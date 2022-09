Vláda se o občany postará? To si Rakušan spletl Čechy s Ukrajinci. Tomáš Vyoral naostro

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Z demonstrací zaujala Tomáše Vyorala především reakce ministra vnitra Víta Rakušana, zejména slova o manipulaci a „postarání se o občany“. Rakušan si podle něho spletl občany české a ukrajinské. Neshody mezi pořadateli by si podle něho měli dotyční řešit interně, zvlášť když jsou média lačná po tom tyto protesty zdiskreditovat. U výbuchů na plynovodu Nord Stream nevidí důvod, proč by si Rusko ničilo svůj vlastní plynovod. Zato vidí dost důvodů u USA. Pár slov také ztratil o nadcházejících senátních volbách a Miloši Vystrčilovi.

Tak jsme měli už dvě demonstrace proti vládě, tentokrát rozdělené v Praze a v Ostravě. Zaznamenal jste nějaké myšlenky, které by vás zaujaly, ať už originalitou nebo naopak naivitou?

Zaujala mě pak reakce ministra vnitra a člena angažované neziskovky Aspen Institute Víta Rakušana, který se k poslední demonstraci vyjádřil na twitteru mimo jiné slovy: „Vláda jasně ukázala, že i v době energetické krize se o české občany postará. Prosím, nenechejte se zneužít manipulátory, kteří na náměstích nabízejí jednoduchá, ale nerealistická řešení důsledků války rozpoutané a vedené Putinem proti celé Evropě.“

Jen v tomhle krátkém vyjádření Rakušan ukázal, jak manipulátoři varují před manipulátory. Že by se vláda jakkoliv postarala o české občany, je evidentní lež. Nabízí se otázka, zda si nespletl v textu občany české a ukrajinské. A zadruhé nevšiml jsem si, že by Putin vedl válku proti celé Evropě. Rusko válčí proti Ukrajině, respektive tamnímu loutkovému režimu vedeného komediantem nastoleném po barevné revoluci. To naši lokajové na politických postech v rozporu s našimi zájmy a v souladu se zájmy USA neustále eskalují vztahy s Ruskem, kvůli čemuž potom skutečně může i k naší válce dojít. A viníky potom budou z velké části oni.

Co říkáte na rozkol mezi SPD a pořadateli demonstrace? Europoslanec Ivan David říká, že dvojici svolavatelů Havel a Vrábel nepotřebuje a de facto prohlašuje, že jediná možnost odporu vůči vládě je „zavedená“ SPD. Není to v tomto případě až příliš sobecké, řešit tyto rozbroje na veřejnosti?

Neřekl bych ani tak sobecké jako spíše hloupé a nestrategické. Neshody podobného rázu by se měly řešit interně a ne na veřejnosti. Echt když na každou takovou „kauzu“ lačně číhají pologramotní svazáci, kteří obsadili drtivou většinu postů v mainstreamových médiích. Velký problém pronárodně orientovaných stran, uskupení, médií i jednotlivců je v tom, že se nedokážou – alespoň v rámci určitých mantinelů a důležitých bodů – nějakým způsobem sjednotit.

Máme díru v plynovém potrubí Nord Stream, která podle německých zdrojů jen tak opravit nepůjde. Po viníkovi se pátrá nebo se alespoň říká, že se po něm pátrá. Polský europoslanec Radek Sikorski už děkoval Spojeným státům, Joe Biden v únoru mluvil o tom, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, Nord Stream 2 „nebude“. Současně jsou z pravděpodobné sabotáže obviňováni opět Rusové. Máte nějaké své odhady? A ať už za sabotáží stojí ti, nebo ti, co taková eskalace značí?

Nejsem žádný velký expert, ale nějak nerozumím tomu, co by Rusko mělo z toho, že poškodí Nord Stream. Kdyby snad chtělo, tak může „jednoduše otočit“ kohouty a nemusí pálit do potrubí. Naopak takový stav je nápadně v zájmu USA, které se dlouhé desítky let snaží zabránit partnerství Německa s Ruskem, kdy ruské zdroje a německá pracovní síla, technologie, a tak podobně by z této dvojice učinila silného a nechtěného konkurenta zaoceánských pánů. Takže nechť si laskaví čtenáři sami posoudí, v čí prospěch se ona sabotáž udála. Že jde o další z dílků skládačky, jak zdevastovat Evropu, asi nemusím dodávat.

Druhé kolo senátních voleb se nám blíží a s ním pár napínavých soubojů, například v Jihlavě. Sázkové kanceláře preferují současného předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Součet hlasů jeho oponentů však překonává počet hlasů pro něho a jedná se převážně o hlasy pro kandidáty, kterým by vůbec nevadilo, kdyby šel současný předseda z funkce ven. Je podle vás šance Vystčila a s ním i Petra Fialu „vyšplouchnout“?

Šance jsou vždycky, dokud nejsou ztraceny. Tchajwanec Vystrčil, jemuž patolízalství a vrozená slabost koukají z tváře, nemusí mít nic jistého. Nicméně opět se nevyhnu tomu, že Senát je v mých očích – a zdaleka nejen v mých – naprosto zbytečná instituce sloužící jako odkladiště vysloužilých sběratelů funkcí a neúspěšných kandidátů na prezidenta. Dokladem toho budiž i dlouhodobě nízká účast občanů u senátních voleb.

Kromě toho se o senátorský post utkají i advokátky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Kovářová nad Karlem Naxerou dle kurzů vede, možná i proto, že třetí kandidát Josef Váňa má asi blíže k ní než k topkaři Naxerovi. Ani druhá jmenovaná si nevede tak špatně, byť se více očekává vítězství její sokyně. Co si o těchto kandidátech myslíte?

Navzdory tomu, co si o Senátu myslím, držím oběma kandidátkám pěsti a doufám, že se do onoho pléna jinak plného samozvaně lepších lidí dostanou. Jde podle všeho o „bojovnice za normální svět“ zastávající konzervativní hodnoty. O normální, chytré ženské se selským rozumem, s vlastním úsudkem a odvahou jít proti současnému opět totalitnímu režimu a bojovat za skutečnou svobodu a demokracii. Nejen tu proklamovanou, jak slyšíme z úst drtivé většiny politických, mediálních či uměleckých děveček.

Slavný psycholog a odpůrce politické korektnosti Jordan Peterson v rozhovoru pro australské Sky News prohlásil, že nic nenasvědčuje tomu, že by Putin byl jako Hitler a Stalin. Doplnil ovšem, že v každém člověku je část z Hitlera či Stalina. Souhlasíte s těmito tvrzeními?

Souhlasím. V každém z nás je kus anděla i ďábla. Je pouze otázkou v jakém poměru. Pro srovnání Putina s Hitlerem, podobně jako toho času Miloševiče s Hitlerem, jsem zatím neslyšel ani nečetl jediný adekvátní argument či příměr. Rád ho nicméně od kohokoliv uslyším. Naopak kdo něco četl o hitlerovském Německu a vzestupu Adolfa Hitlera k moci, tak jeho doložená finanční i propagandistická podpora ze strany západního světa – vedená do jisté chvíle – napovídá trochu něco jiného. Připomenu, že šlo třeba o dosavadní unikát – dvoje olympijské hry v jednom roce 1936 pořádané Třetí říší už v době zavedených norimberských rasových zákonů či zvolení Hitlera osobností roku britským časopisem Time po připojení Rakouska a Sudet k říši. Financování mimo jiné ze strany amerických vlivných rodin je pak, myslím, už dostatečně známé. Nechť si to čtenáři sami doplní do kontextu.

Itálie bude mít zřejmě poprvé premiérku. Ovšem prosazovatelky žen v politice podivně mlčí, Giorgia Meloniová jim není po chuti. Politička už se vyjádřila, že podpora Ukrajiny ze strany Itálie se nemění. Ale zřejmě se změní italský vztah k Evropské unii. Jak odhadujete následky tohoto volebního zemětřesení v Itálii?

Prosazovatelky žen v politice mlčí stejně uvědoměle jako v případě výše zmíněných dam Kovářové a Zwyrtek Hamplové u nás. Což je takovým znamením toho, že se zřejmě jedná o ženu, která by mohla v rámci možností bojovat za zájmy Itálie a za hodnoty, na nichž tato země vyrostla. Následky volebního zemětřesení bych nechal realitě. Já mohu jen doufat, že pravda jednou zvítězí. Myslím bez oné pokrytecké, zprofanované a jistou sektou zneužité „lásky“.

