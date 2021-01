Vláda řídí stát jako dětské pískoviště. Babiš bez "píáru" morálně odpudivý, Benešová nejhorší na spravedlnosti. Justiční aktivista bez servítek

reklama

V čem loni obstála a selhala česká politická reprezentace?

Neobstála vůbec v ničem a selhala ve všem, na co sáhla. To, co vláda předvedla, byla etuda na téma, jak řídit stát jako dětské pískoviště.

Ve své vážné i nevážné novoročence přejete hrdinným borcům naší profesionální armády, oddaně sloužícím na čáře, techniku k likvidaci narušitelů srovnatelnou aspoň s tou předlistopadovou. Opravdu by vojáci na čáře měli po varování na narušitele hned střílet?

Moc je sladká, a často čím méně jí člověk má, tím více si ji dokáže užít. Nebyl jsem na vojně, ale nejhorší jsou prý kaprálové nebo jak se jim dneska říká. Armáda a její hrdinný boj s narušiteli v době uzavření hranic, to je jedna velká ostuda a hanba této republiky.

Přejete i soudci Pavlu Rychetskému cenu za double-think. Proč?

Za to, že na podzim vyslovil názor o neústavnosti zákazu vycestovat do zahraničí, avšak když tento názor mohl na jaře presentovat minimálně formou disentního stanoviska, mlčel. To, co předvedl, není hodno charakterního muže, za něhož je Rychetský dosud mnohými pokládán.

Přejete sociálním demokratům a komunistům čas na sepsání kolektivní politické závěti. To je to s nimi opravdu tak zlé?

Jak pokračuje vaše přetahování s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Za provoz databáze soudních jednání, v níž byly archivovány údaje za několik let včetně jmen účastníků, jste měl zaplatit padesát tisíc korun. Zaplatil?

O tom raději nechci hovořit, zbytečně bych se rozčílil. Ta kauza je příkladem neskutečné úřední zvůle. Uložení pokuty za zveřejnění údajů, které zveřejňuje samotný stát, a za bezplatně poskytovanou užitečnou veřejnou službu.

V tichosti, během nouzového stavu, zanonymizovalo ministerstvo spravedlnosti veřejnou justiční databázi infoSoud. Podal jste kvůli tomu stížnost na Ústavní soud. Co si ale myslíte o tom, že k tomu resort spravedlnosti použil oporu koronakrize?

To lze obtížně prokázat nebo vyvrátit, ale nevěřím, že by to v "normální" době mediálně zapadlo tak, jako na jaře. Je to v kontextu všeho, co Marie Benešová, Babišova "holka na špinavou práci", ve své funkci dělá. Neměli jsme dosud horšího ministra spravedlnosti, než je ona.

V tomto roce před soud zamíří sedmadvacet obžalovaných z kauzy ROP Severovýchod a bude pokračovat proces s fotbalovým bossem Miroslavem Peltou. Jak to asi dopadne?

Pošlete mi kopii spisu a já vám odpovím.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2020

Prosadil jste zveřejnění soudců s komunistickou minulostí. Co si myslíte o případu Petra Pavla, který sloužil jako komunista za bývalého režimu v armádě i ve vojenském zpravodajství a nyní, když chce nejspíš kandidovat na prezidenta, vše omlouvá tím, že šlo o chybu, kterou ale již napravil tím, že za nový stát nasazoval život...

To je složitější. Kdyby řekl, byl jsem oportunista, nikdy jsem v komunistickou utopii nevěřil, ale vstoupil jsem tam kvůli tomu, že mě ve straně čekala kariéra a výhody, na které bych mimo ni neměl šanci, řekl bych si, je to nakonec asi celkem slušný chlap, a byl by pro mě možná i volitelný. Takto není.

Víte, já osobně jsem si vážil a vážím mnoha komunistů, třeba Miloslava Ransdorfa nebo Vojtěcha Filipa. Vážil jsem si jich jako čestných oponentů, kteří po listopadu 1989 nepřevlékli za osobní výhody kabát. Jakkoli je mi jejich světonázor odporný a jímá mě z pomyšlení na to, co by s touto zemí udělali, hrůza. Jsou to paradoxy, řekl by jistě Václav Havel.

Dnes za republiku nasazují život tisíce lidí, ale ti jako "bezejmenní hrdinové" o svých zásluhách nemluví...

Ale o těch se nemluví nikdy a nikde. Bezejmenný člověk je člověk se špatným "píár". Dejte morálně odpudivému člověku špičkové píáristy a máte například Andreje Babiše.

Bude se tento rok podobat spíše tomu loňskému, anebo "normálnějšímu" předloňskému?

Není pravděpodobné, že by se letošek podobal předloňskému roku. Rozdíl je dán už tím, že veškeré veřejné informační kanály jsou zahlceny covidovou pandemií a nebude tomu jinak ještě mnoho měsíců. Covid jako mediální sdělení a téma táhne. Populace je excitována částečně obavami a částečně frustrací z výkonů veřejné moci. A média z této excitované nálady těží.

Někdo říká, že kdyby se o Covidu-19 přestalo psát, zmizel by. To je nadnesené. Neřízený průchod nákazy populací by s největší pravděpodobností vedl ke kolapsu nemocnic a následně k velkým ztrátám na životech, ale pozornost, která je mu věnována, skutečně není úměrná závažnosti té nemoci.

Jaké změny v přemýšlení o životě kolem u sebe při epidemii koronaviru pozorujete?

Jsem zklamán z toho, že se lidé upínají k autoritám, místo aby kriticky přemýšleli sami. A protože "autority" se často neshodnou, což je ale ve vědě normální, přirozený stav, upadají do stavu "kognitivní paniky". Výsledkem je iracionální boj proti "odpíračům roušek", ostatně jsem jedním z nich, a může to zakrátko vyústit v novodobý "třídní boj" proti neočkovaným. Přitom ta vakcína je zřejmě užitečná a relativně bezpečná, jen nevíme, zda natolik, abychom ji mohli lidem vnucovat represí.

To, jak se lidé chovali k nekonformním, je zřejmě vůbec nejdepresivnější poznání, které jsem v uplynulém roce učinil.

