Vláda totálních amatérů bez schopností. Celá EU to řešila, Fiala se válel na dece v Chorvatsku. Podle poslance Vícha by měl co nejdříve skončit

Vývoj cen energií předčil nejhorší očekávání, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS). Co kromě tohoto prohlášení od vlády očekáváte, že v tomto směru udělá?

Vláda Petra Fialy doposud neudělala nic – a nyní zoufale volá po plošném řešení ze strany EU. Zavede úsporný tarif, který ale nepomáhá domácnostem a firmám dostatečně. Ceny energií překonávají veškeré katastrofické scénáře a odhady a zaplatí to naši občané a firmy jenom proto, že tato vláda je ideologicky zablokována a odmítá hledat řešení na úrovni přímých nákupů a jednání jako například Maďarsko, Bulharsko a další státy.

Letos dostanou domácnosti maximálně 4 tisíce z avizovaných 15 tisíc, a to je výsměch. Jedna zálohová splátka se mnohdy rovná takovéto částce, ale kde je těch zbývajících 11 splátek a konečné vyúčtování? Spousta lidí to nebude schopná zvládnout a spadne do exekuce. To je zcela nepřijatelné a vláda by měla uvažovat jinak a skutečně pomáhat, nikoliv pouze symbolicky.

A proč to dle vás nedělá?

Jednak proto, že jí chybí politická vůle, je rozhádaná, oslabená kauzou Dozimetr, inflací a celkovými schodky státních rozpočtů. Chybí jí potřebné zdroje na všechno, co naslibovala v rámci Programového prohlášení, a pak také proto, že předsedá EU. Tato vláda je plná totálních amatérů, kteří se nechají vléci sledem událostí a nemají schopnosti řídit stát v době krize. Má minimální důvěru občanů, a proto by měla skončit a podat demisi.

A kdo to dělá lépe?

Kdokoliv kromě vlády Petra Fialy. Celkem 24 států Evropy zavedlo různé regulační mechanismy a opatření, jenom u nás to nechávají tzv. vyhnít a premiér se místo toho jel válet na deku do Chorvatska. SPD dlouhodobě navrhuje zavedení tzv. sociálního tarifu, což ale tato vláda odmítá.

Myslíte, že na vývoj cen energií má vliv hlavně konflikt na východě Evropy, nebo jsou i jiné příčiny?

Není tomu tak. Je potřeba odstoupit od šíleného a nereálného plánu s názvem Green Deal EU, odstoupit od obchodování s emisními povolenkami EU, prodej levné české elektřiny je potřeba provádět napřímo našim občanům a firmám a přes evropskou burzu pouze prodej přebytků. Je potřeba obnovit národního importéra plynu a ten nakupovat přímo od producentů, a nikoliv přes německé překupníky.

Zrušit solární daně a veškeré dotace, které zdražují energie. Přechodně snížit DPH na energie a pohonné hmoty, obnovit národního zpracovatele ropy a nevyužívat rafinérie cizích států, zrušit solární daně a veškeré dotace, které zdražují energii pro spotřebitele. Určitě žene ceny energií vzhůru i útlum jaderných elektráren v Německu a skutečnost, že nové bloky se masivně nestaví.

Evropská unie dle vašeho textu směřuje k zániku národních vlád a parlamentů. Můžete vysvětlit?

Pokud francouzský prezident Emmanuel Macron a vrcholní představitelé EU rozvíjejí úvahy o zrušení práva veta jednotlivých členských států v otázkách společné bezpečnosti a zahraniční politiky, tak to je přece jasně definitivní konec suverenity a samostatného rozhodování. Tak již pouze zbývá přesunout jim jednotlivé národní rozpočty a potom již nemáme snad kromě zdravotnictví na národní úrovni v podstatě nic, a vše je na rozhodování a směrnicích nikým nevolených eurokomisařů a na diktátu EU.

Buďto bude platit tato varianta, která směřuje k zániku národních vlád, anebo EU skončí. Já si myslím, že EU skončí. Dříve nebo později, ale skončí. Takhle to přece nemůže fungovat.

Jaká je situace kolem šéfa špionů Petra Mlejnka, z vašeho pohledu?

Dlouhodobě neudržitelná. Šéfem tajné služby nemůže být člověk z ulice, ale musí být zevnitř zpravodajské služby. Je obecně známé a dohledatelné jeho rodné číslo, telefon, bydliště, tím pádem není problém zjistit jeho podnikání, rodinné poměry atd. Jinými slovy je to veřejně známá osoba. Navíc okolo jeho prověrky je spousta otazníků a nyní mu jí mají rozšířit na nejvyšší stupeň jeho podřízení. Nemyslitelné!

Jak vnímáte pozici ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a jak hodnotíte některé jeho kroky, zvláště pak vysvětlování okolo zmiňovaného Mlejnka?

Ministr vnitra Rakušan si je velmi dobře vědom, že na jeho osobě stojí a padá současná vláda. Těch problémů kolem hnutí STAN již je ale tolik, že už ani jich více být nemůže. Jmenování Petra Mlejnka šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je chybou, kterou nelze tolerovat a jedná se o ohrožení naší národní bezpečnosti, protože se Mlejnek dlouhodobě stýkal s Michalem Redlem, který je podle všeho hlavou organizovaného zločinu prorůstajícího až do vlády.

Ministr Rakušan navíc prohlásil, že o vztazích mezi Mlejnkem a Redlem věděl již před jeho jmenováním. Podle mě to velmi oslabuje jak hnutí STAN, tak osobu Víta Rakušana, ale také premiéra Petra Fialu (ODS), který to vše ví a tyto skutečnosti kryje. Jsem přesvědčen, že pozice ministra vnitra Rakušana je dlouhodobě neudržitelná, a pokud vládě urychleně nepředloží návrh na odvolání Mlejnka z funkce ředitele ÚZSI, bude muset po obrovském tlaku nakonec odejít nejen Mlejnek, ale i on sám.

Co si myslíte o nákupu amerických letounů F-35 či izraelských dronů?

V současné době si nákup 24 kusů F-35 nemůžeme dovolit. Znamenalo by to dlouhodobě zásadní omezení rozvoje a udržení schopností dalších složek armády, byť se jedná a moderní stroj, ale s obrovskými provozními náklady. Navíc veškeré schopnosti tohoto letounu nejsme ani schopni využít. Co se týká dronů, tak nechápu, proč Ministerstvo obrany nevyužívá nabídky našich firem? A to platí nejen u dronů. O podpoře domácího zbrojního průmyslu se pouze hovoří, ale ve skutečnosti se toho pro naše firmy moc nedělá. Je to škoda.

Nedává logiku, abychom nakupovali něco draze ze zahraničí, když jsme to schopni vyrobit sami. Současné Ministerstvo obrany vedené paní Černochovou (ODS) nakupuje ze zahraničí v podstatě všechno, přestože by se stávající druhy výzbroje daly u nás modernizovat za zcela jiné ceny anebo koupit v Evropě. Takhle se podporuje zahraniční zbrojní průmysl, v případě F-35 USA a v případě dronů Izrael, a bude to neskutečně a hlavně zbytečně drahé.

Doufám, že dříve než k nákupům dojde, tak tato vláda skončí. Už aby to bylo!

