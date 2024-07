Vládnutí Petra Fialy? To je střelba do vlastních řad, myslí si starosta. A nespokojenost ho žene do voleb

Pane starosto, co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat do Senátu Parlamentu ČR? Byla to nějaká konkrétní událost, nebo dlouhodobé přesvědčení?

O politiku se na komunální úrovni zajímám roky. Prvotním impulsem je nespokojenost se stavem a následné přemýšlení, co s tím. Obdobně tomu je i s kandidaturou do Senátu. Již přes 20 let podnikám a některé poslední zákony, například úprava dohod o provedení práce, mi přišla jak mimo realitu. Senát je „pojistkou demokracie“ a já bych chtěl být jedním dalším „hlasem lidu“, který se ozve, když se něco takového bude dít.

Jaké zkušenosti z pozice starosty Zlonic si přinášíte do kandidatury do Senátu? Jaké lekce jste se naučil v komunální politice, které byste chtěl uplatnit na národní úrovni?

Zkušenosti nejen z pozice starosty, ale i ze svého podnikání, jako živnostníka i jako jednatele firmy. Z těch konkrétních zkušeností bych jmenoval nacházení kompromisů, vyslechnout si jiné lidi, hledat netradiční řešení tam, kde jiní selhali, zjednodušovat procesy, svěřovat odpovědnost. Za dvacet let se zkomplikovala českou legislativou téměř veškerá činnost. Bylo jen několik zákonů či rozhodnutí, které by usnadnily nebo snížily nutnost něco státu hlásit. Takovýto pohled mýma očima nabízím a chci jej aplikovat v Senátu, pokud budu zvolen.

Jak vnímáte dopady kroků současné vlády Petra Fialy na podnikání v České republice? Která opatření považujete za nejdůležitější, a proč?

Nedávno se rozvířila diskuse o minimální mzdě. Mně to přijde jako úplně zbytečná debata nic neřešící a nikomu z těch, kteří pracují za minimální mzdu, nepomůže. Ekonomicky to jen zvedne hranici, kdy se občan (zaměstnanec) může zapojit do pracovního procesu. Firmy i malí živnostníci, kteří zaměstnávají lidi, si svých zaměstnanců váží, není to pro ně odpad. A mnohem lépe než nějaký státní limit funguje přirozená konkurence. V tomto ohledu však sociální dávky dost nespravedlivě konkurují zaměstnávání.

Digitalizace je často diskutované téma. Jaké kroky by podle vás měly být podniknuty k urychlení digitalizace veřejné správy v ČR?

Vylepšit IT systémy a do digitalizace nenutit. Zní to možná zvláštně, ale každá organizace, firma či i úřad si vybírá snadné řešení. Pokud vím, že mi něco usnadní práci, zrychlí, zefektivní – přejdu na nový systém, protože to dává smysl.

Ale nyní, digitalizace veřejné správy je spíš pokus o to, jak skenovat dokumenty a posílat je prostřednictvím datové schránky. V něčem se blýská na lepší časy, poslední rok stoupá počet již přímo elektronicky podepsaných dokumentů, ale mnohdy je to tak složité, že vítězí papírová verze. Nemusí to být nutně špatně, když se někdy použije „nedigitalizované“ řešení, ale ukazuje se, že digitalizace v současné podobě nepřináší výhody nepřináší.

V červenci měl začít fungovat nový systém pro stavební úřady a urychlit stavební řízení. Obávám se, že budou stavební úřady paralyzovány na delší dobu, ten systém nefunguje. Tvůrci budou muset hodně zabrat v následujících dnech, aby i náš stavební úřad ve Zlonicích mohl začít fungovat. Kdyby byl vytvořen systém, který funguje a zjednodušuje činnost stavebního úřadu, „sám by si našel“ své zákazníky ze strany úřadů.

Korupce a transparentnost jsou stále aktuální problémy. Jaké konkrétní kroky byste navrhoval pro zvýšení transparentnosti ve veřejné správě?

Nemyslím si, že je to až tak aktuální problém. Samozřejmě jsou případy, kdy se někde něco upeče.

Proč jste se rozhodl kandidovat právě do Senátu? Co vás na této instituci nejvíce oslovilo?

Možnost vyjadřovat se k zákonům, ovlivnit jiné senátory. Senátor má mandát přímo od lidí spjatý se svým jménem, na rozdíl od poslance, který je zvolen na základě stranické příslušnosti.

Na které oblasti se plánujete v Senátu zaměřit? Máte nějaké konkrétní plány nebo návrhy, které byste chtěl prosadit?

Zjednodušování v legislativě pro živnostníky, podnikatele. Obdobně obce, zejména ty menší, mají spousty povinností, které musí plnit. Při posuzování zákonů bych právě zvažoval jejich dopad do skutečné praxe. Jednotlivec však v Senátu nic nedokáže, obdobně jako v jiné kolektivně řízené organizaci. Je potřeba přesvědčit větší polovinu rozhodovacích subjektů o tom, jakou cestou se v dané oblasti vydat.

Jak vnímáte roli Senátu v českém ústavním systému? Co považujete za jeho hlavní úkoly a jak by měl podle vás fungovat?

Jako pojistku, kterou může při troše snahy dolní parlamentní komora přehlasovat. Ale když se vám nečekaně rozjíždí vůz z kopce, každá brzda je dobrá.

Jak hodnotíte současnou vládu Petra Fialy z ODS? Které její kroky považujete za pozitivní, a které naopak za problematické?

Pozitivně vnímám, že se rozeběhla výstavba dálnic. Funkční infrastruktura je důležitá. Na tomto bude mít však velké přispění i předchozí vláda.

Co byste chtěl vzkázat voličům, kteří zvažují, zda vám dát svůj hlas? Jak byste je přesvědčil o tom, že jste tou správnou volbou?

Podívejte se na výsledky a rozvoj, který nastal ve Zlonicích během mého starostování. Podílím se osobně na výkonu veřejné správy, abych něco ve svém okolí změnil; ne abych náhle zbohatl. Mám takovou vlastní motivační větičku, která vystihuje můj přístup. Život není nádrž, ze které čerpáš, ale jáma, do které dáváš. Proto tu jsou hory.