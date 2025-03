Vidlák zesměšnil Fialovu „správnou stranu“ jednou fotkou

Koalice SPOLU představila nové vizuály. „Teď je čas stát na správné straně“, uvidíme na billboardech. V zelené, meruňkové a šedobílé barvě. Bojíte se této kampaně, coby konkurence, pane předsedo hnutí STAČILO!?

Víte, já si vzpomněl na kampaň KFC, když v Praze otevřeli tu novou frančízu rychlého občerstvení Popeyes. Zajisté si vzpomenete, jak z toho Pražáci byli hotoví a stáli na to frontu. KFC tehdy dělala plakáty s jejich kyblíkem s kuřaty a měli u toho napsáno, že stojíte na správné straně. Myšleno na správné straně ulice.

Kampaň SPOLU je to samé. Voliči se postavili do jiné fronty, o politické menu Petra Fialy jaksi není zájem, navíc se doslýcháme, že v kuchyni vládne dusná atmosféra... tož to zkoušejí zachránit marketingem o stání na správné straně. Co na tom, že nabízejí nechutnou bryndu...

Až za dva měsíce zjistí, že to nefunguje, mohli by nasadit plukovníka Foltýna z Edelstadtu. Kdo nevolí SPOLU, je svině...

On Zbyněk Stanjura poznamenal, že touto kampaní cílí SPOLU na „přemýšlivější voliče“. Tak zkusme přemýšlet. „Představa, že ve vládě nyní sedí hnutí ANO třeba s SPD nebo komunisty, je opravdu mrazivá,“ řekl. Stát by se podle něj zadlužoval, nezkrotil inflaci, nevznikla by důchodová reforma, občané by měli problémy v energetické krizi. Tolik provládní list FORUM24. Co na to říci?

Cílí na přemýšlivější voliče? Tak to jsou tedy v háji. Přemýšlivý volič si pamatuje, kdo nejvíc zadlužil republiku. Pamatuje si, kdo způsobil třicetiprocentní inflaci, která pro chudší vrstvy byla v podstatě stoprocentní. Chytřejší člověk si pamatuje, kdo zastropoval cenu energií u dodavatelů, kdo se odstřihával od ruské ropy, až jí nakupoval nejvíc v historii a kdo objednal stíhačky, které nám náš spojenec může kdykoliv vypnout.

Je to fakt děsivá představa... ve vládě sedí STAČILO!, cena elektřiny je kolem dvou korun, ČEZ patří celý státu, hytlermarkety platí daně z dividend, a tak raději investují zde v republice, banky jakbysmet, Marek Španěl s českým DOGE ořezává byrokracii, zdravotnictví pod Ondrou Dostálem funguje opět jako jeden celek, jehož cílem je zdraví obyvatelstva a ne zisk farmabyznysu, čeští zemědělci mají narovnané podmínky se zahraničím, Petr Drulák právě dojednává s Maďary, Chorvaty a Slováky smlouvu o společném postupu proti evropskému diktátu, Rakousko přemýšlí, že by se možná také přidalo... grýndýl je odpískán, emisní povolenky také, přes Slovensko zase teče levný ruský plyn. Staví se ve velkém byty, státní stavební holding se předhání s Pentou a Skanskou, kdo umí stavět levněji a rychleji...

A ve sněmovně se poslanci STAČILO! hlasitě hádají s poslanci Motoristů, co udělat s rozpočtovým přebytkem.

A Fiala... to by ho mělo zajímat... Fiala v Barmě pomáhá ženám se emancipovat.

Prvním tématem kampaně je „bezpečné Česko“, s odkazem na zvýšení zbrojních výdajů. Mnozí provládní pozorovatelé hlásají, že to bude „game changer“, že na tom to Fiala nakonec „urve“. Urve?

Neurve... bude mír. Američané ho chtějí i Rusové ho chtějí. Evropa by sice chtěla ve válce do posledního Ukrajince pokračovat, ale nejsou toho schopni. Game changer to bude, ale spíš obráceně. Definitivně před volbami se ukáže, jak moc je Fiala mimo. Jen blázen přijde ve volebním roce s hesly, že důchodci strpí ořezání důchodů, aby bylo na zbrojení. Ale kdo jsem já, abych Fialovi radil, že?

Jak chápete to, jak se Babiš staví k tomu zvýšení výdajů na zbrojení? Sešel se s Petrem Pavlem a prý se skoro na všem shodli. A Fiala o něm vykládá, jakože o Babišovi, že pomáhá Putinovi! Jak to chápete?

Vy hledáte logiku v počínání českých politikářů? Tak to bohužel nemohu sloužit. Dokud neuvidím nějakou obrannou koncepci, tak se k tomu nemá cenu vyjadřovat. Na čem se asi tak mohli shodnout? Že koupí zase nějaký obrněný šrot z Francie, který nám za rok pro změnu vypne Le Penová? Nebo se shodli, že americké stíhačky jsou dobrý nápad? Vždyť jsou to všechno jenom kecy. Navíc, z armády odcházejí vojáci, protože se jim do plnotučné války proti technologicky vyspělému nepříteli nechce.

Tady se šermuje miliardami, za kterými není nic jiného než provize a všimné pro ty, kteří to schválí. Všechno ostatní je jen stále primitivnější politický marketing.

Vy jste rozjeli docela ostré vizuály. „Ochotni obětovat nevinné“, hlásá váš plakát, na kterém jste prezidentu Pavlovi přidělali zkrvavené upíří zuby. S odkazem na to, že chce, aby naši vojáci hájili budoucí příměří na Ukrajině. Co vám na tom tak vadí?

Hele, buď to příměří budou chtít Američané i Rusové a pak prostě bude, anebo si to někdo rozmyslí a pak najednou budou naši vojáci uprostřed války a Fialovi se splní ten jeho game changer. Mír dělají velmoci, nikoliv pět českých vojáků i se Zelinkou. Pokud bude vůle k míru, tak se to bez českých vojáků obejde, pokud nebude vůle k míru, tak to čeští vojáci odskáčou za své válkychtivé politiky.

Petr Pavel mnohokrát podpořil pokračování války. Dokonce se teď drze přiznal, že věděl, že Ukrajina se svou ofenzívou neuspěje, což mu ovšem nebránilo v tom, aby ji podporoval. Já nechci, aby na mír dohlížel takovýto vrchní velitel. Nechci, aby se čeští vojáci na rozkaz podíleli na nějakých provokacích.

Protokolář Kolář se netají tím, že Trumpa a Vanceho považuje za jakýsi americký gang. S takovou rétorikou se mír udělat nedá. Čeští vojáci by na Ukrajině nedohlíželi na mír, ale na jeho podkopávání.

Tak jsem si v pondělí večer nasypal mísu brambůrek, sedl si k pořadu Reportéři ČT a čekal jsem tu reportáž Zuzany Černé z Miroslavi. A ona tam nebyla. Tak mi alespoň zlepšete náladu vy tím, že popíšete nějaké to zákulisí.

No, buď si to chystají až na příští týden, anebo se málo dozvěděli. Slušný člověk totiž s Českou televizí nekolaboruje, a tak měli smůlu nejen se mnou, ale i se všemi, které na ulici přepadli a vyzpovídali. A to běhali po miroslavských zákoutích dlouhé hodiny. Dokonce přepadali i pejskaře, co v polích za dědinou venčili svoje hafany.

Já vlastně ty novináře chápu, že je to dráždí. Nejhorší je neziskovka, která není přisátá na státní cecík. To by tak hrálo, aby si občané dělali svoje vlastní neřízené iniciativy.

Mimochodem, ten váš Institut českého venkova... Prý skrze to chcete podivně financovat STAČILO!. Prý si na tuto organizaci chcete účtovat cestovní náklady a jiné výdaje. A prý je to celé nějaké divné…

Institut českého venkova nefinancuje ani nebude financovat hnutí STAČILO! Ostatně, kdyby to dělal, hned byste to viděli na našem transparentním účtu. Politické strany jsou pod drobnohledem. Všechny příjmy našeho hnutí jsou dohledatelné a účetní uzávěrku a výroční zprávu o hospodaření navíc musí zkontrolovat nezávislý auditor. Ve zprávě je vykázán a identifikován každý jednotlivý dárce.

Ale divné to samozřejmě je, především pro liberály. Nějaký hejhula z vesnice si tady založil neziskovku, která si na sebe vydělá dary od občanů. Obejde se bez sponzorů z velkého byznysu a nepotřebuje ani Open Society fund, ani USAID, ani Člověka v tísni, ani granty Ministerstva kultury. Co kdyby to tak začal dělat každý, že? Co kdyby nám tady vyrostla občanská společnost, kterou nemá pravda a láska pod kontrolou, že?

Další vaše aktivita, akce „Nekrm hydru“, vybízí k neplacení koncesionářských poplatků. To asi vlastně máte radost, když Rada ČT klepla přes prsty generálního ředitele ČT Součka za podivnosti kolem odstupných a teď i za nevyváženost pořadu Fokus Václava Moravce, který Souček paradoxně zrušil?

Abych řekl pravdu, ani jsem to nezaregistroval. Je mi už tak nějak jedno, co dělá Rada ČT i generální ředitel Souček. České televizi odtikává poslední půlrok existence. Pak zrušíme koncesionářský poplatek úplně a všechno ostatní se stane samo.

Ještě k takovým technickým věcem. Kateřina Konečná říká, že máte „nejvýlučnější slovo“ při sestavování kandidátek. Co to, proboha, znamená? Snad nesedíte v Miroslavi za stolem před archy a neškrtáte v nich?

... a démonicky se u toho směju, že? (smích)

Hele, hnutí STAČILO! je platforma pro spojení. Takže v praxi to vypadalo tak, že jsme se s Kateřinou, Alenkou Dernerovou, Michalem Klusáčkem a dalšími sešli, prodiskutovali jsme návrhy, shodli se na klíči pro pořadí i kritériích a postupně z toho vznikla společná kandidátka.

Hnutí STAČILO! nezasahovalo do vnitřních procesů výběru kandidátů u našich partnerů a moje práce byla z devadesáti procent administrativní, protože někdo ten výsledný seznam na papír hodit musel. Moje „nejvýlučnější slovo“ jsem nepoužil ani jednou, protože jsme tam všichni normální lidi, co se chtějí domluvit.

Když to děláte pro naše děti a ne pro koryta, tak to nakonec šlo docela snadno.