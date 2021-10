Vláda „slušnosti a důstojnosti“ předvedla, co je zač. Takový kýbl špíny Foldyna za roky v politice neviděl

„Takový kýbl špíny jsem v české politice ještě neviděl, a to pamatuju už opravdu hodně,“ říká poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) ke snahám zbavit nemocného prezidenta republiky jeho pravomocí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také zkritizoval představu o českém zdravotnictví podle adepta na ministra Vlastimila Válka.

V souvislosti s nastupující vládou dvou koalic nejčastěji jako agenda zaznívají slova „slušnost“ a „důstojnost“. Co si myslíte o tomto politickém programu? A věříte, že se vláda skutečně bude chovat slušně a hájit lidskou důstojnost?

Politický program „slušnost a důstojnost“ by se ve skutečnosti měl jmenovat „bezradnost“. Ti lidé jen dokážou křičet, že je všechno špatně, ale protože vlastní alternativu ve skutečnosti nenabízejí, tak jim nezbývá, než se schovávat za vznešená slůvka. To jejich krasořečnění je směšné. Co znamená v pojetí pětikoalice slušnost a důstojnost, můžeme nejlépe vidět na chování vůči nemocnému prezidentu země! Takový kýbl špíny jsem v české politice ještě neviděl, a to pamatuju už opravdu hodně.

Další, co stojí u „slušnodůstojňáků“ za pozornost, jsou jejich veřejné výroky o budoucích čistkách v úřadech a o převýchově lidí se špatným politickým názorem. Nemůžu si pomoct, ale „slušnodůstojňáci“ mi až moc připomínají 50. léta u nás a 30. léta v Německu.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek si pochvaloval, že ekonomický program vlády, který chce seškrtat až 125 miliard vládních výdajů, obnoví důvěru finančních institucí. Myslíte, že se opět dočkáme stejné finanční politiky jako za jeho ministrování, tedy finanční politiky zaměřené především na potěšení nadnárodních finančních centrál a na hezký rating než na potřeby českých občanů?

Samozřejmě, vždyť všechny strany pětikoalice dokonce otevřeně tvrdí, že české zájmy je téma, které je nezajímá. Stačí se podívat na jejich vztah k Bruselu. Je to vztah oddaného psíka k páníčkovi.

Když jsme u TOP 09, tak tato strana si opět nárokuje post ministra zdravotnictví, na kterém se nezapomenutelně zapsal v Nečasově vládě Leoš Heger. Dnešní adept Vlastimil Válek již stihl mnohé šokovat, když kritizoval, že lidé chodí do nemocnice s každou hloupostí, která by šla vyřídit v ordinaci, a pronesl, že šest hodin v čekárně se „dá vydržet“. K tomu rozvíjel úvahy o širším uplatnění placeného nadstandardu. Co říkáte na takovou vizi českého zdravotnictví?

K tomu zatím nemůžu říct nic, protože nevím, co ten placený nadstandard má být. Jestli si například různí devianti budou muset platit zákroky, které budou dělat z muže ženu, z ženy dělat muže nebo třeba samici lachtana, tak je to v pořádku. Když ale vidím, jak se k podobným úchylnostem staví právě třeba TOP 09, tak se obávám, že zrovna tohle bude platit pojišťovna a připlácet si budou například důchodci na léky proti hypertenzi.

Pan Válek mě ale zaujal ještě jinou věcí. Před pár dny se nechal slyšet, že doufá, že mu ministerstvo zdravotnictví konečně poskytne koncepci přístupu ke covidu, aby se mohl připravit na funkci ministra. Podle toho, jak hlasitě pan Válek ministerstvo zdravotnictví dosud kritizoval, jsem si myslel, že má nějakou koncepci vlastní. A teď se ukazuje, že nemá nic.

Pravděpodobný premiér Petr Fiala pomalu začíná připravovat občany na masivní zdražování energií, otevřeně řekl, že tato zima bude krutá. Odmítá ale plošné úlevy, jako je snížení DPH. Lidé, kteří nebudou schopni platit účty za energie, by si podle něj měli standardní cestou požádat o příspěvek na bydlení. Je to podle vás správný přístup, odkázat občany, ať se postaví do fronty na sociálku?

Pan Fiala je v historii asi prvním předsedou pravicové strany, který nechce ekonomické problémy řešit snížením daní, jak to chce například ANO a SPD, ale zavedením nových sociálních dávek. Nedávno jsme spolu mluvili o tom, že pojmy jako pravicovost a levicovost jsou dnes tak rozmazané, že už se nedají používat, a pan Fiala je toho důkazem. Myslím, že Bohuslav Sobotka našel v Petru Fialovi zdatného následovníka.

Co říkáte na to, co po volbách se začalo odehrávat kolem prezidenta Zemana? Je podle vás správné, že se senátoři snaží aktivovat článek 66 Ústavy, který jeho pravomoci přenáší na další ústavní činitele?

To, že je prezident momentálně hospitalizovaný, samozřejmě neznamená, že není schopen vykonávat úřad. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom například vůči prezidentu Havlovi museli aktivizovat článek 66 sedmnáctkrát, protože Václav Havel byl sedmnáctkrát hospitalizován.

Prezident Havel v nemocnici strávil celkem 230 dní, promarodil přes 300 dní, nepočítaje v to rekonvalescenci a ozdravné pobyty, a jeho nejdelší hospitalizace trvala skoro dva a půl měsíce. V marodění je tedy prezident Zeman ve srovnání s prezidentem Havlem úplný žabař. Přesto ale nikdy nikoho nenapadlo, chtít pana prezidenta Havla zbavit pravomocí. Bylo by to stejně absurdní, jako říct třeba řidiči, že už nemůže být řidičem, protože má zánět slepého střeva a půjde na operaci.

Působí na vás věrohodně starost senátorů o zdraví a život prezidenta, když jsme v minulosti byli svědky jejich trvalé snahy o jeho odstranění pod různými záminkami a paragrafy?

V politice je pokrytectví, bohužel, docela časté. Z toho, co ale dnes předvádějí tito lidé, musí být normálnímu člověku na zvracení. Je to už daleko za hranou toho, co je běžné.

Co říkáte na způsob, jakým celý problém prezidentova zdraví komunikuje Pražský hrad? Neuškodil tím prezidentovi spíše?

Kancléři či komukoli jinému z okolí prezidenta informovat veřejnost o zdraví prezidenta žádný zákon nejenže nepřikazuje, ale dokonce to zakazuje. Musím proto předpokládat, že způsob informování o zdraví prezidenta určoval prezident sám.

Chtěl bych všem, kdo dnes křičí, že mají právo být informování o prezidentově zdraví, říct, že by měli jít sami příkladem a zveřejnit svoji zdravotní dokumentaci, a to včetně záznamů a prodělaných pohlavních chorobách, v případě političek i záznamů z jejich gynekologických vyšetření. Pokud to ale neudělají, tak ať mlčí.

Někteří odpůrci prezidenta hovoří o zatýkání v prezidentské kanceláři a o spáchání trestných činů proti republice ze strany kancléře či mluvčího. Není takové hodnocení přece jen přestřelené?

Probíhá tady pokus o sesazení nejvyššího ústavního činitele, aniž by se někdo obtěžoval zeptat se voličů, jaký na to mají názor. Něčemu takovému se běžně říká ústavní puč!

Pane poslanče, vy jste pana prezidenta poznal osobně. Teď se hovoří o jeho vztahu k životosprávě, o neochotě léčit se... Co k tomu můžete říct z osobní zkušenosti?

Znám se s Milošem Zemanem třicet let a myslím, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že prezident Zeman nebyl, stejně jako například prezident Havel, v životě zrovna příkladem zdravé životosprávy. A ano, musím také potvrdit, že Miloš Zeman je člověkem velmi tvrdohlavým a urputným, což je ovšem pro politika velmi dobrá vlastnost. Pro pacienta to ale může být problém.

A co vzkázat těm, kteří v posledních letech nadšeně píší o blízké smrti prezidenta, případně se posmívají „pochcané mrtvole“?

Nic. Vzkazovat cokoli je možné jenom lidem.

