných. Kompenzaci mezd a odvodů přes Antivirus. Podporu živnostníků přes kompenzační bonus, který jsme zdvojnásobili na 30 tisíc měsíčně. Pro zaměstnavatele bonus na každého pracovníka ve výši 500 Kč/den, navíc nově pro všechny firmy, kterým významně klesl obrat, tedy je to i pro dodavatele, průmysl. A pokud by se nikdo v těchto podporách nenašel, je zde čtvrtý program, který bude kompenzovat nepokryté náklady. A stále platí záruky 80–90 % na úvěry. Stojím si za tím, že naše podpora je velmi solidní.

V pondělí vláda schválila „stoprocentní izolačku“ (slovy ministryně Maláčové) neboli plnou náhradu příjmu pro zaměstnance v izolaci nebo karanténě. Sněmovna pak schválila jinou podobu – 60 procent příjmu plus kompenzaci 370 korun denně. Když porovnáte epidemiologické a ekonomické přínosy a ztráty obou návrhů, bylo to podle vás správné rozhodnutí?

Je to rozumný kompromis mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, navíc vychází z původního návrhu vlády. Nedávalo úplně logiku, že by lidé doma měli více než v práci. Takto nejvíce přilepší lidem do příjmů někde do 32 tisíc, což je fér.

Přemýšlí vláda dopředu, čím by podpořila rozvoj ekonomiky po jejím otevření?

Přemýšlet je málo, už na tom pracujeme. Vytvořili jsme akční tým pod vedením mojí náměstkyně pro hospodářskou politiku Jirotkové, která chystá restart založený na bázi mimořádné podpory investic a inovací. Jeho základem budeou hospodářská strategie a národní plán obnovy. Budeme podporovat digitální řešení, nové technologie v energetice, čisté mobilitě, chytré dopravě, oběhovém hospodářství, chystáme rekordní investice do vědy a do vzdělávání nebo rekvalifikací. Jde o stovky miliard korun.

