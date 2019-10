Vizionář ze severu Čech poprvé pro PL: Jaká bude budoucnost kryptoměn? Co nabízí? Co nás čeká? Vše je o tvrdé práci, znalosti a trpělivosti

Můžete se představit čtenářům, kde žijete, jaké jsou Vaše koníčky, co jste vystudoval, jaké byly Vaše profese?

Vystudoval jsem vysokou školu, konkrétně Univerzitu J. E. Purkyně, obor němčina - čeština. V oboru jsem nicméně nezůstal, neživil jsem se jím. Hrál jsem tenis na docela dobré úrovni, tak jsem po vystudování působil jako tenisový trenér v zahraničí. To trvalo tři roky. Během této doby jsme se s rodinou rozhodli investovat do koupě domu v Kadani, kde jsme po dvouleté rekonstrukci zahájili v roce 1993 provoz rodinné, italské restaurace. Na koupi nemovitosti jsme si vzali úvěr, protože v té době se ještě žádné dotace nerozdávaly (smích). K tomu se ještě dostanu. Tak se z tenisového trenéra stal majitel restaurace, provozní.

Tomu rozumím. Nicméně co ten posun od majitele restaurace na experta na kryptoměny…

Restauraci jsme nakonec provozovali 23 let a až v prosinci 2015 jsme ji museli zavřít. Přibližně už od roku 2010 jsme čelili nekalému tlaku vznikajících restaurací a hotelů za podpory EU. Vidím, že se usmíváte, pane redaktore, ale do smíchu nám rozhodně nebylo. Podporou z EU fondů vznikly v našem městě s 18 tisícovkami obyvatel 4 nové podniky, a zde se bavíme o celkovém objemu dotací ve výši 250 milionů korun do pohostinství a ubytování. Navíc se ukázalo, že celý proces podpory byl spojen s trestnou činností, kde bylo sděleno myslím už 26 obvinění a ROP Severozápad platí od této doby za jednu z největších "rozkrádaček" v rámci celé EU. Budu konkrétní. Například přímo naproti nám vznikl podnik, který byl při vyhodnocování vhodnosti na dotace na 27. místě ve výběrovém řízení. Ale rozhodnutím "shora" se dostal na báječné postupové 13. místo, které bylo posledním, které dosáhlo na dotaci. Nebylo to lehké období, a zkuste se vžít do naší situace, jak by se vám konkurovalo někomu, komu spadne cca 25 milionů korun podpory přímo „z nebe“, pane redaktore. A navíc takto podpořené restaurace byly na našem malém městě čtyři! Takže logicky při stejném počtu lidí museli některé etablované podniky z ekonomických důvodů zaniknout. A ty, které neposkytovaly ubytování, měly tu situaci ještě daleko horší. Tam bohužel spadala i naše restaurace. Bohužel jsem si v té době jako bývalý sportovec - srdcař nechtěl po těch letech připustit neúspěch a podnik nezavřel, a v této nekalé konkurenci podnikal dalších pět let. Do té doby bezproblémový chod restaurace se stal černou můrou. Během tohoto období jsem se silně zadlužil a následně musel čelit exekuci, což bylo osobně mé nejtěžší životní období.

Exekuce?

Ano, exekuce, která se stala nakonec tím impulsem. Bylo mi jasné, že mám jen dvě možnosti. Vzdát se a rezignovat a jít se přihlásit na pracovní úřad, nebo pořádně zabrat a snažit se z toho bludného kruhu dostat ven. Víte, neřeknu asi nic nového, když uvedu, že rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je ve finále jen na vaší vytrvalosti, vůli, snaze a úsilí. Když máte rodinu, musíte se o ni postarat a nezbyde Vám nic jiného, než se sebrat a hnout zadkem a začít makat. V takto svízelné situaci Vám většinou nikdo jiný nepomůže ani pomoct nemůže. Jsem rád, že mám kolem sebe rodinu a přátele, kteří mi věřili a podporovali mě i v situacích, které nebyly vůbec lehké a už vůbec ne veselé. A někdy během tohoto období, kdy jsem zkoušel postupně uspět v mnoha projektech a nasával jsem informace, jsem narazil na kryptoměny.

Nicméně co ten posun od majitele restaurace na experta na kryptoměny…

Anketa Dělá vám starosti zdraví prezidenta Zemana? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 3711 lidí

Vždyť historie kryptoměn je přímo spojená se “vznikem” Bitcoinu, který oslavil v tomto roce desáté narozeniny. S tím, že hlavní boom a masová popularizace mezi neodbornou veřejností je spojen s obdobím konce roku 2017, kdy kurz a cena Bitcoinu vyrostla v průběhu jednoho roku z tisíce dolarů až na cca dvacet tisíc dolarů za jeden Bitcoin, což je nárůst o 2000 procent.

Tím přitáhl obrovskou pozornost téměř všech, a to včetně médií, která o něm přinášela zprávy téměř na denní bázi a tím se Bitcoin a s ním i další kryptoměny staly veřejným tématem. A ať se vrátím zpět k Vaší otázce, tak ano, téma Bitcoinu a kryptoměn mě osobně chytlo, a pokud se něčemu věnujete několik hodin každý den, a to v roce 2016 rozhodně ještě moc informací o Bitcoinu a kryptoměnách obecně nebylo, tak po určité době zjistíte, že máte mnohem více informací než 99 procent lidí. A protože mě můj zájem neopustil, ba naopak, tak se z něčeho, co bylo na počátku pouze mým koníčkem, stalo logicky a postupem času něco víc - stalo se z něj mé podnikání, které mě baví jako první den, kdy jsem se o kryptoměnách dozvěděl, a kterému věnuji téměř veškerý svůj čas. Zároveň sleduji informace a novinky z našeho oboru, a například od 16. do 17. října byla naše firma na největším letošním Blockchain veletrhu v Moskvě s názvem BLOCKCHAIN LIFE 2019.

Podle toho, jak mluvíte, působíte svéprávně. Je Vaším záměrem zbohatnout na kryptoměně a nabízíte takovou možnost?

Tahle otázka mi připadá úsměvná. Je to přesně ten typ dotazů, které zodpovídám po sérii uveřejněných článků Deníku N plných nesmyslů, fabulací, překroucených nebo nepochopených informací, odrážejících totální neznalost a ignoraci faktů ze strany redaktorky z Deníku N.

Za prvé: nenabízíme možnost zbohatnutí. Nabízíme alternativu k současným možnostem investování a tohoto typu produktů na trhu. U nás je to mimo jiné o každodenní práci. My nespoléháme na štěstí. Kdo chce rychle zbohatnout, pro toho řešení nemáme. Takovým lidem mohu snad jen doporučit, aby si šli koupit výherní los nebo začali sázet sportku. S dovolením - nic proti losům ani sportce nemám. I když tam je pravděpodobnost úspěchu velmi malá...

Zůstaňme, prosím, ještě chvíli u tématu. Bylo na Vás jako na fyzickou osobu podáno někdy trestní oznámení, byl jste případně ve vazbě?

Ne, nikdy na mne nebylo podáno žádné trestní oznámení, nikdy jsem nebyl vyšetřován a ani stíhán.

Řekl byste o sobě, že jste někdy někoho vědomě podvedl?

To mohu rovněž kategoricky odmítnout, nikdy jsem nikoho vědomě nepodvedl.

Věříte úspěchu kryptoměn natolik, že jste ochoten pro ně riskovat?

Kryptoměnami se zabývám již více než tři roky. Znalost jakéhokoliv produktu souvisí se znalostí trhu a celého tržního prostředí a rozhodně by neměla být o slepé víře, ale o znalostech a know how. Je to o nápadu nebo originální myšlence, business modelu, lidech kolem projektu a spoustě dalších drobností, jejichž kombinace nakonec rozhodne, zdali uspějete. Svou činností a doporučeními naopak snižujeme a diverzifikujeme míru rizika našich klientů.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Měnová válka mezi USA a Čínou zasadí úder bezbrannému Německu, ale pomůže bitcoinu

Podle svých slov jste na projektu Tycoon69 přitáhnul desítky tisíc lidí. To je bezesporu úspěch. Jak se Vám to povedlo?

Snažíme se investorům představovat alternativy k současným investičním nástrojům, vysvětlovat důležitost diverzifikace investičního portfolia a taky doporučujeme používat obyčejný selský rozum při vyhodnocování různých nabídek. Rovněž doporučujeme lidem, aby kladli více otázek. Samozřejmě jde vždy o individuální doporučení, každý se musí nakonec rozhodnout sám za sebe.

Znáte někoho, komu zkrachovalo podnikání v oblasti restaurací, nemovitostí, nebo prostě jakéhokoli jiného druhu?

Anketa Stal se Karel Gott slavným ,,z rozhodnutí strany a vlády", jak tvrdí Jaroslav Hutka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 17838 lidí

To máte pravdu. A znáte naopak takového člověka, který zbohatl?

Ano, znám osobně několik velmi bohatých lidí, kteří většinou ke svým penězům přišli tím, že vybudovali a následně dobře prodali své firmy. Pomyslný mediální žebříček miliardářů je plný bohatých lidí. Osobně nemám slovo “zbohatnout” rád. Slovo zbohatl u mě evokuje rychlou změnu finančního stavu daného jedince. Jakákoliv rychlá či náhlá změna ještě nemusí být změnou trvalou ani pozitivní. Hlavně v případě zbohatnutí nejde většinou o výsledek usilovné práce, ale spíše o náhody. Kdo chce zbohatnout, ať si tedy koupí výherní los, třeba bude mít štěstí. Tím, že si ho koupí, má pouze teoretickou, velmi malou šanci.

Víte o lidech, kteří díky kryptoměně v minulosti vydělali peníze? Pokud ano, jsou v Čechách a lze se s nimi spojit? Ptáme se proto, že hodně čtenářů může myslet, že takovíto lidé reálně neexistují.

Když už se ptáte, není v kryptokomunitě žádným tajemstvím, že například Karel Janeček vydělal na kryptoměnách údajně stovky milionů korun. Na druhou stranu znám i desítky drobných investorů, kteří na kryptoměnách vydělali v řádech desítek či stovek tisíc korun.

Byl někdo v ČR podle toho, co víte nebo jste slyšel, za podnikání v kryptoměnách odsouzen?

Ne, neznám nikoho takového, ani jsem o nikom, kdo by se takto u nás provinil, neslyšel.

Psali jsme: Petr Vlasák: V době kryptoměny. Bitcoin včera, dnes a zítra

Proč jste dostali nálepku letadlo?

Žádnou takovou nálepku jsme nedostali, to pouze paní redaktorka Deníku N si nezjistila relevantní informace a opírá se o domněnky lidí, kteří si bohužel pletou pojmy se svými dojmy. Jde o neorientování se v problematice a záměně pojmů “network marketing” či ”referenční marketing” s výrazy letadlo, pyramida či Ponziho schéma. Pokusím se v krátkosti vysvětlit.

Určitě.

Network marketing je celosvětově úspěšná obchodní metoda, která byla, myslím, nominovaná na Nobelovu cenu. Je to proces, kdy firma své zboží, produkty nebo služby dostává přímo ke svým zákazníkům mimo zapojení obchodních mezičlánků a reklamy. Úspěšně ji používají firmy po celém světě, některé z nich fungují na trhu desítky let. Takto “uspořené” finanční prostředky použije firma jako odměnu nebo motivační prvek pro své obchodníky.

Oproti tomu “letadlo” nebo “pyramidové schéma” je obchodní model, v němž je finanční výdělek obchodníka závislý na přivedení dalších účastníků do projektu. Takovéto “letadlo” nenabízí žádný kvalitní produkt ani službu. Většinou na něm vydělají jen jeho organizátoři. K dokonalému dokreslení článku paní redaktorky se asi moc nehodí ani informace, že jsme v létě byli časopisem Netcoo oceněni jako nejvíce inovativní společnost v našem oboru. Co k tomu dodat více…

Ve Švýcarsku se prý projektem zabývají orgány: jaké konkrétně a co přesně to znamená pro české investory?

Ve Švýcarsku se projektem na základě podaného trestního oznámení zabývá národní regulátor pro dohled nad finančním trhem (Finma). Trestní oznámení na společnost Tycoon69 AG. podal jeden člověk z Mallorky, který takto osočil i další firmy z oboru. Finma dosadila do firmy svého správce po dobu prověřování informací. S regulátorem v této záležitosti plně spolupracujeme a poskytujeme maximální součinnost. V následujících několika málo dnech očekáváme obdržení finální hodnotící zprávy.

Jsou mezi lidmi, kteří ve Váš projekt vložili důvěru, například lékaři, učitelé, veterináři, hasiči?

Ano, mezi našimi investory jsou jak právníci, lékaři, stavební inženýři či učitelé, tak i lidé se středoškolským nebo i základním vzděláním. Jak lidé, kterým je 20 let, tak i vitální senioři, kteří mají často mnohem větší znalosti než někteří jejich mladší kolegové.

Jak se Vám spí?

Spím klidně a s čistým svědomím, protože poskytujeme lidem alternativní pohled na svět investování a kryptoměn, navíc v oboru, který v blízké době ovlivní blockchainová technologie, a ve kterém patříme mezi pionýry na trhu. Nicméně zpět k Vaší otázce: ano, jak mi občas připomíná manželka, kdybych spal o trochu více, určitě by mi to nijak neuškodilo.

Vnímáte, že je na Vás pořádán mediální hon?

Pane redaktore, nemám ten pocit, přestože naladění a finální vyznění článku na Deníku N bylo obžalobou, soudem i mediální popravou v jednom, ale takový už je někdy život. Když bude někdo chtít přinést senzaci, tak ji přinese. Jak mi řekl jeden můj známý… Ten článek už byl napsaný, ještě než se s tebou potkali.

Jak byste popsal svůj klasický den?

Díky tomu, že jsem přes 20 let pracoval v pohostinství, tak vstávám každý den kolem šesté hodiny ranní a pracuji 24/7. Projdu si e-maily, chaty, smsky, připravím se na denní schůzky, potom odvezu dceru do školy a začnu postupně vyřizovat telefony a odjíždím na schůzky. Vracím se z nich většinou kolem sedmé hodiny a od 21.00 již sedím u počítače na webináři pro naše klienty, popřípadě zájemce. To už dělám více než rok. Po jedenácté hodině večer si připravím věci na další den, projdu naposledy maily a kolem půlnoci jdu spát.

Zmínil jste manželku. Co na podnikání v oblasti kryptoměn říká rodina, neťuká si na čelo?

Své obchodní aktivity před rodinou nijak netajím, ba naopak. Má rodina mě zná, a přestože má téma kryptoměn ode mě pravidelně “na talíři”, tak mě plně podporuje. Na některé akce nebo semináře, které jsou vícedenní a jsou většinou o víkendu, je někdy beru s sebou, pokud to čas a okolnosti dovolí.

V Kadani, respektive v celém okrese Chomutov v Ústeckém kraji, je vysoká míra nezaměstnanosti. Neměl jste za lubem přimět lidi v krizové životní situaci, aby Vám svěřili své finance a pak je nechat na holičkách?

Tenhle dotaz je úplně, ale úplně mimo mísu, to se na mě, pane redaktore, nezlobte. Má odpověď je, že nikdy! Naprosto vylučuji, je to proti mým zásadám a životní i obchodní filozofii. Nikdy nedělej jiným to, co bys nechtěl, aby ostatní dělali tobě! Každý obchod musí být win win (oboustranné vítězství, pozn. red.). Všechny strany obchodu musí být na konci spokojené. Jinak to nemá smysl dělat. Nemohl bych dělat na projektu, kde bych věděl, že lidem nic dobrého nepřináší. Nemohl bych dělat na projektu, kterému plně nevěřím, a který dělám jen kvůli penězům. V takových projektech chybí energie a radost z projektu, a dříve nebo později se to ukáže.

Můžete se tedy všem, kterým jste o projektu říkal, podívat s klidem do očí?

Ano, vždy lidi seznamujeme podrobně s tím, co náš projekt a účast v něm obnáší. Jde o doporučení, ne návod. Naše podnikání a projekt je o každodenní práci, ne o štěstí. Je to o zhodnocování investic, rozhodně ne o zbohatnutí. Pravidelně pořádáme webináře, prezentace, kde vysvětlujeme proces tokenů a tokenizace. Kdykoliv je možné se na vše, co účastníky zajímá, osobně zeptat.

Kryptoměny jsou závislé především na politice bank, které zjevně netouží po konkurenci v této oblasti. Jaký je rozdíl mezi investičním portfoliem u Vás a v bankách?

Kryptoměny závislé na bankách nejsou, ale je pravda, že jejich kurz může být do určité míry a za určitých podmínek ovlivněn. Především v případech, kdy by, řekneme čistě teoreticky, banka nebo jakýkoliv jiný velký investor nakoupila velké množství kryptoměny. Jen pro upřesnění se bavíme v řádu miliard. A to jak u nákupu, tak i prodeje. Tímto způsobem se dá ovlivnit kurz, ale není to až tak snadné.

Rozdíl mezi bankami a kryptoměnami je především v jejich primárním účelu a důvodu vzniku. Banky jsou konzervativními institucemi a jsou prostředníkem mezi Vámi a obchodními partnery, u kterých si chcete zaplatit nějakou službu nebo produkt. Jejich hlavním cílem je, abyste jim svěřili své finance a ideálně si od nich také peníze půjčili.

Kdežto většina kryptoměn je založena na principu “vynechání” prostředníků. Tohle téma je hodně široké, a je zde ještě spousta dalších důležitých parametrů. Ale to už bychom zacházeli příliš do podrobností a nejsem si jistý, zda by to Vaše čtenáře zajímalo. Můžeme se tématu kryptoměn věnovat podrobněji někdy v budoucnu.

Díky. Kdybyste se jmenoval František Novák a přišel za Vámi kadaňský Pavel Zítko a vyprávěl o tom, jak lze na kryptoměně zbohatnout - vydělat, jakou část procent svých financí byste investoval?

Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 26113 lidí

Důležitá je rovněž diverzifikace portfolia: nikdy byste neměli vsadit vše na jednu kartu. Do investice byste měli vložit jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit, aniž by to nějakým zásadním způsobem ovlivnilo Vaše další fungování. Je to jedno ze základních a obecných pravidel investování.

Co se týče diverzifikace. Osobně mimo náš projekt doporučuji investovat do zajištěných produktů, jako je zlato, stříbro, reality, pozemky, nebo třeba umění.

A závěrečná otázka: z vložené částky sto tisíc korun a ve výhledu tří let: jaký může být zisk, respektive s jakým ziskem počítáte Vy a lidé, kteří jsou v projektu s Vámi?

Tahle otázka je spekulativní. Nicméně pokusím se na ni odpovědět z druhého konce. Máme před sebou jasně naplánované kroky a v období následujícího půl roku dojde ke klíčovému posunu v našem projektu, což je spojeno s růstem hodnoty tokenů, které budou podloženy reálnou hodnotou. Sledujeme stav na trhu, spolupracujeme na vývoji se špičkovými odborníky z oboru.

Nyní, pane redaktore, položím otázku já Vám. Kdo by v roce 2016 řekl, že vyroste hodnota Bitcoinu v průběhu roku 2017 o 2000 procent?

Neumím odpovědět.

Asi málokdo. To ale neznamená, že když přijde někdo s naprosto originální myšlenkou, že může někdo předem a takříkajíc od boku celý projekt rovnou zavrhnout a tvrdit o něm, že jde nejspíš o letadlo? To bychom se jako lidstvo nikdy nikam neposunuli, kdybychom vše nové a inovativní rovnou házeli pod kola autobusu.

Kdyby Vám někdo před dvaceti lety tvrdil, že Miloš Zeman bude zvolen prezidentem přímou volbou a to hned dvakrát, co byste si o něm pomysleli?

Kdyby Vám před osmnácti lety někdo povídal o Číně, o které si většina z nás dle informací z médií ještě nedávno myslela, že tam stále jezdí v rákosových kloboucích v drožkách po ulicích, že vybudují během deseti let desítky tisíc kilometrů tratí pro rychlovlaky, které jezdí rychlostí přes 300km/h. Věřili byste jim?

Dokázali byste si představit před dvanácti lety, že se premiérem republiky stane Andrej Babiš, který bude mít vlastní stranu?

Že vznikne virtuální měna Bitcoin (a po ní další), která bude existovat pouze v digitální podobě a bude mít někdy hodnotu 19.000 amerických dolarů za jeden Bitcoin?

Že budeme moci objednávat a platit přes svůj telefon například lístek na vlak, MHD, poplatek za parkování, vstupenku do kina nebo mít možnost zaplatit za nákup v obchodě?

A tak je to i s naším projektem. Jsme jedním z průkopníků v oblastech fintech, kryptoměn a bankovnictví a snažíme se plně využít danou příležitost v kombinaci se znalostmi a zkušenostmi našich spolupracovníků, které máme ve více jak čtyřech desítkách zemí po celém světě.

A ať už se nám to líbí, nebo ne, jednoznačnými trendy pro budoucnost bude fakt, že se banka a veškeré platební aplikace přestěhují k nám do našich chytrých telefonů a tam budeme spravovat svá aktiva i včetně kryptoměn. Dále půjde o masové využití blockchainové technologie napříč odvětvími i vznik nových trendů v oblasti zaměstnání a práce, kde bude daleko více “digitálních nomádů” (lidí, kteří ke své práci potřebují jen notebook, mobilní telefon a internetové připojení), kteří budou moci se svými zákaznicky orientovanými produkty pracovat odkudkoliv ve světě. Tím získává i náš fintech business jednoznačný globální rozměr s velkou užitnou hodnotou.

Závěrem, přestože jsem osobně zklamán z přístupu novinářky Deníku N, a hlavně z toho, že jí vůbec nejde o zjištění, pochopení a poznání nových věcí, ale upřednostňují své osobní zájmy v podobě senzace za každou cenu. Ale naštěstí jsem životní optimista a věřím, že se časem pohled na kryptoměny zlepší a stanou se pevnou součástí našeho života.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Za pacienty míří příští rok v rámci úhradové vyhlášky 35 miliard Babiš: Debata o víceletém rozpočtu EU bude ještě dlouhá Ministryně Schillerová: Novelou se mění distribuce doplňkového penzijního spoření Jak ČT hospodaří? Zmizely tři miliardy! A nejen to. Po slovech poslance ANO bude některým pořádné horko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.