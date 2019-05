Víte, co mě opravdu zajímá? Kdo všechny ty akce na náměstích platí. Ozvučení, transparenty, svozy autobusy... Herec Kuželka také o štvanici na Jandáka a Fajtově hodování v Národní galerii

ROZHOVOR „Kdo všechny tyhle akce platí? To ozvučení náměstí, svozy autobusy, transparenty… to přece stojí strašný peníze,“ říká v souvislosti s demonstracemi, které se už několik týdnů konají napříč ČR, herec Jan Kuželka. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz promluvil o urážkách vůči premiérovi i prezidentovi a vysvětlil, proč by v žádném případě nevolil ODS. Vrátil se i k tomu, co se dělo kolem Vítězslava Jandáka a Jaromíra Jágra. Vyjádřil se také k EU a rozčílil se nad dvojí kvalitou potravin, kdy neváhal použít slova o odpadkovém koši Evropy.

Konaly se další protesty proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a proti premiérovi Babišovi. Co na tyto akce, které se už nějakou dobu konají po celé republice, říkáte?

Za prvé většina těch lidí, kteří tam demonstrují, vůbec nezažila rok 1989. Takže nevím, o čem vlastně v této souvislosti neustále mluví. A za druhé před pár dny jsem si v ParlamentníchListech.cz přečetl rozhovor s Klárou Samkovou, která velice výstižně řekla, co to bylo při demonstraci na Václaváku za lidi. A víte, co mě opravdu zajímá? Kdo všechny tyhle akce platí. To ozvučení náměstí, svozy autobusy, transparenty, to stojí strašný peníze. Někdo jim na to dávat musí. A ten samozvaný člověk, ten, který se vlastně prohlásil za vůdce toho hnutí Milion chvilek pro demokracii… dobře to řekl pan Babiš – ať si založí stranu a ukáže to ve volbách. A pokud jsme demokratická země, tak samozřejmě budeme respektovat to, jak v těch volbách dopadne.



Demonstrace, která se konala minulý týden, se zúčastnili i někteří umělci, například Aňa Geislerová, Martha Issová, Pavel Liška, Lenka Krobotová a Jiří Macháček. A Anna Geislerová vlastně zareagovala na premiérova slova o předvolební kampani. „Vedeme kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí, ne za ochranu vlastního podnikání, a říkám jednu věc, Andy, ta kampaň bude úspěšná. Bude! A proto jsme tady.“ „Vydržme to, voni to neustojej, vydržme to,“ přidal se i Pavel Liška. Domníváte se, že demonstranti nakonec něčeho dosáhnou? Kam tyto protesty mohou až vést vzhledem k tomu, že na příští týdny jsou naplánované další?

Já si myslím, že to k ničemu nepovede. V závěru tu situaci kolem pana premiéra bude muset vyřešit až soud, jestli k němu tedy opravdu dojde. Pokud se pan premiér obhájí, tak je všechno v pořádku, pokud ne, no tak se bude muset respektovat to, k čemu dojde soud. Ale nedá se toto přece řešit na náměstí nějakými urážkami a útočením na premiéra. A nejen premiéra, ale navíc i prezidenta. A co se týká jejich důvodů? Nevím… tak jsme demokratická země, každý má na svůj názor právo. Ale pokud je to třeba z nějakých zištných důvodů, tak to je velice špatné.

Na Václaváku promluvil například i Dominik Hašek. Mimo jiné řekl, že: „Dnes nás trápí obava o demokracii, kterou pro nás naše mámy a tátové vybojovali.“ Máme opravdu důvod bát se o demokracii?

Skutečně nevím, co nás tady pořád někdo straší? Proč bychom se právě teď měli bát o demokracii? Kdyby nebyla demokracie, tak za ty určité výroky proti hlavě státu nebo proti panu premiérovi by už přece ti lidé dávno byli trestně stíhaní.

Když mluvíte o těch výrocích na hlavu státu, zastupitel a předseda ODS v Jesenici Martin Lang se velmi nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi, cituji: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Co na to říkáte?

Řeknu jednu věc. V dřívějších letech jsem volíval ODS. Ale dnes, pokud jsou tam takovíto lidé, a to není jen on, ale to je třeba i starosta Řeporyjí, tak už bych jim hlas v žádném případě nedal. S tím, co řekl ten pan Lang, nemůže souhlasit snad nikdo. Protože pokud někdo řekne, že je nutné podřezat prezidenta, tak to už snad je na nějaké psychiatrické vyšetření. Takže já vím teď naprosto bezpečně, koho bych v žádném případě nevolil. Nevolil bych Piráty a ODS.

Antonín Staněk se rozhodl rezignovat na funkci ministra kultury. Celá „kauza“ se týká jeho odvolání ředitelů Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa, která vyvolala z některých stran velkou kritiku. Sám Staněk řekl, že ve svém boji za spravedlnost a právo již necítí podporu z nejvyššího vedení ČSSD, a proto se rozhodl vyhovět výzvě Jana Hamáčka a rezignuje. Jak to celé hodnotíte?

Já čerpám samozřejmě pouze z mediálních prostředků, ale pokud se tam oficiálně řekne, že se našly obrovské nesrovnalosti v Národní galerii… a jaké si dával pan Fajt odměny pro sebe, tak se divím, že se řeší hlavně odvolání ministra, který na to upozornil.

Ostatně ministr Staněk řekl, že někteří lidé v zemi jsou nedotknutelní, narážel tím právě na to, že jeho konec v čele ministerstva je odvetou za odvolání Fajta. Staněk prý chtěl bojovat proti elitám. Opravdu jsou tady lidé, kteří jsou nedotknutelní? A kde je hledat?

Určitě jsou. Jsou vyvolení a ještě víc vyvolení. Někomu projde úplně všechno a někomu neprojde, když zapomene zaplatit rohlík. A kde je hledat? To se můžeme podívat… kdo chodí do debat v ČT, kdo má velký prostor v mainstreamovém tisku… to stačí si přečíst a hned poznáte, kdo je vyvolený a kdo ne.

Především odvolání Jiřího Fajta vyvolalo v pražských uměleckých kruzích velikou bouři. Vznikla dokonce i petice, která požadovala právě odvolání ministra Staňka. Jak si vysvětlit až tak obrovskou podporu ze strany umělců? Čím se pro ně Fajt stal, dá se říci, až „symbolem“?

V době internetu, různých sociálních sítí není problém, aby se lidé dali dohromady. Možná někdy ani přesně nevědí, o co tam jde. Zkrátka jsou lidé, kteří budou protestovat proti všemu. Jak napsal Jirásek „Proti všem“… jsou prostě i lidé, kterým je jedno proti čemu, ale hlavně že se protestuje.

Obrovská vlna kritiky se z některých míst nedávno snesla na hlavu Vítězslava Jandáka. Ten se na zasedání Rady Českého rozhlasu vyjádřil k článku Jany Machalické. Uvedl, že: „Od paní Machalické nemůžeme čekat něco chytrého a inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle vodpadu,“ Na závěr také dodal, že je mu „u prdele“, co si novináři myslí… na adresu hudebního publicisty Černého poznamenal: „Až ho potkám, tak mu fláknu.“ Důvodem ale bylo, že se Jiří Černý předtím vyjádřil, že současné radě, ve které sedí i „Vítězslav Jandák a podobné kreatury“, nevěří. Co říkáte jak na slova Vítězslava Jandáka, tak i na kritiku, která po nich zazněla?

Já Slávka znám celý život, mnohokrát jsem s ním dělal. Slávek je svůj, ale za svými slovy si stojí. Pokud to takhle řekl, tak to takhle myslel, ale neřekl to ve zlým. To když slyším slova některých, kteří vyzývají k fyzickým likvidacím – například pana prezidenta, tak to si myslím, že je daleko horší, než když řekne někomu, že mu ji flákne… navíc ten Slávek přece jen reagoval na to, co předtím proti němu řekl pan Černý.

Slávek Jandák není sám, který v poslední době čelil velké kritice. Dalším byl i Jaromír Jágr, a to kvůli tomu, že byl součástí delegace prezidenta v Číně. Opřel se do něj například novinář Tomáš Etzler. Ten mimo jiné řekl, že „je v šoku, že ho (Jágra) ti gauneři přesvědčili, aby spolupracoval s jedním z nejbrutálnějších a nejvražednějších režimů na světě“. Nejen hokejista Jaromír Jágr, ale i fotbalista Petr Nedvěd se dostal v souvislosti s touto cestou do Číny i do „hledáčku“ režiséra Hřebejka, který se na svém Twitteru vyjádřil. „Mám v úctě Nedvěda i Jágra. Ale je smutné, že ti, kteří své ohromné slávy a bohatství dosáhli právě na svobodném, demokratickém Západě, pomáhají normalizovat podlézavý politický kurz směrem k čínské diktatuře. Navíc po boku opravdových kreatur.“ Co na jejich slova říkáte?

Já už jsem před časem o tom mluvil. Jágr tam jel prostě jako vyslanec sportu. A pokud v Číně v souvislosti s hokejem někoho znají, tak znají Jágra. Opravdu nechápu, proč se do něj někdo naváží. Vždyť ten Jarda od malička na těch bruslích makal. Tak co mu kdo vyčítá, že jede někam reprezentovat náš hokej? To, že tam jezdili jiní, z jiných demokratických zemí, to nikomu nevadilo?

Tento víkend se konaly volby do Evropského parlamentu. Jaké změny by podle vás EU potřebovala?

Já myslím, že absolutní. Doslova všechno „překopat“. Mimochodem, jen se podívejte, třeba pan Juncker. Jestli za tu dobu, co tam působí, byl pár dní střízlivý? A to nikomu nevadí, všichni ho omlouvají. Ale když pan prezident Zeman, který špatně chodí, má problémy s nohama, tak na něj kdekdo útočí, že je opilý. Ale že pana Junckera podpíralo několik lidí, aby vůbec mohl dojít, a evidentní bylo, že to nebylo z nemoci, to se neřeší.

Pár týdnů před volbami nabírala kampaň poměrně na obrátkách. A opět se v této souvislosti vyjadřovali i umělci. Například Jan Hřebejk na videu vyzýval, aby k eurovolbám přišli pouze ti, kdo si myslí, že patříme do Evropy, a nechodili k nim ti, kteří si myslí, že bylo líp, když jsme v EU nebyli. Co na to říct?

No, mně nikdo nebude říkat, jestli mám jít k volbám, nebo nemám. To je každého právo, aby se sám rozhodl. Do toho si nenechám od nikoho mluvit.

Hlavně v poslední době se hodně diskutuje o dvojí kvalitě potravin v zemích EU…

Je to děs. Je opravdu děsné, že jsme odpadkový koš Evropy. Jezdím hodně do zahraničí a toto sleduji. A nechápu, že je takový problém zajistit, aby ta kvalita v zemích EU byla stejná. A takové ty bláboly, že máme jiné chutě a že si to snad i přejeme… No to je snad vtip! A to samé s tím masem z Polska, ve kterém byla salmonela. My už delší dobu domů žádné polské potraviny nekupujeme. Je dobře, že ty obaly jsou teď lépe značené a přesně víte, odkud to zboží pochází. Dřív byl větší problém se v tom vyznat.

Je, nebo není EU pro Českou republiku přínosem? Co říci na návrhy o uspořádání referenda a co by pro nás případné vystoupení z Unie znamenalo?

Nic proti referendu samozřejmě nemám. Ale v dnešní době vystoupit z EU… nevím, to by se muselo dát asi dohromady víc zemí, které mají k EU také velké výhrady. Třeba země V4…

Jak se s odstupem tří let díváte na celou brexitovou anabázi? Odejdou podle vás nakonec Britové? A přičítáte to, že to celé trvá tak dlouho, neschopnosti britských politiků, nebo jim podle vás hážou představitelé EU „klacky pod nohy“?

Podle mne je to neschopnost britských politiků, protože to je tak roztříštěné! Já se té Mayové divím, že to vůbec psychicky tak dlouho dávala. Protože ať šla z jakékoliv strany, ať dělala ústupky napravo, nalevo, tak jí pořád něco vyčítali a odmítali to podpořit.

autor: David Hora