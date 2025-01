Vidlák: My se nebojíme. Na tohle si netroufne ani ANO

Nerad pořád řeším ceny potravin, nicméně přicházejí fialovské „signály“, že v supermarketech opět zdražují. A vím, že čtenáře to zajímá. Co je to tedy opět za „tržní trendy“?

No to víte, když se odstřihnete od zlých, ale levných ruských energií a koupíte si ty hodné, ale drahé americké energie, tak se to projeví nejenom na složence za topení. Projeví se to všude. Navíc, hodné americké energie v poslední době začínají být zlé a ošklivé, protože Trump chce „anektovat“ Grónsko. Brzy se budeme odstřihávat i od amerických energií, budeme zavádět sankce na americkou ekonomiku, aby neměla peníze na invazi a budeme na Trumpa vydávat zatykač. A tím se ceny potravin definitivně vyřeší, protože už nebudou jen drahé, ale nebudou vůbec. Tak dlouho jsme dělali grýndýl, až si tady bez plynu ani neškrtneme.

Poděkujme naší pokrokové vládě. Kdykoliv v hytlermarketu na pokladně zaplatíte, tak si vzpomeňte, že je to daň za evropské hodnoty a svobodu. Jasné?

Mimochodem, když vy, ale třeba i Jan Veleba nebo Zdeněk Jandejsek prosazujete potravinovou soběstačnost, tak jak se vypořádáváte s možností, že ten dovoz prostě je levnější? Ne kvalitnější, ale levnější. A lidé by vám pak třeba přišli vyhubovat, že maso, zelenina, ovoce, mléčné výrobky a cokoliv jiného zdraží? Zkusme to čistě fakticky, prosím, že nemáte rád pana Prouzu, to už víme.

Dovoz je levnější, protože je dotovaný. Kdybychom dotovali naše zemědělství a potravinářství stejně jako Němci, tak bude naše produkce kvalitnější a levnější. Než se nám podaří narovnat podmínky pro naše zemědělce a potravináře, tak bychom se rádi zaměřili právě na pana Prouzu a markety, které zastupuje. Jednak by si zasloužil vykrákat za vlasy za svoje lži o čtyřprocentní marži marketů a jednak to chce ukázat národu, jaké marže doopravdy markety mají. Třeba by pak Češi udělali to, co Chorvaté. Začali by je bojkotovat.

Jestliže výroba másla stojí padesát korun a market ji prodává za sedmdesát, tak zlevnění nepomůže, když ho Madeta zlevní o dvě koruny a market také. Takže, pokud budeme mít možnost do toho mluvit, budeme na pana Prouzu tlačit, aby se jeho výroky o těch maržích staly realitou. To budeme mít levně a zároveň můžeme dělat soběstačnost.

Ptám se proto, že STAČILO!, jehož jste předsedou, má potravinovou soběstačnost v programu. A když jsme u toho programu: Máte tam také, že zajistíte dostupné zdravotnictví, sociální služby, školství apod. To znamená výdaje. Ano, vím, že vy osobně horujete za tvrdší přístup ke korporacím. Ale můžete dát hlavu na špalek za to, že se nebude zavádět progresivní zdanění pro občany, přitvrzovat vůči živnostníkům nebo se zvyšovat zdanění nemovitostí?

Já nejsem levičák, který by se radoval z toho, jak bude přerozdělovat vysoké daně. Jsem levičák, který chce dostatečně silný stát, aby už nikdy nemohlo dojít k tomu, že vyrábíme nejlevnější elektriku, ale lidé za ni platí nejvíc na světě. Ceny energií musejí klesnout a musejí klesnout hodně. Ano, bude zapotřebí překonat nenažranost energobaronů, ale udělat se to prostě musí. A pak se musí zařídit, aby z republiky každý rok neodešlo těch tisíc miliard na dividendách a účelových fakturacích. Ty peníze musejí zůstat tady doma! Pak se musíme postarat, aby zdravotnictví zase fungovalo jako jeden systém, řízený jedním záměrem, a tím je zdraví obyvatelstva. Teď je to takový Oslíček otřes se. K tomu rovnou říkám, že chceme lidem dávat práci, ne sociální dávky a chceme podporovat zakládání rodin, nikoliv lehkoživnou existenci.

A až tohle uděláme a státní rozpočet pořád nebude v plusu, tak se můžeme pohádat o výši daní. Ale on už v plusu bude. Tak moc, že budeme moci zrušit daň z nemovitosti na dům či byt, který si člověk pořídil z xkrát zdaněných peněz. Platit daň z nemovitosti budou Bakalové, co si naprivatizovali čtyřicet tisíc bytů. Budou platit tolik, aby se jim vyplatilo ty byty prodat nájemníkům. Se slevou...

Neříkejte ale, že někteří „soudruzi“ by nechtěli vyšší zdanění třeba už jen pro někoho, kdo bere 80 tisíc hrubého.

Osmdesát tisíc hrubého, to je v podstatě dnešní poctivá dělnická mzda. To je mzda obyčejného pracujícího člověka, která by mu měla stačit na živobytí, rekreaci, tři děti, auto a vlastní bydlení. Takové mzdy by u nás měly být standardem a budeme stavět takovou ekonomiku, aby standardem byly. Ne, takové mzdy se progresívně danit nebudou. Tyto lidi budeme prosit, aby nám pomohli s úklidem po Fialovi a všech předchozích zlodějích, ale ten úklid se bude platit z peněz těch, kteří vydělali na válce a zdražení energií. Tam jsou jiné rezervy, než sebrat pracujícímu člověku tisíc korun za to, že poctivě dělal a byl v práci povýšen.

Budou vám stejně mlátit o hlavu, že rozdáváte a nemyslíte na budoucnost. Co třeba důchodová reforma? Ano, vy jste se přičinil, máte pět dětí, ale že by národ začal, s prominutím, hromadně souložit bez ochrany, to vláda nenařídí. Čili nějaká opatření, která lidi nepotěší, asi budou muset být.

Důchodová reforma je skutečně nutná. Ale ne taková, která prostě zohlední, že se míň vybere a víc rozkrade, tak se prostě důchodcům dá míň a půjdou později do důchodu. Tohle je reforma na úrovni deváté třídy základky. Skutečná důchodová reforma musí odměňovat správné chování a penalizovat špatné chování. Kdo má děti, ten má vyšší důchod. Kdo děti nemá, ten má buď nízký důchod anebo ať si připlácí „volskou daň“. Kdo nesouloží, nepočíná, nevychovává, nedělá s dětmi po večerech domácí úkoly a nepomáhá jim se prosadit, ten se prostě nemůže divit, že jeho důchod bude malý.

Ale o všechny ty, kteří pracovali a postavili nám ty Temelíny, Dlouhé stráně a tři trasy metra, o ty se prostě postaráme. Jen díky nim je tady po pětatřiceti letech tržní ekonomiky pořád co krást.

Když slibujete podporu malých a středních podniků... Kromě nedůvěry, že to komunistům zrovna moc nešlo, někdo namítne, že velké korporace chcete zdaňovat a penalizovat... A když se rozjedete, nakonec se neudržíte a „najedete“ i na ty malé a střední, protože... protože komunisti?

Jo, to teď pětatřicet let předváděla naše pravda a láska. Obírat ty, kteří jsou malí a nemohou se bránit. Nejlépe se za granáty platí osekáním důchodů nebo zvýšením DPH. Nejlépe se bere samoživitelkám, a hlavně nesahat na banky a korporace, protože ty jsou schopny mobilizovat novináře a dělat „kampáááň“. No, my jsme vyrostli právě v prostředí neustálého nálepkování a dehonestace. My se méééédií nebojíme. Udělali jsme si vlastní a umíme se propagovat sami. Jestli tady je někdo, kdo si může troufnout na korporace, tak jsme to my! Na tohle si netroufne ani hnutí ANO.

S námi je šance, že do toho boje půjdeme. S ostatními je jistota, že budou obírat ty malé a střední. Ty, kteří neumějí dost hlasitě křičet. My jsme jediní, kteří se nebojí ani Bakalů ani Křetínských ani jejich médií.

Jinak, když se podíváme na bruselskou agendu: Jak vnímáte aféru, podle které exeurokomisař Frans Timmermans z peněz nás všech platil neziskovky propagující Green Deal? To se trochu pes honil za vlastním ocasem. A kritizuje to, považte, i Tomáš Zdechovský.

I Zdechovský? Tak to už to s tou naší vaší EU musí být nahnuté, když i ten největší podržtaška překabátil. Ale co čekat od lidovce, že? Za mě, jen houšť a větší kapky. Jen ať všichni vidí, jací gauneři nám vládli a jen ať jim to řekne sám Zdechovský. Navrhuji grýndýl škrtnout, stejně jako to udělal Trump a když to nepůjde jinak, tak ho zrušit i s celou EU.

Ještě nakonec – neumím si pomoct – předvolební „kdo s kým proti komu“. Vy coby STAČILO! jednáte se SOCDEM a lidi už jsou netrpěliví. Tak jak tedy? A Petr Macinka poté, co se rozkmotřil se Šlachtou, tvrdí, že Šlachta jedná s vámi. Tak jak tedy?

Tady neřeknu nic jiného než to, co říkám už dva měsíce. Jednáme s každým, kdo chce jednat s námi, ale odmítáme uhnout od našeho programu. Nevyměníme ho ani za koryta ani za chiméru laciných preferencí. I my máme své červené linie. O průběhu jednání se nevyjadřujeme, protože výsledkem nemá být kočkopes jako SPOLU, ale skutečně jednotné uskupení, které ví, do čeho jde a ví, čeho chce dosáhnout. Až bude vyjednáno, ustaveno a ukotveno, pak vystoupíme všichni za jednoho a jeden za všechny.

Půjdeme s těmi, se kterými budeme moci být jednotní. Nejen v kampani, ale pokud nám voliči dají důvěru, i ve sněmovně.