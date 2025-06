Vidláka chtěli Fialovi příznivci vyhazovat od dětí. Nepochodili

Fiala byl vypískán v Ostravě před sálem, kde vystoupil s hvězdnou umělkyní Pazderkovou. Lidé na něj byli opravdu sprostí, ty výrazy radši nebudu opakovat. Tamtamy mi hlásí, že v davu byli vidět i vaši kolegové ze STAČILO! To se dělá, křičet na premiéra, že je .... vagina, slušně řečeno?

Naši na něj křičeli, že toho už STAČILO! a recitovali mu Fialovy pohádky (smích). Ale nějak nemám sílu světového lídra litovat... Bezděky jsem si vzpomněl na Jana Lucemburského. Ten také v cizině machroval s českými penězi a vedl cizí války, ze kterých tento národ nic neměl. Ale alespoň chodil v čele vojska. Náš premiér se místo toho schovává za hradbu těžkooděnců, kteří ho musejí hlídat, protože by nám mohl bejt ukradenej.

Náš premiér je poslední dny bledý a roztřesený, všimli si už i provládní podcasteři. Jeho řečnické výkony po kauze Blažek vyvolávají rozpaky. Všiml jste si toho také?

Já bych byl také bledý a roztřesený, kdybych toho podělal tolik, co on. Navíc už všichni (kromě něj) vědí, že nebude premiérem a nejspíš už ani poslancem. A tak ho ještě používají jako hromosvod lidového hněvu a za jeho zády si rychle ještě nahrabávají, aby měli něco do začátku, až je voliči vyprovodí na smetiště dějin. Fiala se na to s Pazderkovou ohromně hodí. Do voleb jsou necelé čtyři měsíce, to se toho ještě hodně odkloní a přerozdělí do vlastních kapes. Babišovi přece mohou předat spálenou zemi, ne?

Legislativním procesem prochází, a asi projde, zákon o trestání toho, kdo se hlásí k symbolům komunismu. To jste asi namydlení, chtělo by se říci?

Proč? Hnutí STAČILO! nemá ve stanovách slovo „komunismus“ ani jednou, stejně tak ho nemá v programu. Nevím, jestli si toho zákonodárci všimli, ale KSČM v těchto volbách nekandiduje. Zase jednou přišli s křížkem po funuse, ale to nás nepřekvapuje, protože s primitivním antikomunismem našich liberálních elit se dá počítat jako s konstantou. Na volby to ale nebude mít vliv. Tak nějak jsme s podobnou prasánou počítali a zařídili se podle toho včas.

Střelba v Grazu v Rakousku, útok nožem ve škole ve Francii. Jde o izolované kriminální činy, nebo lze vidět širší rozměr?

Ti Němci jsou v poslední době nějací neklidní. Najíždějí do sebe auty, bodají se noži, střílejí... Kde se v nich ta surovost vzala? Vždyť to byl tak spořádaný národ. Asi za to může Putin a ruská hybridní hrozba, jinak to snad ani nemůže být. Sice existuje ještě jedno vysvětlení, které dává do souvislosti kulturní obohacení masovou migrací a kriminalitu, ale to můžeme vyloučit, protože jinak by nám ten hodný a slušný ministr Rakušan nepodepisoval ten migrační pakt, že? Hned jak porazíme Rusko, všechno se samo napraví.

Co se týče násilí, tak v Kalifornii začaly americké úřady sbírat imigranty „bez papírů“, kteří jsou ale podle demokratů hodnými a poctivými pracovníky, i když nemají papíry. Zvrhlo se to v násilí. Vymkne se to Trumpovi z ruky a uvidíme další Black Lives Matters? Anebo už je mu to jedno a půjde na to silou?

Kdybych byl na Trumpově místě, žádnou Národní gardu bych do Kalifornie neposílal. Nechal bych Kaliforňany, aby si v hustém kouři hořících elektromobilů a rabování při „pokojných demonstracích“ sami promysleli, jestli ještě pořád chtějí stát na správné straně a volit si vládu, která jim zavádí takové vymoženosti. Těžko se pomáhá těm, kteří o pomoc nestojí. Lidem chvíli trvá, než jim dojdou všechny souvislosti a není lepšího učitele, než rabující dav těch, kteří bojují za právo nebýt vráceni do Mexika.

Abychom se ještě vrátili k nám domů, třeba k vám do Miroslavi. Na vás provládní úderka pořvávala na ulici. Jak vnímá současné rozkolísání vlády po „kauze Blažek“? V Praze jsou vládní příznivci poněkud schlíplí.

Tady u nás jsem zaznamenal jen jednoho bojovníka za Fialu a jeho režim. Našeho kurátora, co mě vyhodil z kostela. Teď zrovna mě chtěl vyhodit i z místního kulturáku, kde měly děti z místní lidušky představení. Ale nesetkal se zrovna s nějakou širokou podporou. Dokonce to vypadalo, že je ve své bohulibé snaze o zavádění té správné demokracie poněkud osamělý.

Agentura STEM, veliký to arbitr veřejného mínění, nicméně koalici SPOLU přidala preference navzdory bitcoinovému divadlu. Že prý chvíli trvá, než lidé promítnou podobnou kauzu do svého rozhodování. Chápete toto vysvětlení?

Jo, chápu. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Ale nečekal jsem, že v tom budou tak okatí a hloupě přímočaří. Jidřich Šídlo asi už nechce v této branži pokračovat a plánuje stěhování do nějakého evropského ráje. Třeba do Brusele. Tam mu bude lépe než s hloupými Čecháčky, kteří nechápou to skvělé multikulturní dobro, po kterém je tak velká poptávka, že musí ohýbat průzkumy.

Hned se objevily vzdechy vládních příznivců, že nová ministryně Decroix musí čelit nechutným útokům. Ona sama naříkala. Jana Černochová naříkala. Jak se díváte na tento pláč vládních političek, kterým prý „zlí dezoláti“ nadávají? I Markéta Pekarová na to naříkala.

My jim nenadáváme. Nadáváme Fialovi. Jim se smějeme. A hlavně, to nejsou žádné nechutné útoky. To se prostě jen koukáme na jejich staré fotky a videa. K tomu není třeba nic dodávat. Všechno si ty „političky“ zařídily samy v honbě za popularitou. Copak my můžeme za to, že to tak pěkně dozrálo a z popularity zbyla hanba? Prostě už nejsou jen média, která je adorují. Už existují i média kritická, která jim dělají přesně to samé, co Česká televize dělá Kateřině Konečné.

O čem se tedy nemluví tolik, kolik by se mělo, jsou emisní povolenky pro domácnosti. Ty se na trhu „natúrovaly“ do té míry, že zdraží dopravu a vytápění celkem dramaticky, zdá se. Fialův skalní příznivec Jan Palička se obává, že díky nim přijdou takoví populisté, že na Babiše s Okamurou budeme ještě vzpomínat. A že i „Rusáci“ nad tím kroutí hlavou. Co s tím?

No, je mi jasné, co s tím budou dělat naši libtardí spoluobčané. Ještě více se semknou ze strachu nad ruskou hybridní hrozbou, ještě více budou cenzurovat, potírat jiné názory, ještě více budou kriminalizovat své spoluobčany a vsaďte se, že nikoho z nich ani nenapadne se těm emisním povolenkám postavit a odmítnout jejich zavedení. Vždyť tohle dělali od začátku! Řekli jsme jim, že něco dělají špatně a oni řekli, že nám to nakukal Putin a že jsme kolaboranti. Nikdy je nenapadlo, že bychom třeba mohli mít pravdu a že neprotestujeme za Putina, ale proti jejich blbosti a aroganci.

Ano, Honzo Paluško! Oni už přece jiní sekáči přišli. Nelíbila se vám Sociální demokracie a KSČM, tak přišli Babiš a Okamura. Na staré časy Paroubka a Vojty Filipa teď s nostalgií vzpomínáte. A protože se vám nelíbí Babiš s Okamurou, přišlo STAČILO! A pokud to ani tak nepochopíte, tak přijdou ještě větší sekáči. Vaše úporná snaha vykořenit z této země opozici dokázala jedno jediné – vyšlechtili jste si silnější soupeře, kteří vám teď ve volbách uštědří výprask, ze kterého se nevzpamatujete.