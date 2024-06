Vidlák v TV nahlédl za kamery a pak vše vyzvonil

VIDLÁKŮV TÝDEN „Je vidět, že Poslanecká sněmovna posiluje přátelství i mezi nepřáteli. Vidět Tomia Okamuru v družném, usměvavém rozhovoru s Vítkem Rakušanem, to je něco, co si zapamatujete. Zároveň byla zřetelně vidět ta propast mezi těmi, co už spolu ve sněmovně mluví a mezi těmi, co jsou mimo. Ale dlužno říci, že ti mimosněmovní byli v debatě mnohem lepší.“ Tak shrnul své dojmy z předvolební debaty CNN Prima NEWS, kterou sledoval přímo ve studiu z publika, moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. V ParlamentníchListech.cz činí poslední slovo před eurovolbami.

reklama

Tak jste byl na předlouhé debatě CNN Prima NEWS. Jak se vám tam líbilo?



Bylo velmi poučné sledovat, jak velký je rozdíl mezi tím, co probíhalo při debatě a jak to vypadalo před debatou a po debatě. Je vidět, že Poslanecká sněmovna posiluje přátelství i mezi nepřáteli. Vidět Tomia Okamuru v družném, usměvavém rozhovoru s Vítkem Rakušanem, to je něco, co si zapamatujete. Zároveň byla zřetelně vidět ta propast mezi těmi, co už spolu ve sněmovně mluví a mezi těmi, co jsou mimo.

Ale dlužno říci, že ti mimosněmovní byli v debatě mnohem lepší. Nejsou totiž zdomestikovaní. Nemají nic jisté a jejich energie je na úplně jiné úrovni. I mainstreamoví komentátoři se po debatě shodli, že Kateřina Konečná byla suverénně nejlepší a já osobně za nejhoršího považuji Ivana Bartoše, který se stal dokonalým ztělesněním úsloví „Žvaním, tedy jsem.“ Bylo to takové to prázdné tlachání, kdy po každých deseti vteřinách přišel oslí můstek, který myšlenku odvedl zase jinam a pak zas a zas, až ho i Tománková musela utínat, protože tohle se dá dělat donekonečna a nic neříct.

Jinak, všichni už se vyjádřili k duelu Turek–Nerudová na témže kanále. Vy jste to odbyl poznámkou, že vyhrála Kateřina Konečná. Rozvedete nám to trochu?



Že duel Turek–Nerudová vyhrála Kateřina Konečná, to jsem neřekl já. Tuto lakonickou poznámku pronesl na svém facebooku kolega Dominik Ticháček. Já jsem k tomu řekl, že tento duel neměl vítěze, jen poražené.

Ale dnes, s odstupem několika dní, musím dodat, že Turek sice absolvoval tanec v minovém poli a hodně to kolem něj bouchalo, ale když prach sedl a dým se rozptýlil, na konci tam stál ten stejný Filip Turek jako předtím. Získal zkušenosti k nezaplacení, zjistil, jak to u nás v médiích i v politice chodí.

Zároveň se během duelu ukázalo, že hloupá Danuše Nerudová je jen škraboška a pod ní je naprosto nenávistná ženština schopná čehokoliv, zcela bezohledná, hádavá trhovkyně, která se nebude štítit ničeho. Kdosi na sociálních sítích velmi trefně prohlásil, že by se fakt nechtěl doma probouzet vedle takové nutrie. Proměna Kandidátuše ve vlkodlaka byla tak příšerná, že se od ní začali odvracet i skalní voliči. Ukázalo se, že vrána k vráně sedá a Danuše se k donu Vitovi di Dozimetro ohromně hodí a její vstup do hnutí STAN je jen taková pěkná tečka za tím naším případem.

Ale abychom se vrátili k televiznímu duelu. Filipa Turka to nijak dramaticky nepoškodilo, ale Starosty rozhodně ano.

Nerudová, Turek, Vondra, Okamura, Rajchl. Zkuste na první dobrou napsat o každém odstavec. První, co vás napadne.



Danuše Nerudová by měla dostat pevné místo v naší lékové vyhlášce a měla by ji proplácet zdravotní pojišťovna. Neznám efektivnější metodu na léčení zácpy, než její projevy. V příbalovém letáku je ovšem třeba uvést těžké vedlejší účinky, především na rozvoj maniodepresivní psychózy.

O Filipu Turkovi bych rád napsal víc, ale zatím jsem si s ním jen jednou podal ruku a neměli jsme čas na družný rozhovor. Ale kdybych byl konferenciér a měl o něm něco říct při představování na pódiu, řekl bych o něm, že přichází buldozer dívčích srdcí.

O Vondrovi jsem si myslel, že je to jen trochu cáklý konzervativec, který nemá rád „Rusáky“, ale během posledního půl roku jsem zjistil, že je křivák. Jeho kompro na Jandejska byla ukázková sviňárna, o které on sám musel vědět, že je vylhaná od prvního do posledního řádku a stejně s tím vyrukoval. Od té doby přemýšlím, jestli se křivákem stal až v poslední době anebo jestli takový byl vždycky. Přikláním se k tomu, že člověka nepředěláš, jen se ti vybarví. Škoda že se nevybarvil o dvacet let dřív. Mohli jsme si ušetřit spoustu mrzutostí.

Tomio Okamura je v posledních letech velmi prosíravý. Od prezidentské volby vrší jednu politickou a marketingovou chybu za druhou. Připravil se o dobrou pozici u Babiše. Odmítl příležitost, stát se sjednotitelem mimoparlamentní opozice a lídrem protestního hnutí. Jako jediný sestavil předvolební koalici, která nefunguje. Ve vrcholící předvolební kampani udělal demonstraci (já vím, že to nazval setkání), na kterou skoro nikdo nepřišel... Ale, přes toto všechno, zůstává sázkou na jistotu. Zatím.



Jindra Rajchl na to měl. Charismatický, sečtělý, pracovitý. Stranu budoval velmi moderním a dynamickým způsobem. Málokdo odvedl tolik práce, co on. Ale udělal několik strategických rozhodnutí, která všechnu tu práci obracejí vniveč. Přestal cílit na milion propadlých hlasů tzv. alternativy a zaměřil se na zhrzené voliče ODS. Nechal si odejít všechny srdcaře a aktivisty, protože v jeho konceptu strany aktivismus neměl mít místo. Výsledek se brzy dostavil. Kromě slabých naměřených výsledků agentur pro výzkum veřejného mínění došlo i na hlasování nohama při jeho březnové demonstraci. Rád bych napsal něco přívětivějšího, ale bohužel není co.

Jak se tato i další jména a obecně šrumec kolem eurovoleb hodnotí u vás na jižní Moravě? Na televizi a na internet koukáme všichni, mě ale zajímá pohled na jižní Moravu. Osobnosti, témata, očekávání, vše.



Morava je konzervativnější než Čechy, je také o něco zbožnější, víc si váží práce a je také více spjatá s půdou a krajinou. Ano, i tady budou eurovolby referendem o vládě a referendem o míru, ale víc, než kde jinde, budou referendem o lidovcích a o zemědělství. Pokud mohu soudit, ukáže se, jestli jsou lidovci stále ještě političtí strážci tradic, hodnot a sedláků anebo jestli se jako nehodní pastýři vzdálili od svých oveček a ty přešly do jiných stájí.

V Čechách se politické otázky víc řeší na náměstích a plakátovacích plochách, ale na Moravě je to pořád ještě především záležitost debat v hospodách, takže to není tolik vidět. Morava nevyvěšuje nikoho v pytlích na mrtvoly a kolem brněnského orloje se moc nedemonstruje, ale já osobně čekám větší politické zemětřesení na Moravě než v Čechách.





A víte co, dáme sázkovou kancelář. Natipujme si výsledky eurovoleb. Procenta, mandáty, cokoliv…



Vládní strany obhajují dvanáct europoslaneckých mandátů, opozice jich obhajuje devět. Očekávám, že se tento poměr obrátí. Vládní strany získají devět mandátů, opozice dvanáct. Dále si myslím, že tento přeliv preferencí zužitkuje především neparlamentní opozice, což bude pro parlamentní opozici důvod k vážnému zamyšlení. Jestliže si po dvou a půl letech Fialovy hrůzovlády vlastně nepolepší, tak to bude velmi tristní výsledek.

Pokud skutečně vláda získá devět a opozice dvanáct mandátů, budu to považovat za posun a naději pro parlamentní volby za rok a půl.





Sociolog a „bezpečnostní expert“ Ivan Gabal vyzývá prezidenta a vládu, ať zváží vyslání vojáků na Ukrajinu. Širší shoda se prý najít nedá. A když na Ukrajině budou vojska „na pozvání“ Ukrajiny,



Ivan Gabal moc kouká na westerny. On má pocit, že když na Ukrajinu s novým šerifem přijde i zákon, tak se Putin toho zákona lekne, hned pochopí, že mu hrozí zatykač a okamžitě opustí okupovaná území.

Dovolil bych si Ivana Gabala upozornit, že když se Putin nelekl tří set miliard dolarů vojenské pomoci, kterou jsme v uplynulých dvou letech na Ukrajinu poslali, určitě se nelekne jeho výkladu mezinárodního práva. Pokud Česká republika své vojáky na Ukrajinu pošle, tak tam vydrží přesně tak dlouho, dokud za nimi budou stát americké zbraně a americká vůle k pomoci Ukrajině. Oni to sice zakuklí do zákoníčků a pragrafíčků, ale pokud to Američany přestane bavit a dají Rusům najevo, že už je jim Ukrajina ukradená, nebudou mít Rusové žádný problém vše vyřešit pomocí Kinžálů a Iskanderů. I s Ivanem Gabalem. A bohužel, dost možná se Rusové nebudou ohlížet ani na americkou moc a sílu, protože světový hegemon nám slábne před očima.

Agrární komora se hádá s Tomášem Prouzou o cenu brambor. Cenu nákupní a cenu prodejní. Pan Prouza, váš oblíbenec, tvrdí, že lžou. Jak to tedy s těmi bramborami jde?



Zemědělci prodávají brambory do supermarketů zhruba za třetinu až čtvrtinu prodejní ceny. Kdo má sklep, nechodí si pro brambory do hytlermarketů, ale přímo k zemědělci. Stačí si koupit kmínovou silici, nechat ji ve sklepě odpařovat, a pokud v něm máte přiměřeně sucho, brambory vám vydrží celou zimu bez klíčení. Ostatní musejí do Kauflandu a platit a platit, aby bylo co odvést do Německa na dividendách a Prouza dostal prémie za svoje lhaní. Jasné?

Vždycky, když vidím tuhle úžeru, kterou západní obchodní řetězce praktikují a Prouza s nimi kolaboruje a ani se nezačervená, tak se mi i prsty u nohou zatínají v pěst.

Mimochodem, ty zemědělské protesty u nás byly zdárně odpískány. I teď se ale demonstruje ve Francii, v Bruselu i jinde po Evropě. Francouzští kolegové naříkají, že na francouzské zemědělství 20 let každý kašle. Jak to celé vnímáte?

Říkám to na každičké štaci, když diskutuji s lidmi. Je třeba se prostě bouřit, protože kdo je zticha, ten nic nedostane. Francouzi to evidentně chápou, Poláci to chápou, Němci to chápou, jen u nás to Agrární komora pořád nechápe a snaží se nastavit vládě vstřícnou tvář i když z druhé strany dostává nafackováno právě od Tomáše Prouzy. Víc k tomu nemám co dodat. Až zemědělci zjistí, že jim Agrární komora žádnou budoucnost nedobude, mohou přijít za námi. Už jsme ukázali, že umíme udělat protesty, ze kterých Vondra začne lhát, Fiala se potit, Prouza nadávat do rudých noků a Pavlík Řeporyjec Novotný zkrotne. Do té doby jim přeji příjemné křeče a co nejmenší ztráty v účetní bilanci.

Psali jsme: Nerudová by se měla vzdát svéprávnosti, vyzývá Libor Vondráček „Doufám, že vám poděkuje.“ STAN pomohl Turkovi. Zadarmo Dozvíte se po eurovolbách volbách, nebozí Češi. Vidlák už ví. Půjde o peníze „Ten. To je český Cintula.“ Vidlák po útoku na Fica o stavu v ČR

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE