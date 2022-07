Vítek nic neví, nikoho nezná a nikde nebyl... Majerová věří v rychlý konec stanařského pohádkáře

reklama

Korupční kauza kolem Dopravního podniku Praha nabírá na obrátkách. Co si o celé aféře myslíte?

To je docela jednoduché. Myslím si, že lidé nemají volit podle billboardů, na které si politici napíšou, že právě oni a jen a jen oni jsou ta správná budoucnost nebo změna, ale volit podle toho, jaké a čí zájmy dotyční politici ve skutečnosti hájí. Obávám se, že spousta lidí se v minulých volbách dost zmýlila. Čím dříve jim to dojde, tím lépe pro naši zemi.

Hnutí STAN si sype popel na hlavu a několik jejich představitelů již rezignovalo na své stranické nebo dokonce vládní funkce. Je to podle vás dostatečná sebereflexe?

Ale vždyť to není pravda. Ty zločinné praktiky jsou do jejich struktury od samého počátku zažrané a prorostlé. Odvážím se dokonce tvrdit, že podobné nebezpečí je u těch jakoby neideologických politických hnutí daleko větší než u klasických politických stran, jež mají jisté ideové zakotvení. Těm takzvaně neideologickým jde totiž na prvním místě o kšeft, jen to halí do pohádek o světlé budoucnosti a o boji proti korupci.

Hodně se mluví o tom, jestli je správně, aby na postu ministra vnitra, pod kterého spadá policie, zůstával předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Co si o tom myslíte vy?

Samozřejmě, že je to špatně. Je to z mého pohledu něco naprosto nepřípustného a absolutně nechápu, jak to může kdokoli čímkoli obhajovat. Policie se přece zodpovídá ministru vnitra. Je to jako kdyby na vyšetřování zločinů cosa nostry dohlížel její capo di tutti capi.

Dostatečným varováním už pro nás mělo být, že Vít Rakušan „odstranil“ minulého policejního prezidenta ještě dřív, než vůbec usedl do ministerského křesla. A pohádky o tom, že Vítek prý nic neví, nikoho nezná a nikde nikdy nebyl, mu žádný soudný člověk pohybující se v politice neuvěří. Ale voliči chtěli „změnu“, a tak ji mají. Bohužel k horšímu.

Víme o kauze Dozimetr už všechno, nebo očekáváte, že během léta budou na povrch vyplovat ještě další skandály?

Bude to ještě hodně zajímavé. Koupím si na to lístek do první řady. Ale očekávám, že na postu ministra vnitra skončí Vít Rakušan co nejdříve. Je to naprosto nestoudné divadlo, co vláda s médii prezentuje lidem jako fakta. ¨

Dalo by se říct, že odhalení korupce v souvislosti s Dopravním podnikem Praha je výsledkem dobré práce policie. Vnímáte to stejně? Anebo jde podle vás spíš o vyřizování účtů mezi politiky?

Nemohu soudit, neboť tak moc do policejních střev nevidím. Ale s jistou politickou zkušeností odhaduji, že pravdou bude nejspíše obojí.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolora



Ve středu prezident Miloš Zeman jmenoval nového ministra školství, právníka Vladimíra Balaše. Co říkáte na tuto obměnu kabinetu? A proč podle vás nebyl o post ministra školství mezi některými jinými favorizovanými jmény zájem?

Nevidím žádný důvod, proč by právě prof. Vladimír Balaš ministrem školství nemohl být. Ta kritika z některých kruhů, že není specialistou na regionální školství, mi přijde lichá, neboť ministr má okolo sebe tým dalších lidí. Celé je to spíše o politické odvaze usednout na židli, která se může spolu s celou vládou otřást dřív, než se nadějeme. Já osobně si s případnou kritikou nového pana ministra počkám, až se trochu předvede.

V médiích se opět začaly objevovat zprávy o tom, že covid-19 opět začíná nabírat na síle. Máme se podle vás opět děsit vypuknutí další vlny epidemie a nových protiepidemických opatření?

Především se musíme bránit nesmyslným, nelogickým opatřením a nepodlehnout lživé a manipulativní mediální „masírce“.

Jak podle vás vláda využila dosavadní obdobní klidu k tomu, aby byl stát lépe připraven na případné další mutace viru a zhoršení epidemické situace?

Podle dosavadních výroků si především myslím, že se vláda vůbec nepoučila, o čemž svědčí právě ty výroky. Ani si snad nechci představovat, že do toho celého ekonomického marasmu, do kterého kvůli počínání Fialovy vlády neodvratně směřujeme, někoho napadne ještě opět zavádět nesmyslné covidové restrikce.

Ministři životního prostředí států EU se ve středu shodli na reformě trhu s emisními povolenkami, ale také na zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Co si o tom myslíte?

Co na to odpovědět? Titanic míří vstříc svému ledovci a na kapitánském můstku vymýšlejí nesmysly. Závěr? Je třeba vyměnit kapitány. A ještě lepší bude, když do roku 2035 raději skončí Evropská unie než spalovací motory.

Turecko nakonec souhlasilo s přijetím Švédska a Finska do NATO, které se tak rozhodly ukončit svou dosavadní neutralitu po ruské agresi na Ukrajině. Je to podle vás správný krok?

Dalo se to očekávat. Turecký „sultán“ Erdogan je velmi dobrý „obchodník“, takže nepochybuji, že svůj souhlas si nechal dobře zaplatit. A jestli je to správný krok? Každopádně je to další krok k ještě větší militarizaci našeho evropského životního prostoru. Každý si může odpovědět sám.

